Der Havelberger Sebastian Maslow lebt in Japan. Er berichtet, wie die Lage nach dem Erdbeben ist. 2011 hat er selbst ein schweres miterlebt.

Havelberger: Schäden des Erdbebens in Japan sind verheerend

Das Erdbeben am Neujahrstag in Japan hat verheerende Schäden angerichtet.

Havelberg. - Wieder ein verheerendes Erdbeben in Japan. Da gehen die Gedanken etlicher Havelberger zu Sebastian Maslow. Er lebt seit vielen Jahren in dem Land, das immer wieder von Erdbeben betroffen ist. Dieses Mal traf es am Neujahrstag die Westküste.