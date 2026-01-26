Bei der Sportgala der Evangelischen Stiftung werden besondere Leistungen gefeiert. Warum Menschen mit und ohne Beeinträchtigung gemeinsam im Mittelpunkt stehen. Und wie ein Team für besonderen Applaus sorgt.

Das Team Calvörde/Etingen steht bei der Sportgala der Stiftung Neinstedt im Mittelpunkt. Zum Team zählen Claudia Stertz (stehend; v. l.), Heiko Löwe, Susann Schlüter und Sebastian Haack sowie Diana Kleeßen (vorn; v.l.), Florian Wagner und Silke Teichmann. Ronny Rösler (hinten; 2.v.l.), pädagogisch-diakonischer Vorstand der Stiftung, Manuel Grünig (hinten Mitte), Vertreter des Werkstattrats, und Eva Tiedtke, Vereinsvorsitzende des SV Germania Neinstedt (stehend; r.), feiern die Leistungen ihres Teams.

Calvörde/Neinstedt - Bei der Sportgala der Evangelischen Stiftung Neinstedt stehen Menschen mit und ohne Handicap sowie mit Engagement und Leidenschaft für den Sport jedes Jahr im Mittelpunkt. „Heute Abend feiern wir mehr als sportliche Leistungen. Wir feiern Menschen. Menschen mit Talent, mit Disziplin, mit Leidenschaft und mit einer beeindruckenden Stärke, die weit über Medaillen und Platzierungen hinausgeht“, betonte Ronny Rösler, Vorstand der Evangelischen Stiftung.