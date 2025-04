In Magdeburg bietet der Programmkalender am 12.4.2025 unter anderem Konzerte, Humor, die Tiermesse, Lichtinstallationen und Ballett.

Ausgehen in Magdeburg - Tipps zu Veranstaltungen und Events am Samstag

Magdeburg - Auch Samstag, der 12. April 2025, bietet in Magdeburg Programm. Die Volksstimme hat Tipps zusammengetragen.

Opernhaus des Theaters Magdeburg zeigt Jörg Mannes’ Ballett "Borgia"

Mit "Borgia" bringt Jörg Mannes ein neues Ballett auf die Bühne des Opernhauses des Theaters Magdeburg in der Universitätsplatz 9. Im Zentrum steht Rodrigo Borgia, besser bekannt als Papst Alexander VI., dessen Machthunger und Familienpolitik eng mit dem Aufstieg seiner Kinder Cesare und Lucrezia verbunden sind. Die Biografie des Kirchenoberhaupts und seiner Nachkommen wird in der Inszenierung mit Musik von Henryk Górecki, Dmitri Schostakowitsch und Philip Glass erzählt.

Die Uraufführung legt den Fokus auf die Verflechtungen von Politik, Kirche und persönlichem Ehrgeiz im Rom des 15. Jahrhunderts. Rodrigo Borgia nutzt seine Position, um seinem Sohn eine Herrschaft zu sichern und seiner Tochter durch arrangierte Ehen politischen Einfluss zu verschaffen. In diesen Verbindungen spiegelt sich der Umgang mit Macht, Verführung und Intrige. Eine zentrale Rolle nimmt dabei Giulia Farnese ein, die als Mätresse des Papstes ihre familiären Interessen in der kirchlichen Hierarchie verfolgte.

Der Ballettabend richtet sich an Zuschauer ab 12 Jahren. Vorstellungen beginnen am 12. und April und am 2. und 24. Mai um 19.30 Uhr. Der "Einblick" vermittelt jeweils um 19 Uhr im Café Rossini das Opernhauses interessante Einblicke in die Produktion.

Auch interessant: Tickets gibt es im Vorverkauf auch bei Biberticket online, unter Telefon 0391/5999700 und in allen Biberticket-Verkaufsstellen - zum Beispiel in der Goldschmiedebrücke 17 in Magdeburg.

Theater Magdeburg zeigt Heiner Müllers "Die Hamletmaschine" im Schauspielhaus

Im Schauspielhaus des Theaters Magdeburg in der Otto-von-Guericke-Straße 64 wird Heiner Müllers Text "Die Hamletmaschine" präsentiert. Die Inszenierung richtet sich an ein Publikum ab 16 Jahren. Im Zentrum steht ein assoziativer und fragmentarischer Zugriff auf Shakespeares Hamlet, durch den Müller eine persönliche Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Zuständen, historischer Verantwortung und den Widersprüchen politischer Systeme unternimmt.

Die Produktion ersetzt "Das Spiel ist aus" von Jean-Paul Sartre, das ursprünglich im Spielplan vorgesehen war. Der Wechsel erfolgte im Zusammenhang mit aktuellen politischen Entwicklungen. Müllers Text betrachtet gesellschaftliche Gewalt, Ohnmacht, innere Zerrissenheit und den Drang nach Veränderung, ohne lineare Handlung, aber mit starken Bildern und sprachlicher Dichte. Dabei entsteht ein Spannungsfeld zwischen individueller Reflexion und kollektiver Geschichte, das über die Bühnenfiguren hinausweist.

Die Vorstellungen beginnen am 12. und 26. April sowie am 11. Mai um 19.30 Uhr. An den Abenden am 12. und 26. April wird jeweils ab 19.10 Uhr ein "Einblick" angeboten, der Informationen zur Inszenierung vermittelt.

Bell Book & Candle geben im Theater in der Grünen Zitadelle ein Konzert

Bell Book & Candle geben am Samstag, 12. April 2025, um 20 Uhr ein Konzert im Theater Grüne Zitadelle im Breiten Weg 8a. Sie gastieren in der Veranstaltungsstätte des Magdeburger Hundertwasserhauses im Rahmen ihrer BB&C Exclusive Tour.

Vielen ist die Band vor allem durch ihren Hit „Rescue Me“ bekannt – ein Song, der bis heute Kultstatus hat. Doch Bell Book & Candle sind weit mehr als nur dieser eine Erfolg. Seit ihrer Gründung im Jahr 1994 haben sie rund 1800 Konzerte weltweit gespielt, über 100 eigene Songs geschrieben und sechs Studioalben veröffentlicht. Ihre Musik fand nicht nur in Deutschland, sondern auch in Ländern wie Österreich, der Schweiz, Schweden, Spanien, England und den USA große Beachtung, mit Top-Chartplatzierungen sowie Gold- und Platin-Auszeichnungen.

Die Band blickt auf eine eindrucksvolle Karriere zurück: Live-Touren führten sie durch Europa und in mehrere US-Bundesstaaten, unter anderem als Teil der Show „Stars On Ice“ mit Katarina Witt. In Deutschland tourten sie als Support von Größen wie Whitney Houston und Roxette – erfolgreich und mit großer Begeisterung beim Publikum. All diese Erfahrungen prägen die Band auch heute noch und fließen in ihre aktuellen Live-Auftritte ein.

Auf ihrer aktuellen Tour präsentieren Jana Groß, Andy Birr und Hendrik Röder nicht nur brandneue, erstmals live gespielte Songs, sondern auch Titel aus allen bisherigen Studioalben. Darunter sind einige Stücke, die vielen aus dem Radio vertraut sind, aber nicht automatisch mit Bell Book & Candle in Verbindung gebracht werden.

Der kleine Drache Kokosnuss – Das Musical“ im Amo Magdeburg

Im Amo in der Erich-Weinert-Straße 27 wird am 12. April um 15 Uhr das Kindermusical „Der kleine Drache Kokosnuss – Das Musical“ gezeigt. Die Inszenierung basiert auf dem Buch „Der kleine Drache Kokosnuss und der große Zauberer“ von Ingo Siegner und wurde von Theater Lichtermeer als Bühnenfassung umgesetzt. Das Stück richtet sich an Kinder ab vier Jahren und dauert etwa zwei Stunden einschließlich einer Pause.

Im Zentrum der musikalischen Bühnenhandlung steht der kleine Feuerdrache Kokosnuss, der gemeinsam mit dem Stachelschwein Matilda und dem Vegetarier-Fressdrachen Oskar ein Abenteuer erlebt. Im sogenannten Flaschenland hat sich das Verhalten des Zauberers Holunder verändert. Um die rätselhaften Vorgänge zu verstehen und Lösungen zu finden, begibt sich die kleine Gruppe auf eine Reise. Dabei trifft sie auf Drachen, Zwerge und andere Wesen, die Teil der fantasievollen Handlung sind.

Das Musical bietet ein wandelbares Bühnenbild, Musik und choreografierte Szenen und bringt Figuren aus einer der erfolgreichsten deutschen Kinderbuchreihen auf die Bühne. Über fünf Millionen verkaufte Bücher, zwei Kinofilme und eine Fernsehserie belegen die Popularität des Stoffes.

„Magdeburg lacht“ bei Comedy im Magdeburger Oli

Am Samstag, den 12. April 2025 um 20 Uhr heißt es im Oli in der Olvenstedter Straße 25a wieder „Magdeburg lacht“, wenn vier Comedians die Bühne erobern und mit ihrer Stand-Up-Comedy für einen unterhaltsamen Abend sorgen.

Mit dabei ist unter anderem Sandra Schmidt, die esoterisch aufgewachsen ist, es aber glücklicherweise rechtzeitig nach Berlin geschafft hat. Dort geht sie mittlerweile ins Berghain und verteilt an alle um sie herum Ibuprofen – quasi Erste Hilfe auf Berliner Art. Sie ist verheiratet (zumindest denkt sie das, denn der Heiratsantrag war wohl eher eine Interpretationssache) und hat zwei Kinder, mit denen sie regelmäßig Anfurz-Judo spielt. Ihre Erfahrungen und Gedanken teilt sie übrigens auch in ihrem eigenen Podcast „Erwachsen“.

Ebenfalls auf der Bühne steht Sinan Kutscher, der seit zwei Jahren Teil der Berliner Stand-Up-Comedy-Szene ist. Seine große Stärke liegt in der Beobachtungsgabe und der Fähigkeit, die Absurditäten des Alltags aufzuspüren. Diese verpackt er mit viel Selbstironie in seine Auftritte. Während er auf der Bühne klar und pointiert ist, fällt ihm das Schreiben von Pressetexten deutlich schwerer – vor allem, wenn er das in der U-Bahn erledigen muss und sich beim Schreiben in der dritten Person selbst fremd vorkommt. Neben seinen Auftritten ist er auch Mitwirkender im Podcast „Lavendel fürs Ohr“ des Formats „Kommt noch was“.

Opernchor im Wagnerfoyer des Theaters Magdeburg: Konzert im Opernhaus

Das gemeinschaftliche Singen begeistert die Mitglieder des Opernchores am Theater Magdeburg auch außerhalb der großen Bühne. Erneut haben sie sich zusammengefunden, um sich in kleinen und großen Ensembles dem Publikum vorzustellen und der Frage nachzugehen, was uns alle verbindet – über musikalische, sprachliche und persönliche Grenzen hinweg.

Das Konzert "Was uns verbindet" findet im Wagnerfoyer des Opernhauses des Theaters Magdeburg am Universitätsplatz 9 statt. Beginn der Veranstaltung ist am Samstag, dem 12. April 2025, um 15 Uhr.

Kabarett mit Philipp Schaller in der Magdeburger Zwickmühle

Im Kabarett "Magdeburger Zwickmühle" in der Leiterstr. 2a ist am 12.4. ab 20 Uhr das aktuelle Solo-Programm von Philipp Schaller zu erleben. Der Künstlerische Leiter der Dresdner Herkuleskeule präsentiert in seinem Auftritt einen politischen und gesellschaftskritischen Humor. Schaller geht in seinem Auftritt der Frage nach, wie sich die sogenannte Radikale Mitte auf die heutige Gesellschaft auswirkt und hinterfragt dabei sowohl seine eigene Haltung als auch die der sogenannten Aufgeklärten.

In diesem Best-Of-Programm bringt Schaller ausgewählte Nummern, die von verschiedenen humoristischen Facetten geprägt sind. Dabei werden Themen von Albernheit bis hin zu tiefgründigeren, teils makaberen Aspekten behandelt. Der Künstler besticht durch Authentizität und trifft mit seinem Humor oft die Schmerzgrenze. Dabei bleibt er nie einseitig, sondern nimmt sich auch selbst auf die Schippe.

Der Deutschlandfunk nannte die Auftritte des Kabarettisten eine "schonungslose Analyse unseres Zeitgeschehens … Schaller besticht durch seine Authentizität. Und mit der treibt er sein Kabarett bis an die Schmerzgrenze." Und in der Sächsischen Zeitung hieß es: "Schallers schwarzer Humor kann einen in seiner Bitterkeit umhauen.“

"Liebe quält" mit Stephan Michme im Magdeburger "...nach Hengstmanns"

Stephan Michme mit vielseitigem Background, gastiert am 12. und 26. April um 19.30 Uhr mit seinem Kabarett-Programm „Liebe quält“ im „...nach Hengstmanns“ im Breiten Weg 37. In diesem Programm geht es nicht um typische Herz-Schmerz-Themen oder einfache Abrechnungen mit alten Beziehungen.

Stattdessen stellt sich Michme dem Dilemma des „Dazwischen-Gefangenseins“. Es geht um das Zerrissen-Sein zwischen zwei Welten, zwischen unterschiedlichen Lebensentscheidungen und inneren Konflikten. Seine Erzählungen kreisen um den Kampf, sich zu entscheiden – ob man ankommt oder weiter rennt, ob man laut eine Haltung vertritt oder lieber in Ruhe schweigt, ob man sich zwischen verschiedenen Lebensorten oder -rollen entscheidet. Von der Liebe zu Wien, aber dem Leben in Magdeburg, bis hin zu der Balance zwischen dem alten Ex-Popstar und einem „lässigen“ Vater eines Kindes.

Mit absurder, teils wirrer und wild inspirierter Beobachtungsgabe entführt Stephan Michme das Publikum in seine Gedankenwelt. Das Programm ist kein Standard-Kabarett, sondern eine Art Experiment, bei dem der Künstler die Vielfalt menschlicher Erfahrungen auf eine unorthodoxe Weise präsentiert. Es ist ein Abend, an dem Michme sich selbst und seine Gedanken in humorvolle und oft auch nachdenklich stimmende Pointen umwandelt. Am Ende des Abends wird er auch die spannende Frage beantworten: „Was wird eigentlich aus dem Radio?“

"Nichtseattle" geben Konzert im Moritzhof Magdeburg

Am Samstag, den 12. April 2025 um 20 Uhr tritt "Nichtseattle" im Moritzhof am Moritzplatz auf. Hinter dem Projekt steht die Berliner Musikerin Katharina Kollmann, die bereits seit 2017 unter dem Namen Nichtseattle deutschsprachige Musik veröffentlicht. Zuvor war sie als Lake Felix mit englischsprachigen Liedern aktiv. Mit dem Wechsel zur deutschen Sprache begann für sie ein neuer künstlerischer Abschnitt – persönlich, politisch und poetisch.

Ihr Debütalbum „Wendekid“ erschien 2019 im Eigenverlag, der Durchbruch folgte 2022 mit dem viel beachteten zweiten Album „Kommunistenlibido“, das auf dem renommierten Label Staatsakt herauskam. Im April 2024 veröffentlichte Nichtseattle ihr neues Doppelalbum „Haus“, das sie gemeinsam mit ihrer Band und einem Chor aufgenommen hat. Die 12 neuen Lieder erzählen von prekären Lebensrealitäten, von Solidarität in schwierigen Zeiten, von familiären Netzwerken und der Sehnsucht nach Schutzräumen – stets poetisch, eindringlich und tief berührend.

Spiegel Online nennt Nichtseattles Musik einen „seelischen Widerstand gegen kapitalistische Zwänge“ und beschreibt sie als klug und berührend. Laut.de spricht von einem „unfassbar guten, zutiefst emotionalen Album“, das von der Kritik bereits als Meisterwerk gefeiert wurde.

Tone Fish geben Konzert im Volksbad Buckau

Am Samstag, den 12. April 2025 um 20 Uhr, wird es im Volksbad Buckau in der Karl-Schmidt-Straße 56 in Magdeburg musikalisch leidenschaftlich, experimentell und energiegeladen: Tone Fish bringt mit ihrer „Irish Night reloaded“ und der aktuellen „The Pilgrim’s Tour“ ein Live-Erlebnis auf die Bühne, das irische Musiktraditionen mit modernen Klängen vereint. Die Band verschmilzt klassischen Irish Folk mit Elementen aus Rock, Bluegrass und sogar literarischen Einflüssen – darunter ein Hauch von Goethe – und schafft damit einen Sound, der alles andere als gewöhnlich ist.

Tone Fish überzeugt durch eine außergewöhnlich vielfältige Instrumentierung: Gitarre, Flöte, Bass, Irish Bouzouki und selbstentwickelte Beat Boards kommen ebenso zum Einsatz wie kraftvolle Stimmen und kreative Arrangements. Frontfrau Michaela Jeretzky beeindruckt mit einem warmen, powervollen Mezzosopran, während Stefan Gliwitzki mit markanter Stimme und eigenwilligem Bouzouki-Spiel den unverwechselbaren Klang der Band prägt. Das Ergebnis ist ein Sound, der sowohl ins Ohr als auch in die Beine geht – mitreißend, überraschend und voller Spielfreude.

Wer Lust auf einen Abend mit irischer Energie, tanzbaren Rhythmen und musikalischen Überraschungen hat, sollte sich dieses Konzert nicht entgehen lassen. Tone Fish live im Volksbad Buckau verspricht ein unvergessliches Erlebnis zwischen Tradition und Innovation.

Paradiesische Nächte mit Lichtskulpturen von Jörn Hanitzsch im Magdeburger Elbauenpark

Im Elbauenpark Magdeburg entsteht ab dem 12. April in den Paradiesischen Gärten am Schmetterlingshaus eine temporäre Lichtinstallation des Künstlers Jörn Hanitzsch. Bis zum 5. Juni verwandelt sich dieser Abschnitt des Parks bei Einbruch der Dämmerung in eine künstlerisch illuminierte Landschaft. Der Lichtkünstler, der bereits an verschiedenen historischen Orten in Sachsen-Anhalt gewirkt hat, setzt auch in Magdeburg auf ein zurückhaltendes, gestalterisch durchdachtes Konzept mit gezielten Lichtelementen. 220 Lichtskulpturen und -strukturen entfalten dabei ihre Wirkung sowohl am Tag als auch bei Dunkelheit.

Der gestalterische Ansatz beruht auf der Verbindung von Licht, Natur und Atmosphäre. Statt großflächiger Ausleuchtung kommen minimalistische Akzente und Elemente des italienischen Lichtdesigns zum Einsatz. Die verwendeten Objekte fügen sich in die Vegetation ein und verändern ihren Eindruck abhängig von Lichtverhältnissen und jahreszeitlicher Entwicklung des Gartens. Bei Eintritt der Dämmerung entsteht eine stille, visuelle Komposition aus Farben, Formen und Schatten. Die ruhige Klangkulisse eines fortlaufenden Klavierteppichs begleitet den Aufenthalt auf dem Gelände.

Das Lichtprojekt spricht Besucher aller Altersgruppen an. Der Zugang zur Lichtinstallation ist vom 12. bis 21. April täglich möglich, jeweils von 18 bis 22 Uhr. Vom 23. April bis 5. Juni gelten dieselben Uhrzeiten, jedoch ausschließlich von Mittwoch bis Sonnabend.

Frühlingsmarkt in Magdeburger Festung Mark

Am Samstag, den 12. April, und Sonntag, den 13. April 2025, öffnet die Festung Mark in Magdeburg jeweils von 10 bis 18 Uhr ihre historischen Gewölbe zum beliebten Frühlingsmarkt. Unter dem Motto „Neuanfang, Erblühen, Aufbrechen“ verwandelt sich die Festung in ein farbenfrohes Marktparadies, das mit handgemachtem Kunsthandwerk, floralen Arrangements, regionalen Produkten und kulinarischen Köstlichkeiten zum Schlendern, Entdecken und Genießen einlädt.

Besucher erwartet neben einem vielfältigen Marktangebot auch ein großes Pflanzenareal im Festungshof, kreative Workshops zum Mitmachen sowie ein buntes Familienprogramm. Während die Erwachsenen in den Cafés bei hausgemachtem Kuchen und feinen Teesorten entspannen können, dürfen sich die kleinen Gäste auf Mitmachaktionen und unterhaltsame Einblicke in kreative Handwerkskunst freuen.

Das kulturelle Rahmenprogramm bietet an beiden Tagen Live-Musik: Am Samstag sorgen Gary O’Connor & Friends sowie Maxima Schliwa für stimmungsvolle Unterhaltung, am Sonntag übernehmen Pedro Querido und die Black Line Band die musikalische Begleitung des Markttreibens.

Der Eintritt beträgt 3,50 Euro (ermäßigt 2,50 Euro), Kinder bis 12 Jahre haben freien Eintritt. Letzter Einlass ist jeweils um 17 Uhr.

Spicy Tomatoes im Magdeburger Blue Note

Am Samstag, den 12. April 2025, wird die Band Spicy Tomatoes ein mitreißendes Konzert präsentieren. Ab 20 Uhr erwartet das Publikum im Blue Note am Lessingplatz ein abwechslungsreicher Abend mit einer Mischung aus Blues, Rock und romantischen Balladen. Die Band wird Songs von Jimi Hendrix in einer neuen Interpretation spielen, aber auch Blues von Keb Mo, Jazz sowie ihre eigenen Lieder und Texte zum Besten geben.

Die Band setzt sich zusammen aus Steffen Giebel (Gitarre und Gesang, ehemals bei Live Blues Break), Jogi Böhme (Schlagzeug und Gesang, ehemals bei Rose Bogeys) und Friedhelm Ruschak (Bass, auch bekannt von Daphne und die Frudies sowie Juckreiz). Die Musiker versprechen einen unvergesslichen Abend mit einer Mischung aus intensiven und experimentellen Klängen, die von fröhlichen und romantischen Momenten begleitet werden.

Lesung mit Jan Mohnhaupt im Magdeburger Museum für Naturkunde: „Von Spinnen und Menschen“

Am Samstag, den 12. April 2025, lädt das Museum für Naturkunde in der Otto-von-Guericke-Straße 68 bis 73 zu einer Lesung mit Jan Mohnhaupt ein. Unter dem Titel „Von Spinnen und Menschen – eine verwobene Beziehung“ wird Mohnhaupt Einblicke in die oft unterschätzte Bedeutung der Spinne in unserer Kultur geben. Die Veranstaltung beginnt um 14 Uhr.

In seinem Buch beleuchtet Mohnhaupt den ungewöhnlichen Einfluss der Spinnen auf Architektur, Wissen, Geschichte, Kunst und Sprache. Das Werk, das für den Wissenschaftsbuchpreis 2025 nominiert wurde, geht der Frage nach, warum Spinnen sowohl als nützliche Mitbewohner als auch als ekelerregende Wesen betrachtet werden. Mohnhaupt erklärt, wie die Spinne in der Kulturgeschichte immer wieder eine Rolle spielt, etwa durch die christliche Symbolik oder die Darstellung von Napoleon als Spinne. Auch die Bedeutung von Spinnen in wissenschaftlichen Bereichen, wie bei Weltraummissionen, wird thematisiert.

Jan Mohnhaupt, der 1983 im Ruhrgebiet geboren wurde und heute in Magdeburg lebt, ist als freier Journalist und Autor tätig. In seinen bisherigen Veröffentlichungen, darunter „Der Zoo der Anderen“ (2017) und „Tiere im Nationalsozialismus“ (2020), setzt er sich mit der Geschichte von Tieren und ihrer Bedeutung in der Gesellschaft auseinander.

Stabat Mater in der Magdeburger Pauluskirche

Am Samstag, den 12. April 2025, wird in der Pauluskirche in der Goethestraße in Magdeburg das Orgelwerk „Stabat Mater“ von Antonín Dvořák aufgeführt. Die Veranstaltung beginnt um 17 Uhr

Mitwirkende sind Martina Rüping (Sopran), Undine Dreißig (Alt), Gerold Hupach (Tenor), Andreas Scheibner (Bass) sowie die Mitteldeutsche Kammerphilharmonie Schönebeck, die Harzer Sinfoniker und der Magdeburger Kantatenchor. Die musikalische Leitung übernimmt Tobias Börngen.

Metal in Magdeburg

Am Samstag, den 12. April 2025, findet im Damned Souls Clubhaus in der Großen Diesdorfer Straße 64b in Magdeburg der letzte Bandabend vor der Sommerpause statt. Einlass ist ab 19 Uhr, Konzertbeginn um 20 Uhr.

Auf dem Programm stehen vier Bands aus dem Metal-Bereich: Iadul, Deep Dirty, Inquiring Blood und Trojaner. Der Abend verspricht ein abwechslungsreiches Line-up mit verschiedenen Stilrichtungen des Metal.

Großtauschtag mit der Magdeburger Briefmarkenbörse

Am Samstag, den 12. April 2025, findet von 9 bis 14 Uhr in der EFGM Christus-Gemeinde in der Morgenstraße 3 der Großtauschtag mit der Magdeburger Briefmarkenbörse statt. Sammlerinnen und Sammler aus der Region und darüber hinaus sind eingeladen, in entspannter Atmosphäre Briefmarken, Postkarten, Ganzsachen und weiteres philatelistisches Material zu tauschen, zu kaufen oder zu verkaufen.

Ob Einsteiger oder erfahrener Sammler – der Großtauschtag bietet Gelegenheit zum Fachsimpeln, Stöbern und Entdecken seltener Stücke. Händler und Vereine präsentieren ein breites Angebot, und so mancher Schatz wartet vielleicht darauf, in eine neue Sammlung aufgenommen zu werden.

Tierwelt in der Messe Magdeburg: Heimtiere, Shows und Fachinformationen

Die Messehallen Magdeburg in der Tessenowstraße 9 stehen Mitte April erneut im Zeichen der Heimtierhaltung. An zwei Tagen bietet die Veranstaltung "Tierwelt" ein umfangreiches Programm für alle Interessierten an Tieren, Haltung und Pflege. Hunde, Katzen, Alpakas und weitere Kleintiere stehen dabei ebenso im Mittelpunkt wie Fachvorträge, Vorführungen und Produktausstellungen.

Am Sonnabend, dem 12. April sowie am Sonntag, dem 13. April öffnet die Messe jeweils ab 10 Uhr ihre Tore. Die Messe endet jeweils um 18 Uhr. In den Hallen 1 bis 3 sind zahlreiche Aussteller vertreten, ergänzt durch ein vielfältiges Rahmenprogramm. Rassehundeausstellungen werden unter anderem vom Club für Britische Hütehunde sowie vom Verein für Deutsche Spitze ausgerichtet. Die Organisation Felidae zeigt in Halle 2 verschiedene Katzenrassen.

Das Rahmenprogramm der Veranstaltung „Tierwelt“ am 12. und 13. April 2025 in den Messehallen Magdeburg in der Tessenowstraße 9 bietet ein umfangreiches Angebot an Vorführungen, Präsentationen und Informationsformaten. An beiden Tagen beginnt das Programm jeweils um 10.40 mit der Begrüßung, der Vorstellung der Aussteller und einer Programmankündigung durch Moderator Lars Wohlfarth in Halle 1.

Im Anschluss folgen um 10.45 die ersten Rassepräsentationen der Dalmatiner Zucht Gemeinschaft, der Kynologischen Zuchtgemeinschaft Eurasier e. V. sowie des Deutschen Clubs für Leonberger Hunde e. V. Diese Präsentationen sind ebenfalls um 14.00 und 15.15 (nur Sonnabend) sowie erneut um 15.15 (Sonntag) zu sehen.

Die Dog-Dance-Vorführungen der Rockindogs, präsentiert von Andrea Lewis, finden am Sonnabend um 12.15 und 14.20 sowie am Sonntag um 11.05 und 13.35 statt. Ergänzend bietet Andrea Lewis am Sonntag um 16.30 Dog-Dance-Tipps an.

Die BRH Rettungshundestaffel Magdeburg-Elbeland e. V. zeigt unter dem Titel „(B)ellen (R)etten (H)elfen – Vier Pfoten retten Leben“ ihre Arbeit am Sonnabend um 11.30 und 15.55 sowie am Sonntag um 11.30 und 14.30.

Mit dem Programmpunkt „Helfer auf 4 Pfoten – Hunde besser kennenlernen“ werden am Sonnabend um 13.25 und am Sonntag um 12.15 zusätzliche Einblicke in das Verhalten und den Umgang mit Hunden vermittelt.

Die Bekanntgabe der Gewinner der Fotoaktion „Ihr Haustier – Ihr Star“ erfolgt am Sonnabend um 12.40 und am Sonntag um 12.45. Direkt im Anschluss findet die Auslosung der Hunderallye PauVi Disc-Dogs statt, zusätzlich auch am Sonnabend um 15.40 und am Sonntag um 15.30.

Ein unterhaltsamer Programmpunkt ist das „Animal Battle“, bei dem eine Ziege gegen einen Hund antritt. Diese Vorführung ist am Sonnabend um 13.05 und am Sonntag um 13.10 Uhr angesetzt.

Fachinformationen zur Hundeausbildung und -ernährung bietet medicaVet mit Romy Meyer von Cani-fortis am Sonnabend um 11.05 Uhr und 14.45 Uhr. Unter dem Titel „Kalte Schnauze, warmes Herz“ stellt der Arbeiter-Samariter-Bund Regionalverband Magdeburg seine tiergestützte Arbeit am Sonnabend um 15.10 Uhr und am Sonntag um 14 Uhr vor.

Am Sonntag findet zusätzlich um 15.45 Uhr ein Vortrag zur Haltung Europäischer Landschildkröten statt, der sich insbesondere an Einsteiger richtet.

Weitere Programmpunkte sind beispielsweise ein Streichelzoo mit Hasenschafen und Alpakas sowie eine Fotoaktion mit der Riesenschlange "Schneeflöckchen".

Kunstmuseum Magdeburg mit "Opération Béton"

Im Kunstmuseum Kloster Unser Lieben Frauen in Magdeburg läuft die Ausstellung "Opération Béton" mit einer Vernissage eröffnet. Das Kunstmuseum Kloster Unser Lieben Frauen befindet sich in der Regierungsstraße 4-6 in Magdeburg.

Die Ausstellung thematisiert den Baustoff Beton, der nicht nur in der Architektur, sondern auch in der Kunst eine lange Tradition hat. Beton, ein Material, das aus Zement, Gestein und Wasser besteht, bietet unzählige Anwendungsmöglichkeiten und hat Kunstschaffende immer wieder inspiriert. Dabei spiegelt sich in seinem Gebrauch sowohl das kreative Potential als auch das gesamte Spektrum zwischen Zerstörung, Wiederaufbau und Umweltkatastrophe wider.

Die Ausstellung zeigt Werke von Karl-Heinz Adler, Erasmus Schröter, Carsten Nicolai und Marta Dyachenko. Diese Künstler setzen sich auf unterschiedliche Weise mit der Vielgestaltigkeit des Materials auseinander und hinterfragen seine Bedeutung im Kontext der aktuellen Klimakrise. In einer Zeit, in der Beton sowohl als Symbol für Fortschritt als auch für ökologische Katastrophen steht, werden die unterschiedlichen Perspektiven der Künstler sichtbar.

Karl-Heinz Adler zeigt mit seinen Formsteinsystemen eine Neuinterpretation des Werkstoffes Beton. Diese Werke symbolisieren den Wiederaufbau und die Möglichkeit, aus den Trümmern Neues zu schaffen. Carsten Nicolai thematisiert in seinem Video „Betonschiff ohne Namen“ die Widersprüchlichkeit von Vergehen und Bewahren. Die visuelle und musikalische Intervention verdeutlicht die Ambivalenz dieses Materials im Kontext der menschlichen Zerstörung und der Hoffnung auf Bewahrung.

Erasmus Schröter hat für seine Fotografien die Bunker des „Atlantikwalls“, der 1942 von der deutschen Besatzung in Auftrag gegeben wurde, inszeniert. Durch die Verwendung von farbigem Licht schafft er eine Atmosphäre, die zwischen der Bedrohung der Vergangenheit und der Lächerlichkeit der Größe schwankt.

Marta Dyachenko fokussiert sich auf die Möglichkeiten, aus Beton Neues zu erschaffen. Ihre Skulpturen aus gegossenem Beton thematisieren den Wandel von Zerstörung zu Bewahrung und zeigen die kreativen Potentiale des Materials.

Historische Kunst im Magdeburger Kunstmuseum

Schwerpunkt des Kunstmuseums Magdeburg ist die moderne Kunst. Doch auch einige Werke aus den Jahrzehnten und Jahrhunderten zuvor werden gezeigt.

Im Mittleren Tonnengewölbe sind Skulpturen des 13. bis 18. Jahrhunderts ausgestellt, die ausnahmslos einem christlichen Kontext entstammen. Ob als liturgische, Altar- oder Architekturplastik –immer dienten sie der Vergegenwärtigung des Heilsgeschehens. Diese Bildwerke sind im Laufe der letzten einhundertfünfzig Jahre aus dem internationalen Kunsthandel sowie durch private Sammler und Sponsoren für die museale Sammlung erworben worden.

Im Unteren Tonnengewölbe, vom Mittleren Tonnengewölbe über eine Treppe erreichbar, befindet sich eine kleine exquisite Auswahl von Skulpturen der Antike, aus dem frühneuzeitlichen Italien sowie des 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts. Zu erwähnen ist der „Torso eines Knaben“, eine römische Marmorkopie nach einem Werk aus dem Umfeld des Polyklet. Mit Johann Gottfried Schadows „Fridericus Rex“ von 1807 klingt die Berliner Bildhauerschule des Klassizismus an. Wilhelm Lehmbrucks „Hagener Torso" von 1906 vertritt beispielhaft die klassische Moderne.

Die sogenannte Hochsäulige Kapelle, neben der Kirche am Ostende des Kreuzganges gelegen und von diesem aus zugänglich, nimmt jenen Sammlungsbestand historischer Skulpturen auf, die aus den im II. Weltkrieg zerstörten Magdeburger Kirchen gerettet wurden.

Geöffnet hat das Kunstmuseum Magdeburg Dienstag bis Freitag von 10 bis 17 Uhr sowie Sonnabend und Sonntag und auch am 6. Januar von 10 bis 18 Uhr. Es befindet sich im Komplex des Klosters Unser Lieben Frauen in der Regierungsstraß 4 bis 6.

Ausverkauft und Restkarten in Magdeburg

Keine Karten gab es im Vorverkauf mehr für die Vorstellungen "Das schönste Land der Welt" vom Puppentheater Magdeburg. Auch für "Ich packe meine Koffer" um 20 Uhr im Insel Theater in der Zollstraße 19 gibt es nur noch eine Warteliste für Karten, die eventuell zurückgegeben werden.

Gegebenenfalls sind an der Tages- beziehungsweise Abendkasse noch Eintrittskarten erhältlich. Für einige Veranstaltungen gibt es Wartelisten.

Abgesagt wurde "Mädchen in Not" im Puppentheater Magdeburg.