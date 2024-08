Ausgehen in Magdeburg am Samstag - Pyro Games und weitere Events

Magdeburg - Auch Samstag, der 10. August 2024, bietet in Magdeburg ein vielfältiges Programm, das die Volksstimme auf dieser Seite zusammengetragen hat.

Pyro Games im Magdeburger Elbauenpark

Am 10. August 2024 erwartet die Besucher des Magdeburger Elbauenparks in Magdeburg ab 18 Uhr ein Pyro-Spektakel. Zum 25-jährigen Jubiläum des Parks wird eine besondere Überraschung präsentiert, so die Veranstalter.

Das Highlight des Abends ist der Feuerwerkswettbewerb, bei dem drei renommierte Pyrotechnik-Teams aus ganz Deutschland gegeneinander antreten, um die goldene Trophäe der Feuerwerkskunst zu gewinnen. Die Zuschauer dürfen am Ende des Abends den Sieger wählen. Die Feuerwerkschoreografien, die mit sensationellen Pyro-Effekten, Brillanz und leuchtenden Farben zur Musik abgestimmt sind, werden den Abendhimmel erhellen.

Neben den Feuerwerksshows gibt es ein familienfreundliches Abendprogramm mit Live-Musik, Walking-Acts und einer Feuershow. Überdimensionale Stelzenläufer empfangen die Besucher, und die Artisten bieten eine Feuerspiel- und Flammenakrobatik-Show. Die Gruppe Stamping Feet bringt eine Mischung aus Akrobatik, Trommelmusik und schrägen Melodien auf die Bühne und sorgt für eine funkensprühende Stimmung.

Ein weiteres Highlight ist die atemberaubende Licht- und Lasershow von Jürgen Matkowitz, dem Inhaber von Apollo Art of Laser and Fire. Diese Show wird den Park in ein visuelles und musikalisches Erlebnis verwandeln.

Contaku bringt japanische Popkultur ins Magdeburger Amo

Die Contaku, die Convention für Fans der japanischen Pop-Kultur in Sachsen-Anhalt, findet am 10. und 11. August 2024 im Amo Kulturhaus, Erich-Weinert-Straße 27, 39104 Magdeburg, statt. Am Samstag sind die Öffnungszeiten von 10 bis 21 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Hunderte Besucher werden erwartet, um die neuesten Anime- und Mangaveröffentlichungen zu entdecken, an Workshops und Panels teilzunehmen, Cosplays zu bewundern und sich mit Gleichgesinnten zu treffen.

Die Veranstaltung bietet eine Vielzahl von Aktivitäten, darunter das beliebte Maid Café, verschiedene Cosplay-Wettbewerbe und eine Ausstellungshalle voller Merchandise und exklusiver Artikel. Die Contaku ist auch eine Plattform für kreative Künstler und Fans, um ihre Werke zu präsentieren und zu verkaufen.

Besucher können die neuesten Trends der japanischen Pop-Kultur entdecken und sich mit Gleichgesinnten vernetzen. Tickets sind jetzt erhältlich, inklusive eines limitierten Kontingents an besonderen Supportertickets, um die Veranstaltung zu unterstützen.

Gröschner-Schwestern reisen in historischer Straßenbahn „Mit der 4 um die Welt“

Am Samstag, den 10. August 2024, finden zwei besondere Fahrten mit der historischen Gothaer Straßenbahn aus den 1960er Jahren statt. Die Fahrten beginnen um 15 und 19 Uhr. Die Veranstaltung, „Mit der 4 um die Welt“, wird von der Schriftstellerin Annett Gröschner geleitet, die seit 2003 weltweit mit verschiedenen „Linie 4“-Fahrzeugen gefahren ist, darunter Straßenbahnen, Busse und Trolleybusse in Städten wie Kasan, New York, Wien, Riga und Hildesheim. Während der Fahrt erzählt sie Geschichten und Beschreibungen des Alltags der Menschen in diesen Städten.

Die Fahrt beginnt auf dem Hof des Museumsdepots Sudenburg und wird von Nadja Gröschner, der Schwester der Schriftstellerin, stadtgeschichtlich kommentiert. Die Veranstaltung ist für Personen unter 12 Jahren nicht geeignet. Der Eintrittspreis beträgt im Vorverkauf 20,00 €. Karten können über ein Bestellformular der Sudenburger Feuerwache oder telefonisch unter der Nummer 0391-602809 bestellt werden.

„Mutter, Vater, Rock'n'Roll“ der Theaterkiste im "Guck mal!" in Magdeburg

Das Theaterstück „Mutter, Vater, Rock'n'Roll“ wird von der Theaterkiste Magdeburg am 8. und 10.8. um 19.30 Uhr im Kulturzentrum „Guck mal!“, Babelsberger Straße 9, aufgeführt. Die Veranstaltung ist öffentlich und richtet sich an alle Interessierten, sowohl auf als auch außerhalb von Facebook. Der Einlass zur Veranstaltung beginnt um 19 Uhr. Vor Ort gibt es eine Bar, die Getränke und Snacks anbietet.

Das Stück spielt im Jahr 1956 und führt uns in das Zuhause der Familie König, wo Zucht und Ordnung herrschen. Die Geschichte dreht sich um die Konflikte, die entstehen, als die Tochter der Familie sich einen Rock'n'Roll-Fan zum Freund nimmt. Dies führt zu einer chaotischen Situation, in der verhasste Nachbarinnen plötzlich zu den liebsten Personen im Hause König werden. Die Komödie behandelt auf humorvolle Weise den Generationenkonflikt, der seit jeher existiert, seitdem Menschen begonnen haben, Familien zu gründen.

„Steamroller Bluesband“ mit Alexander und Maximilian Blume im Magdeburger Moritzhof

Die „Steamroller Bluesband“ spielt am Samstag, den 10. August 2024, ab 20 Uhr im Moritzhof, Moritzplatz 1. Die Band wurde vor zwei Jahren von Vater und Sohn Alexander und Maximilian Blume gegründet und besteht außerdem aus Sina Rien am Bass und Florian Naegeli an der Gitarre.

Das Konzert bietet eine musikalische Reise von den Anfängen des Blues bis zur modernen Zeit, einschließlich Ausflügen in den Boogie-Woogie und Jazz. Die Band bringt neben mitreißender Musik auch James Taylors „Steamroller Blues“ mit.

Alexander Blume ist ein international bekannter Pianist der ostdeutschen Blues- und Jazzszene, der auf über 50 Jahre Bühnenerfahrung zurückblicken kann. Er ist außerdem als Autor von musikpädagogischen Werken und als Dozent tätig. Sein Sohn Maximilian Blume begann früh mit Schlagzeug und Klavier und spielt seitdem gemeinsam mit seinem Vater in verschiedenen Formationen Blues- und Jazzmusik. Gemeinsam haben sie bereits durch Europa, Amerika und den Nahen Osten getourt.

Sina Rien ist eine Dresdner Kontrabassistin und Komponistin, die sich während ihrer Schulzeit in das Instrument verliebte und mit ihren tiefen, warmen Tönen den Puls der Musik bestimmt. Sie hat durch Deutschland, China und Brasilien getourt und verbindet in ihren aktuellen Kompositionen Jazz und Weltmusik.

Florian Naegeli, inspiriert von Jimi Hendrix und Paul Gilbert, entwickelte sich schnell zu einem gefragten Gitarristen in seiner Heimatregion Regensburg. Nach einem Musikstudium in Dresden und zahlreichen Auftritten und Musicalproduktionen im In- und Ausland erreichte er 2018 das Finale des renommierten Wettbewerbs „Guitarist of the Year“ in London. Er zählt mittlerweile zu den besten und vielseitigsten Gitarristen Deutschlands.

CSD-Radtour führt von Magdeburg nach Plötzky und zurück

Auch in diesem Jahr gibt es wieder eine Radtour im Rahmen der CSD-Veranstaltungswochen.

Die Tour führt östlich der Elbe zum Naherholungsgebiet Plötzky. Der Treffpunkt ist um 11 Uhr in Magdeburg auf dem Alten Markt, vor dem Rathaus.

Die Route verläuft über den Kanonenbahnradweg zum Umflutkanaldamm und weiter über die Klusbrücke nach Gommern. Anschließend geht es in Richtung Plötzky, wo eine Einkehr im Café am Märchensee zum Eis essen geplant ist. Bei sommerlichem Wetter empfiehlt es sich, Badesachen mitzubringen, da die Steinbruchseen im Erholungsgebiet zu einer Abkühlung einladen.

Die Rückfahrt erfolgt über Pechau, Magdeburg-Cracau und den Stadtpark. Die Streckenlänge beträgt 45 km. Bei moderater Geschwindigkeit ist diese Tour auch für Anfänger geeignet und bietet eine gute Gelegenheit zum Kennenlernen.

Glitzerbingo im Magdeburger Volksbad Buckau

Im Volksbad Buckau in der Karl-Schmidt-Straße 56 steht für den 10. August um 18.30 Uhr eine GlitzerBINGO-Show im Programm. Dieser bunte und verrückte Bingo-Abend unterstützt politische und soziale Projekte in Magdeburg.

Die Veranstaltung verspricht eine laute, farbenfrohe und trashige Atmosphäre, moderiert von beschwipsten Gastgebern. Auch wer noch nie Bingo gespielt hat, kann teilnehmen – es genügt, von 1 bis 75 zählen und von B bis INGO buchstabieren zu können.

Die couragierten Ladies vom Volksbad Buckau laden zur dritten Bingo-Auflage ein, die viele Überraschungen bereithält. Der Eintritt ist frei, und vor Ort können Lose käuflich erworben werden. Die Preise werden vom Editha Lions Club kuratiert und zusammengestellt.

Beach-Vollyball auf dem Domplatz

Breitensport trifft Leistungssport im Herzen der Stadt Magdeburg: Zum vierten Mal bringt der Volleyballverband das Sommer- und Strandfeeling in die Innenstadt. "2024 werden wir wieder auf dem Domplatz in Magdeburg spielen", heißt es in einer Ankündigung. Termin ist vom 8. bis 18. August.

Das Laufpublikum setzt sich aus Einwohnernn der Stadt Magdeburg und Umland auf ihrem Weg zum Einkauf und Touristen aus ganz Deutschland zusammen. "Unser Multisportkonzept umfasst ein Sportangebot für KiTas, Schüler:innen, Studenten:innen, Firmen- sowie Breiten- und Freizeitsportler:innen jeden Alters", so die Organisatoren weiter.

"Hans im Glück" auf der Freilichtbühne des Poetenpacks

Da hat der fleißige Hans in sieben langen Jahren mehr verdient als er braucht und macht sich nun auf den Heimweg. Die Sonne brennt vom Himmel und schlimmer als die Arbeit plagt ihn jetzt der Goldklumpen auf dem Buckel. Den hatte er als Lohn bekommen und der Weg nach Hause ist noch lang. Ein Reiter kommt daher. Die glänzende Last auf der Schulter des Wanderers blendet ihn: „Wollen wir tauschen? Mein Pferd gegen den schweren Klumpen?“



Die meisten kennen die Geschichte und wie sie weitergeht. Doch weil bei jedem Tauschgeschäft ein kleiner, stets auf seinen Vorteil bedachter Kobold ein Wörtchen mitzureden hat, muss nun in der neuen Fassung von Felix Isenbügel für Zuschauer ab vier Jahren gemeinsam überlegt werden, ob Hans auf den Handel eingehen soll. So stellt sich immer wieder die Frage nach den Wünschen und nach dem Glück.

Die Vorstellungen finden auf der Freilichtbühne des Poetenpacks im Möllenvogteigarten statt. Beginn ist am 9.8. um 9.30 und 15 Uhr, am 10.8. um 15 Uhr, am 11.8. um 14.30 Uhr, vom 14. bis 16.8. um 9.30 Uhr sowie zusätzlich am 16. und 17.8. um 15 Uhr. Achtung: Die Morgenvorstellungen richten sich an Kindertagesstätten.

Karibische Nächte im Sudenburger Biergarten

Das legendäre "Sudenburger Sommer Spektakel" geht in die dritte Runde mit "Karibischen Nächten" am 9. und 10. August 2024. Am Freitag sorgen die "Los Cuban Boys" und am Samstag "Latino Total" für heiße Rhythmen. Der Einlass beginnt jeweils um 18 Uhr, die Veranstaltung startet um 20 Uhr.

Tickets kosten 15,00 Euro pro Person und Tag. Aufgrund hoher Nachfrage wird eine schnelle Buchung empfohlen. Reservierungen sind telefonisch unter 0160-3340856 oder per E-Mail an gaudievents@gmail.com möglich.

Der Sudenburger Biergarten am Sudenburger Brauhaus ist von einer rustikalen Backstein-Mauer umrahmt und durch einen schönen Baumbestand ergänzt. Der Zugang erfolgt über die Braunlager Straße / Walmbergsweg. Bei Biergartenwetter hat der Sudenburger Biergarten donnerstags und freitags ab 16 Uhr, samstags ab 14 Uhr und sonntags ab 11 Uhr geöffnet.

„Public Poetry Scream“ am Magdeburger Hundertwasserhaus

Der Förderverein der Schriftstellerlädt zur fünften Runde des „Public Poetry Scream“ ein. Die Veranstaltungen finden bis zum 31. August 2024 jeden Samstag um 14 Uhr vor der Fabularium-Buchhandlung am Hundertwasserhaus in Magdeburg statt.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben die Möglichkeit, Texte ihrer Lieblingsdichter oder eigene Werke vorzutragen. Das Mikrofon wird pünktlich um 14 Uhr eingeschaltet und die Moderatoren und Moderatorinnen des Fördervereins nehmen vorab Anmeldungen entgegen. Jeder Vortrag sollte maximal fünf Minuten dauern.

„Wir wurden immer wieder angesprochen, ob wir nicht auch in diesem Jahr den literarischen ‚Breitensportlern und Breitensportlerinnen‘ eine Bühne bieten“, erklärt Herbert Beesten, Vorstand des Fördervereins der Schriftsteller Uschi Günther vom Vorstand ergänzt: „Wir haben uns entschlossen, diese Veranstaltungen mit eigenen Mitteln, ehrenamtlichem Engagement und ohne Fördermittel zu schultern.“

Die Veranstaltung richtet sich an alle, die Freude am Vortragen haben, unabhängig von der Sprache der Beiträge. In den vergangenen Jahren gab es auch spanische, englische, chinesische und plattdeutsche Vorträge. Interessierte können sich direkt vor der Veranstaltung bei den Moderierenden anmelden.

"Olvenstedt probiert's: Romulus der Große" der Kammerspiele Magdeburg im Forum Gestaltung

Die 36. Ausgabe von "Olvenstedt probiert's" wird im Magdeburger Forum Gestaltung in der Brandenburger Straße 10 gezeigt. Die Vorstellungen der Kammerspiele Magdeburg beginnen vom 8. bis 10. und 13. bis 16. August jeweils um 20 Uhr.

Auch in diesem Sommer unternimmt darin die kultige und unverdrossene Theatergruppe Braune-Sommer-Wiese einen weiteren, ihren nunmehr 36. Versuch, „für die Menschen hier“ Theater zu spielen, das den Erdkreis und insbesondere „diese gebeutelte Region“ ein wenig friedlicher, toleranter und lebenswerter macht.

In Abwesenheit von Beate und Achim, die in diesen Tagen andere Ziele verfolgen, wird das verbliebene Ensemble um Ente, Vicky, Pinsel, Appel und Kessel nach neuen Mitstreiterinnen und Mitstreitern suchen und sich abermals dem so anspruchsvollen wie unbarmherzigen Regie-Diktat von Jens „Jente“ Kühle unterwerfen. Die Gruppe stellt diesmal in „Romulus der Große“ den Untergang des Weströmischen Reiches nach und liefert mit der Illustration des Niedergangs eines Imperiums (ja eines ganzen Zeitalters) sowohl einen Kommentar zur derzeitigen Weltlage, als auch zu den nicht minder beängstigenden Wirren, in die sie selbst geraten ist.

Auf der Bühne stehen Michael Magel, Jochen Gehle, Alexandra Sagurna, Thomas Wiesenberg, Samanta Hinz, Kevin Schulz, Falko Graf und Holger Magel. In bewährter Weise wurde das Stück von Dirk Heidicke geschrieben.

"Raub der Sabinerinnen" im Möllenvogteigarten

Seit nunmehr einem Vierteljahrhundert zeigt das Theater Poetenpack seine Schauspielinszenierungen in Potsdam, Magdeburg und auf zahlreichen Gastspielreisen quer durch Deutschland und in den angrenzenden deutschsprachigen Ländern. Das Jubiläum gibt Anlass, die berühmte Komödie "Raub der Sabinerinnen" über die Truppe des reisenden Theaterdirektors Emanuel Striese ins Programm aufzunehmen. Dieser kann ebenfalls auf 25 ereignisreiche Jahre zurückblicken. Gerade hat er sich für ein Gastspiel im Schützenhaus einer kleinen Stadt irgendwo in der Provinz eingemietet, da lernt er auf einer Promotionstour durch die Stadt den Gymnasialprofessor Gollwitz kennen. Verschämt bekennt dieser sich zu einer „Jugendsünde“. Er habe als Student ein Römerdrama um den Heerführer Titus Tatius mit dem Titel „Der Raub der Sabinerinnen“ geschrieben, ein Stück, das aber bis auf das Dienstmädchen niemand kennengelernt habe.

Emanuel Striese wittert einen großen künstlerischen und natürlich auch geschäftlichen Erfolg. Das Drama soll umgehend auf der Bühne des Schützenhauses uraufgeführt werden. Nur unter der Bedingung, dass er als Autor anonym bleibt, willigt der Professor ein. Doch dann kommt, wie soll es in einer guten Komödie auch anders sein, alles anders als geplant.

Mit amüsanten Missverständnissen und allerhand Verwechslungen gilt "Der Raub der Sabinerinnen" bis heute als bedingungslose Liebeserklärung an das Theater. Vorstellungen im Magdeburger Möllenvogteigarten sind vom 7. bis 10. und vom 21. bis 23. August jeweils für 19 Uhr geplant. Am 11. und 25. August beginnen Vorstellungen um 17.30 Uhr.

Spieletag und Kinderlesung in der Magdeburger Stadtbibliothek

Sonnabend ist Spieletag in der Magdeburger Stadtbibliothek. Am 10. August 2024 stehen im Breiten Weg 109 daher mehrere Angebot breit.

Von 10 bis 13 Uhr können Teilnehmer beim „QuizScape“ in einem 60-minütigen Rätselspiel durch die Zeit mit Sherlock Holmes, Kleopatra und Leonardo da Vinci reisen. Familien können beim „Krimipuzzle“ die Rätsel „Exit - Der verschollene Tempel“ (ab 10 Jahren) und „Die drei ??? Kids - Chaos im Zoo“ (ab 7 Jahren) lösen. Zudem bietet die Veranstaltung „Tatort Bibliothek“ die Möglichkeit für ein bis fünf Personen ab 14 Jahren, knifflige Kriminalfälle in bis zu zwei Stunden zu lösen.

Um 11 Uhr liest Gabriele Kaminski "Quaki, der Frosch". Die Gärtnerin (Andrea Nowotny) und ihre Butterblume (Gabriele Kaminski) erzählen die wahre Geschichte vom Frosch Quaki. Quaki ist immer bereit, seinen Teich zu verteidigen. Aber irgendetwas fehlt ihm. Auf der Suche nach seinem Glück kommt ihm noch ein anderer Frosch in die Quere. Eine spannende Geschichte für Kinder ab 5 Jahren.

Fotografie aus der Ukraine im Kunstmuseum Magdeburg

Sergiy Bratkov (geb. 1960) ist bekannt für seine radikal verstörenden und schrillen Fotografien, die hinter der schönen bunten Oberfläche einen schonungslosen Zustandsbericht der Gesellschaft liefern. In der Ausstellung zeigt er erstmals neue Bildzyklen und Videos, die ab dem Zeitpunkt des Überfalls Russlands auf die Ukraine entstanden sind. Aus dem ironisch beobachtenden Fotografen ist ein fragender Analyst geworden, dessen neue Serien die Schrecken des Krieges in der einstigen Heimat zu verarbeiten suchen, ohne in Hoffnungslosigkeit zu versinken.

Die Ausstellung "Sergiy Bratkov. My Brother's Cats" läuft im Kunstmuseum Magdeburg im Kloster Unser Lieben Frauen in der Regierungsstraße 4 bis 6. Die Ausstellung wird bis 6. Oktober zu den regulären Öffnungszeiten des Museums gezeigt.

„Art & Vielfalt - Impressionen aus der Tier- und Pflanzenwelt“ im Magdeburger Museum für Naturkunde

Das Museum für Naturkunde Magdeburg in der Otto-von-Guericke-Straße 68-73 zeigt derzeit die Ausstellung „Art & Vielfalt - Impressionen aus der Tier- und Pflanzenwelt“ ein. Sie bietet Besuchern die Gelegenheit, die beeindruckende Vielfalt der Natur zu entdecken. Die Ausstellung präsentiert eine Vielzahl von Exponaten, die die Schönheit und Einzigartigkeit der Tier- und Pflanzenwelt hervorheben. Interessierte sind herzlich eingeladen die Faszination der Natur in all ihren Facetten zu erleben. Geöffnet ist das Museum Dienstag bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr.

Die Ausstellung ist das Ergebnis des Kunstwettbewerbes um das „Guericke-Einhorn“, der vom Naturwissenschaftlichen Verein zu Magdeburg und dem Museum alle zwei Jahre veranstaltet wird. Ausgeschrieben wird der Preis für Künstler, die Wildtiere und -pflanzen naturrealistisch darstellen und damit die Artenvielfalt unserer Erde kreativ thematisieren.

Ausverkauft in Magdeburg

Keine Karten waren zum Redaktionsschluss mehr für "Café der Irren" im Theater an der Angel in der Zollstraße 19 um 19.30 Uhr Uhr zu haben. Gegebenenfalls sind an der Abendkasse Restkarten erhältlich.