Musik, Kunst und mehr stehen unter anderem am 1.8.2024 auf dem Programm in Magdeburg. Die Ideen hat die Volksstimme zusammengestellt.

Ausgehen in Magdeburg - Events, Veranstaltungen und Freizeit am Donnerstag

Luca Vasta gastiert am Donnerstag in Magdeburg.

Magdeburg - Magdeburg bietet auch am Donnerstag, 1. August 2024, Programm. Die Volksstimme hat auf dieser Seite Tipps aus dem Veranstaltungskalender zusammengetragen.

Luca Vasta gibt auf dem Innenhof des Moritzhofs ein Konzert

Luca Vasta hat ihre ganz eigene Italo-Musikwelt erschaffen: Klangvoller, melancholischer Folk Pop, der zwischen Sizilien und Berlin seinen unverkennbaren Sound gefunden hat. Unter dem Titel "Luna" gibt sie am 1.8. ein Konzert im Magdeburger Moritzhof.

Aufgewachsen in Remscheid und Ragusa mit drei Geschwistern, einer deutschen Mutter und einem italienischen Vater, war italienische Popmusik schon immer ein großer Teil ihres Lebens. Nach der Teilnahme am Hamburger Popkurs 2010 zog sie nach Berlin, um ihre eigene Musikshow „Vasta TV“ bei VIVA zu moderieren. In den folgenden Jahren arbeitete sie für Viva, ZDF („Sing meinen Song“), RTL („My Name Is“) und die Deutsche Welle, wo sie die internationale Musikshow „PopXport“ moderierte.

Parallel dazu arbeitete sie mit Daniel Schaub und Olaf Opal an ihrem Debütalbum. Mit ihrer ersten Single „Cut my Hair“ wurde sie als vielversprechender Newcomer auf iTunes bekannt, und der Song lief europaweit in einem TV-Werbespot eines Getränkeherstellers.

Ihr jüngstes Album "Luna" erschien vergangenes Jahr. Das Konzert auf dem Moritzhof am Moritzplatz beginnt um 21 Uhr.

„Daphne und Die Frudies“ beim Tanztee im Gröninger Bad in Magdeburg

Die 1950er Jahre waren ein musikalisch außergewöhnliches Jahrzehnt. Herz, Schmerz, Ordnung, Schick und jede Menge Gefühl prägten die Träume der Generation nach dem verlorenen Krieg. In den Liedtexten wurde von Mädchen wie „Mary Lou“ erzählt, die immer hübsch und adrett die brave Welt entzückte, während die tückische „Little Linda“ die Männerwelt mit süßen Versprechungen verrückt machte, nur um sie dann fallen zu lassen wie eine heiße Kartoffel. Die erste „Boygroup“ Deutschlands, das Hazy Osterwald Sextett, rockte die Tanzpaläste stets mit „Schlips und Kragen“ und heißer Musik.

Diese Melodien und Rhythmen sind auch heute noch bekannt und beliebt. Wenn die Musik erklingt, wird mitgesungen und geschwooft. „Daphne und Die Frudies“ bringen diese Musik mit ihrem heutigen Sound und der Eleganz vergangener Tage zurück ins 2020er Jahrzehnt.

Der Tanztee mit „Daphne und Die Frudies“ findet im Gröninger Bad statt. Am 1. August von 14 bis 17 Uhr spielen die in der Einrichtung in der Gröninger Straße 2.

Druckerwerkstatt im Magdeburger Technikmuseum

Diesen Donnerstag wird wieder im Rahmen des Ferienprogramms die Druckwerkstatt im Technikmuseum in der Dodendorfer Straße 65 geöffnet. Von 14 bis 16 Uhr erklären Experten, wie man früher gedruckt hat. Sie zeigen auch, wie man Buchstaben gesetzt hat und lassen die Besucher selbst auszuprobieren.

Die Ferienprogramme sind kostenfrei. Es ist lediglich der Museumseintritt zu zahlen. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren sind frei. Es ist keine Anmeldung erforderlich.

Treff der Briefmarkenfreunde in Magdeburg

Wer sich für Briefmarken oder Postgeschichte interessiert, ist beim Verein zur Förderung der Philatelie und Postgeschichte an der richtigen Adresse. Jeden Donnerstag können in der Schwiesaustraße 4 ab 16 Uhr Erfahrungen aus- und Briefmarken getauscht werden.

Die nächste Briefmarkenbörse findet am 1. September in der Zeit von 9 bis 14 Uhr in der Morgenstraße 3 statt.

Fotoausstellung im Magdeburger Moritzhof

Éric Vazzoler präsentiert "Meine Heldinnen / Mes héroïnes", eine Ausstellung von Porträts und Kommentaren französischer, deutscher, polnischer und ukrainischer Sportlerinnen, einschließlich Para-Athletinnen und Sportlerinnen der Special Olympics. Obwohl nicht alle an den Olympischen Spielen in Paris teilnehmen werden, wurde das Projekt vom Organisationskomitee #Paris2024 mit dem Label „Olympiade culturelle Paris2024“ ausgezeichnet. Insgesamt hat Vazzoler 60 Porträts in vier Ländern erstellt und zusammengestellt.

Die Sportlerinnen wurden gebeten, persönliche, weibliche Beiträge zu ihren Porträts zu schreiben, die im Katalog gesammelt und übersetzt wurden. Diese Kommentare thematisieren die Unwägbarkeiten des Spitzensports, Herausforderungen, Verletzungen, erbrachte Opfer, hormonelle Störungen, sexuellen Missbrauch im Sport und weitere Aspekte.

Die Ausstellung ist vom bis 18. August in der HofGalerie zu sehen.

Ausstellung über Schicksale in der SBZ und der frühen DDR wird Gedenkstätte Moritzplatz gezeigt

Im Jahr 2024 jährt sich die doppelte deutsche Staatsgründung zum 75. Mal. Während in der Bundesrepublik mit dem am 23. Mai 1949 verkündeten Grundgesetz der Grundstein für eine freiheitliche Demokratie gelegt wurde, errichtete die sowjetische Besatzungsmacht in ihrer Zone eine Diktatur.

Doch auch hier war der Wunsch nach Freiheit, Recht und Demokratie stark. Die Ausstellung "denen mitzuwirken versagt war" zeigt in der Gedenkstätte Moritzplatz die exemplarischen Geschichten von 30 mutigen Frauen und Männern, die sich nach 1945 in der SBZ und frühen DDR trotz großer Risiken für einen demokratischen Neubeginn einsetzten – und dafür fast immer einen hohen Preis zahlen mussten. Ihr Engagement und ihr Schicksal werden jeweils mit den einschlägigen Grundrechtsartikeln verbunden.

Die Gedenkstätte befindet sich in der Umfassungsstraße 76. Geöffnet ist Montag bis Mittwoch von 9 bis 16 Uhr, Donnerstag von 9 bis 18 Uhr, Freitag von 9 bis 15 Uhr sowie jeden ersten Sonntag im Monat von 10 bis 16 Uhr.

Partys in Magdeburg

Luises Garten: Jeden zweiten Donnerstag öffnet Luises Garten an der Festung Mark im Hohepfortewall zu "Metamorphosis" die Türen um 17 Uhr. Bei freiem Eintritt legen am 1. August ab 17 Uhr "Secret Live Act Yay“, ab 18.30 Gewagt & Maßgeschneidert und von 20.30 bis 22 Uhr Hannes Fischer auf. Angeboten werden vegetarische Gerichte.

Flowerpower: „Love, Peace and Rock'n'Roll“ ist das Motto des „Flowerpower“ als Kneipe mit Seventies-Flair. In lässiger Atmosphäre legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist das Lokal mit Tanzfläche im Breiten Weg 252 unweit des Hasselbachplatzes jeweils ab 19 Uhr.

Montego Beachclub: Im Montego Beachclub am Heinrich-Heine-Platz 5 ist am Donnerstag "Viva Latino" angesagt.

Ausverkauft in Magdeburg

Keine Karten gab es zum Redaktionsschluss mehr für das "Café der Irren" um 19.30 Uhr im Theater an der Angel in der Zollstraße 9. Gegebenenfalls sind an der Abendkasse Restkarten erhältlich.