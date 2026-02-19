Das historische Ensemble rund um den bekannten Kurort bietet auch in der kalten Jahreszeit spannende Einblicke in Architektur, Ortsgeschichte und Natur – ein lohnendes Ziel für Besucher und Einheimische.

Blick über den winterlich gefrorenen Schloss-See auf das Flechtinger Wasserschloss. Im Vordergrund informiert ein Panoramaschild über markante Punkte rund um See und Ort.

Flechtingen - Das Aussichtsfernrohr und das Panorama-Schild am Schloss-See sind eine der Stationen, die den Luftkurort Flechtingen im Rahmen des EU-Förderprojektes „Das ganze Dorf als Spiellandschaft – Der Kurort als Erlebnisraum“ aufgewertet haben.

Von 2019 bis 2020 entstanden frei zugängliche Spielstationen, ein Vogellehrpfad, eine Blütenallee und dieser Aussichtspunkt. „Glücklicherweise gab es so in der schwierigsten Corona-Zeit, als selbst die Spielplätze gesperrt waren, einzelne Spiele am Kurhaus oder am Lindenplatz, die genutzt werden konnten“, erklärt Kora Duberow, Leiterin der Abteilung Kur und Tourismus in Flechtingen.

Sehenswürdigkeiten in Flechtingen rund um Schloss und See entdecken

Die im Ort verteilten Erlebnispunkte sind bis heute ein Highlight bei Familienspaziergängen. Der Blick durch das Aussichtsfernrohr wird dabei von einer Informationstafel begleitet. Hier kann der Betrachter nachlesen, was er gerade heranzoomt, wenn sein Blick über den See schweift. Von der Median-Klinik über den Kanonenplatz, das Schloss, das Rathaus, die Kirche und das Pfarrhaus bis hin zum See und seinen Bewohnern erzählt das Panoramaschild.

Wer die Informationen in Ruhe nachlesen möchte, erhält in der Tourist-Information, nur wenige Meter vom Fernrohr entfernt, ein Faltblatt. Darin wird auch die Geschichte des Flechtinger Schlosses erzählt. Noch ausführlicher lässt sich die Schlosshistorie in der eigens dazu konzipierten Ausstellung im Kurhaus erleben.

„Wer also das Faltblatt aus der Tourist-Information holt, kann gern eine Etage höher einen Blick auf alte Fotografien und Ausstattungsgegenstände des Wasserschlosses werfen“, rät Kora Duberow. Die Tourist-Information und die Schlossausstellung haben von Dienstag bis Freitag von 13 bis 17 Uhr geöffnet.