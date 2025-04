Am zweiten Aprilwochenende des Jahres 2025 wird in den Magdeburger Clubs ein vielfältiges Programm geboten. Hier Ideen zum Ausgehen und Tanzen.

Partys in Magdeburg am zweiten Aprilwochenende 2025

Am Wochenende sind Partys auch in Magdeburg angesagt.

Magdeburg - Magdeburger Clubs bieten auch am Wochenende vom 11. bis 13. April 2025 ein umfangreiches Programm. Weitere Freizeittipps zum Freitag gibt es auf einer eigenen Seite. Und auch für den Samstag gibt es weitere Ideen zum Ausgehen. Außerdem finden sich auf einer eigenen Seite die Veranstaltungshinweise für Sonntag auf einer eigenen Seite.

Kiste: Die Semesterstart-Party lockt am 11.4. ab 22 Uhr in den Studentenclub Kiste in Haus 31a auf dem Campus an der Leipziger Straße 44.

Boys’n’Beats: Die "Fiesta Mexicana" wird am 11. April ab 23 Uhr im Boys'n'Beats, dem Club für Lesben und Schwule in der Liebknechtstraße 89, gefeiert. Die 80er, 90erund 2000er hat dann DJ Sven am 12.4. ab 23 Uhr im Visier. Bis 0 Uhr ist der Eintritt an beiden Tagen frei.

Buttergasse: Dirty House Ink bringt am 11.4. ab 23 Uhr seine Beats in die Buttergasse am Alten Markt 13. DJ Alex Ninow legt dann am 12.4. ab 23 Uhr zur "Y2K – Die ultimative Millennium Party" auf.

Down Town Club: Die Singleparty "Tinderella" mit DJ Serv steht für den 11.4. ab 23 Uhr im Breiten Weg 227 im Down Town Club auf dem Programm. "Boss Beats Vol. 1" heißt es am 12.4. ab 23 Uhr mit DJ Timson.

Geheimclub: In der Münchenhofstraße 37 öffnet der Geheimclub am 11.4. um 23 Uhr unter dem Titel "Under Earth 42" seine Türen zur Party. „Never Stop“ folgt am 12.4. ab 23 Uhr mit Pernox, HKKPTR und Rasch auf dem einen sowie mit Marcel Lentges und Florian auf dem anderen Floor.

Prinzzclub: "Spicy" wird es mit DJ Alex Martura am 11.4. ab 23 Uhr im Prinzzclub in der Halberstädter Straße 113a. Gespielt werden Hip-Hop, Afrobeats, Latin und Amapiano. Diaz legt zum "Saturday Madness" am 12.4. ab 23 Uhr EDM, Clubbangers und Black auf.

Café Treibgut: Eine XXL-Single Party ist am 12.4. für das Café Treibgut in der Werner-Heisenberg-Straße 45 geplant. Beginn ist um 19 Uhr.

Factory: "Magdeburg leuchtet" ist das Neon-Festival am 12.4. ab 22 Uhr in der Factory in der Sandbreite 2 überschrieben.

Ellen Noir: "80er 90er 00er - Die Megaparty" wirde am 12.4. im Ellen Noir im Bahnhof Buckau in der Porsestraße 16 gefeiert. Danny van de Beuken und DJ R.I.C.K. sorgen für die Musik.

Insel der Jugend: "8 Years Insel der Jugend" werden am 12.4. ab 23 Uhr in der Location in der Maybachstraße 8 gefeiert. Auf dem Mainfloor gratuliere Extrawelt, Jon Wolff b2b Cor Dex und Dan Cero, auf dem Friends Floor Barley b2b Son!ca, NMMRSTT b2b CRS, Joga b2b KS6 und Unterkracher b2b Fine sowie auf dem Yasta-Floor rtsy, Dante und Jeezwho b2b A7.

Schauspielhaus: Zu Legit Love, der Queer-Party im Schauspielhaus in der Otto-von-Guericke-Straße 64, legen am 12.4. ab 23 Uhr Manú, Hans Verlour und Streunerli auf. Auch Rosha Fitzhowle steuert einen Beitrag zum Abend bei.

Flowerpower: Im „Flowerpower“ legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist im Breiten Weg 252 jeweils ab 19 Uhr.