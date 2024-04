Medizinische Versorgung im Landkreis Börde Mit Förderung der Stadt: Eine neue Fachärztin zieht ins Haldensleber Medicenter

In Haldensleben geht ein Arzt in Rente. Doch Patienten müssen sich nicht sorgen, denn es gibt eine Nachfolgerin. Welche Praxis Beate Niklas übernimmt und was eine Förderung der Stadt damit zu tun hat.