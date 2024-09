Bühne, Wissen, Party und mehr stehen unter anderem am 12.9.2024 auf dem Programm in Magdeburg. Die Ideen hat die Volksstimme zusammengestellt.

Ausgehen in Magdeburg - Events, Veranstaltungen und Freizeit am Donnerstag

Magdeburg - Magdeburg bietet auch am Donnerstag, 12. September 2024, Programm. Die Volksstimme hat auf dieser Seite Tipps aus dem Veranstaltungskalender zusammengetragen.

„Nathans Kinder“ im Magdeburger Puppentheater

Im Puppentheater Magdeburg, Warschauer Straße 25, wird Ulrich Hubs Bearbeitung des Klassikers „Nathan der Weise“ von Lessing unter dem Titel „Nathans Kinder“ präsentiert. Die für Kinder und Jugendliche aufbereitete Inszenierung verlagert das dramatische Geschehen der Aufklärung in eine einzige Nacht und stellt Nathans Pflegetochter Recha und den Tempelherrn Kurt in den Mittelpunkt.

Lesen Sie die Rezension der Volksstimme: Nathans Kinder kämpfen in Magdeburg um die Liebe

Das spiel wird von Sabine Schramm mit einer Kombination aus Puppen- und Schauspiel gestaltet. Die Produktion, eine Übernahme des Theaters Altenburg/Gera aus der Spielzeit 2021/22, wird in Magdeburg am 12. und 14. September um 19 Uhr sowie am 13., 16., 17. und 18. September um 10 Uhr.

Harlekeen stellen in der Magdeburger Datsche neues Album vor

Am 12. September 2024, 20 Uhr, tritt die Magdeburger Band Harlekeen im Datsche in der Karl-Schmidt-Straße 43 auf. Die Band, bestehend aus Paul an den Drums und Santo als Sänger und Produzent, begeistert mit ihrem modernen Synthiepop und deutschen Texten.

Ihr zweites Album "Wunderland", das am 8. September erscheint, ist ein Konzeptalbum mit einer fortlaufenden Geschichte, die sich durch alle zehn Songs zieht und sich mit dem Thema Realitätsflucht beschäftigt. Die Live-Performance von Harlekeen wird die Zuhörer mit poetischen Texten, fesselndem Gesang, Live-Schlagzeug und viel Nebel in andere Welten entführen und verzaubern.

Die Datsche hat ab 14 Uhr geöffnet.

Zweiter Tag des Internationalen Chorfests

Derzeit läuft in Magdeburg der zweite Tag des Internationalen Chorfests. Originelle Ideen locken die Besucher an.

Am Donnerstag, dem 12. September 2024, beginnt der Tag um 11.30 Uhr im Gesellschaftshaus mit einem kostenlosen Workshop von Anders Jalkéus, Gründungsmitglied und Basssänger des schwedischen Vokalensembles 'The Real Group'. In diesem Workshop wird Jalkéus Einblicke in die Entstehungsgeschichte und die besondere Klangfarbe der Gruppe geben und Übungen sowie Tipps für den Ensemble- und Chorgesang auf höherem Niveau vorstellen.

Ab 17 Uhr finden in der Berufsbildenden Schule Otto-von-Guericke sowie im Dr. Carl-Hermann-Gymnasium Schönebeck zwei Freundschaftskonzerte statt: ChoriFeen und der Mixed Choir Lira treten in der Berufsbildenden Schule auf, während My s Ukrainy und VocalArt Ottfingen im Gymnasium zu hören sind. Um 18:00 Uhr folgt ein weiteres Freundschaftskonzert im Gesellschaftshaus mit Gospel Connection, Multivokal und Männerstimmen. Der Eintritt zu allen Freundschaftskonzerten ist frei.

Um 19.30 Uhr lädt das Kloster Unser Lieben Frauen zu einem geistlichen Konzert unter dem Titel „Himmlische Stimmen“ ein, bei dem der Neue Magdeburger Kammerchor und der Copenhagen Girls Choir die Vielfalt der Chormusik präsentieren. Das Konzert wird durch Percussion und eine besondere Beleuchtung der Kirche ergänzt. Der Eintritt kostet 15 Euro, ermäßigt 12 Euro.

Den Abend beschließt um 21 Uhr die Abendmusik im Magdeburger Dom, bei der der Magdeburger Domchor zusammen mit dem Vivace Chamber Choir und regionalen Chören zu einer ruhigen und besinnlichen Abschlussveranstaltung für diesen Tag einlädt. Der Eintritt ist frei, eine Kollekte wird erbeten.

7. Internationale Gitarrenfestival mit "Magdeburger Ex-Locals" im Forum Gestaltung

Am ersten Tag des 7. Internationalen Gitarrenfestivals in Magdeburg findet um 19.30 Uhr ein Konzert im Forum Gestaltung in der Brandenburger Straße 10 statt. Es steht unter dem Titel "Magdeburger Ex-Locals"

Frank Schlüter Trio: Das Frank Schlüter Trio begeistert mit einer einzigartigen Mischung aus Fingerstyle, Gypsy-Swing und einer kreativen Fusion aus Blues, Pop und Jazz. Die innovativen Beatbox-Elemente in einigen Arrangements verleihen dem Sound eine mitreißende Klangfarbe, die direkt in die Füße geht. Neben Frank Schlüter am Solo-Gitarre gehören Chris Farnaby am Kontrabass und Klaus Jacob an der Rhythmusgitarre zur Formation, die bereits durch hochgelobte Darbietungen bei Veranstaltungen wie dem Leipziger Opernball und dem Sommerfest des sächsischen Ministerpräsidenten bekannt wurde.

Philipp Wiechert & Sönke Meinen: Sönke Meinen und Philipp Wiechert schaffen mit nur zwei Akustikgitarren eine musikalische Welt, die sich zwischen virtuos-melodischem Fingerstyle, gefühlvollem Folk und mitreißender Filmmusik bewegt. Während Meinen als international gefeierter Sologitarrist gilt und von Tommy Emmanuel als einer der kreativsten Gitarristen bezeichnet wurde, hat sich Wiechert als gefragter Theatermusiker und -komponist etabliert. Ihre stilistische Offenheit und die Kombination ihrer unterschiedlichen Einflüsse spiegeln sich in ihrem Album „Cocoon“ wider, das poetische und kreative Musik bietet.

Rüdiger Krause Quartett: Rüdiger Krause, ein erfolgreicher Jazzgitarrist, der seine musikalische Laufbahn in Magdeburg begann, präsentiert sein brandneues Quartett. Krause, bekannt für seine Kompositionen und seine Arbeit mit Musikern wie Carla Bley und Steve Swallow, vereint in seiner Musik Atmosphären, Melodien und Energie. Zusammen mit seinem Quartett, bestehend aus Jörg Leistner am Piano, Daniel Werbach am Bass und Gaga Ehlert am Schlagzeug, spielt Krause Kompositionen aus seinem aktuellen Album „Parallel Real“ sowie Klassiker der elektrischen Gitarre in eigenen Bearbeitungen.

Kabarett "Deine Disco" mit Jürgen Becker

Am Donnerstag um 20 Uhr präsentiert Jürgen Becker sein neues Kabarettprogramm „Deine Disco – Geschichte in Scheiben: Wie Musik Politik macht“. In diesem Programm, arrangiert von Mike Herting und amüsiert von Dietmar Jacobs, untersucht Becker, wie die Erfindung der E-Gitarre und die Musikgeschichte bedeutenden Einfluss auf gesellschaftliche Bewegungen und politische Entwicklungen hatten.

Von den 1968ern, Jimi Hendrix und Woodstock über die Hausbesetzer mit Ton Steine Scherben bis hin zu den Punkern und der Frauenbewegung – Becker zeigt auf, wie Musik als Soundtrack für soziale Veränderungen diente und wie die Klimabewegung heute ohne einen eigenen musikalischen Sound dasteht. „Deine Disco“ kombiniert Politik, Platten, Protest und Pointen zu einer mitreißenden Radioshow auf der Bühne und lädt dazu ein, satirisch tief in die Soundfiles der Jugendbewegungen einzutauchen, um am Ende die Zukunft zu retten.

Simone Trieder mit "Gastrow oder die Poesie der Technik" im Literaturhaus

Simone Trieder liest im Literaturhaus Magdeburg aus ihrem neuen Roman "Gastrow oder die Poesie der Technik" im Literaturhaus. Der Roman erzählt die Geschichte ihres Großvaters Hans Gastrow, einem Ingenieur in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg.

Gastrow entwickelt den Automaten ISOMA, der Plastik spritzt – das Material der Zukunft. Er möchte seiner Frau Vera die Poesie der Technik näherbringen, doch die Umsetzung seiner Pläne führt sie in die Provinz nach Zerbst. Nach dem Krieg wird er als "lebende Reparation" für fünf Jahre in die Sowjetunion geschickt. Ein Höhepunkt seiner Karriere ist 1935 eine Reise in die USA, wo man großes Interesse an seiner Expertise und Erfindung zeigt. Simone Trieder spiegelt in diesem Roman das wechselvolle Geschehen des 20. Jahrhunderts wider. Die Autorin, geboren 1959 in Quedlinburg, ist seit 1992 freie Schriftstellerin und Mitglied des PEN.

Die Veranstaltung findet im Rahmen der Literaturwochen statt, Einlass ist um 18.30 Uhr, Beginn um 19 Uhr. Veranstaltungsprt ist das Literaturhaus in der Thiemstraße 7.

Gaffa Ghandi und Gavial im Magdeburger Flowerpower

Am Freitag, den 12. September , findet im Flowerpower Magdeburg ein Doppelkonzert mit Gaffa Ghandi und Gavial statt. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr.

Gaffa Ghandi, bekannt für ihren proggetischen Heavy Stoner Metal, bietet eine kraftvolle Mischung aus psychedelischen und stonerischen Klängen, angereichert mit einem Hauch von Crimson. Gavial, die neueste Entdeckung auf Exile On Mainstream, präsentiert ihr viertes Album „VOR“, das eine faszinierende Fusion aus Ambient, Soul, Gospel und Country bietet und dabei Genre-Grenzen hinter sich lässt. Die Musik von Gavial ist eine Reise durch einen vielschichtigen Klangteppich, der Fans von Screaming Trees, Flying Eyes und Black Crowes begeistern wird. Nach den Konzerten sorgt DJ Don Krawallo für die Aftershow-Party.

„Die Heilkunst im Mittelalter“ in der Stadtteilbibliothek Flora-Park

Am Donnerstag, dem 12. September 2024, um 16 Uhr hält Ingo Bringezu, Diplom-Philosoph, einen Vortrag mit dem Titel „Die Heilkunst im Mittelalter“ in der Stadtteilbibliothek Flora-Park im Olvenstedter Graseweg 37. Der Eintritt ist frei, und Anmeldungen können telefonisch unter 0391 / 72 19 550 erfolgen.

Der Vortrag beleuchtet die weit entwickelte Heilkunst des Mittelalters, die auf anderen Prinzipien als die moderne Medizin basierte, und zeigt auf, wie die Operationstechniken und die Bedeutung gesunder Ernährung zu jener Zeit waren. Zudem wird erörtert, wie Magdeburg von Seuchen wie Pest, Pocken und Lepra betroffen war.

Ausstellung über Schicksale in der SBZ und der frühen DDR wird Gedenkstätte Moritzplatz gezeigt

Im Jahr 2024 jährt sich die doppelte deutsche Staatsgründung zum 75. Mal. Während in der Bundesrepublik mit dem am 23. Mai 1949 verkündeten Grundgesetz der Grundstein für eine freiheitliche Demokratie gelegt wurde, errichtete die sowjetische Besatzungsmacht in ihrer Zone eine Diktatur.

Doch auch hier war der Wunsch nach Freiheit, Recht und Demokratie stark. Die Ausstellung "denen mitzuwirken versagt war" zeigt in der Gedenkstätte Moritzplatz die exemplarischen Geschichten von 30 mutigen Frauen und Männern, die sich nach 1945 in der SBZ und frühen DDR trotz großer Risiken für einen demokratischen Neubeginn einsetzten – und dafür fast immer einen hohen Preis zahlen mussten. Ihr Engagement und ihr Schicksal werden jeweils mit den einschlägigen Grundrechtsartikeln verbunden.

Die Gedenkstätte befindet sich in der Umfassungsstraße 76. Geöffnet ist Montag bis Mittwoch von 9 bis 16 Uhr, Donnerstag von 9 bis 18 Uhr, Freitag von 9 bis 15 Uhr sowie jeden ersten Sonntag im Monat von 10 bis 16 Uhr.

"Natürlich" - Kunst im Haus der Heilberufe

„Natürlich“ – mit diesem Titel ist die Ausstellung von Sylvia Kapst überschrieben, die in der Flurgalerie Eisenbart im Haus der Heilberufe, Doctor-Eisenbart-Ring 2, bis zum 30. Oktober gezeigt werden.

„Natürlich – so sehe ich mich, unverstellt, ungekünstelt und offen. Authentisch. Mit großer Liebe zur Natur“, beschreibt Sylvia Kapst sich selbst und die Auswahl ihres Ausstellungstitels. Als Kunsterzieherin kann sie ihr Hobby sehr gut mit ihrem Beruf verbinden. In der Schule leitet sie Schüler*innen im Kunstunterricht an, vermittelt künstlerische Fähigkeiten und kunsthistorisches Wissen. Parallel unterstützt Sie Kunstkolleg*innen in diesem Unterrichtsfach auf der Fortbildungsebene.

Partys in Magdeburg

Luises Garten: Ab 17 Uhr heißt es in Luises Garten "Metamorphosis". Die Location hat ihren Sitz an der Festung Mark im Hohepfortewall.

SC Baracke: Am Durstigen Donnerstag, dem 12. September 2024, ab 23:00 Uhr, stehen im Studentenclub Baracke auf dem Campus am Universitätsplatz Musik-Wünsche der Besucher im Vordergrund.

Montego Beachclub: Im Montego Beachclub am Heinrich-Heine-Platz 5 ist am Donnerstag "Viva Latino" angesagt.

Ausverkauft in Magdeburg

Keine Karten gab es zum Redaktionsschluss mehr für "Abba Klaro" im Theater in der Grünen Zitadelle.