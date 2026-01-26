Sport mit Herz Inklusiver Sport in Neinstedt: Triathlon-Team Calvörde/Etingen glänzt im Rampenlicht
Bei der Sportgala der Evangelischen Stiftung werden besondere Leistungen gefeiert. Warum Menschen mit und ohne Beeinträchtigung gemeinsam im Mittelpunkt stehen. Und wie ein Team für besonderen Applaus sorgt.
Calvörde/Neinstedt - Bei der Sportgala der Evangelischen Stiftung Neinstedt stehen Menschen mit und ohne Handicap sowie mit Engagement und Leidenschaft für den Sport jedes Jahr im Mittelpunkt. „Heute Abend feiern wir mehr als sportliche Leistungen. Wir feiern Menschen. Menschen mit Talent, mit Disziplin, mit Leidenschaft und mit einer beeindruckenden Stärke, die weit über Medaillen und Platzierungen hinausgeht“, betonte Ronny Rösler, Vorstand der Evangelischen Stiftung.