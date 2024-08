Ausgehen in Magdeburg - Tipps zu Events, Freizeit und Veranstaltungen am Sonntag

Japanische Popkultur ist bei der Cotaku am 10. und 11. August in Magdeburg Thema.

Magdeburg - Vielfalt bietet der Veranstaltungskalender für Magdeburg am Sonntag, 11.8.2024.

Wer noch etwas zum Ausgehen am frühen Sonntagmorgen sucht - Gelegenheit bieten die Clubs in Magdeburg. Die Volksstimme hat Tipps für Partys in Magdeburg auf einer eigenen Seite zusammengestellt.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Contaku bringt japanische Popkultur ins Magdeburger Amo

Die Contaku, die Convention für Fans der japanischen Pop-Kultur in Sachsen-Anhalt, findet am 10. und 11. August 2024 im Amo Kulturhaus, Erich-Weinert-Straße 27 statt. Am Samstag sind die Öffnungszeiten von 10 bis 21 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Hunderte Besucher werden erwartet, um die neuesten Anime- und Mangaveröffentlichungen zu entdecken, an Workshops und Panels teilzunehmen, Cosplays zu bewundern und sich mit Gleichgesinnten zu treffen.

Die Veranstaltung bietet eine Vielzahl von Aktivitäten, darunter das beliebte Maid Café, verschiedene Cosplay-Wettbewerbe und eine Ausstellungshalle voller Merchandise und exklusiver Artikel. Die Contaku ist auch eine Plattform für kreative Künstler und Fans, um ihre Werke zu präsentieren und zu verkaufen.

Besucher können die neuesten Trends der japanischen Pop-Kultur entdecken und sich mit Gleichgesinnten vernetzen. Tickets sind jetzt erhältlich, inklusive eines limitierten Kontingents an besonderen Supportertickets, um die Veranstaltung zu unterstützen.

"10. White Brücken Dinner" auf der Magdeburger Hubbrücke

Am 11.08.2024 findet von 14 bis 18 Uhr das 10. White Brücken Dinner auf der Magdeburger Hubbrücke statt. Als White Dinner bezeichnet man Massenpicknicks weiß gekleideter Menschen an prominenten, städtischen Orten. Ausgangspunkt des Phänomens war Paris. Mittlerweile gibt es zahlreiche gleichartige Veranstaltungen weltweit, unter anderem auch in mehreren deutschen Städten.

Ziel der Veranstaltung über der Elbe ist es, einen außergewöhnlichen Nachmittag mit schönem Panoramablick auf Magdeburg genießen zu können. Dabei wird, ganz in weiß gekleidet, an weiß gedeckten Tischen, ein Picknick auf der denkmalgeschützten Magdeburger Hubbrücke zelebriert.

Jeder, der am White Brücken Dinner teilnimmt leistet einen Beitrag in Höhe von 20 Euro. Ganze Tische (jeweils 8 Personen) sind demnach für 160 Euro zu reservieren. Der Erlös der Aktion fließt komplett dem Anstrich der Brücke zu. Jedes Jahr in dem das White Brücken Dinner stattfindet, hilft es der Brücke, unserem Ziel - die Brücke neu anzustreichen, damit sie wieder ein schöneres Outfit bekommt - näher zu kommen.

Beim letzten White Brücken Dinner waren die weißen Tische wieder so heiß begehrt, dass mehr als 400 Menschen auf der Brücke saßen. Wer Lust hat, in diesem Jahr mit Freunden oder der Familie einen unvergesslichen Nachmittag im Herzen Magdeburgs zu genießen, kann sich jetzt die besten Plätze auf der Brücke sichern und unterstützt mit dem Kartenkauf den Erhalt und Bestand einer der ältesten und größten Hubbrücken Deutschlands.

Nachdem sich Interessenten einen Tisch oder einen Platz reserviert haben, ist es am Tag des White Brücken Dinner nur noch nötig, sich zu Hause, ganz nach Wunsch, einen Picknickkorb zusammenzustellen. Hierbei lohnt es sich auch, Dekoration mit einzubeziehen, denn die Besitzer der drei am schönsten geschmückten Tische, gewinnen einen Preis.

"Bei Interesse füllen Sie bitte den Anmeldebogen aus und senden diesen per Mail an sekretariat@onnen-onnen.de", heißt es in einer Ankündigung. Das Formular gibt es auf der Vereinsseite bei Facebook. Auch telefonisch sind Anmeldungen möglich unter 0391/7371100.

Während der Veranstaltung sowie zu ihrer Vor- und Nachbereitung ist die Brücke, die sonst für Fußgänger und Radfahrer offen ist, für den Durchgangsverkehr gesperrt.

"Rose und Lavendel" mit Renate Sattler im Vogelgesangpark

Unter dem Titel "Rose und Lavendel" beginnt am 11.8. um 14.30 Uhr eine Lesung im Rosengarten des Magdeburger Vogelgesangparks eine Lesung. Renate Sattler stellt sie einige ihrer Arbeiten vor.

"Die Verbindung zwischen Liebe und Rose ist unausweichlich. Lassen Sie sich von kurzer Prosa und neuer Lyrik auf Liebes- und Kindheitswege entführen, aber auch in die Ferne dorthin schweifen, woher die Rose kommt", heißt es in einer Ankündigung.

Terrassenkonzert mit Danny Priebe im Café Flair in Magdeburg

Ein Terrassenkonzert mit Danny Priebe ist für 11.8. in Magdeburg angekündigt. Er tritt zwischen 14 und 18 Uhr im Café Flair im Breiten Weg 21 solo auf.

Danny Priebe ist inzwischen vielen Musikbegeisterten schon einmal begegnet. Der Musiker hat sowohl als Solokünstler als auch mit seinen aktuellen Projekten „Mylestone“, „Second Glance“ und natürlich seiner eigenen Band „Danny Priebe“ in den letzten Jahren für begeisternde Konzerte gesorgt. Seine einprägsame Stimme und seine unnachahmliche Bühnenpräsenz hinterlassen jedes Mal aufs Neue beeindruckte und begeisterte Zuschauer/innen. Als Singer/Songwriter entführt er seine Zuhörer/innen in die unendlich große Welt diese Genres auf seine ganz eigene unnachahmliche musikalische Art und Weise.

"Café der Irren" im Theater an der Angel

Eine französische Komödie nach der Fasson des Theaters an der Angel eingerichtet wird derzeit mit "Café der Irren" an der Spielstätte in der Zollstraße 19 gezeigt. Für viele Vorstellungen sind die Karten im Vorverkauf bereits verkauft, allenfalls an der Abendkasse sind zu diesen Terminen noch Tickets zu haben. Für den 11. August waren zum Redaktionsschluss für die Aufführung um 19.30 Uhr noch acht Karten erhältlich.

Eine grillenhafte, schrullige, ältere Dame namens Aurelia, sagt darin habgierigen Geschäftemachern den Kampf an. An Aurelias Seite befinden sich die sogenannten „kleinen Leute“, die sich täglich im Café treffen.Es wurde eine Ölquelle direkt unter Aurelias Villa gefunden, Grund genug für die Herren des Geldes Aurelia samt ihrer Villa zu beseitigen. Die „Irre“, wie Aurelia wegen ihrer bisweilen absonderlichen Auftritte genannt wird, und ihre Mitstreiter erfahren von diesem Vorhaben und wollen sich dagegen wehren. Es kommt zu einer intern abgehaltenen „Gerichtsverhandlung“. Das Urteil ist gefällt und sehr hart.

Engelkonzert mit Sebastian Freitag beim Orgelpunkt im Dom zu Magdeburg

Am 11. August 2024 findet von 16 bis 17 Uhr das Orgelkonzert "Orgelpunkt 14 – Engelkonzert" statt, bei dem Sebastian Freitag aus Dresden an der Orgel spielen wird. Auf dem Programm stehen Werke von renommierten Komponisten. Das Konzert beginnt mit Alexandre Guilmants „Introduction et Allegro risoluto“ aus der 8. Sonate A-Dur, op. 91. Es folgt das „Engelkonzert“ aus der Sinfonie „Mathis der Maler“ von Paul Hindemith, bearbeitet für Orgel von Ulrich Krupp und Josef Still. Anschließend wird Georg Friedrich Händels „Der harmonische Grobschmied“, bearbeitet von Sigfried Karg-Elert, zu hören sein. Engelbert Humperdincks „Abendsegen – Engelszene“ aus der Oper „Hänsel und Gretel“, bearbeitet von Edwin Lemare, steht ebenfalls auf dem Programm. Zum Abschluss spielt Sebastian Freitag Alexandre Guilmants „Choral et Fugue“ aus der 5. Sonate c-moll, op. 80.

Sebastian Freitag ist seit 2022 Domorganist an der Kathedrale in Dresden, der ehemaligen Hofkirche, wo er die größte und letzte Orgel von 1755 aus der Werkstatt Gottfried Silbermanns spielt. Zuvor war er von 2013 bis 2022 als Dekanatskirchenmusiker und von 2011 bis 2013 als Interim-Domorganist in Paderborn tätig. Freitag absolvierte sein Studium der Kirchenmusik (A-Examen) und der Orgel (Konzertexamen) an der Hochschule für Musik in Detmold bei Gerhard Weinberger, Martin Sander und Tomasz Adam Nowak.

Von 2017 bis 2021 hatte er zudem einen Lehrauftrag für Orgel an der Universität Paderborn. 2018 führte er in 15 Konzerten das gesamte Orgelwerk Johann Sebastian Bachs auf, 2019 folgte die Gesamtaufführung der Orgelwerke von César Franck und 2021 das Gesamtwerk von Dietrich Buxtehude.

Das Konzert ist kostenfrei zugänglich, jedoch wird um Spenden gebeten.

CSD-Aktionen am 11. August 2024 Magdeburg

Im Rahmen der Aktionswochen für den CSD in Magdeburg findet am 11.8.2024 ab 12 Uhr das 3. CSD Minigolfturnier in der Minigolfanlage Bayrischer Biergarten in der Lerchenwuhne 85 statt. Neben der Siegerehrung am Schluss wird es in diesem Jahr erstmalig ein Wanderpokal geben, welches es in den folgenden Turnieren zu verteidigen gilt. Eine vorherige Anmeldung ist empfohlen an info@csdmagdeburg.de per E-Mail mit dem Betreff "Minigolf".

Als zweite CSD-Veranstaltung des Tages steht der Rainbow-Bowling-Cup im Kalender. Beginn ist am Sonntag, 11.08.2024, um 16.30 Uhr im Play Bowling Magdeburg Am Pfahlberg 3. "Messt euch im lockeren Wettstreit mit anderen Gasten aus Magdeburg und Umgebung. Bildet mit euren Freunden ein schlagkräftiges Team und nehmt die Herausforderung an", so die Ankündigung. Pokale und Urkunden warten dabei auf die Besten. Geboten werden Musik und Unterhaltung mit DJ, Gutscheine und Zielwasser und eine Trostpreis für den letzten Platz. Teams können sich anmelden mit dem Betreff "Bowling" unter info@csdmagdeburg.de per E-Mail.

"Raub der Sabinerinnen" im Möllenvogteigarten

Seit nunmehr einem Vierteljahrhundert zeigt das Theater Poetenpack seine Schauspielinszenierungen in Potsdam, Magdeburg und auf zahlreichen Gastspielreisen quer durch Deutschland und in den angrenzenden deutschsprachigen Ländern. Das Jubiläum gibt Anlass, die berühmte Komödie "Raub der Sabinerinnen" über die Truppe des reisenden Theaterdirektors Emanuel Striese ins Programm aufzunehmen. Dieser kann ebenfalls auf 25 ereignisreiche Jahre zurückblicken. Gerade hat er sich für ein Gastspiel im Schützenhaus einer kleinen Stadt irgendwo in der Provinz eingemietet, da lernt er auf einer Promotionstour durch die Stadt den Gymnasialprofessor Gollwitz kennen. Verschämt bekennt dieser sich zu einer „Jugendsünde“. Er habe als Student ein Römerdrama um den Heerführer Titus Tatius mit dem Titel „Der Raub der Sabinerinnen“ geschrieben, ein Stück, das aber bis auf das Dienstmädchen niemand kennengelernt habe.

Emanuel Striese wittert einen großen künstlerischen und natürlich auch geschäftlichen Erfolg. Das Drama soll umgehend auf der Bühne des Schützenhauses uraufgeführt werden. Nur unter der Bedingung, dass er als Autor anonym bleibt, willigt der Professor ein. Doch dann kommt, wie soll es in einer guten Komödie auch anders sein, alles anders als geplant.

Mit amüsanten Missverständnissen und allerhand Verwechslungen gilt "Der Raub der Sabinerinnen" bis heute als bedingungslose Liebeserklärung an das Theater. Vorstellungen im Magdeburger Möllenvogteigarten sind vom 7. bis 10. und vom 21. bis 23. August jeweils für 19 Uhr geplant. Am 11. und 25. August beginnen Vorstellungen um 17.30 Uhr.

"Hans im Glück" auf der Freilichtbühne des Poetenpacks

Da hat der fleißige Hans in sieben langen Jahren mehr verdient als er braucht und macht sich nun auf den Heimweg. Die Sonne brennt vom Himmel und schlimmer als die Arbeit plagt ihn jetzt der Goldklumpen auf dem Buckel. Den hatte er als Lohn bekommen und der Weg nach Hause ist noch lang. Ein Reiter kommt daher. Die glänzende Last auf der Schulter des Wanderers blendet ihn: „Wollen wir tauschen? Mein Pferd gegen den schweren Klumpen?“



Die meisten kennen die Geschichte und wie sie weitergeht. Doch weil bei jedem Tauschgeschäft ein kleiner, stets auf seinen Vorteil bedachter Kobold ein Wörtchen mitzureden hat, muss nun in der neuen Fassung von Felix Isenbügel für Zuschauer ab vier Jahren gemeinsam überlegt werden, ob Hans auf den Handel eingehen soll. So stellt sich immer wieder die Frage nach den Wünschen und nach dem Glück.

Die Vorstellungen finden auf der Freilichtbühne des Poetenpacks im Möllenvogteigarten statt. Beginn ist am 9.8. um 9.30 und 15 Uhr, am 10.8. um 15 Uhr, am 11.8. um 14.30 Uhr, vom 14. bis 16.8. um 9.30 Uhr sowie zusätzlich am 16. und 17.8. um 15 Uhr. Achtung: Die Morgenvorstellungen richten sich an Kindertagesstätten.

Fahrrad-Architektour: Das Bunte Magdeburg 105 Jahre Bauhaus 2024

Mit dem Aufbruch in die Moderne als "Stadt des neuen Bauwillens" zeigte Magdeburg in den 1920er-Jahren ihre Verwandlung in eine farbige Stadt. Der magdeburgische, moderne Siedlungsbau ist vergleichbar mit jenen in Berlin, Hamburg und Frankfurt/Main. Die Architekturgeschichte Magdeburgs in ihrer Bandbreite ist auf dem Domplatz hervorragend abzulesen. Die Tour durch die Zeiten bringt die Teilnehmer zum Kunstmuseum, führt in die Moderne zur Stadthalle am MDR-Landesfunkhaus und der Hyparschale vorbei. Über Rayonhäuser zum Uniklinikum in die Gartenstadt-Kolonie Reform bis in die Otto-Richter-Straße mit der expressiven Farbgestaltung sowie der Hermann-Beims-Siedlung.

Fahrräder werden nicht zur Verfügung gestellt. Es gibt folgende Termine: Sonntag, den 11.08.2024 von 14 Uhr bis 16 Uhr und Samstag, den 24.08.2024 von 10. Uhr bis 12 Uhr. Die Kosten betragen 15 Euro pro Person. Die Gestaltung einer individuellen Tour ist für Gruppen ab 6 Personen auch zu anderen Terminen verhandelbar.

Treffpunkt ist der Domplatz Magdeburg, am steinernen Schachspiel, schräg gegenüber dem Eingang des Motel One. Eine Anmeldung wird erbeten telefonisch unter 0391 73347784 oder per E-Mail an carmen.niebergall@tourenreich.de.

Beach-Vollyball auf dem Domplatz

Breitensport trifft Leistungssport im Herzen der Stadt Magdeburg: Zum vierten Mal bringt der Volleyballverband das Sommer- und Strandfeeling in die Innenstadt. "2024 werden wir wieder auf dem Domplatz in Magdeburg spielen", heißt es in einer Ankündigung. Termin ist vom 8. bis 18. August.

Das Laufpublikum setzt sich aus Einwohnernn der Stadt Magdeburg und Umland auf ihrem Weg zum Einkauf und Touristen aus ganz Deutschland zusammen. "Unser Multisportkonzept umfasst ein Sportangebot für KiTas, Schüler:innen, Studenten:innen, Firmen- sowie Breiten- und Freizeitsportler:innen jeden Alters", so die Organisatoren weiter.

Fotografie aus der Ukraine im Magdeburger Kunstmuseum

Das Kunstmuseum Kloster Unser Lieben Frauen in der Regierungsstraße 4 bis 6 zeigt derzeit Werke des ukrainischen Fotografen Sergiy Bratkov und seine künstlerische Auseinandersetzung mit dem Krieg.

Gezeigt werden Bildzyklen und Videos, die ab dem Zeitpunkt des Überfalls Russlands auf die Ukraine entstanden sind. Aus dem ironisch beobachtenden Fotografen Sergiy Bratkov ist ein fragender Analyst geworden. Die Ausstellung ist bis zum 6. Oktober zu sehen.

Ausflug in die Magdeburger Parks

In den Magdeburger Parks lässt sich zu jeder Jahreszeit die Natur entdecken. Neben den großen Parks haben auch kleinere Anlagen ihre Reize. Die Volksstimme hat Park-Porträts zusammengetragen.

Ausverkauft in Magdeburg

Keine Karten gab es zum Redaktionsschluss mehr im Vorverkauf für das "Café der Irren" am 4. August um 19.30 Uhr in der Zollstraße 19.