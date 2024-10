Tanzen in Magdeburg - Partys in Magdeburg

Am Wochenende sind Partys auch in Magdeburg angesagt.

Magdeburg - Das Wochenende vom 11. bis 13. Oktober 2024 wird in den Magdeburger Clubs gefeiert. Die Volksstimme hat Ideen zum Ausgehen aus den verschiedenen Locations zusammengetragen. Weitere Freizeittipps zum Freitag gibt es auf einer eigenen Seite. Und auch für den Samstag gibt es weitere Ideen zum Ausgehen. Außerdem finden sich auf einer eigenen Seite die Veranstaltungshinweise für Sonntag auf einer eigenen Seite.

Kiste: Die Semesteranfangsparty im Studentenclub Kiste auf dem Campus in der Leipziger Straße 44 im Haus 31a beginnt am 11.10. um 22 Uhr. DJ Jasha T. legt die Musik auf.

Boys’n’Beats: Im Boys'n'Beats, dem Club für Schwule und Lesben in der Liebknechtstraße 89, wird die "Fiesta Mexicana" am 11.10. ab 23 Uhr gefeiert. DJ Sven bringt 12.10. um 23 Uhr die Musik zur "80er, 90erund 2000er Party" mit.

Buttergasse: Am 12.10. bricht um 23 Uhr in der Buttergasse am Alten Markt 13 der "One Love Saturday" mit DJ Mützang und benDMA an.

Down Town Club: Im Breiten Weg 227 legt DJ Coop am 11.10. ab 23 Uhr zu "Friday Drip" Hip-Hop. 808 und Deutschrap auf. DJ Serv legt zur großen Singleparty auf. Am 12.10. ist DJ Winter ab 23 Uhr zur "Crazy Night" am Start und legt Charts, Mainstream und EDM auf.

Prinzzclub: Für die Halberstädter Straße 113a steht im Prinzzclub am 11.10. die Party "Wyld" mit DJ Big A und mit Hip-Hop, Afrobeats, Latin und Black Music ab 23 Uhr im Kalender. Am 12.10. erwarten David Puentez die Gäste ab 23 Uhr zu "The Weekend".

Ellen Noir: "Locker und flockig" heißt die Party am 12.10. ab 22 Uhr im Ellen Noir im Bahnhof Buckau. Auf dem einen Floor legen M.S.T, Sebastian Recklebe, Babbax vs DJ Decline, Klangkasper, Togs vs Krause sowie Creapy vs Trypsin und auf der New Talent Stage Syndrome, Amagon, Der Gigant vs Schiebefix sowie Jayzzii auf. Bis 22 Uhr ist der Eintritt frei.

Geheimclub: "RAW meets GC" heißt es im Geheimclub in der Münchenhofstraße 37 am 12.10. ab 22 Uhr. Mit dabei sind Tomo in der Muhlen, T.A.G., Kimbownaut und Vamp Acid, Thomas Wandrach sowie DXTN.

Insel der Jugend: Auf der Insel der Jugend in der Maybachstraße 8 startet am 12.10. um 23 Uhr die Party "Szene hilft feiert 6. Geburtstag" mit DnB von Jivee, Foxic und Nohlim sowie Techno mit Mode 808, Schallbrecht sowie Bretto b2b El Herb.

SC Baracke: Im Studentenclub Baracke auf dem Campus am Universitätsplatz beginnt am Sonnabend ab 23 Uhr die Clubnight.

Flowerpower: Im „Flowerpower“ legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist im Breiten Weg 252 jeweils ab 19 Uhr.