Die Diskussion über die Veränderung der Betreuungszeiten im Stadtgebiet Osterwieck ist entfacht. Dabei scheiden sich in der Elternschaft die Geister: Während die einen endlich eine Abschaffung der Kita-Schließzeit fordern, wünschen sich andere sogar eine Verlängerung.

Aktuell ist unter den Eltern im Stadtgebiet Osterwieck eine Diskussion entbrannt über die Abschaffung der Kita-Schließzeiten. Anlass gab eine Umfrage der Stadtverwaltung.

Osterwieck. - Sie stellen gerade berufstätige Eltern jedes Mal aufs Neue vor Herausforderungen: die Schließzeiten der Kindertagesstätte. Die Stadtverwaltung Osterwieck (Harzkreis) hat kürzlich Überlegungen dazu angestoßen, diese abzuschaffen. Welche Ängste das unter den Familien aus dem Gemeindegebiet schürt und wie unerwartet sie auf diesen Vorstoß reagieren, wird im Gespräch mit 21 Elternpaaren deutlich, deren Kinder die Kitas in Osterwieck, Wülperode, Hessen, Veltheim, Rohrsheim, Zilly und Dardesheim sowie Deersheim, Lüttgenrode und Schauen besuchen.