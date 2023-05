Wenn sich der Geschichtskreis und Marionettenbühne Wulkow-Wust zur Vollversammlung trifft, gehört dazu immer auch eine Exkursion am Vortag. In diesem Jahr führte diese in die Prignitz.

Briest/Großwulkow - Weil das Dach der Briester Kirche saniert wird, musste die Jahresversammlung in Großwulkow stattfinden. Hier traf man sich am Vortag zur Exkursion, welche in diesem Jahr in die Prignitz ins Brandenburgische führte – was gemeinsam mit dem Jerichower Heimatverein erfolgte. Im Jahr 1287 war das Kloster zum Heiligengrabe von Zisterzienserinnen mit Unterstützung des Havelberger Bischofs Heinrich gegründet worden, war dort beim Besuch von Stiftskirche und Heiliggrabkapelle zu erfahren.