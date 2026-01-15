Kita-Schließung im Stadtgebiet Osterwieck Eltern klagen gegen die Stadt Osterwieck

Zum Jahresende 2025 hat die Kindertagesstätte in Rohrsheim nach über 100 Jahren ihre Pforten geschlossen. Zwei Mütter aus dem Osterwiecker Ortsteil haben Klage eingereicht gegen den Schließungsbeschluss des Stadtrates Osterwieck. Warum trotz des Kita-Aus noch nicht alles ad acta gelegt ist.