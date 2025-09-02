Ein Wochenende voller Stimmung, Spaß und Mitmachaktionen erwartet die Besucher des Genthiner Kartoffelfests. Warum das Ensemble ICE CREAM-Live und die bunten Kinderprogramme zum unverzichtbaren Erlebnis werden – und wie Familien auf ihre Kosten kommen.

Genthin. - Das 31. Genthiner Kartoffelfest wird 2025 nicht nur kulinarisch, sondern auch kulturell zum Erlebnis. Am Samstag, 20. September, heißt es ab 17 Uhr Bühne frei für das Ensemble ICE CREAM-Live aus dem Jugendhaus Parey/Elbe. Wie Marina Conradi vom Veranstaltungsmanagement mitteilt, dürfen sich die Gäste auf einen stimmungsvollen Schlagerabend mit bekannten Hits zum Mitsingen und Schunkeln freuen.

Mitreißendes Showprogramm voller Energie

Die fünf Sängerinnen von ICE CREAM-Live werden begleitet von den Tanzgruppen Crazy und Delicious. Gemeinsam bieten sie ein energiegeladenes Showprogramm mit Gesang, Tanz und moderner Moderation, dass das Publikum in Schwung bringt. „ICE CREAM-Live steht für Emotionen, Farben und Familienfreude“, heißt es von der Verwaltung, „ein echtes Highlight der regionalen Kulturszene.“

Kinderprogramm am Sonntag sorgt für Familienfreude

Am Sonntag, 21. September, geht das Fest mit einem bunten Kinder-Mitmachprogramm weiter – ab 14 Uhr können Familien mit Elsa, Olaf, Bell, Mini Mausi und Clown Paulchen in fantasievollen Kostümen einen Tag voller Spaß und Unterhaltung erleben. Wie Marina Conradi berichtet, ist das Programm speziell für Kinderherzen gestaltet und lädt zum Mitmachen ein.

Ein Wochenende für die ganze Familie

Mit Musik, Tanz und kindgerechten Aktivitäten verspricht das Kartoffelfest ein abwechslungsreiches Erlebnis für alle Generationen. Die Veranstalter freuen sich auf viele Besucher, die gemeinsam die besondere Atmosphäre genießen möchten.