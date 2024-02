Katja Richter aus Klüden im Landkreis Börde hat an der Vox-Sendung "Guidos Deko Queen" teilgenommen und dazu auch in Geschäften in Haldensleben geshoppt.

Landkreis Börde - Eine Kandidatin aus dem Landkreis Börde hat an der Vox-Sendung „Guidos Deko Queen“ von dem Designer und Moderator Guido Maria Kretschmer teilgenommen. In der TV-Show treten jeweils fünf Kandidatinnen zu einem vorgegebenen Motto gegeneinander an, zu dem sie einen Raum ihrer Wahl im eigenen Haus oder der eigenen Wohnung umgestalten müssen. In der Woche vom 5. bis 9. Februar 2024 lautete das Thema „Light it up – erschaffe mit stylischen Leuchten eine neue Welt“. Die junge Frau aus der Börde bekam zusätzlich das Unterthema „Poppiger Amalfiküsten-Style“.