Kinder, Eltern und Gäste erleben einen Abend voller Gemeinschaft, Tradition und fröhlicher Höhepunkte – von der Martinsgeschichte in der Kirche bis hin zum Teilen der beliebten Hörnchen.

Als Heiliger Martin reitet der siebenjährige Lasse auf Pony Wianka, genannt „Mini“, dem Laternenumzug in Calvörde voran.

Calvörde - Mit leuchtenden Laternen und fröhlichem Gesang feierten die Mädchen und Jungen der Kindertagesstätte und des Hortes „Abenteuerland“ sowie ihre Gäste in Calvörde das Sankt-Martins-Fest. In der Kirche spielten die Kinder anschaulich die Martinsgeschichte.

Vor der Kirche wartete bereits der siebenjährige Lasse auf dem Rücken seines Ponys Wianka. Als Heiliger Martin führte er den bunten Laternenumzug durch die Straßen des Fleckens an – musikalisch begleitet von der Schalmeienkapelle Flechtingen.

Auch Bewohnerinnen und Bewohner der Einrichtung für Menschen mit Handicap der Evangelischen Stiftung Neinstedt in Calvörde nehmen mit bunten Laternen am Martinsumzug teil und genießen die stimmungsvolle Atmosphäre. Foto: Anett Roisch

„Auf die Idee, dass Lasse in die Rolle des Heiligen schlüpft, war eine Horterzieherin gekommen. Sie hat uns gefragt, ob wir das machen können“, erzählte Lasses Mutter Christine Schmittke.

Kinder und Pony ziehen beim Martinsumzug durch Calvörde

Organisiert wurde das Fest von den Erzieherinnen des „Abenteuerlands“ und von Bäckermeister Denni Nitzschke, mit Unterstützung der Kirchengemeinde und der Feuerwehr, die den Umzug absicherte. Zum Abschluss stärkten sich auf dem Hof der evangelischen Sankt-Georg-Kirche die Gäste mit heißen Getränken, gegrillten Würstchen und süßen Leckereien.