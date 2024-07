Musik, Kabarett, ein Rundgang, Kunst und mehr stehen unter anderem am 11.7.2024 auf dem Programm in Magdeburg. Die Ideen hat die Volksstimme zusammengestellt.

Ausgehen in Magdeburg - Events, Veranstaltungen und Freizeit am Donnerstag

Mélinée gibt in Magdeburg in Konzert.

Magdeburg - Magdeburg bietet auch am Donnerstag, 11. Juli 2024, Programm. Die Volksstimme hat auf dieser Seite Tipps aus dem Veranstaltungskalender zusammengetragen.

Mélinée im Magdeburger Moritzhof

Die Sängerin Mélinée nimmt die Zuhörer in ihrem vierten Album „La course aux étoiles“ auf eine musikalische Reise mit. Ein Konzert gibt sie diesen Donnerstag im Rahmen der französischen Kulturtage Franko.Folie! im Moritzhof.

Ihre Lieder, die von Rock, Jazz und Weltmusik beeinflusst sind, erzählen von der Liebe zu den Männern, die sie kennengelernt hat, zu ihren Freunden und zu Berlin, der Stadt ihres Lebens. In rhythmischen Stücken oder nostalgischen Balladen singt sie auch von den Reisen, die sie begeistert haben, vom Zauber ihrer Kindheit, von der Tochter, die sie nicht haben will, von den Unwägbarkeiten der Dating-Websites, von der Covid-Pandemie, die die Welt erschüttert hat, und von Krebs oder Drogensucht, von denen mehrere ihrer Freunde betroffen waren. Sie schreibt ihre Lieder auf Französisch und manchmal auf Deutsch in einem poetischen Stil, der von Humor und Zärtlichkeit geprägt ist.

ber Berlin sagt sie: „Meine Liebe zu Berlin bleibt unangetastet, auch wenn es die Zeit des Tacheles, nach der ich mich manchmal sehne, nicht mehr gibt und mich die Zukunft der Stadt beunruhigt. Diese Stadt beruhigt, inspiriert mich, entfaltet mich.“

Mélinée gibt diesen Donnerstag, 11. Juli, um 20.15 Uhr ein Konzert im Magdeburger Moritzhof, Moritzplatz 1. Der Eintritt ist frei.

Fotoausstellung im Magdeburger Moritzhof

Éric Vazzoler präsentiert "Meine Heldinnen / Mes héroïnes", eine Ausstellung von Porträts und Kommentaren französischer, deutscher, polnischer und ukrainischer Sportlerinnen, einschließlich Para-Athletinnen und Sportlerinnen der Special Olympics. Obwohl nicht alle an den Olympischen Spielen in Paris teilnehmen werden, wurde das Projekt vom Organisationskomitee #Paris2024 mit dem Label „Olympiade culturelle Paris2024“ ausgezeichnet. Insgesamt hat Vazzoler 60 Porträts in vier Ländern erstellt und zusammengestellt.

Die Sportlerinnen wurden gebeten, persönliche, weibliche Beiträge zu ihren Porträts zu schreiben, die im Katalog gesammelt und übersetzt wurden. Diese Kommentare thematisieren die Unwägbarkeiten des Spitzensports, Herausforderungen, Verletzungen, erbrachte Opfer, hormonelle Störungen, sexuellen Missbrauch im Sport und weitere Aspekte.

Die Ausstellung ist vom bis 18. August in der HofGalerie zu sehen.

Hengstmanns und Freunde mit Sommerkabarett im Magdeburger Technikmuseum

Sommerkabarett im Technikmuseum mit Hengstmanns und Freunden ist derzeit im Magdeburger Technikmuseum in der Dodendorfer Straße 65 angesagt. Vorstellungen sind unter anderem vom 9. bis 11. Juli um 20 Uhr geplant. Für weitere Vorstellungen sind Restkarten - sofern verfügbar - nur noch an der Einlasskasse erhältlich. Dabei handelt es sich um die Vorstellungen am 12. und 13. Juli jeweils um 20 Uhr.

„Magdeburg schlägt zurück“ heißt es in der Inszenierung. Mit der Fortsetzung der „Branntwein-Saga“ vom vergangenen Jahr spielt die Bühne nur ansatzweise auf die bekannten Star-Wars-Filme an. George Lucas stand nur beim Titel entfernt Pate. Der Zuschauer erlebt neue Abenteuer vom knurrigen Grantler Franz Branntwein (Tobias Hengstmann), der eigentlich verschollen war und den eigentlich niemand vermisste. Nun taucht er überraschend beim fiktiven Magdeburger Landesfernsehen (MDL) auf. Im Visier hat der renitente Rentner die diversen Formate der TV-Sender. Ob Talk- oder Datingshow, die Quizsendung wie „Rate mal, wie doof du bist“ oder die Musiksendungen, nichts ist ihm recht.

Führung "Einblicke in die Geschichte von Badefesten und Rotlichtvierteln in Magdeburg"

Am Donnerstag, den 11. Juli 2024, um 19:00 Uhr, findet die Führung "Einblicke in die Geschichte von Badefesten und Rotlichtvierteln in Magdeburg" statt. Treffpunkt ist der westliche Eingang des Klosters Unser Lieben Frauen in der Regierungsstraße, Magdeburg.

Frank Kornfeld und Nadja Gröschner, bekannt als Bader Frank und Bademagd Nadja, werden über die mittelalterlichen Badefeste in Magdeburg berichten, die für ihre freizügige Atmosphäre bekannt waren. Zudem wird auf die historischen Rotlichtviertel der Stadt und die Praxis eingegangen, Ehebrecher öffentlich an den Pranger zu stellen.

Der Eintrittspreis im Vorverkauf beträgt 15 Euro. Karten können online über das Bestellformular auf der Website der Feuerwache oder telefonisch unter der Nummer 0391-602809 bestellt werden.

Abstrakte Landschaften im Volksbad Buckau

Das Volksbad Buckau in der Karl-Schmidt-Straße 56 zeigt derzeit „Abstrakte Landschaften“ von Manuela Schwarz. Vor vier Jahren stieß Manuela Schwarz im Internet auf Acryl Pouring Bilder und fand ihre Leidenschaft für diese Kunstform. Beim Pouring" geht es nicht um zeichnerisches Talent, sondern um die Freude an Farben, die Neugier auf Ergebnisse und das ständige Ausprobieren neuer Techniken. Dieser Prozess dient Manuela Schwarz als Flucht aus dem Alltagsstress und erzeugt Glücksgefühle und Freude.

Die Ausstellung kann bis zum 28. Juli 2024 während der Öffnungszeiten des Volksbads besichtigt werden.

Ausstellung über Schicksale in der SBZ und der frühen DDR wird Gedenkstätte Moritzplatz gezeigt

Im Jahr 2024 jährt sich die doppelte deutsche Staatsgründung zum 75. Mal. Während in der Bundesrepublik mit dem am 23. Mai 1949 verkündeten Grundgesetz der Grundstein für eine freiheitliche Demokratie gelegt wurde, errichtete die sowjetische Besatzungsmacht in ihrer Zone eine Diktatur.

Doch auch hier war der Wunsch nach Freiheit, Recht und Demokratie stark. Die Ausstellung "denen mitzuwirken versagt war" zeigt in der Gedenkstätte Moritzplatz die exemplarischen Geschichten von 30 mutigen Frauen und Männern, die sich nach 1945 in der SBZ und frühen DDR trotz großer Risiken für einen demokratischen Neubeginn einsetzten – und dafür fast immer einen hohen Preis zahlen mussten. Ihr Engagement und ihr Schicksal werden jeweils mit den einschlägigen Grundrechtsartikeln verbunden.

Die Gedenkstätte befindet sich in der Umfassungsstraße 76. Geöffnet ist Montag bis Mittwoch von 9 bis 16 Uhr, Donnerstag von 9 bis 18 Uhr, Freitag von 9 bis 15 Uhr sowie jeden ersten Sonntag im Monat von 10 bis 16 Uhr.

Ausverkauft und Restkarten in Magdeburg

Keine Karten gab es im Vorverkauf mehr für "Café der Irren" um 19.30 Uhr im Theater an der Angel und für "Der Brandner Kaspar und das ewig' Leben" um 20.30 Uhr im Puppentheater in der Warschauer Straße 25.

Restkarten sind jeweils eventuell an der Abendkasse oder kurz vor der Morgenvorstellung erhältlich.