  4. Hammer-Insolvenz: Filiale in Halberstadt schließt früher als gedacht

Der Hammer-Markt in Halberstadt sollte eigentlich bis Ende 2025 geöffnet bleiben – doch plötzlich ist Schluss. Warum der Räumungsverkauf abgebrochen wurde und was das für Kunden bedeutet.

Von Thomas Kügler Aktualisiert: 11.11.2025, 11:08
Für Schnäppchenjäger gibt es schlechte Nachrichten vom Hammer-Markt in Halberstadt. Nachdem das Geschäft eigentlich bis Jahresende offen bleiben sollte, ist jetzt plötzlich schon Schluss.
Für Schnäppchenjäger gibt es schlechte Nachrichten vom Hammer-Markt in Halberstadt. Nachdem das Geschäft eigentlich bis Jahresende offen bleiben sollte, ist jetzt plötzlich schon Schluss. Foto: Thomas Kügler

Halberstadt. - Seit Anfang Oktober stand fest, dass der Hammer-Markt in der Avenariusstraße in Halberstadt schließen muss. Ende 2025 sollte Schluss sein. Doch nun ist eher Schluss als erwartet.