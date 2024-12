Ausgehen in Magdeburg - Tipps zu Veranstaltungen und Events am Samstag

Magdeburg - Auch Samstag, der 14. Dezember 2024, bietet in Magdeburg ein vielfältiges Programm, das die Volksstimme auf dieser Seite zusammengetragen hat.

Cavalluna in Magdeburger Getec-Arena

„Cavalluna – Grand Moments“ macht am 14. und 15.12. Station in der Magdeburger Getec-Arena. Die Show präsentiert eine Mischung aus Schaubildern der vergangenen Jahre, die neu interpretiert und mit neuen Szenen kombiniert werden.

Erneut stehen die Pferde im Zentrum der Show. Majestätische Friesen, elegante Freiheitspferde, feurige Andalusier und niedliche Miniponys zeigen ihr Können. Rasante ungarische Post-Manöver und waghalsige Trickreiter sorgen für atemlose Spannung. 58 Tiere sind in der Show zu sehen. Diese wird begleitet von Musik, die das Publikum auf eine Reise durch schillernde Welten mitnimmt.

Im Mittelpunkt der Handlung steht der in die Jahre gekommene Clown Trol, der sich nach seiner letzten Show einsam fühlt. In einem Traum begegnet ihm Sol, die Quelle des Lebens, und zeigt ihm den Weg zu innerer Ruhe: Trol soll sich an die besonderen Momente und Emotionen mit seinen Freunden erinnern, um sein Herz zu füllen und sie auf diese Weise immer bei sich zu behalten.

"Cavalluna – Grand Moments" gastiert am Sonnabend und Sonntag, 14. und 15. Dezember, in der Getec-Arena in der Berliner Chaussee 32. Vorstellungen finden am 14.12. um 14 und 19 Uhr sowie am 15.12. um 13 und 17.30 Uhr statt.

Schlager: Claudia Jung und Gäste im Mageburger Amo

Schlagerstar Claudia Jung präsentiert morgen im Amo den „Advent der Gefühle“. Zusammen mit den Ladinern, Michael Hirte und Graziano möchte sie das Publikum in besinnliche Stimmung versetzen, aber gleichzeitig auch an ihre Evergreens als wichtige Persönlichkeit des Deutschen Schlagers erinnern.

1984 begann ihre musikalische Karriere, als sie den Musikproduzenten Hartmut Schairer kennenlernte und mit ihm sowie Jean Frankfurter und Erich Offierowski ihre ersten Lieder aufnahm, die später als Single veröffentlicht wurden. Im Laufe ihrer Karriere wurde sie mit mehreren goldenen und Platin-Schallplatten ausgezeichnet, erhielt den Fred-Jay-Textdichterpreis und sang Duette mit Künstlern wie Richard Clayderman, Cliff Richard, Nino de Angelo und Nik P.

Geboten wird in Magdeburg eine zweieinhalbstündige Adventsgala, die zum einen Mix aus bekannten Schlager- und Volksmusik-Titeln bietet. Zum anderen aber kommt auch die Weihnachts- und Adventsmusik bei diesem Konzert nicht zu kurz. Die Ladiner aus dem Grödnertal in Südtirol – das sind Joakin aus St. Ulrich und Otto aus St. Christina. Ihre Musik lässt die Naturschönheit der Dolomiten erahnen, die Berge sind oftmals zentrales Thema ihrer Lieder.

Der in Bozen geborene Graziano Facchini stand bereits mit vier Jahren beim Kinderwettbewerb „Io zeccino d’oro“ auf der Bühne. 2007 wurde er mit seiner ersten „Goldenen Schallplatte“ als Komponist ausgezeichnet. Seitdem veröffentlichte Graziano elf Alben, zehn davon in deutscher Sprache.

„Der Mann mit der Mundharmonika“ Michael Hirte hatte im Jahr 2008 seinen künstlerischen Durchbruch, als er als Sieger der TV-Show „Das Supertalent“ hervorging.

"Advent der Gefühle" beginnt am 14.12. um 15 Uhr im Amo in der Erich-Weinert-Straße 27.

"Timon von Athen" im Magdeburger Schauspielhaus

"Timon von Athen", ein Schauspiel von William Shakespeare, erzählt die tragische Geschichte eines wohlhabenden und angesehenen Bürgers Athens, dessen unermessliche Großzügigkeit sein Schicksal besiegelt. Timon, bekannt für seine rauschenden Feste und grenzenlose Gastfreundschaft, unterstützt Künstler:innen und Bürger:innen gleichermaßen. Doch als sein Vermögen aufgebraucht ist und er Hilfe benötigt, wenden sich alle, denen er einst beistand, von ihm ab. Enttäuscht und verbittert lädt er zu einem letzten Fest, bei dem er mit seinen Gästen abrechnet, bevor er sich in die Wälder zurückzieht. Dort, in völliger Isolation, entdeckt er einen Goldschatz, den er nutzt, um seine Rachsucht zu nähren und Athen dem Untergang zu weihen.

Mit dieser Inszenierung kehrt Andreas Kriegenburg, einer der bedeutendsten Regisseure der Gegenwart, nach Jahren zurück an das Theater seiner Geburtsstadt Magdeburg. Die Vorstellungen finden am 14. und 26. Dezember sowie am 11. und 18. Januar jeweils um 19.30 Uhr im Schauspielhaus des Theaters Magdeburg in der Otto-von-Guericke-Straße 64 statt.

„Niemand mag Klugscheißer“ im „...nach Hengstmanns“ im Breiten Weg 37

Sebastian Hengstmann ist mit seinem Soloprogramm „Niemand mag Klugscheißer“ am Samstag, 14. Dezember, um 19.30 Uhr im Kabarett „...nach Hengstmanns“ im Breiten Weg 37 zu erleben. Weitere Vorstellungen sind für 19.30 Uhr am 27. Dezember, am 30. Januar sowie am 8. und 26. Februar geplant.

Der Kabarettist liefert eine humorvolle und scharfsinnige Analyse von Politik, Politikern und weiteren Themen. In seinem dritten Soloprogramm bringt er seine eigenen Vorschläge mit und sorgt für Unterhaltung mit seinem messerscharfen Humor und seinen Pointen. Der Zuschauer wird erleben, wie Hengstmann mit seinen Wortspielen und seiner Fähigkeit, komplexe Themen in unterhaltsame Form zu bringen, die Bühne erobert.

"Monopoly – Eine Besteigung des deutschen Schuldenberges" im Magdeburger Schauspielhaus

"Monopoly – Eine Besteigung des deutschen Schuldenberges" von Calle Fuhr beleuchtet im Schauspielhaus des Theaters Magdeburg in der Otto-von-Guericke-Straße 64 mit scharfem Humor und einer Prise Sarkasmus die drängende Frage nach Deutschlands Staatsfinanzen. Während Brücken zerfallen, Schulen verfallen und Schwimmbäder schließen, stellt sich die Frage: Woher soll das Geld kommen? Calle Fuhr nimmt diese Herausforderung persönlich und berechnet seinen Anteil an den deutschen Staatsschulden, um sie zurückzuzahlen – ein Plan, der ihn schnell an die Grenzen des Machbaren führt. Weder die Kreissparkasse noch politische Institutionen können ihm dabei helfen.

Auf seinem Weg begegnet er Experten aus den unterschiedlichsten Bereichen, von Bankern bis Bademeistern, und erfährt, dass Schulden keineswegs immer negativ sein müssen. Diese Erkenntnisse werfen ein völlig neues Licht auf die Finanzpolitik und die Bedeutung von Staatsinvestitionen. Die Inszenierung bietet eine kritische, aber auch humorvolle Auseinandersetzung mit der Frage, wie finanzielle Verantwortung und Zukunftssicherung zusammenpassen.

Die Uraufführung findet am Samstag, den 14. Dezember 2024, um 19.30 Uhr statt. Ein weiterer Aufführungstermin folgt am Samstag, den 18. Januar 2025, ebenfalls um 19.30 Uhr. Im Anschluss an die zweite Vorstellung gibt es ein Nachgespräch per Video mit dem Wirtschaftswissenschaftler Heiner Flassbeck.

"Cringemas" im Magdeburger Moritzhof

Am 14. Dezember wird es unter dem Weihnachtsbaum im Morizhof am Moritzplatz 1 turbulent, wenn der Verein MINDdrop zum "Cringemas" einlädt. Beginn ist um 20 Uhr.

Bei diesem besonderen Event stehen die skurrilsten, unangenehmsten und zugleich lustigsten Weihnachtserlebnisse im Mittelpunkt. Mutige Erzähler teilen ihre Geschichten über gescheiterte Geschenkideen, chaotische Familienfeiern und festliche Missgeschicke. Von misslungenen Plätzchen-Backaktionen über schiefe Weihnachtslieder bis hin zu tierischen Zwischenfällen, wie einem Hund, der den Baum umwirft – hier zeigt sich, dass die besten Geschichten oft aus dem größten Chaos entstehen. Mit Glühwein, Keksen und einer Prise Selbstironie wird Cringemas zu einem Erlebnis.

"Händel: Messiah" in Magdeburger Gertrauden-Kirche

Am 14. Dezember 2024 lädt St. Gertrauden Buckau zum Adventskonzert mit Engeln ein, einem festlichen Weihnachtsspektakel unter dem Titel "Händel: Messiah". Mitwirkende sind unter anderem Hannah Kim (Violine), Carlos Martinez (Kontrabass und Querflöte), Marie-Therese Finkler (Trompete), Dasom Lee-Rasanen (Sopran), Katharina Glowacka (Alt), Saemchan Lee (Tenor) und Olli Rasanen (Bass). Begleitet werden sie vom Gemeindechor und dem Kinderchor Südost unter der Leitung von Jihoon Song und Sora Yu.

Das Konzert beginnt um 16 Uhr in der St. Gertrauden-Kirche in Magdeburg Buckau, Schönebecker Straße 117. Der Eintritt ist frei.

"Christmas Gospel" in Magdeburger Gertraudenkirche

Am 14. Dezember 2024 findet in der St. Gertrauden-Kirche in das "Christmas Gospel" zum Buckauer Weihnachtsspektakel statt. Der Gospelchor "Go(o)d Voices" und der Abichor 26 präsentieren unter der Leitung von Jihoon Song ein Programm voller Gospelmusik, das die Vorfreude auf Weihnachten musikalisch untermalt.

Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr. Der Eintritt beträgt 10 Euro, ermäßigt 5 Euro für Kinder. Veranstaltungsort ist die St. Gertrauden-Kirche, Schönebecker Straße 117,

Weihnachtsmusik im Kerzenschein in Magdeburger Pauluskirche

Die Pauluskirche in Magdeburg lädt am 14. Dezember 2024 zu einer stimmungsvollen Stunde voller Weihnachtsmusik im Kerzenschein ein. In der festlich beleuchteten Kirche treten das Blechbläserquartett der Magdeburger Dombläser und der Magdeburger Kantatenchor unter der Leitung von Tobias Börngen auf.

Die Veranstaltung beginnt um 17 Uhr. Die Pauluskirche befindet sich in der Goethestraß 28.

Pozor Vlak im Magdeburger Blue Note

Am 14. Dezember 2024 geben Pozor Vlak im "Blue Note" ein Konzert. Beginn ist um 20 Uhr in dem Lokal am Lessingplatz. Geboten wird instrumentale Surfmusik mit einer Prise Punk.

Seit 1996 stehen die fünf Musiker für ihren unverkennbaren Sound, inspiriert von Legenden wie Dick Dale, Link Wray und den Surf(punk)-Bands der "Pulp Fiction"-Ära. Mit energiegeladenen Percussions und ihrem ganz eigenen Stil mixen sie einen einzigartigen Surfmusikcocktail. Die Liveshow umfasst Highlights aus ihrer Diskografie, Genreklassiker sowie Stücke der letzten EPs "Bunga Bunga Party!" und "Dawn Surf", ergänzt durch brandneue Tracks wie "Feuerqualle" und "Nomads of the Sea". Ein Abend voller Dynamik und musikalischer Abenteuerlust erwartet das Publikum.

Konzertbeginn ist pünktlich um 20:00 Uhr.

"Es blüht der Winter im Geäst" im Magdeburger Hegel-Gymnasium

Am 14. Dezember 2024 lädt der Vokalkreis zusammen mit dem Ensemble KONbarock des Telemann-Konservatoriums zu einem festlichen Konzert unter dem Titel "Es blüht der Winter im Geäst" ein. Auf dem Programm stehen Werke von Buxtehude, Bach und weiteren Komponisten. Mitwirkende sind unter anderem Svetlana Ozerskaia am Klavier sowie das Ensemble KONbarock unter der Leitung von Viktoria Malkowski. Die Gesamtleitung übernimmt Lothar Hennig.

Das Konzert beginnt um 17 Uhr im Hegel-Gymnasium Magdeburg, Geißlerstraße 4. Reservierungen sind telefonisch unter 0391/7222744 oder per E-Mail an lothar.hennig@freenet.de möglich.

Ausstellung von Nevin Aladag im Kunstmuseum Magdeburg

Nevin Aladag ist bekannt für ihre Werke, in denen sie auf spielerische und poetische Weise Klang, Installation, Video, Performance, Muster und Ornamente sowie Humor miteinander verbindet. Sie poetisiert den urbanen Raum, indem sie dessen Stoffe und Bewegungen nachfolgt oder seinen Klängen lauscht. Dadurch ermöglicht sie einen neuen Blick auf alltägliche Dinge und soziale Prozesse.

Die Ausstellung im Kunstmuseum in der Regierungsstraße 4 bis 6 lädt dazu ein, Verbindungen zwischen Musik und Urbanität, Kunst und Gesellschaft zu erleben.

Malerei von Hans-Hendrik Grimmling im Kunstmuseum Magdeburg

Ineinander verknotet, verschlungen, umklammert - so stellt Hans-Hendrik Grimmling sein Thema, das menschliche Drama der Existenz, den Kampf, die Tragödie immer wieder dar. Es sind die Menschen, die miteinander ringen, die leiden, die verzweifeln und die Hoffnung schöpfen, die ihn interessieren. Für Grimmling ist Kunst kein Beiwerk, sondern etwas Universelles, etwas dringend Notwendiges. „Es sei die Rettung vom Leben“, so sagt er.

Ein Ausstellung mit Werken von 1978 bis 2024 läuft bis 12.1. im Kunstmuseum Magdeburg im Kloster Unser Lieben Frauen in der Regierungsstraße 4 bis.

Die Schau fragt nach den Grundlagen seiner Malerei, dem Ursprung der malerischen Prozesse, die aus Farben Formen entstehen lassen, sowie nach der Kraft, die sich in seinen Bildern ausdrückt. Mit nur wenigen Farben, vor allem Schwarz, Rot, Gelb und Weiß, bewegt sich Grimmlings Werk zwischen figürlicher Darstellung und Abstraktion. Die kräftige Rhythmik der Formen fügt sich immer von neuem zu typischen Motiven wie Kopf, Hand, Vogel und Knoten und veranschaulicht die zerbrechliche Seite des Menschen. Zugleich sind seine Bilder Refugien, Momente der Fixierung.

Ausverkauft, abgesagt und Restkarten in Magdeburg

Zum Redaktionsschluss gab es im Vorverkauf keine Eintrittskarten mehr für "Nikolaus und der dumme Nuck" um 15 Uhr und für "Scrooge" um 18 Uhr im Puppentheater Magdeburg in der Warschauer Straße 25, für "Unsinn! Eine Vorstellung in Blau" um 15 Uhr im "...nach Hengstmanns" im Breiten Weg 37, für "Wer Sex mit Eifer sucht" mit den Theaternomaden im Oli in der Olvenstedter Straße 25a, für "Der Tod" um 19.30 Uhr im Theater in der Grünen Zitadelle im Breiten Weg 8a, für "Andersens Schneekönigin kommt" um 20 Uhr im Theater an der Angel in der Zollstraße 19, für Lydia Benecke um 20 Uhr im Alten Theater in der Tessenowstraße 11 und für "An Mut sparet nicht noch Mühe" um 20 Uhr in der Magdeburger Zwickmühle in der Leiterstraße 2a. Ausgebucht war auch "Klavier und Tanz" um 16 Uhr im Konservatorium im Breiten Weg 110.

Gegebenenfalls sind vor den Vorstellungen an der Kasse noch Restkarten erhältlich.

Abgesagt wurde Wirtz in der Factory.

Restkarten um Vorverkauf waren für "Anything Goes" ab 19.30 Uhr im Opernhaus am Universitätsplatz 9 zu haben. Das Gleiche gilt für das gemeinsame Adventskonzert des Jugendsinfonieorchesters und des Großen Streichorchesters um 16 Uhr in der Johanniskirche.