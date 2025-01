In Magdeburg bietet der Programmkalender am 11.1.2025 unter anderem Schauspiel, Ballett und eine Hochzeitsmesse.

Ausgehen in Magdeburg - Veranstaltungen und Events am Samstag

Magdeburg - Auch Samstag, der 11. Januar 2025, bietet in Magdeburg Programm. Die Volksstimme hat Tipps zusammengetragen.

"Schneewittchen" als Ballett im Magdeburger Opernhaus

Das Ballett "Schneewittchen" in zwei Akten von Jörg Mannes steht für Samstag, 11.1.2025, auf dem Spielplan des Theaters Magdeburg für das Opernhaus am Universitätsplatz 9. Beginn ist um 19.30 Uhr. Weitere Vorstellungen finden am 26.1. um 18 Uhr und letztmals am 2.2. um 16 Uhr statt.

Die Musik für die Inszenierung stammt von Giovanni Sollima, Elena Kats-Chernin und Michael Nyman. Die Uraufführung dieses Stücks richtet sich an ein Publikum im Alter ab acht Jahren.

Mit dem Ballett interpretiert Jörg Mannes das weltbekannte Märchen der Brüder Grimm neu und stellt dabei Fragen, die weit über die traditionelle moralisierende Kindergeschichte hinausgehen. Welche Schönheitsideale prägen uns? Sollte man alles glauben, was ein Zauberspiegel sagt? Und wer sind eigentlich die sieben Zwerge – liebenswerte Gefährten oder unabhängige Außenseiter? Ebenso wird hinterfragt, ob das Märchen immer mit dem Erscheinen eines Prinzen enden muss.

Die Mitglieder des Balletts Theater Magdeburg laden das Publikum in eine fantastische Welt ein, in der alles möglich scheint und Träume wahr werden können. Doch wie erkennt man, was man wirklich möchte?

„Timon von Athen“ im Magdeburger Schauspielhaus

Die Inszenierung von Shakespeares „Timon von Athen“ des Theaters Magdeburg im Schauspielhaus in der Otto-von-Guricke-Straße 64 richtet sich an ein Publikum ab 14 Jahren. Das Schauspielstück beleuchtet die dunklen Seiten von Großzügigkeit, Treue und menschlicher Gier. Vorstellungen beginnen am 11. und 18.1. sowie am 22.2. um 19.30 Uhr.

Timon ist ein wohlhabender und angesehener Bürger Athens, dessen rauschende Feste und grenzenlose Gastfreundschaft ihn in der ganzen Stadt bekannt machen. Er unterstützt Künstler:innen, Bürger:innen und Freunde mit freigiebiger Großzügigkeit. Doch trotz der Warnungen seines Verwalters lebt Timon über seine Verhältnisse, bis sein Vermögen eines Tages aufgebraucht ist. In der Hoffnung auf Hilfe wendet er sich an jene, die er selbst einst aus der Not gerettet hat. Doch keiner seiner früheren Günstlinge zeigt sich bereit, ihm zur Seite zu stehen.

Von Enttäuschung und Zorn getrieben, lädt Timon zu einem letzten Fest ein – ein Ereignis, das sich als Abrechnung entpuppt. Danach zieht er sich in die Wälder zurück, wo er in Armut und Bitterkeit lebt, bis er zufällig einen Schatz von immensem Wert entdeckt. Doch anstatt sich mit diesem neuen Reichtum zu versöhnen, treibt ihn sein Hass zur Rache: Er bietet das Gold denen an, die bereit sind, Athen zu zerstören.

Die Inszenierung von Andreas Kriegenburg, einem der renommiertesten Regisseure der Gegenwart, bringt diese düstere Tragödie auf die Bühne. Nach vielen Jahren kehrt Kriegenburg damit an das Theater seiner Geburtsstadt Magdeburg zurück und eröffnet einen neuen Blick auf Shakespeares faszinierendes Werk über die Abgründe der menschlichen Natur.

Messe für die Hochzeit auf Magdeburger Messe

Die Hochzeitsmesse „Heiraten & Feiern“ findet am 11. und 12. Januar in der Messe Magdeburg, Tessenowstraße 9a, statt. Jeweils von 10 bis 17 Uhr besteht die Möglichkeit, sich umfassend über die Planung und Gestaltung dieses besonderen Tages zu informieren.

Die Messe bietet eine Plattform, um mit über 70 Hochzeitsprofis aus der Region in Kontakt zu treten. Das Angebot in Messehalle 1 reicht von Brautmode, Catering, Dekoration und Floristik bis hin zu Fotografen, Musik- und Entertainment-Dienstleistern sowie Trauringexperten. Ziel ist es sicherzustellen, dass jedes Detail des großen Tages perfekt organisiert ist und reibungslos abläuft. Für Paare, die sich inmitten ihrer Hochzeitsvorbereitungen befinden, bietet die Veranstaltung eine ideale Gelegenheit, mit erfahrenen Dienstleistern ins Gespräch zu kommen und Inspirationen für ihre Feier zu sammeln. Die Vielfalt der Aussteller ermöglicht es, alle wesentlichen Aspekte einer Hochzeit abzudecken und individuell auf die eigenen Wünsche und Vorstellungen einzugehen.

Historische Kunst im Magdeburger Kunstmuseum

Schwerpunkt des Kunstmuseums Magdeburg ist die moderne Kunst. Doch auch einige Werke aus den Jahrzehnten und Jahrhunderten zuvor werden gezeigt.

Im Mittleren Tonnengewölbe sind Skulpturen des 13. bis 18. Jahrhunderts ausgestellt, die ausnahmslos einem christlichen Kontext entstammen. Ob als liturgische, Altar- oder Architekturplastik –immer dienten sie der Vergegenwärtigung des Heilsgeschehens. Diese Bildwerke sind im Laufe der letzten einhundertfünfzig Jahre aus dem internationalen Kunsthandel sowie durch private Sammler und Sponsoren für die museale Sammlung erworben worden.

Im Unteren Tonnengewölbe, vom Mittleren Tonnengewölbe über eine Treppe erreichbar, befindet sich eine kleine exquisite Auswahl von Skulpturen der Antike, aus dem frühneuzeitlichen Italien sowie des 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts. Zu erwähnen ist der „Torso eines Knaben“, eine römische Marmorkopie nach einem Werk aus dem Umfeld des Polyklet. Mit Johann Gottfried Schadows „Fridericus Rex“ von 1807 klingt die Berliner Bildhauerschule des Klassizismus an. Wilhelm Lehmbrucks „Hagener Torso" von 1906 vertritt beispielhaft die klassische Moderne.

Die sogenannte Hochsäulige Kapelle, neben der Kirche am Ostende des Kreuzganges gelegen und von diesem aus zugänglich, nimmt jenen Sammlungsbestand historischer Skulpturen auf, die aus den im II. Weltkrieg zerstörten Magdeburger Kirchen gerettet wurden.

Geöffnet hat das Kunstmuseum Magdeburg Dienstag bis Freitag von 10 bis 17 Uhr sowie Sonnabend und Sonntag und auch am 6. Januar von 10 bis 18 Uhr. Es befindet sich im Komplex des Klosters Unser Lieben Frauen in der Regierungsstraß 4 bis 6.

Besuch in den Magdeburger Gruson-Gewächshäusern

Die Magdeburger Gruson-Gewächshäuser, gelegen in der Schönebecker Straße 129b, sind eine der bedeutendsten botanischen Einrichtungen der Region. Die Anlage wurde 1896 eröffnet und basiert auf der umfangreichen Pflanzensammlung des Magdeburger Industriellen Hermann Gruson, der im 19. Jahrhundert ein leidenschaftlicher Pflanzenliebhaber war. Heute beherbergen die Gewächshäuser über 4.000 Pflanzenarten, die in zehn thematisch gestalteten Schauhäusern präsentiert werden.

Die Gruson-Gewächshäuser sind von Dienstag bis Sonntag sowie feiertags von 10 bis 18 Uhr geöffnet, zusätzlich auch am 6. Januar zur gleichen Zeit.

