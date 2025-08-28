Nach sechs Jahren Pause findet zum Bootskorso in Havelberg das 16. Entenrennen des Blaue-Herzen-Vereins statt. Die Lose dafür können noch gekauft werden.

Vor dem Entenrennen zum Bootskorso am 30. August 2025 in Havelberg hat es einen Testlauf gegeben.

Havelberg. - Viel Spannung verspricht das Entenrennen an diesem Sonnabend, 30. August, zum Bootskorso in Havelberg. Treiben die kleinen gelben Plastiktierchen gut im Hafen vom Start ins Ziel? Einen Testlauf des Blaue-Herzen-Vereins dafür hat es am Dienstagabend gegeben. Denn die Herausforderung ist, die Enten ohne Strömung zum Schwimmen zu bringen.

Die Generalprobe dafür hatte mit dem Kinderentenrennen anlässlich des 25-jährigen Bestehens des Vereins Blaue Herzen für Kinderfreundlichkeit im Schwimmbad stattgefunden. Für den Testlauf hatte Olaf Wolff am Ufer alles vorbereitet, berichtet Vereinssprecher Achim Frey. Sven Görtz war im Boot auf dem Wasser aktiv. Nachdem die Bahnen gespannt waren, warf er die Enten ins Wasser, um sie dann mit einem „Laubpuster“ voran zu treiben. Mit einigen Mühen hat es geklappt.

60 attraktive Preise für den guten Zweck

Achim Frey dankt den Helfern und geht optimistisch ins Entenrennen am Sonnabend, 30. August. Start ist gegen 13 Uhr zwischen den Haupt- und Finalläufen des Fischerstechens. Es gibt wieder viele tolle Preise zu gewinnen.

60 attraktive Preise warten auf diejenigen in Havelberg, deren Enten am Sonnabend als Erste das Ziel erreichen. Der Verein Blaue Herzen für Kinderfreundlichkeit heißt am Tag des Bootskorsos nach sechs Jahren Pause zum 16. Havelberger Entenrennen willkommen. Nach aktuellem Stand gehen fast 900 Enten an den Start, berichtet Vereinssprecher Achim Frey.

Lose gibt es noch beim Fischerstechen

Die Lose für die Enten zu je 2,50 Euro gibt es bis Freitag in der Touristinfo, im „Tintenfass“ und im Bistro „Am Wasserturm“. Am Sonnabend besteht noch beim Fischerstechen die Möglichkeit, sich Enten zu sichern. Der Erlös ist für den guten Zweck gedacht: Unterstützt werden das Judolager des Wassersportvereins 2026 und die Kinder-und Jugendfeuerwehr in Nitzow.

Übernachtungen im Harz

Die gut 60 Preise haben einen Gesamtwert von über 3000 Euro, sagt Achim Frey. Dazu zählen zehn Übernachtungen im Harz, Gutscheine über 250 Euro, Fernseher, Handy und viele Restaurant-Gutscheine.

Gewinne liegen ab Dienstag im „Tintenfass“ bereit

Wer gewonnen hat, ist ab Dienstag, 2. September, im „Tintenfass“ zu erfahren, berichtet Achim Frey. Dort bekommen die Gewinner dann auch ihre Preise.