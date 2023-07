Am Sonnabend, den 29. Juli, begann der angekündigte Megastreik von Verdi bei der Hermes Fulfilment GmbH in Haldensleben. Was stand an diesem Tag auf dem Programm der Gewerkschafter?

Von links: Gelinde Kersjes, Olaf Hackbart, Eileen Bürger-Huß, Kristina Lampe und Christina Witte am ersten Warnstreik von Verdi bei Hermes in Haldensleben.

Haldensleben - Trotz des Regens blicken die Gewerkschafter von Verdi positiv auf den ersten Tag des Warnstreiks bei Hermes. „Wir haben die Mitarbeiter per Mail aufgefordert, am Vormittag vorbei zu kommen und sich in die Listen einzutragen. Richtig Streiken mit Plakaten und Schildern, das findet am Montag statt.“, sagt Torsten Furgol, Verdi Landesbezirksfachbereichsleiter Handel und Verhandlungsführer für den Einzel- und Versandhandel in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen am Sonnabend vor Ort.

Lesen Sie hier: Geplanter Megastreik bei Hermes: Das sagt der Betrieb zur Ankündigung von Verdi

Für Montag würden sie etliche hundert Mitarbeiter auf dem Hermes-Parkplatz erwarten. Ab 8 Uhr könnten sich die Streikenden dort einfinden um die Formalitäten abzuwickeln, um 9 Uhr beginnt dann die Streikkundgebung.

Lesen Sie hier: Mitarbeiter von Hermes in Haldensleben wollen eine Woche lang streiken

Bis etwa 10 Uhr hatten sich am Sonnabend bereits 250 Mitarbeitende am Verdi-Stand gemeldet. Der angekündigte Streik soll vom 29. Juli um 5 Uhr bis zum 4. August 6 Uhr dauern.