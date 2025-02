In Magdeburg bietet der Programmkalender am 1.3.2025 unter anderem Konzerte, Oper, Humor, eine Karpfen-Messe und Schauspiel.

Ausgehen in Magdeburg - Tipps zu Veranstaltungen und Events am Samstag

Magdeburg - Auch Samstag, der 1. März 2025, bietet in Magdeburg Programm. Die Volksstimme hat Tipps zusammengetragen.

Theater Magdeburg zeigt letztmals im Opernhaus Puccinis Oper "Turandot"

Die Oper "Turandot" von Giacomo Puccini wird in einer Inszenierung am Theater Magdeburg gezeigt. Die letzte Vorstellung beginnt am 1. März um 19.30 Uhr im Opernhaus des Theaters Magdeburg am Universitätsplatz 9. Die Aufführung erfolgt in italienischer Sprache mit deutschen Übertiteln.

Die Handlung spielt in einem sagenhaften China. Prinzessin Turandot hat verfügt, dass nur jener Mann sie heiraten darf, der drei von ihr gestellte Rätsel löst. Zahlreiche Bewerber scheitern an dieser Prüfung, bis Prinz Calaf den Mut aufbringt, sich der Herausforderung zu stellen.

Die Inszenierung hebt sich durch eine außergewöhnliche szenische Gestaltung hervor. In einer Rezension wird sie als musikalisch eindrucksvolles Erlebnis beschrieben, das herkömmliche Interpretationen der Oper hinter sich lässt.

Die Inszenierung hebt sich durch eine außergewöhnliche szenische Gestaltung hervor. In einer Rezension wird sie als musikalisch eindrucksvolles Erlebnis beschrieben, das herkömmliche Interpretationen der Oper hinter sich lässt.

Lesung und Erinnerung an deportierte Sinti und Roma

Am Mahnmal für während des NS-Regimes deportierte und ermordete Sinti und Roma wird am 1. März um 16 Uhr am Mahnmal am Flora-Park im Olvenstedter Grasweg 37 eine Gedenkveranstaltung abgehalten. Im Anschluss beginnt um 17 Uhr eine Lesung in der Bibliothek im Flora-Park.

Hintergrund: Das zentrale sogenannte Sammellager für die im Nationalsozialismus verfolgten Sinti und Roma in der Region des heutigen Sachsen-Anhalts befand sich seit 1935 am Holzweg/Silberberg in Magdeburg. Am 1. März 1943 wurde das Zwangslager aufgelöst, und die dort festgehaltenen Menschen wurden in das Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz deportiert. 340 von ihnen, darunter Kinder, Frauen und Männer, wurden dort ermordet.

An der Stele mit den Namen der Opfer auf dem Parkplatz des Flora-Parks sprechen Margitta Steinbach, Vorsitzende des Vereins Menda Yek, sowie Pascal Begrich, Geschäftsführer des Vereins Miteinander, um an das Schicksal der deportierten Menschen zu erinnern. Ein Grußwort der Landeshauptstadt Magdeburg wird zu Beginn der Veranstaltung gehalten.

Im Anschluss an die Gedenkkundgebung beginnt um 17 Uhr in der Stadtteilbibliothek Flora-Park eine Lesung mit Manolito Steinbach. Er berichtet aus seiner Familiengeschichte. Seine Großmutter kehrte aus Auschwitz zurück, seine Tante Erna Lauenburger wurde dort ermordet. Sie hatte als Heranwachsende in den 1930er Jahren der DDR-Kinder- und Jugendbuchautorin Grete Weiskopf alias Alex Wedding als reale Vorlage für das Kinderbuch "Ede und Unku" gedient.

Die Veranstaltung wird musikalisch von dem Violinisten Sorin Ferat begleitet. Der Eintritt ist frei. Der Verein Miteinander, die Stadtbibliothek Magdeburg und die Landeszentrale für politische Bildung Sachsen-Anhalt laden alle Menschen ein, an die Ereignisse vor 82 Jahren zu erinnern.

„Bibi & Tina - Die außerirdische Hitparade“ in Magdeburger Getec-Arena

Am 1.3.25 wird das Musical „Bibi & Tina - Die außerirdische Hitparade“ in der Getec-Arena in der Berliner Chaussee 32 in Magdeburg aufgeführt. Die Vorstellung beginnt um 17 Uhr.

In der aktuellen Show begeben sich Bibi und Tina auf ein aufregendes intergalaktisches Abenteuer. Die beiden besten Freundinnen, zusammen mit ihren Freunden, reisen in einer spektakulären Story durch den Weltraum. Die Reise wird begleitet von Songs und Songgeschichten, die das Produzententeam Peter Plate und Ulf Leo Sommer eigens für das Musical kreiert hat. Die Lieder und die Handlung bieten nicht nur spannende Momente, sondern auch humorvolle Szenen.

Die Zuschauer können sich auf eine einzigartige Mischung aus Fantasie, Musik und Abenteuer freuen. Dabei müssen Bibi und Tina zahlreiche Herausforderungen meistern und sich gegen unerwartete Gegner und Hindernisse behaupten. Inmitten all dieser Erlebnisse dürfen natürlich auch jede Menge lustige und mitreißende Momente nicht fehlen, die die Stimmung auf der Bühne und im Publikum anheizen.



Manuel Richter - Wohnzimmerkonzert in der Johanniskirche Magdeburg

Am 1.3.25 wird Manuel Richter um 20 Uhr sein Wohnzimmerkonzert in der Johanniskirche an der Johannisbergstraße in Magdeburg geben. Der Sänger erfüllt sich damit einen lang gehegten Traum und verlegt sein Wohnzimmer in die "gute Stube der Stadt".



Manuel Richter, ein Kind der Stadt Magdeburg, hat bereits 1999 auf der Buga Magdeburg seine musikalische Laufbahn begonnen. Viele kennen ihn von seinen Auftritten auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt und aus verschiedenen Locations entlang der Elbe, wie dem Mückenwirt oder dem Stadtpark. Auch über die Stadtgrenzen hinaus ist der Musiker bekannt, nicht nur durch seine stimmungsvollen Auftritte, sondern auch als singender Botschafter Magdeburgs. So trägt er den guten Ruf seiner Heimatstadt regelmäßig auf Kreuzfahrtschiffen oder bei Beachpartys an der Ostsee.

In der Johanniskirche wird er an diesem Abend ein großes Repertoire präsentieren. Neben eigenen Titeln wie „Mauerstadt“, „Mit dem Kopf durch die Wand“, „Destiny and Joy“ und „Emotional Harbour“ wird Manuel Richter auch bekannte Songs in eigenen, persönlichen Akustikversionen darbieten. Er überzeugt dabei mit seiner mitreißenden Interpretation und schafft es, den Zuhörer in seinen Bann zu ziehen.

Der Musiker ist bekannt für seine frischen und kreativen Arrangements, die er als Solist oder im Duo bzw. Trio präsentiert. Dabei bringt er seine Musik mit einer Mischung aus Humor und Entertainment auf die Bühne. In den vergangenen Jahren hat Manuel Richter Alben wie „Love & Devotion“, „Melody“ und „Emotional Harbour“ veröffentlicht, deren Eigenkompositionen ebenfalls Teil des Konzerts sein werden.

Manuel Richter schätzt es, seine Lieblingslieder in eigenen Versionen zu interpretieren. Er erklärt, dass es für ihn der größte Spaß ist, die Songs nicht einfach nachzuspielen, sondern sie nach seinem Gefühl zu intonieren und auf diese Weise etwas ganz Eigenes zu kreieren.

Benjamin Eisenberg mit „Reden zur Plage der Nation“ im Kabarett "...nach Hengstmanns" Magdeburg

Benjamin Eisenberg bringt sein aktuelles Kabarettprogramm „Humor-Offensive – Reden zur Plage der Nation“ auf die Bühne des Kabaretts "...nach Hengstmanns". Die Veranstaltung beginnt am 1. März um 19.30 Uhr im Breiten Weg 37.

Mit satirischer Schärfe und treffsicherem Humor setzt er sich mit politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen auseinander. Dabei nimmt er Regierung und Opposition gleichermaßen ins Visier, greift mediale Debatten auf und entlarvt Widersprüche im öffentlichen Diskurs.

Thematisch beschäftigt sich Eisenberg mit Volksvertretern ohne Abschlüsse, die über die Bildungsmisere beraten, und einem Verkehrsnetz, das zunehmend an seine Grenzen stößt. Auch der Einfluss sozialer Medien auf die politische Meinungsbildung bleibt nicht unkommentiert. Statt bloßer Kritik setzt er auf intelligente Pointen und eine humorvolle Auseinandersetzung mit aktuellen Entwicklungen.

Ein besonderes Merkmal seines Programms sind seine Parodien bekannter Persönlichkeiten aus Politik und Gesellschaft. Dabei verleiht er unter anderem Figuren wie Robert Habeck und Karl Lauterbach eine eigene satirische Note. Auch ehemalige politische Größen, die sich weiterhin gern zu Wort melden würden, kommen in seinen Darbietungen vor.

Theater in der Grünen Zitadelle Magdeburg zeigt „Scharfe Brise – Die Rettungsschwimmer vom Tittisee“

„Scharfe Brise – Die Rettungsschwimmer vom Tittisee“ steht im Theater in der Grünen Zitadelle auf dem Spielplan. Eine Vorstellung beginnt am 1. März um 20 Uhr im Magdeburger Hundertwasserhaus im Breiten Weg 8a. Ein weiterer Termin ist für den 10. Mai angesetzt.

Das Freibad am Tittisee kämpft um seine Existenz. Seit im Nachbardorf ein modernes Freizeitbad eröffnet wurde, bleiben die Besucher aus. Die Rettungsschwimmer Georg, Patrick und Praktikant Marcus sehen ihre Arbeitsplätze in Gefahr. Eine unerwartete Wendung nimmt die Geschichte, als Imbissbetreiberin Doris eine Burlesque-Show besucht und mit einer Idee zurückkehrt: Die Rettungsschwimmer sollen als „Boy“lesque-Performer für neue Attraktionen im Freibad sorgen.

Die humorvolle Komödie stammt aus der Feder von Christian Kühn, der für Buch und Dialoge verantwortlich ist. Die Regie sowie die musikalische Leitung übernimmt Enrico Scheffler, während Estelle Klein die Choreografie gestaltet. Die Besetzung umfasst Adrian Laza als Georg, Enrico Scheffler als Patrick, Kai Sebastian Zeitner als Marcus und Estelle Klein als Doris.



Theater Magdeburg zeigt Jan Friedrichs Inszenierung von Kim de l’Horizons Roman "Blutbuch"

Kim de l’Horizons Roman "Blutbuch" ist die Grundlage einer Inszenierung von Jan Friedrich, die am Theater Magdeburg zu sehen ist. Die Vorstellung beginnt am 1. März um 19.30 Uhr im Schauspielhaus des Theaters Magdeburg in der Otto-von-Guericke-Straße 64.

Das Werk, das 2022 mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet wurde, erzählt von der Suche einer non-binären Erzählfigur nach einer Sprache für die eigene Identität. Im Mittelpunkt steht die Beziehung zur Großmutter, die im Berndeutschen als "Großmeer" bezeichnet wird.

Jan Friedrich, der unter anderem am Schauspiel Hannover, Theater Oberhausen und Staatstheater Mainz tätig war, hat den Roman für die Bühne adaptiert. Seine Fassung wurde beim Festival Radikal jung 2024 am Münchner Volkstheater mit dem Publikumspreis ausgezeichnet und ist zudem zum Berliner Theatertreffen 2025 eingeladen.



Turbostaat - Alter Zorn Tour 2025 in Magdeburg

Am 1.3.2025 tritt die Band Turbostaat im Rahmen ihrer „Alter Zorn Tour 2025“ auf. Der Einlass beginnt um 19 Uhr in der Factory in der Sandbreite 2, der Beginn der Show ist um 20.00 Uhr.

Seit ihrer Gründung im Jahr 1999 in der schleswig-holsteinischen Provinz ist Turbostaat bekannt für ihre unaufdringliche, punkige Musik, die von nordfriesischer Nüchternheit und Understatement geprägt ist. Ihre Musik, die immer ein wenig Wattenmeer-Nebel in den Lungen zu haben scheint, ist das Markenzeichen der Band, die nie nach Charmeoffensiven oder Frohmut strebte. Vielmehr transportiert sie eine Atmosphäre von Rebellion, Melancholie und düsterer Poetik. In Spätherbst 2024 feierten die Mitglieder Marten Ebsen, Jan Windmeier, Rollo Santos, Tobert Knopp und Peter Carstens das 25-jährige Bestehen ihrer Band, die mittlerweile mehr eine Lebensgemeinschaft als ein Musikprojekt darstellt.

Mit ihrem neuen Album „Alter Zorn“, das am 17. Januar 2025 erschien, präsentiert die Band ein Werk, das sich thematisch mit einer zunehmend bedrückenden und dystopischen Gegenwart auseinandersetzt. Anstelle von Hymnen oder Parolen setzt Turbostaat weiterhin auf poetische Verschleierung, metaphorische Komplexität und Assoziationsketten, die die Realität in einem oft verqueren Licht erscheinen lassen. Ihre Texte zeichnen sich durch eine märchenhafte Düsternis und einen kritischen Blick auf die Welt aus, wobei sie eine klammkalte Zukunft anfragen, die der Gegenwart erschreckend ähnlich ist.



Kabarettprogramm "An Mut sparet nicht noch Mühe 2.0" in der Magdeburger Zwickmühle

Das politisch-satirische Kabarettprogramm "An Mut sparet nicht noch Mühe 2.0" wird in der Magdeburger Zwickmühle in der Leiterstraße 2a aufgeführt. Die aktualisierte Fassung des Programms für 2023-2024 wird von Olaf Kirmis und Thomas Müller sowie alternierend von Rolf Schinzel oder Oliver Vogt präsentiert. Die Regie führen Michael Rümmler und Hans-Günther Pölitz. Das Buch stammt von Hans-Günther Pölitz mit Beiträgen von Olaf Kirmis, Thomas Müller, Wolfgang Schaller und Renaldo Tolksdoerfer. Musikalische Werke von Udo Lindenberg, Carl Loewe, Giuseppe Verdi, Ralph Erwin, Ralf Arnie, Theo Mackeben und Hanns Eisler begleiten das Programm.

Die Vorstellungen finden 28. Februar, am 1., 8., 12., 15., 20., 26. und 27. März sowie am 20., 23., 24. und 30. April jeweils um 20 Uhr statt.

Das Programm setzt sich humorvoll mit der Bedeutung von Mut in verschiedenen gesellschaftlichen und historischen Kontexten auseinander. Es greift Zitate von historischen Persönlichkeiten auf und verbindet sie mit aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen. Das Kabarett bietet eine Mischung aus Satire und musikalischen Einlagen, die das Publikum zum Nachdenken anregen soll.

Kammerspiele zeigen in Sudenburger Feuerwache in Magdeburg "Let Lenz in"

Die Premiere des musikalischen Monologs "Let Lenz in" findet am Freitag, den 28. Februar 2025, um 19.30 Uhr statt. Es handelt sich um eine Produktion der Kammerspiele Magdeburg. Spielort ist die Sudenburger Feuerwache in der Halberstädter Straße 140.

Das Stück behandelt die Geschichte eines Musikers, der an einer musikalischen Adaption von Georg Büchners Novelle "Lenz" arbeitet. Während des kreativen Prozesses verliert er zunehmend den Fokus auf sein Werk und identifiziert sich immer stärker mit der zerrissenen Persönlichkeit der Titelfigur. Lenz, einst ein Wunderkind der deutschen Dramatik, erlitt einen schweren psychischen Zusammenbruch. Der Musiker erkennt Parallelen zu seiner eigenen Situation, bis er schließlich auf Nick Cave stößt.

Die Inszenierung hinterfragt den Zusammenhang zwischen künstlerischem Schaffen und psychischer Belastung. Regisseur und Autor Jochen Gehle sowie Darsteller Michael Magel erweitern Büchners Urtext um biografische Elemente des Dichters Jakob Michael Reinhold Lenz. Die Aufführung wird durch die Musik von Nick Cave ergänzt, sowohl in Originalversionen als auch in Neuinterpretationen durch Michael Magel.

Das Stück thematisiert den Umgang der Gesellschaft mit psychischen Erkrankungen und stellt die Frage, warum manche Menschen schwere Niederlagen besser bewältigen als andere. Karten sind über die Website der Kammerspiele Magdeburg erhältlich.

Gina ´Été gibt ein Konzert im Magdeburger Volksbad Buckau

Die Schweizer Künstlerin Gina ´Été stellt ihr neues Album „Prosopagnosia“ im Volksbad Buckau vor. Das Konzert beginnt am 1. März um 20 Uhr in der Karl-Schmidt-Straße 56.

Der Titel bezieht sich auf die Unfähigkeit, Personen anhand ihres Gesichtes zu erkennen. Das Werk thematisiert Identität, Zuordnung und Grenzüberschreitungen, insbesondere im Zusammenhang mit Geschlechterrollen und gesellschaftlichen Erwartungen. Dabei hinterfragt Gina ´Été, ob Prosopagnosie eine Krankheit oder vielleicht ein Geschenk sein könnte.

Musikalisch bewegt sich die Sängerin und Multiinstrumentalistin zwischen verschiedenen Genres. Ihr Hybrid-Pop verbindet Elemente aus Klassik, Jazz und elektronischer Musik. Komplexe Rhythmen, sphärische Streicherarrangements und elektronische Klänge prägen die Songs. Die erste Single „Love to Work“ setzt sich mit Care-Arbeit auseinander und stellt gesellschaftliche Normen infrage. Gina ´Été reflektiert dabei ihre eigene Prägung und spricht sich für eine größere Anerkennung aller Care-Berufe aus.

Vergleiche mit Künstlern wie Radiohead oder Björk begleiten ihre bisherigen Veröffentlichungen. Die studierte Bratschistin arrangiert regelmäßig für andere Musiker und begleitet Acts wie Faber, Black Sea Dahu oder Patrick Watson. Auf ihrem neuen Album hat sie sich stärker als zuvor in die Produktion eingebracht, unterstützt von Noé Franklé und Wannes Salomé. Neben der Bratsche spielt sie Klavier, Synthesizer und Gitarre und setzt auf einen vielseitigen Klang.

Pass Over Blues Konzert in der Sudeburger Feuerwache Magdeburg

Am Samstag, den 1.3.2025, wird das Pass Over Blues Quartett in der Sudenburger Feuerwache in der Halberstädter Straße 140 in Magdeburg ein Konzert geben. Der Beginn der Veranstaltung ist um 20 Uhr.

Das Pass Over Blues Quartett zählt mittlerweile zu den besten Vertretern des Blues und Bluesrock aus deutschen Landen. Seit seiner Gründung im Jahr 2008 spielt die Band beständig in ihrer Quartettbesetzung mit Roland Beeg, Harro Hübner, Lutz Mohri und Michiel Demeyere. Ihre Musik hat sich im Laufe der Jahre kontinuierlich weiterentwickelt und ihre Veröffentlichungen, darunter „better ways“ (2011), „the …“ (2014), „no fruits without roots“ (2016), „live in Wiesenburg“ (2018) und „colored world“ (2019), haben nicht nur in Deutschland, sondern auch international große Anerkennung gefunden. Besonders die Resonanz der Fachpresse aus Ländern wie der Schweiz, den Niederlanden, dem Vereinigten Königreich, den USA, Australien und Slowenien bestätigt die hohe Qualität und das einzigartige Profil der Band.

Mit ihrem entspannten Spielstil und ihren kraftvollen Kompositionen haben Pass Over Blues ihre eigene Nische im Blues- und Bluesrock-Genre gefunden. Die Band bleibt dabei stets authentisch und überzeugt mit tiefgründigen Texten und emotionaler Musikalität. Im Sommer 2021 feierte die Band ihr 30-jähriges Bestehen mit der Veröffentlichung des 3-fach Vinylalbums „30 Jahre Pass Over Blues – 1991 bis 2021“, das eine Auswahl von Songs aus drei Jahrzehnten Bandgeschichte bietet.

Bühnenfrei - „Und sie träumten von der Sonne“ im Jugendzentrum im Rennebogen in Magdeburg

Die freie Theatergruppe „bühnenfrei“ zeigt am 1. und letztmals am 2.3.2025 das Stück „Und sie träumten von der Sonne“ im Familien- und Jugendzentrum im Rennebogen 167. Der Einlass beginnt um 18 Uhr, die Vorstellung startet um 18.30 Uhr.

Die Stückentwicklung beschäftigt sich mit den gesellschaftlichen und ökologischen Folgen der Ansiedlung großer Technologieunternehmen im ostdeutschen Raum. Die Handlung spielt in Bad-Neustadt, wo eine Hightech-Fabrik gebaut wird. Die Hoffnung auf Strukturwandel und zahlreiche Arbeitsplätze steht im Konflikt mit dem zunehmenden Wasserverbrauch der Fabrik, der den Anwohnern Sorgen bereitet. Die Frage, die sich stellt, ist: Welchen Preis sind wir bereit zu zahlen für den wirtschaftlichen Aufschwung und die Vision einer besseren Zukunft?

Die Aufführungsdauer beträgt 2 Stunden und 15 Minuten inklusive einer Pause. Der Eintritt erfolgt auf Spendenbasis, und das Stück ist für Menschen ab 12 Jahren geeignet. Eine Kartenreservierung wird empfohlen und kann unter der Telefonnummer 01578/7667867 oder per E-Mail an kontakt@buehnenfrei.de vorgenommen werden.

Flunder Konzert im Allards Magdeburg

Am 1.3.25 gibt Flunder ein Konzert im Allards in der Friesenstraße 58 in Magdeburg. Die Veranstaltung beginnt um 20.00 Uhr.

Der Musiker ist vielen aus seiner Zeit im Duo oder mit einer Band bekannt, doch nach einigen Soloauftritten wurde schnell das Potenzial seiner eigenen Songs im Bereich Singer/Songwriter erkannt. In seinem Konzert entführt er sein Publikum auf eine musikalische Reise, bei der sowohl Herzschmerz als auch die Sonnenseiten des Lebens zum Thema gemacht werden.

Flunder lässt in seiner Musik die Einflüsse von Größen wie Bob Dylan, Neil Young und Stoppok erkennen, doch es gelingt ihm, seinen Titeln eine ganz besondere Würze zu verleihen, die sie einzigartig macht. Die Songs zeichnen sich durch ihre tiefgründigen Texte und eine ehrliche, authentische Darbietung aus.

Der Musiker, der auch als Selbstkritiker bekannt ist, nutzt gerne seinen Freundeskreis, um die Wirkung seiner Stücke zu testen, bevor er sie live seinem Publikum präsentiert. Viele der Lieder wurden im eigenen Tonstudio vorproduziert und erhalten durch diese intensive Auseinandersetzung mit den Songs eine besondere Tiefe, die sich in seinen Auftritten widerspiegelt.

Tag der Jugendweihe im Magdeburger City Carré

Der „Tag der Jugendweihe“ ist am 1.3. im City Carré, Kantstraße 3. Die Veranstaltung läuft von 12 bis 17 Uhr und bietet eine Vielzahl an Programmpunkten rund um die Jugendweihe.

Der Tag beginnt mit der Begrüßung durch Moderatorin Sabrina Bramowski um 12.00 Uhr, gefolgt von der ersten Modenschau um 12.05 Uhr, bei der die neuesten Jugendweihe-Outfits präsentiert werden. Michelle und Ole, Gewinner der Wöhrl-Modelshow, zeigen die Kollektionen des Modehauses. Im Anschluss stellt sich die Jury vor, und um 12.30 Uhr startet die erste Runde des Castings, bei dem 20 Teilnehmer in kurzen Interviews vorgestellt werden.

Weitere Highlights sind Showeinlagen der Breakdancer „Da Rookies“ und der Poledancer der „Polelounge“, die mit beeindruckender Stangenakrobatik begeistern. Zwischen den Modenschauen und Showeinlagen gibt es Pausen, die den Gästen die Gelegenheit bieten, sich umzusehen und die Atmosphäre zu genießen.

Die nächste Runde des Castings beginnt um 15 Uhr, mit Interviews der zehn besten Teilnehmer. Danach präsentiert Friseur Style Deluxe neue Haarschnitte. Die Veranstaltung endet mit der Bekanntgabe der Gewinner des Castings, sowohl männlich als auch weiblich, um 16.50 Uhr, gefolgt von der Preisübergabe.

Tag der offenen Tür im Konservatorium und im Thiem20 in Magdeburg

Am 1.3.2025 öffnet das Konservatorium von 10 bis 13 Uhr seine Türen für alle Musikinteressierten im Breiten Weg 110 und im Thiem20 am Thiemplatz, insbesondere für den Fachbereich Jazz-Rock-Pop. Der Tag der offenen Musikschultür bietet die Möglichkeit, verschiedene Musikinstrumente kennenzulernen, sie anzufassen, zuzuhören und sich umfassend zu informieren.

Lehrkräfte des Konservatoriums stehen bereit, um Fragen zu beantworten und Interessierten bei der Wahl ihres Instrumentes zu helfen. Die Besucher können eine Vielzahl von Instrumenten begutachten, von der Triangel bis zum Glockenspiel, und sich sowohl an den klassischen als auch den modernen Instrumenten ausprobieren. Fachbereiche des Konservatoriums stellen ihre Angebote vor und bieten die Möglichkeit, die Instrumente direkt auszuprobieren. Eltern erhalten Informationen zu den musikalischen Ausbildungsmöglichkeiten ihrer Kinder, vom Elementarbereich bis hin zur studienvorbereitenden Abteilung.

Der Termin ist für Interessierte jeden Alters geeignet – besonders Eltern, die ihr Kind in der musikalischen Ausbildung unterstützen möchten. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist selbstverständlich frei.

Karpfenangeln: Carp Expo Elbe-Oder-Spree 2025 in den Messehallen Magdeburg

Die Karpfenmesse Carp Expo Elbe-Oder-Spree findet am 1. und 2. März 2025 in den Magdeburger Messehallen statt. Nach 20 Jahren im Spree-Oder-Gebiet zog die Veranstaltung 2024 von Paaren/Glien bei Berlin nach Magdeburg und präsentiert sich nun unter neuem Namen in einer größeren Location.

An beiden Messetagen erwartet Besucher ein umfassendes Programm mit Vorträgen und Präsentationen rund um das Karpfenangeln. Experten aus der Branche teilen ihre Erfahrungen und geben praxisnahe Tipps. Die Messe bietet zudem eine breite Auswahl an Ausstellern, die aktuelle Trends und Produkte vorstellen. Insgesamt sind 86 Aussteller vertreten, ergänzt durch 11 Fachvorträge in zwei Messehallen.

Die Fachvorträge beginnen am 1. März um 11 Uhr mit Benjamin Versemann, der über das richtige Timing beim Angeln im Frühjahr spricht. Weitere Beiträge folgen unter anderem von Robin Illner und Meik Pyka. Ein Höhepunkt des Tages ist die Tombola um 17.15 Uhr, bei der die persönliche Anwesenheit zur Teilnahme erforderlich ist. Am 2. März startet das Vortragsprogramm um 11 Uhr mit Steven Klatt und Franz Rößner, die über ihre Erfahrungen beim Karpfenangeln auf der Spree berichten. Weitere Vorträge schließen sich an, darunter erneut Beiträge von Christopher Paschmanns und Philipp Woywode. Zum Abschluss der Messe findet um 16.15 Uhr erneut eine Tombola statt.

Die Messe öffnet am Samstag um 9 Uhr und am Sonntag um 9.30 Uhr. Die Carp Expo Elbe-Oder-Spree bietet an beiden Tagen umfangreiche Informationen, neueste Produkte und praxisnahe Tipps für Angler.

Dinosaurierausstellung in Magdeburg: Urzeitwelt auf dem Jerichower Platz

Vom 1. bis 23.3.2025 können Besucher eine Dinosaurierausstellung auf dem Freigelände am Jerichower Platz in Magdeburg besuchen. Die Ausstellung ist täglich von 14 bis 19 Uhr geöffnet.

Die Dinosaurier-Modelle, die bis zu 8 Meter hoch und 28 Meter lang sind, bieten eine beeindruckende Darstellung der Urzeitwelt. Die originalgetreu rekonstruierten Tiere lassen die Geschichte der Dinosaurier lebendig werden und versetzen die Besucher in Staunen. Besonders bemerkenswert sind die transportablen Dioramen, in denen die Dinosaurier in nachgebildeten Biotopen und Kulissen präsentiert werden. Diese Dioramen schaffen durch landschaftliche Illusionen und detailreiche Nachbildungen eine authentische Darstellung des Lebens der Urzeit-Tiere.

Die Preise für den Eintritt in die Ausstellung sind wie folgt: Kinder im Alter von 2 bis 14 Jahren zahlen 10 Euro, Jugendliche und Erwachsene 12 Euro. Der Ticketverkauf erfolgt ausschließlich an der Tageskasse vor Ort, eine EC-Kartenzahlung wird nicht akzeptiert.

"Dead end Future" im Magdeburger Damned Souls

Die „Damned Night“ ist für den 1.3. im Damned Souls – Heavy Metal Club in der Großen Diesdorferstraße 64b in Magdeburg geplant. Der Einlass beginnt um 19 Uhr, der Beginn der Show ist um 21 Uhr. Geboten ein abwechslungsreiches Programm für Metal-Fans, mit Musik aus allen Bereichen des Metal. Der Eintritt ist frei.

Als besonderes Highlight wird die Band "Dead end Future" aus Braunschweig auf der Bühne stehen. Die Deathgrind-Metal-Band wird mit ihrer kraftvollen und intensiven Performance das Publikum begeistern. Einen Auftritt haben auch "The Underground".

The Creole Madcats spielen in Magdeburg

Am 1.3.2025 geben The Creole Madcats ab 20 Uhr ihre Konzert-Premiere. Veranstaltungsort ist das mach|werk im Breiten Weg 114a.

Das im Jahr 2024 gegründete Trio um den Saxophonisten und Sänger Thomas Walter Maria begeistert mit Witz, Charme und Spielfreude. Die Bandmitglieder Aki Sebastian Ruhl am Sousaphon und Robert Keßler am Banjo und Gitarre liefern einen groovigen, mitreißenden Begleitsound und setzen immer wieder eigene Solos in Szene.

Der Name der Band bezieht sich nicht auf die Musik aus New Orleans, sondern auf die kreolische Klarinette (Albert-System) des Bandleaders. Die drei Musiker, die ihre Leidenschaft für traditionelle Musik teilen, haben sich gesucht und gefunden und bieten nun eine mitreißende Darbietung der klassischen Dixieland-Musik.

Das Programm von The Creole Madcats reicht von A wie „Amapola“ bis W wie „Wild Cat Blues“, und umfasst das gesamte Dixieland-Alphabet. Mit ihrem Repertoire begeistern sie alle Freunde traditioneller Musik und laden zu einer musikalischen Reise durch die Geschichte dieses Genres ein.

Historische Kunst im Magdeburger Kunstmuseum

Schwerpunkt des Kunstmuseums Magdeburg ist die moderne Kunst. Doch auch einige Werke aus den Jahrzehnten und Jahrhunderten zuvor werden gezeigt.

Im Mittleren Tonnengewölbe sind Skulpturen des 13. bis 18. Jahrhunderts ausgestellt, die ausnahmslos einem christlichen Kontext entstammen. Ob als liturgische, Altar- oder Architekturplastik –immer dienten sie der Vergegenwärtigung des Heilsgeschehens. Diese Bildwerke sind im Laufe der letzten einhundertfünfzig Jahre aus dem internationalen Kunsthandel sowie durch private Sammler und Sponsoren für die museale Sammlung erworben worden.

Im Unteren Tonnengewölbe, vom Mittleren Tonnengewölbe über eine Treppe erreichbar, befindet sich eine kleine exquisite Auswahl von Skulpturen der Antike, aus dem frühneuzeitlichen Italien sowie des 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts. Zu erwähnen ist der „Torso eines Knaben“, eine römische Marmorkopie nach einem Werk aus dem Umfeld des Polyklet. Mit Johann Gottfried Schadows „Fridericus Rex“ von 1807 klingt die Berliner Bildhauerschule des Klassizismus an. Wilhelm Lehmbrucks „Hagener Torso" von 1906 vertritt beispielhaft die klassische Moderne.

Die sogenannte Hochsäulige Kapelle, neben der Kirche am Ostende des Kreuzganges gelegen und von diesem aus zugänglich, nimmt jenen Sammlungsbestand historischer Skulpturen auf, die aus den im II. Weltkrieg zerstörten Magdeburger Kirchen gerettet wurden.

Geöffnet hat das Kunstmuseum Magdeburg Dienstag bis Freitag von 10 bis 17 Uhr sowie Sonnabend und Sonntag und auch am 6. Januar von 10 bis 18 Uhr. Es befindet sich im Komplex des Klosters Unser Lieben Frauen in der Regierungsstraß 4 bis 6.

