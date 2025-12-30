Wer das neue Jahr gebührend begrüßen möchte, hat in Genthin die Qual der Wahl: Ob ausgelassene Clubnacht, musikalischer Genuss im Restaurant oder ein entspannter Neujahrstag im Kino – für jeden Geschmack ist etwas dabei.

Im Gleis 1 in Genthin gibt es zum Jahreswechsel eine Silvesterparty mit DJs.

Genthin - Das Jahr 2025 verabschiedet sich, und die Stadt Genthin bereitet sich auf eine abwechslungsreiche Silvesternacht sowie einen kulturellen Neujahrstag vor. Während die einen bei Musik und Tanz das alte Jahr Revue passieren lassen, suchen andere Besinnung in den Gottesdiensten oder Unterhaltung auf der Leinwand.

Silvester: Tanzen und Genießen

Für Feinschmecker und Geselligkeitsliebende bietet das Ristorante Don Camillo in der Ziegeleistraße den idealen Rahmen. Ab 18 Uhr lädt das Team zur großen Silvesterparty ein. Bei freiem Eintritt können Gäste à la carte speisen, während DJ Frank mit der passenden Musikauswahl für Stimmung sorgt. Eine vorherige Tischreservierung unter 03933/4569399 wird dringend empfohlen und ist noch möglich.

Wer es energiegeladener mag, ist in der Diskothek Gleis 1 in der Magdeburger Straße richtig. Unter dem Motto „Tiefundton – Echos der Nacht“ startet dort um 22 Uhr die ultimative Silvesterparty. Ein hochkarätiges Line-up mit Freakay, Dr. Sheppat, Corespondent, Elixenia und Osti verspricht elektronische Beats bis in die frühen Morgenstunden. Tickets gibt es noch bei Eventim.

Besinnlicher geht es am späten Nachmittag zu: Die evangelische Kirche lädt um 17 Uhr zum Jahresabschluss mit Abendmahl in den Gemeinderaum Altenplathow ein.

Neujahr: Kino-Highlights und Gottesdienste

Avatar: Fire and Ash läuft im Genthiner Union Kino. Foto: IMAGO/Cinema Publishers Collection

Der 1. Januar 2026 steht ganz im Zeichen der Familie und der Einkehr. Das Union Kino Genthin in der Bahnhofstraße wartet mit einem Marathon an Blockbustern auf:

Für Familien: „Zoomania 2“ (15 Uhr) und „SpongeBob Schwammkopf: Piraten Ahoi!“ (14:45 & 17 Uhr) sorgen für strahlende Augen.

Epos & Action: James Camerons „Avatar: Fire And Ash“ entführt Zuschauer um 15 Uhr (3D), 16:30 Uhr (2D) und 19:30 Uhr (3D) in ferne Welten.

Abendprogramm: Historisch wird es bei „Der Medicus II“ (20 Uhr), während die Komödie „Anaconda“ mit Jack Black und Paul Rudd (20 Uhr) für Lacher sorgt.

Wer das Jahr mit kirchlichem Segen beginnen möchte, hat am Vormittag mehrere Möglichkeiten. Um 10 Uhr findet im Saal der „jungen Kirche“ (Kleine Schulstraße) der Evagelischen St. Trinitatiskirche ein Gottesdienst mit Abendmahl, Segnung und anschließendem Sektempfang statt. Zeitgleich feiert die katholische Kirche St. Marien in der Mühlenstraße die Heilige Messe zum Hochfest der Gottesmutter Maria.

Das Silvester-Bowling im Genthiner Bowling-Center ist hingegen ausgebucht. vom 1. bis zum 8. Januar bleibt die Halle geschlossen. Ebenflls geschlossen sind das Kreismuseum (bis 5. Januar) und die Stadt- und Kreisbibliothek (bis 7. Januar).