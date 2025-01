1. FebrUAR Ausgehen in Magdeburg - Veranstaltungen und Events am Samstag

In Magdeburg bietet der Programmkalender am 1.2.2025 unter anderem Konzerte, Oper, Humor und Travestie.

Ausgehen in Magdeburg - Veranstaltungen und Events am Samstag

Magdeburg - Auch Samstag, der 1. Februar 2025, bietet in Magdeburg Programm. Die Volksstimme hat Tipps zusammengetragen.

Bellini-Oper nach Romeo und Julia im Magdeburger Opernhaus

Die Oper "I Capuleti e i Montecchi" von Vincenzo Bellini kommt auf die Bühne im Opernhaus des Theaters Magdeburg im Universitätsplatz 9. Das Werk basiert auf der Tragödie von Romeo und Julia, die als Kinder verfeindeter Familien in Verona um ihre Liebe kämpfen. Die italienische Novelle „Der tragische Tod zweier unglücklicher Liebender“ diente Librettist Felice Romani als Vorlage und konzentriert sich auf die letzten 24 Stunden der Liebenden. Die Inszenierung hinterfragt mit musikalischen und dramaturgischen Mitteln Geschlechterrollen und Machtstrukturen.

Aufführungen sind für den 1. Februar um 19.30 Uhr, den 9. Februar um 16 Uhr, den 9. März um 18 Uhr, den 5. April um 19.30 Uhr, den 13. April um 16 Uhr sowie den 23. Mai um 19.30 Uhr geplant. Der 13. April und der 23. Mai bieten eine Audiodeskription. Ein Einblick ist - bei allen Vorstellungen - eine halbe Stunde vor Vorstellungsbeginn im Café Rossini des Opernhauses möglich.

Auch interessant: Tickets gibt es im Vorverkauf auch bei Biberticket online, unter Telefon 0391/5999700 und in allen Biberticket-Verkaufsstellen - zum Beispiel in der Goldschmiedebrücke 17 in Magdeburg.

Die musikalische Leitung übernehmen Sebastiano Rolli und Davide Rinaldi, die Regie liegt in den Händen von Pınar Karabulut. Das Bühnenbild stammt von Michela Flück, die Kostüme von Teresa Vergho. Die Besetzung umfasst unter anderem Johannes Stermann als Capellio, Rosha Fitzhowle als Giulietta und Weronika Rabek sowie Emilie Renard als Romeo. Es wirken der Opernchor und die Magdeburgische Philharmonie mit.

Tribut an "The Eagles" im Alten Theater am Jerichower Platz

Im Alten Theater am Jerichower Platz in der Tessenowstraße 11 gastiert am 1. Februar 2025 um 20 Uhr die Band „Take It To The Limit“. Das Ensemble, bestehend aus sieben Brüdern der Sheerin Family Band sowie den Sängern Johnny Brady, Simon Casey und Nigel Connell, würdigt die Musik der legendären Band „The Eagles“. Zu den interpretierten Welthits gehören unter anderem „Hotel California“, „Take It Easy“, „New Kid In Town“, „Desperado“ und „One Of These Nights“.

Die Sheerin Family Band ist für ihren harmonischen Gesang und ihre präzisen Arrangements bekannt. Ergänzt werden sie durch die drei Sänger, die in Irland mit erfolgreichen Karrieren, markanten Stimmen und energiegeladenen Auftritten überzeugen. Gemeinsam greifen sie den charakteristischen Sound der Eagles auf, der Elemente von Country, Folk, Bluegrass und Rock vereint.

„Travestie Miss Starlight Varieté – Das Travestie Spektakel“ im Magdeburger Hundertwasserhaus

Am 1. Februar um 20 Uhr findet im Theater in der Grünen Zitadelle, Breiter Weg 8a - dem Magdeburger Hundertwasserhaus -, das „Travestie Miss Starlight Varieté – Das Travestie Spektakel“ statt.

Die Show präsentiert eine Mischung aus Comedy, Gesang, Tanz, Parodie und Showeinlagen, bei der ein Highlight das nächste jagt. Internationale Travestiekünstler aus bekannten Cabarets treten in einer Revue mit aufwendigen Kostümen und abwechslungsreichen Inszenierungen auf.

Miss Starlight, der Kopf der Produktion, ist bekannt für ihre Vielseitigkeit in Gesang, Moderation, Comedy und Artistik sowie ihre beeindruckenden Kostüme. An ihrer Seite stehen weitere Künstler wie Miss Monique, die mit ihrer direkten Art für Überraschungen sorgt, Lady Vegas, die mit Comedy die Stimmung anheizt, und Ivy Star, die durch ihre Verwandlungskunst und charismatische Auftritte besticht.

Sinfonische Musikschulorchester Sachsen-Anhalt gibt in Magdeburger Johanniskirche ein Winterkonzert

Das Sinfonische Musikschulorchester Sachsen-Anhalt, ein Ensemble junger musikalischer Talente, veranstaltet am 1. Februar 2025 ab 17 Uhr sein Abschlusskonzert in der Johanniskirche Magdeburg.

Unter der Leitung von Alexander Ramm vereint das Orchester 80 junge talentierte Musiker aus Sachsen-Anhalt und Berlin. Träger des Orchesters ist der Landesverband der Musikschulen Sachsen-Anhalt, eine Organisation, die sich unermüdlich für die musikalische Ausbildung junger Menschen einsetzt und deren Arbeiten und Leistungen fördert und präsentiert.

Es ist zu beachten, dass der Eintritt zum Konzert kostenlos ist, jedoch ist eine Platzreservierung zu empfehlen. Die Reservierung kann über die Internetseite des Verbands, per E-Mail an LVDM-LSA@t-online.de oder telefonisch unter 0391/7272780.

„Die Eiskönigin 1&2 auf Eis“ in der Magdeburger Getec-Arena

Die Musik-Show „Die Eiskönigin 1&2 auf Eis“ steht für den 1. Februar 2025 um 18 Uhr iem Kalender der Getec Arena in der Berliner Chaussee 32. Das beeindruckende Show-Spektakel mit einem großen Ensemble entführt die Zuschauer auf eine abenteuerliche Musik-Reise mit den Schwestern Elsa und Anna sowie ihren Gefährten. Auf einer kunststoffbeschichteten Fläche kommen die bekannten Pop-Songs aus den Filmen und dem Musical zur Aufführung. Die Darsteller, darunter Musical-Solisten, Eistänzer und Akrobaten, sorgen für eine faszinierende Mischung aus stimmlicher, tänzerischer und akrobatischer Darbietung.

Die Show bietet viele Highlights, darunter den Hit „Lass jetzt los!“, die lustige Nummer „Im Sommer“ mit Schneemann Olaf, sowie spektakuläre Szenen wie die Schneeballschlacht in „Willst du einen Schneemann bauen“. Weitere beliebte Songs wie „Zeige dich“ und „Liebe öffnet Türen“ runden das Programm ab.

"Metallica Symphonic Tribute" in der Magdeburger Factory

Das Orion Orchestra tritt am 1.2. um 20 Uhr in der Factory, Sandbreite 2, in Magdeburg auf. Das Orchester, zusammen mit einer der weltweit besten Tribute-Bands, präsentiert ein neues Programm, das von Metallicas legendärem "S&M"-Album inspiriert ist. Die Kombination aus Geigen und Gitarren wird live auf der Bühne zu einem mitreißenden Spektakel, das die größten Metallica-Hits in symphonische Arrangements überführt.

Das "Symphony and Metallica"-Projekt wurde nur viermal weltweit live aufgeführt, darunter das einzige Europakonzert 1999 in Berlin, bei dem „Nothing Else Matters“ mit Orchester gespielt wurde. Das Orion Orchestra würdigt dieses historische Ereignis und bietet eine einzigartige Show, bei der auch Original-Mitglieder der Metallica-S&M-Deutschland-Show auf der Bühne standen.

Mit Sänger Tobias Regner, der „Deutschland sucht den Superstar“ gewann, und einer Rockband, die seit 20 Jahren Metallica Tribut zollt, bietet das Konzert eine perfekte Verschmelzung von Rock und Klassik.

"L'Art de Passage" spielen in der Sudenburger Feuerwache in Magdeburg

In der Sudenburger Feuerwache in der Halberstädter Straße 140 präsentieren die Musiker von "L'Art de Passage" am 1. Februar 2025 um 20 Uhr ihr neues Programm „Horizon“.

Die Band, bestehend aus Tobias Morgenstern (Akkordeon), Stefan Kling (Klavier), Wolfgang Musick (Bass) und Jansen Folkers (Violine), verbindet in ihrer aktuellen Besetzung altbekannte Stücke aus ihrem Repertoire mit neuen Kompositionen. Dabei werden unterschiedliche Stile wie Tango, Jazz, Milonga, Latin, Klassik, Folk und Minimal Music miteinander kombiniert.

Die seit über 35 Jahren gemeinsam auftretenden Künstler schaffen Klangwelten, die sich zwischen leidenschaftlicher Dramatik, romantischen Strukturen und ungewohnten, bizarren Fragmenten bewegen. Spontane Improvisationen und originelle Melodien sorgen für einen abwechslungsreichen Konzertabend, der anspruchsvoll und zugleich unterhaltsam gestaltet ist.

"An Mut spart nicht noch Mühe 2.0" in der Magdeburger Zwickmühle

Unter dem Titel "An Mut spart nicht noch Mühe 2.0" erlebt das Erfolgsprogramm der Magdeburger Zwickmühle am 22.1, die Premiere seiner aktualisierten Fassung. Die Besetzung umfasst Olaf Kirmis und Thomas Müller sowie alternierend Rolf Schinzel und Oliver Vogt. Die Regie führen Michael Rümmler und Hans-Günther Pölitz, der auch das Buch schrieb. Beiträge stammen auch von Olaf Kirmis, Thomas Müller, Wolfgang Schaller und Renaldo Tolksdoerfer. Musikalisch begleitet wird das Programm durch Werke von Udo Lindenberg, Carl Loewe, Giuseppe Verdi, Ralph Erwin, Ralf Arnie, Theo Mackeben und Hanns Eisler.

Das Kabarettstück setzt sich mit dem Thema Mut auseinander – in all seinen Facetten, von historischen Beispielen über gesellschaftliche Entwicklungen bis hin zu aktuellen politischen Bezügen. Humorvoll und bissig beleuchtet es, wie Mut früher definiert wurde, wie er heute verstanden wird und welche Konsequenzen daraus entstehen. Mit scharfsinniger Satire, Wortwitz und musikalischer Begleitung lädt das Programm ein, sich mit Mut, Angst, Veränderung und gesellschaftlichen Herausforderungen auseinanderzusetzen. Dabei vereint es schlagfertige Texte, zeitgenössische Anspielungen und philosophische Reflexionen zu einem abwechslungsreichen Abend.

Die Vorstellungen in der Magdeburger Zwickmühle in der Leiterstraße 2a beginnen vom 22. bis 25.1. sowie am 1., 7., 8., 20. und 28. Februar um 20 Uhr. Nachmittagsvorstellungen sind für den 29.1. sowie für den 19. und 26.2. um 15 Uhr angekündigt. Für den 9.2. ist ein Termin um 17 Uhr angesetzt.

„Tatort Buckau“ im Volksbad

Das Volksbad Buckau wird erneut zum Schauplatz spannender und humorvoller Ermittlungen, denn die Krimi-Komödie „Tatort Buckau“ feiert nach ihrer erfolgreichen Premiere im September 2024 ein Comeback. Die begeisterten Zuschauerinnen und Zuschauer können sich auf zwei weitere Vorstellungen freuen, die am 1. und 8. Februar 2025, jeweils um 19 Uhr, stattfinden.

Die Geschichte: Im Stadtteil gehen merkwürdige Dinge vor sich: Baugruben werden zu unheilvollen Tatorten, vergiftete Leichen tauchen auf, und eine Welle von Vermisstenanzeigen sorgt für Unruhe. Während sich die Straßen bei Einbruch der Dunkelheit leeren, schaltet sich die Buckauer Mordkommission, unterstützt aus Sudenburg, ein, um Licht ins Dunkel zu bringen. Was sie erwartet, ist eine Mischung aus mysteriösen Fällen, schrulligen Charakteren und unerwartetem Humor.

Das Stück, inszeniert vom Laientheater des Buckau e. V. unter der Leitung von Ilja Hübner, ist nicht nur eine Hommage an die Region, sondern auch ein Gemeinschaftsprojekt mit Menschen aus dem Stadtteil. Von der Ideenfindung bis zur Probenphase – alles wurde im Kiez entwickelt und umgesetzt.

„Tatort Buckau“ verbindet Krimi-Spannung mit humorvollen Momenten und gewährt nicht nur Einblicke in die Arbeit einer fiktiven Mordkommission, sondern auch in die Lebenswelt des Buckauer Kiezes. Die enge Zusammenarbeit zwischen Theater und Stadtteil sorgt dafür, dass die Handlung nahbar und authentisch bleibt – ein Theatererlebnis, das unterhält und gleichzeitig lokal verwurzelt ist.

Kostümverkauf im Magdeburger Opernhaus

Der Theaterfundus des Theaters Magdeburg wird neu sortiert, und das bedeutet für Kostümfans eine einmalige Gelegenheit: Am Samstag, dem 1. Februar 2025, findet ein großer Kostümverkauf statt. Der übervolle Fundus wurde durchstöbert, um eine breite Auswahl an Kostümen und Accessoires zusammenzustellen, die nun ein neues Zuhause suchen. Termin ist am 1.2. von 10 bis 15 Uhr.

Zum Verkauf stehen unter anderem prächtige Kostüme aus bekannten Produktionen wie „Love Never Dies“ und „Das schlaue Füchslein“. Auch Liebhaberinnen und Liebhaber des Balletts kommen auf ihre Kosten, denn zahlreiche Ballettkostüme sind ebenfalls Teil des Angebots. Die Bandbreite reicht von einfachen Accessoires bis hin zu auffälligen, detailreichen Bühnenoutfits – perfekt geeignet für die bevorstehende Faschingszeit oder kreative Projekte.

Die Preisspanne liegt zwischen 0,50 Euro und 500 Euro, sodass für jeden Geldbeutel etwas Passendes dabei ist. Die Bezahlung erfolgt ausschließlich in bar.

„Bande 25: Komm, wir verändern!“ im Magdeburger Schauspielhaus

Am Samstag, dem 1. Februar 2025, findet im Schauspielhaus des Theaters Magdeburg in der Otto-von-Guericke-Straße 64 die Abschlusspräsentation der Kunstprojektwoche „Bande 25: Komm, wir verändern!“ statt. Die Veranstaltung läuft von 16 bis 20 Uhr und ist eintrittsfrei.

Im Rahmen der Winterferien hatten Kinder und Jugendliche im Alter von 8 bis 18 Jahren die Möglichkeit, sich kreativ auszuprobieren und an verschiedenen künstlerischen Projekten teilzunehmen. Die Ergebnisse dieser Woche werden nun auf der Bühne präsentiert.

Die Präsentation bietet Einblicke in die Arbeit der jungen Teilnehmenden, die gemeinsam ihre Ideen entwickelt und umgesetzt haben. Von Performance über Musik bis hin zu bildender Kunst werden die verschiedenen Werke und Aufführungen gezeigt.

Ute und Andreas Zöllner mit „Federwind - Gesänge vom Schweben zwischen den Welten“ im Café Verde

Ute und Andreas Zöllner geben am 1.2. das Konzert „Federwind - Gesänge vom Schweben zwischen den Welten“ im Café Verde, Herrenkrug 2, bei Vitopia. Beginn ist um 20 Uhr.

Mit eigenen Liedern, Chansons und traditionellen Gesängen erzählen die beiden von der Sehnsucht nach einer neuen Welt und dem Leben an der Schwelle, wo das Alte nicht mehr und das Neue noch nicht ist. Der Wind, der uns trägt und antreibt, wird zum zentralen Symbol ihrer Musik.

In ihren Konzerten verbinden Ute und Andreas Zöllner Sehnsucht, Zartheit, Verspieltheit und Kraft mit berührendem Gesang und Spielfreude. Sie schaffen eine Vision eines Lebens in Liebe und Freude, wobei das Publikum von der Lebenslust, Poesie und dem Mut der Musik ergriffen wird. Neu dabei ist die Harfe, die das Instrumentarium aus Gesang, Gitarre, Ukulele, Flöten, Glockenspiel und Melodika bereichert.

Heiko Olando & Friends im Magdeburger Allards

Am 1. Februar 2025 um 20 Uhr tritt Heiko Olando & Friends live in der Allards, Friesenstraße 58, auf. Der charismatische Sänger aus Magdeburg begeistert mit einem musikalischen Mix aus Country, Folk, Oldies und deutschen Songs. Solo oder zusammen mit befreundeten Musikern zieht er regelmäßig das Publikum in seinen Bann.

Mit seiner Gitarre und Mundharmonika verleiht er einigen seiner Lieder eine besondere Note, während die Unterstützung durch befreundete Musiker für zusätzlichen Schub sorgt. Lassen Sie sich von seinen einzigartigen Interpretationen verzaubern.

Ausstellung „Neue Räume erleben – Eine Retrospektive auf die Interkulturellen Wochen 2024“ im Magdeburger Einewelthaus

Die Ausstellung „Neue Räume erleben – Eine Retrospektive auf die Interkulturellen Wochen 2024“ wird im einewelt haus Magdeburg, Schellingstraße 3 bis 4, gezeigt. Die Schau, kuratiert von der ehemaligen Europafreiwilligen Cemregül Alhas, bietet einen Rückblick auf die Interkulturellen Wochen 2024, die unter dem Motto „Neue Räume!“ vom 22. September bis 5. Oktober 2024 stattfanden. Während dieses Zeitraums wurden an 20 Orten in Magdeburg insgesamt 45 Veranstaltungen durchgeführt, organisiert von 38 Vereinen, internationalen Communities, Institutionen, Hochschulen, Bildungsstätten und Beratungsstellen.

Das Programm umfasste Musik, Kulinarik, interkulturelle Begegnungen und Mitmachaktionen und spiegelte die Vielfalt der internationalen Stadtgesellschaft wider. Die Ausstellung zeigt lebendige Eindrücke dieser Veranstaltungen und macht das Engagement der Beteiligten sichtbar.

Historische Kunst im Magdeburger Kunstmuseum

Schwerpunkt des Kunstmuseums Magdeburg ist die moderne Kunst. Doch auch einige Werke aus den Jahrzehnten und Jahrhunderten zuvor werden gezeigt.

Im Mittleren Tonnengewölbe sind Skulpturen des 13. bis 18. Jahrhunderts ausgestellt, die ausnahmslos einem christlichen Kontext entstammen. Ob als liturgische, Altar- oder Architekturplastik –immer dienten sie der Vergegenwärtigung des Heilsgeschehens. Diese Bildwerke sind im Laufe der letzten einhundertfünfzig Jahre aus dem internationalen Kunsthandel sowie durch private Sammler und Sponsoren für die museale Sammlung erworben worden.

Im Unteren Tonnengewölbe, vom Mittleren Tonnengewölbe über eine Treppe erreichbar, befindet sich eine kleine exquisite Auswahl von Skulpturen der Antike, aus dem frühneuzeitlichen Italien sowie des 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts. Zu erwähnen ist der „Torso eines Knaben“, eine römische Marmorkopie nach einem Werk aus dem Umfeld des Polyklet. Mit Johann Gottfried Schadows „Fridericus Rex“ von 1807 klingt die Berliner Bildhauerschule des Klassizismus an. Wilhelm Lehmbrucks „Hagener Torso" von 1906 vertritt beispielhaft die klassische Moderne.

Die sogenannte Hochsäulige Kapelle, neben der Kirche am Ostende des Kreuzganges gelegen und von diesem aus zugänglich, nimmt jenen Sammlungsbestand historischer Skulpturen auf, die aus den im II. Weltkrieg zerstörten Magdeburger Kirchen gerettet wurden.

Geöffnet hat das Kunstmuseum Magdeburg Dienstag bis Freitag von 10 bis 17 Uhr sowie Sonnabend und Sonntag und auch am 6. Januar von 10 bis 18 Uhr. Es befindet sich im Komplex des Klosters Unser Lieben Frauen in der Regierungsstraß 4 bis 6.

Besuch in den Magdeburger Gruson-Gewächshäusern

Die Magdeburger Gruson-Gewächshäuser, gelegen in der Schönebecker Straße 129b, sind eine der bedeutendsten botanischen Einrichtungen der Region. Die Anlage wurde 1896 eröffnet und basiert auf der umfangreichen Pflanzensammlung des Magdeburger Industriellen Hermann Gruson, der im 19. Jahrhundert ein leidenschaftlicher Pflanzenliebhaber war. Heute beherbergen die Gewächshäuser über 4.000 Pflanzenarten, die in zehn thematisch gestalteten Schauhäusern präsentiert werden.

Die Gruson-Gewächshäuser sind von Dienstag bis Sonntag sowie feiertags von 10 bis 18 Uhr geöffnet, zusätzlich auch am 6. Januar zur gleichen Zeit.

Ausverkauft und Restkarten in Magdeburg

Keine Karten gab es im Vorverkauf mehr für "Nah dran" um 15 Uhr im Opernhaus am Universitätsplatz 9, für "Nicht von schlechten Eltern" um 19.30 Uhr im "...nach Hengstmanns" im Breiten Weg 37, für den Auftritt von Lisa Eckhart um 20 Uhr im Amo in der Erich-Weinert-Straße 27 sowie für "Die Koffer voll von Sehnsucht" um 20 Uhr im Insel Theater in der Zollstraße 19.

Gegebenenfalls sind an der Tages- beziehungsweise Abendkasse noch Eintrittskarten erhältlich.