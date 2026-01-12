Seit über sechs Jahrzehnten kommen Menschen aus Calvörde und Umgebung Anfang des Jahres zusammen. Eine gewachsene Tradition, viele Geschichten und ein besonderes Gemeinschaftsgefühl machen diesen Termin zu etwas ganz Besonderem.

Wenn das Feuer weitergegeben wird: XXL-Variante beim 64. Neujahrsgrillen in Calvörde

Jonte (vorn links) und Lasse schwingen beim Neujahrsgrillen in Calvörde ihre Spieße wie Musketiere. Anschließend bestücken die beiden siebenjährigen Jungen und auch alle anderen Gäste die dünnen Stangen mit ausgewählten Köstlichkeiten.

Calvörde - Der Duft von Rauch liegt in der Luft, Stimmengewirr erfüllt das Reitstadion im Calvörder Grieps – im neuen Jahr wird angegrillt. Seit 64 Jahren ist das Neujahrsgrillen der Feuerwehr fester Brauch und ein lebendiges Symbol für Gemeinschaft und Zusammenhalt.