Fahrzeughalter aus Jerichow, die von der Straßenumbenennung betroffen sind, können im April ihre Adressdaten in den Fahrzeugdokumenten unkompliziert und gebührenfrei aktualisieren lassen.

Jerichow/Genthin. - Gute Nachrichten für Autobesitzer aus Jerichow und dem Umland: Wer aufgrund der Straßenumbenennung seine Fahrzeugpapiere ändern lassen muss, kann dies in den kommenden Monaten ganz unkompliziert erledigen. Die Kfz-Zulassungsstelle unterstützt die Betroffenen mit zusätzlichen, gebührenfreien Sonderterminen und sorgt so für eine entspannte Abwicklung ohne Zeitdruck.

Sprechtage in Genthin

Im Zusammenhang mit der Straßenumbenennung in der Einheitsgemeinde Stadt Jerichow richtet die Kfz-Zulassungsstelle im April zusätzliche Sprechtage in Genthin ein. Am Dienstag, 14. April, Donnerstag, 16. April, sowie am Dienstag, 21. April 2026 können Betroffene ihre Fahrzeugpapiere anpassen lassen. Geöffnet ist jeweils von 8.30 bis 12 Uhr sowie von 13 bis 16 Uhr.

Lesen Sie hier:Neue Straßennamen für Jerichow: Termin zur Umbenennung ist fix - mit einem kleinen Haken.

Termine für betroffene Fahrzeughalter

Die Sondertermine sind ausschließlich für Fahrzeughalter vorgesehen, deren Adresse sich durch die Umbenennung geändert hat. Eine Online-Buchung ist nicht möglich; Termine müssen per E-Mail oder telefonisch vereinbart werden. Gewerbetreibende mit mehreren Fahrzeugen können Sammeltermine abstimmen. Alternativ ist die Adressänderung auch während der regulären Öffnungszeiten der Zulassungsstelle möglich.

Lesen Sie auch: Warum neuer Straßenname in Zabakuck wenig Anklang findet.

Die neuen Straßennamen gelten ab dem 26. Januar 2026. Spätestens bis zum 31. Dezember 2026 müssen die Adressdaten in den Fahrzeugdokumenten aktualisiert sein. Für die betroffenen Fahrzeughalter ist der Vorgang kostenfrei.