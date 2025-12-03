Am 4. Dezember wartet auf die Schlanstedter und ihre Gäste ein besonderes Highlight im Advent: Das Vokalensemble LaBaZi ist zu Gast in der Kirche.

Schlanstedt. - Ursprünglich angefangen hatte alles lediglich als Projektchor: Mehrere Frauen hatten sich Ende 2007/ Anfang 2008 anlässlich eines anstehenden Tags der offenen Tür eines ehemaligen Schulgebäudes zusammengetan, um ein kleines Konzert zu geben. Nur zwei von ihnen hatten Chorerfahrungen. Was als einmaliges Projekt begonnen hatte, ist inzwischen zu etwas deutlich Größerem geworden.

LaBaZi: Acht Frauen, die gern singen

Mittlerweile hat das Ensemble acht feste Mitglieder. Acht Frauen, die die Freude an der Musik und am Singen teilen. Ab 2010 kam auch der Name dazu: LaBaZi, basierend aus den Wohnorten der Mitglieder Langeln, Badersleben und Zilly. Doch stets stand der Spaß im Vordergrund, es ging um das gemeinsame Singen, mit dem die Zuhörer erfreut und berührt werden sollten. Nicht professionell, sondern persönlich, und lokal verwurzelt.

Das Repertoire umfasst dabei sowohl Volkslieder als auch geistliche Musik, Gospel und moderne Popklassiker.

Die Rechnung ging auf. Aus einem Konzert wurden mehrere. Das Vokalensemble sang beim Lichterfest in Zilly, beim Adventssingen in Badersleben, im Schlosspark Hessen, bei der Festwoche in Schauen oder in der Kirche in Stapelburg - kurzum bei (privaten) Feiern, Kirchen- und Dorfjubiläen sowie Adventsveranstaltungen in der Region.

Chor ist zu Gast in Schlanstedter Martini-Kirche

Die Besetzung hat mit den Jahren ein wenig gewechselt, manche gingen, andere kamen hinzu - doch geblieben ist die Freude an der Musik - die der kleine Chor gern mit den Zuhörern teilen möchte.

Dieses Ensemble ist nun am Donnerstag, 4. Dezember, zu Gast in Schlanstedt. Ab 19 Uhr werden beim Weihnachtskonzert in der Martini-Kirche traditionelle deutsche Weihnachtslieder und bekannte internationale Klassiker erklingen. Der Eintritt ist frei.