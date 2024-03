Havelberg. - Das Havelberger Dompfarrhaus ist vor einigen Tagen zum Probenort für den Verein Pro Krankenhaus Havelberg geworden. Lieder, die das Bemühen um ein Medizinisches Versorgungs-Zentrum (MVZ) in Havelberg unterstützen sollen, wurden dabei eingeübt. „Innerhalb unseres Vereins gibt es damit nun auch die Havelberger Gesundheitssänger“, macht der Vorsitzende Holger Schulz deutlich. „Bei unseren künftigen Demonstrationen wollen wir uns auch singend bemerkbar machen.“

Bisher drei Lieder eingeübt

Drei Lieder sind erst einmal einstudiert worden. Michael Becker aus Klein Damerow und Heide Schumann aus Havelberg, die beide über so einige Erfahrungen in der Chorarbeit verfügen, haben diese textlich und musikalisch gründlich aufbereitet und beim Probennachmittag wertvolle Hinweise und Tipps dazu gegeben. „Frau Schumann hat mir einen Titel zuvor schon einmal am Telefon vorgesungen“, so Holger Schulz. Ein Lied trägt den Titel „Wir haben Wut und Mut“. Darin heißt es unter anderem: „Wir haben Wut. Wir haben Mut. Denn werden wir krank, wohin gehen wir dann? Ein MVZ muss her! Ein MVZ! Ich habe Angst. Ich habe Angst.“