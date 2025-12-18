Ist schon Weihnachte? Noch nicht offiziell, in Genthin aber schon. Dort bekamen mehrere Einrichtungen liebevoll verpackte Geschenke von den Sparkassenkunden.

Genthin - Zum erstenmal hat die Sparkasse MagdeBurg in der Adventszeit gemeinsam mit ihren Kundinnen und Kunden, Mitarbeitenden sowie vielen engagierten Helferinnen und Helfern Wünsche von Kindern, Jugendlichen, Menschen in sozialen Einrichtungen und sogar Tieren gesammelt. Nun wurden die liebevoll verpackten Geschenke in Genthin persönlich überreicht – ganz im Zeichen der Weihnachtszeit.

Freuen konnten sich die Kinder der DRK-Kita „Rasselbande“, der Tierschutzverein Genthin sowie das Genthiner Wohnheim der Elbe-Havel-Werkstätten. In Genthin zeigte sich schnell, dass die Aktion „Wunschbaum“ auf große Resonanz stieß. Zahlreiche Kundinnen und Kunden nahmen einen Wunsch vom Baum, um ihn zu erfüllen und bis Mitte Dezember in der Filiale abzugeben.

Wünsche an geschmückten Weihnachtsbäumen in Genthin und Burg

„Einige Wünsche blieben am Ende offen, diese haben wir mit jeweils 30 Euro aus Sparkassenmitteln ergänzt“, erklärte Stefanie Teske von der Sparkasse MagdeBurg. So erhielt der Tierschutzverein Genthin, vertreten durch Heike Meinert, eine Spende in Höhe von 150 Euro. Kerstin Jäger und Manfred Kersten vom Wohnheim der Elbe-Havel-Werkstätten durften sich über 300 Euro freuen.

Hintergrund: Im Rahmen der „Wunschbaum-Aktion“ hatte die Sparkasse MagdeBurg an fünf Standorten im Jerichower Land und in Magdeburg festlich geschmückte Bäume aufgestellt. Kundinnen und Kunden konnten dort Wunschzettel mitnehmen und ein Geschenk im Wert von bis zu 30 Euro besorgen.

Die gespendeten Geschenke und Schecks werden nun nach und nach an die ausgewählten Einrichtungen überreicht – als kleines Stück Weihnachtsglück für viele große und kleine Herzenswünsche.