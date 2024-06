Kabarett, Konzerte und ein Bierfestival gehören zu dem, was den Veranstaltungskalender in Magdeburg am Freitag, 14. Juni 2024, bereichert. Die Volksstimme hat Ideen gesammelt.

Ausgehen in Magdeburg - Veranstaltungen am Freitag

Magdeburg - Auch Freitag, der 7. Juni 2024, hält in Magdeburg vielfältige Termine im Veranstaltungskalender bereit. Die Volksstimme hat sie auf dieser Seite zusammengetragen.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Für Ihre Planung: Die aktuelle Wettervorhersage für Magdeburg

Kräftig gefeiert wird in den Clubs der Stadt. Zu den Partys am Wochenende hat die Volksstimme eine eigene Seite zusammengestellt.

Songs: Mina Richman im Volksbad Buckau in Magdeburg

Die in Berlin geborene und in Bad Salzuflen aufgewachsene 25-jährige Singer-Songwriterin Mina Richman macht mit ihrer Band, zu der auch Friedrich Veit Ali Schnorr von Carolsfeld, Alex Mau und Leon Brames gehören, auf ihrer „Grown Up Tour“ Halt im Volksbad Buckau. Ihre authentischen und selbstbestimmten englischsprachigen Songs befassen sich mit dem Leben als junge Frau, feministischen Themen und mutigen Liebesabenteuern. In ihren Liedern geht es um das Verlieben und den Verlust der Liebe, um unerfüllte Liebe und das gewagte Überqueren von roten Ampeln. Ihre Anekdoten handeln unter anderem vom Alltag einer Lehramtsstudentin mit wenig Impulskontrolle. Mina Richman verbindet Einflüsse aus Großstadt und Kleinstadt in ihrer Musik.

Wie sie in einem Interview mit der „Zeit“ erzählte, wurde sie von ihrem Vater „aus Versehen“ zur Feministin erzogen und wählte ihren Künstlernamen nach einem berühmten Zitat von Cher: „Mom, I am a rich man“. Inspirieren lässt sie sich von Künstlerinnen wie Joan as Policewoman, Tracy Chapman und Nina Simone inspiriert. Ihre Debüt-EP „Jaywalker“, die im Mai 2022 erschien, wurde von der Initiative Musik unterstützt. Die Single „Bad Girls“ schaffte es in die Rotation von DLF Kultur. Als Zeichen der Solidarität mit der Revolution im Iran veröffentlichte die offen queere Deutsch-Iranerin den Song „Baba Said“, der auf Instagram bereits über eine Million Klicks erzielte.

Mina Richman und Band geben diesen Freitag, 14. Juni, ab 20 Uhr ihr Konzert im Volksbad Buckau in der Karl-Schmidt-Straße 56.

X-Perience und Neufeld beim Elektro-Pop-Sommer-Open-Air in Luises Garten in Magdeburg

Luises Garten, die Freiluft-Lokalität in der Festung Magdeburg im Hohepfortewall, lädt an diesem Freitag, 14. Juni, zu einem Elektro-Pop-Sommer-Open-Air ein. X-Perience und Neufeld geben dabei ein Live-Konzert.

Seit 1995 sind X-Perience eine der erfolgreichsten Synthiepop-Bands Deutschlands und melden sich nun zurück. Das mittlerweile sechste Album der Band heißt „We Travel the world“ und präsentiert die gewohnten Sounds und Klangwelten, wie es in einer Ankündigung heißt. Synthiepop, Dark Wave und Dark Pop erwarten die Fans ihrer Musik.

Die deutsche Elektro-Pop-Band Neufeld wurde 2020 in Sachsen-Anhalt gegründet. Das Duo hat viele Jahre Bühnenerfahrung und bündelt diese nun zu überaus positiven Dance-Sounds. „Sie können mit frisch gestyltem Synthie-Pop, aber auch mystischen Sounds in Welten jenseits der Vorstellungskraft abtauchen“, teilt der Veranstalter weiter mit.

Einlass ist ab 18 Uhr, die Party beginnt um 18.45 Uhr. Tickets kosten im Vorverkauf 22 Euro und an der Abendkasse 30 Euro.

7. Getränkefeinkost Craft Beer Festival in der Schweizer Milchkuranstalt

Zwei spannende Tage verspricht das "7. Getränkefeinkost Craft Beer Festival" am 14. und 15. Juni in Magdeburg. In der Schweizer Milchkuranstalt auf dem Fürstenwall sind über zehn Craft Beer Brauereien mit über 80 verschiedenen Bieren dabei. Der Eintritt kostet zehn Euro.

Folgenden Brauereien sind mit dabei: Asche Bräu aus Aschersleben, Brewckau aus Magdeburg, Fuerst Wiacek aus Berlin, Drei Türme Brauerei aus Bad Langensalza, Mashsee aus Hannover, Birdy Beer aus Stadthagen, Kjell.Beer aus Glauchau, Zum Heimathafen aus Erfurt, Straßenbräu aus Berlin, Garley aus Gardelegen und Schulzens aus Tangermünde.

Geboten wird auch ein musikalisches Rahmenprogramm. Am Freitag spielt von 16 bis 18 Uhr Dudelsack Spontan. Von 19 bis 20 Uhr ist der Shanty Chor Magdeburg zu erleben. Und von 20 bis 22 Uhr sorgen die Monopiraten für Stimmung. Am Samstag sind von 15 bis 20 Uhr nochmals die Monopiraten zu erleben und von 20 bis 22 Uhr Die Fabelhaften Buckau Boys.

Karl-Valentin-Abend im Theater an der Angel in Magdeburg

Für drei Tage steht ab 14.6. unter dem Titel „A heit is’s zünftig“ ein Karl-Valentin-Abend auf dem Spielplan des Theaters an der Angel. Geboten wird eine komödiantische Szenenfolge für eine Dame und zwei Herren. In Weinstubenatmosphäre findet sich eine kleine Ecke für die großen Probleme dieser Welt, die mit Eintopf gelöffelt, im Couplet besungen, nach einer Verwechselung mit Ohrfeigen entlohnt oder lehrmeisterlich doziert werden – Lachkunst vom Altmeister Valentin, feinsinnig erspielt von drei skurrilen Typen. Auf der Bühne stehen Ines Lacroix, Matthias Engel und Thomas Mette.

Karl Valentin, geboren am 4. Juni 1882 in München und verstorben am 9. Februar 1948 in Planegg, beeinflusste mit seinem Humor zahlreiche Künstler. Zu den von ihm inspirierten Persönlichkeiten zählen Bertolt Brecht, Samuel Beckett, Loriot, Gerhard Polt und Helge Schneider.

"A heit is’s zünftig – Ein Karl-Valentin-Abend" beginnt Freitag und Sonnabend um 20 Uhr im Theater an der Angel in der Zollstraße 19. Auch für Sonntag um 17 Uhr sind noch Karten erhältlich.

„Sommerwind“ bringt geistliche Blasmusik in die Ambrosiuskirche Magdeburg

„Sommerwind“ ist ein geistliches Konzert mit Bläsern am 14.6. im Magdeburger Stadtteil Sudenburg überschrieben. Beginn ist um 18 Uhr in der Ambrosiuskirche am Ambrosiusplatz.

Es spielen Bläser aus Neinstedt und Barleben. Die Leitung hat Rolf Plagemann inne.

Literaturhaus Magdeburg auf den Spuren von Bruno Taut

Auf den Spuren der Utopien von Bruno Taut und sich spiegelnd in dessen orientalischen Glasbaustein-Märchenpalast lesen und gestalten Publikum und Künstler unterschiedlichste Facetten von Heimatkultur. Kreativ finden wir uns zusammen zu einem Kunstfestival als sozialer Plastik zwischen GeoCaching, Kalligrafie, Musik und Literatur.

Die Ergebnisse der Workshops werden in der Soiree am 13. und 14.6. um 18.30 Uhr präsentiert.

"An Mut sparet nicht noch Mühe" in der Magdeburger Zwickmühle

Nur noch im Juni steht "An Mut sparet nicht noch Mühe" auf dem Programm der Magdeburger Zwickmühle in der Leiterstraße 2a. Vorstellungen finden am 14., 15., 20. und 22. Juni um 20 Uhr statt.

Auf der Bühne sind Hans-Günther Pölitz und Thomas Müller zu erleben. Deren Erkenntnis: Mut kann durchaus in die Hose gehen. Die Menschen in der DDR gingen 1989 mit Heldenmut auf die Straße. Und die Quittung kriegten sie später: "Sie gingen ein. In die BRD. Unterwegs verloren sie von ihrem Heldenmut leider das ,den' und es blieb nur noch Hel...mut übrig. Das führte zu Kleinmut, Missmut und Unmut", heißt es in der Ankündigung weiter.

Hengstmanns und Freunde beim Sommerkabarett im Technikmuseum

Sommerkabarett im Technikmuseum mit Hengstmanns und Freunden ist derzeit im Magdeburger Technikmuseum in der Dodendorfer Straße 65 angesagt. Vorstellungen sind unter anderem am 14. und 15., vom 20. bis 22. Juni und vom 2. bis 5. und 9. bis 11. Juli um 20 Uhr sowie am 16., 23. und 20. Juni um 17 Uhr geplant. Für weitere Vorstellungen sind Restkarten - sofern verfügbar - nur noch an der Einlasskasse erhältlich. Dabei handelt es sich um die Vorstellungen am 12. und vom 26. bis 29. Juni sowie am 6., 12. und 13. Juli jeweils um 20 Uhr.

„Magdeburg schlägt zurück“ heißt es in der Inszenierung. Mit der Fortsetzung der „Branntwein-Saga“ vom vergangenen Jahr spielt die Bühne nur ansatzweise auf die bekannten Star-Wars-Filme an. George Lucas stand nur beim Titel entfernt Pate. Der Zuschauer erlebt neue Abenteuer vom knurrigen Grantler Franz Branntwein (Tobias Hengstmann), der eigentlich verschollen war und den eigentlich niemand vermisste. Nun taucht er überraschend beim fiktiven Magdeburger Landesfernsehen (MDL) auf. Im Visier hat der renitente Rentner die diversen Formate der TV-Sender. Ob Talk- oder Datingshow, die Quizsendung wie „Rate mal, wie doof du bist“ oder die Musiksendungen, nichts ist ihm recht.

„Das blaue Licht“ im Magdeburger Puppentheater

„Das blaue Licht“ von Leonhard Schubert und Florian Kräuter nach Grimm ist ein Theaterstück für ein Publikum ab neun Jahren, welches derzeit auf dem Spielplan des Puppentheaters Magdeburg steht. In dem skurrilen Märchen geht es um ein magisches Feuerzeug, in dem ein seltsames Männchen wohnt, das Wünsche erfüllen kann.

Als ein verwundeter Soldat unentlohnt aus dem Dienst entlassen wird, trifft er auf das Blaue Licht. Ohne jegliche Perspektive für sein Leben wünscht sich der Soldat vor allem Gerechtigkeit. Doch seine neu erworbene Macht gerät zusehends außer Kontrolle, da das Blaue Licht eigene Ziele verfolgt.

Es entsteht eine moderne, aufregende Geschichte über die Suche nach dem eigenen Platz in der Welt. Unter der Regie von Leonhard Schubert wird das alte Märchen in eine moderne und aufregende Geschichte verwandelt, die voller Esprit, Witz und Hintersinn ist.

Die Bühnenbilder, Kostüme und Grafiken stammen von Jonathan Gentilhomme, während Janusz Debinski die Puppen gestaltet hat. Bernhard Range ist für die Musik verantwortlich, Stephanie Preuß für die Dramaturgie und Florian Kräuter spielt die Hauptrolle. Die Volksstimme-Rezension lobt die Premiere: „Puppenspieler Florian Kräuter ist ein Glücksgriff, Ausstatter Jonathan Gentilhomme hat eine grandiose Bühnenwelt erschaffen.“

"Das Blaue Licht" wird unter anderem diesen Donnerstag, 13. Juni, um 9 Uhr und diesen Freitag, 14. Juni, um 11 Uhr im Puppentheater Magdeburg in der Warschauer Straße 25 gezeigt. Weitere Vorstellungen diesen Mittwoch, um 9 und 11 Uhr, am Donnerstag, um 11 Uhr, am Freitag um 9 Uhr sowie am Sonnabend um 19 Uhr waren zum Redaktionsschluss bereits ausverkauft. Eventuell sind noch Restkarten an der Abendkasse oder kurz vor der Morgenvorstellung erhältlich.

Sportfest für die ganze Familie beim MLV Einheit

Der Sportverein MLV Einheit lädt am Freitag, 14. Juni, zu einem Sommerfest für die ganze Familie ein. Von 16 bis 20 Uhr geht es auf dem Sportplatz am Neuen Sülzeweg 72 natürlich vor allem um das Thema Bewegung. So können die Besucher das Sportabzeichen ablegen.

Soll dieses gleich mitgenommen werden, ist der Schwimmnachweis notwendig, wie der Verein hinweist. Eine Registrierung vorab unter www.sportabzeichen-digital.de wird empfohlen. Kinder bis fünf Jahre können zudem das Bambini-Abzeichen ablegen.

Ausverkauft in Magdeburg

Keine Karten im Vorverkauf gab es zum Redaktionsschluss mehr für "Atemlos durch den Park 3.0" des Theaters in der Grünen Zitadelle auf der Sommerbühne auf der Seeterrasse am Adolf-Mittag-See und "Love Never Dies" des Theaters Magdeburg ab 21 Uhr auf dem Domplatz.