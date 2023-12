Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Haldensleben - Seit zwei Jahren hat die Gaststätte Richter in Haldensleben geschlossen. „Ich wollte nicht vor der Corona-Pandemie schließen, aber das hat sich als Fehler erwiesen“, sagt Michael Richter. Bereits seit 2020 sucht er nach einem Nachfolger – ohne Erfolg. Was sich in Haldensleben ändern müsste, damit die Kreisstadt für Gastronomen wieder attraktiver wird, dazu hat er mehrere Ideen.