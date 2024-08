15. August Ausgehen in Magdeburg - Matthias Reim und weiterer Events, Veranstaltungen und Freizeit am Donnerstag

Theater, Musik, Wissen, Party und mehr stehen unter anderem am 15.8.2024 auf dem Programm in Magdeburg. Die Ideen hat die Volksstimme zusammengestellt.

„Sing meinen Schlager“ mit Matthias Reim auf der Seebühne im Magdeburger Elbauenpark

Am 15. und 16. August werden Teile der neuen Vox-Show „Sing meinen Schlager“ auf der Seebühne im Magdeburger Elbauenpark aufgezeichnet. Die Sendung wird von Inka Bause moderiert. Einen Tag ist Matthias Reim, den anderen Marianne Rosenberg der Hauptact.

Am 15. August steht Matthias Reim im Mittelpunkt der Show, bei der auch Marie Reim, Julian Reim, Bülent Ceylan, Sarah Engels, Eko Fresh, Max Mutzke, Semino Rossi und Anna-Maria Zimmermann auftreten werden. Die Ankunft für die Show ist zwischen 15:30 und 18:00 Uhr geplant, und die Aufzeichnung wird bis etwa 23:30 Uhr dauern. Tickets sind ab online erhältlich.

Matthias Reims größter Erfolg war die Single „Verdammt, ich lieb’ Dich“ aus dem Jahr 1990, die weltweit 2,5 Millionen Mal verkauft wurde und 16 Wochen lang die Nummer 1 der deutschen Charts war – ein Rekord, den keine andere Single von 1971 bis 2017 übertraf. 2015 feierte Reim das 25-jährige Jubiläum dieses Erfolgs mit einer speziellen Sammler-Box.

Zuletzt veröffentlichte Reim die Studioalben „Meteor“ (März 2018), „MR20“ (Oktober 2019) und „Matthias“ (Januar 2022). Am 26. April 2024 erschien sein neuestes Album „Zeppelin“.

James Hersey spielt in der Datsche

Am 15.08. gegen 20 Uhr gibt James Hersey in der Datsche in Buckau ein Konzert. Der gebürtige Wiener ist ein Singer-Songwriter, der durch seine Remixe in der EDM-Szene internationale Bekanntheit erlangte. Bekannt ist er vor allem für seine herzlichen Songs und authentischen Solo-Performances. Die Datsche befindet sich in der Karl-Schmidt-Straße 43.

James Hersey ist ein österreichisch-US-amerikanischer Musiker.2013 wurde er für den FM4 Award im Rahmen des Amadeus Austrian Music Awards nominiert und ging 2014 auf seine erste eigene Tournee, die ihn auch nach Deutschland führte. Mit der Single "How Hard I Try" (zusammen mit Filous) schaffte er 2015 den Einstieg in die österreichischen und deutschen Charts. Eine neue Version seines Songs "Coming Over" von Dillon Francis und Kygo erreichte 2016 Platz 1 der US-amerikanischen Billboard Dance Club Songs. 2016 landete er mit "Miss You" erneut in den österreichischen und deutschen Charts; die Single erhielt 2017 Gold in Italien und Kanada. Zu seiner Diskografie gehören die Alben "Clarity" (2015) und "Innerverse" (2019), die EPs "James Hersey" (2011) und "Pages" (2017) sowie das Mixtape "Twelve" (2012).

"Where Blood Reigns" - Romantasy-Lesung mit Fam Schaper im Magdeburger Literaturhaus

Am 15. August findet im Literaturhaus in der Thiemstraße 7 eine Romantasy-Lesung mit Fam Schaper statt, moderiert von Eileen Uhde. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr, der Einlass erfolgt ab 19 Uhr.

Fam Schaper präsentiert ihr Werk „Where Blood Reigns“, das düstere und spicy Urban Fantasy im Herzen von Paris bietet. Die Geschichte dreht sich um Lana Delacroix, die als Erbin eines mächtigen Vampirjäger-Clans eigentlich dazu bestimmt ist, das Vermächtnis ihres Vaters fortzuführen. Doch nach ihrer Verwandlung in einen Vampir sieht sie sich nun als Gejagte konfrontiert mit ihrem Schöpfer, dem Vampir Nic, der sie tief verachtet. Währenddessen braut sich in Paris ein Krieg zusammen, der sowohl Vampire als auch Jäger bedroht.

Fam Schaper, geboren 1997 in der Nähe von Frankfurt am Main und seit einigen Jahren in Berlin ansässig, ist eine erfahrene Autorin von New Adult-Romanen und Fantasy-Geschichten. Neben ihrer Tätigkeit als Autorin arbeitet sie auch als Lektorin.

"Das Spiel von Liebe und Zufall" im Magdeburger Möllenvogteigarten

Das Theater Poetenpack zeigt dieser Tage im Möllenvogteigarten als Open-Air-Stück "Das Spiel von Liebe und Zufall". Vorstellungen stehen für den 14. bis 17. August um 19 Uhr und am 18. August im 17.30 Uhr im Spielplan.

Silvia und Dorante, von ihren Vätern füreinander bestimmt, verfallen in dieser Komödie auf die gleiche List, um den potenziellen Partner inkognito zu beobachten und überhaupt erst einmal kennenzulernen. Sie tauschen jeweils mit ihren Dienern die Rollen. Entsetzt blicken sie dann aus der Dienstbotenperspektive auf die ihnen zugedachten Partner, als sich Lisette und Arlequin, die die Herrschaft spielen, einander vorstellen. Die Komödie von Marivaux wurde 2018 in der Regie von Andreas Hueck zur Premiere gebracht.

Führung durch die Kristallmagie im Museum für Naturkunde Magdeburg

Im Museum für Naturkunde läuft bis zum 21. September die Sonderausstellung „Kristallmagie – Verborgener Zauber dunkler Turmaline“. Die Ausstellung bietet faszinierende Einblicke in die Welt der schwarzen Turmalinkristalle, die durch ihre beeindruckenden Farbund Formveränderungen während ihres Wachstums begeistern. Ziel der Ausstellung ist es, die Besucher für die ästhetischen und naturwissenschaftlichen Aspekte der Turmaline zu sensibilisieren und deren geheimnisvolle Schönheit zu entdecken.

Die Ausstellung regt dazu an, die Kristallphänomene durch faszinierende Fotografien und beeindruckende Kristalle intuitiv zu erforschen. Ergänzende Texterläuterungen bieten wertvolle Einblicke in die geologischen und mineralogischen Hintergründe der Turmaline.

Ein besonderes Highlight ist die Turmalinschleifen und Führung mit Dr. Michael Buchwitz, die am 15.8. ab 15 Uhr stattfindet. Der Treffpunkt für die Führung ist im Foyer des Museums. Die Teilnahme erfordert eine vorherige Anmeldung beim Museumsservice. Der reguläre Eintritt zum Museum sowie eine zusätzliche Führungsgebühr sind beim Museumsservice unter der Telefonnummer 0391/5403530 oder per E-Mail an service@museen.magdeburg.de erforderlich.

Das Museum für Naturkunde ist dienstags bis freitags von 10 bis 17 Uhr und samstags sowie sonntags von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Es befindet sich in der Otto-von-Guericke-Straße 68–73.

"Olvenstedt probiert's: Romulus der Große" der Freien Kammerspiele im Forum Gestaltung Magdeburg

Die 36. Ausgabe von "Olvenstedt probiert's" wird im Magdeburger Forum Gestaltung in der Brandenburger Straße 10 gezeigt. Die Vorstellungen der Kammerspiele Magdeburg beginnen vom 8. bis 10. und 13. bis 16. August jeweils um 20 Uhr.

Auch in diesem Sommer unternimmt darin die kultige und unverdrossene Theatergruppe Braune-Sommer-Wiese einen weiteren, ihren nunmehr 36. Versuch, „für die Menschen hier“ Theater zu spielen, das den Erdkreis und insbesondere „diese gebeutelte Region“ ein wenig friedlicher, toleranter und lebenswerter macht. In Abwesenheit von Beate und Achim, die in diesen Tagen andere Ziele verfolgen, wird das verbliebene Ensemble um Ente, Vicky, Pinsel, Appel und Kessel nach neuen Mitstreiterinnen und Mitstreitern suchen und sich abermals dem so anspruchsvollen wie unbarmherzigen Regie-Diktat von Jens „Jente“ Kühle unterwerfen. Die Gruppe stellt diesmal in „Romulus der Große“ den Untergang des Weströmischen Reiches nach und liefert mit der Illustration des Niedergangs eines Imperiums (ja eines ganzen Zeitalters) sowohl einen Kommentar zur derzeitigen Weltlage, als auch zu den nicht minder beängstigenden Wirren, in die sie selbst geraten ist.

Auf der Bühne stehen Michael Magel, Jochen Gehle, Alexandra Sagurna, Thomas Wiesenberg, Samanta Hinz, Kevin Schulz, Falko Graf und Holger Magel. In bewährter Weise wurde das Stück von Dirk Heidicke geschrieben.

Rundgang durch die Magdeburger Perlenkette

Ein unterhaltsamer Rundgang durch den südöstlichsten Teil von Magdeburg führt durch Westerhüsen. Seit 1910 gehört das ehemalige Straßendorf zur Stadt Magdeburg und war bis dahin hauptsächlich von der Landwirtschaft geprägt. Mit der Industrialisierung des Südostens kam es zu einem rasanten Anstieg der Bevölkerung.

Nadja Gröschner und Frank Kornfeld erzählen kurzweilig und unterhaltsam die Geschichte der Wohnsiedlung, der Schule und der Kirche. Ein besonderer Höhepunkt des Rundgangs ist der Besuch einer historischen Hofanlage.

Der Treffpunkt für den Rundgang ist die Haltestelle Schleswiger Straße, das Ende der Führung ist in der Kieler Straße. Der Rundgang findet am Donnerstag, den 15.08.2024, um 19 Uhr statt. Eintrittskarten kosten im Vorverkauf 15 Euro. Karten können über das Bestellformular auf www.feuerwachemd.de oder telefonisch unter 0391/602809 bestellt werden. Die Führung ist für Personen unter 12 Jahren nicht geeignet und es werden keine Ermäßigungen auf den Ticketpreis gewährt.

Social Pupplay für Anfänger im EinLaden Magdeburg

Am Donnerstag, 15. August 2024, um 18 Uhr findet im EinLaden Magdeburg, Breiter Weg 30, im Rahmen der CSD-Aktionswochen eine Veranstaltung zum Thema Social Pupplay statt. Pupplayer sind zunehmend auf CSDs vertreten, doch oft werden Petplay, Kink und Fetisch als anstößig angesehen. Dabei sind Fetische und Kinks weit mehr als nur sexuelle Vorlieben. Sie stellen einen bedeutenden Teil der queeren Bewegung dar und besitzen eine starke soziale Komponente, die häufig nicht mit sexuellen Interessen verbunden ist.

Die Veranstaltung zielt darauf ab, die soziale Dimension von Kinks und Fetischen hervorzuheben und die Möglichkeit zu bieten, diese in einem geschützten Rahmen auszuprobieren.

Zu den Gästen zählen erfahrene Puppys wie Pup Dannie, Mitglied im Vorstand von Pupplay Germany, und Remo Silverpaw mit seinem Handler. Teilnehmer haben die Gelegenheit, verschiedene Aspekte des Social Petplay zu erleben, darunter das Aufsetzen einer Hood, das Halten einer Leine oder das Stellen von Fragen zu diesem Thema.

Beach-Vollyball auf dem Domplatz

Breitensport trifft Leistungssport im Herzen der Stadt Magdeburg: Zum vierten Mal bringt der Volleyballverband das Sommer- und Strandfeeling in die Innenstadt. "2024 werden wir wieder auf dem Domplatz in Magdeburg spielen", heißt es in einer Ankündigung. Termin ist vom 8. bis 18. August.

Das Laufpublikum setzt sich aus Einwohnernn der Stadt Magdeburg und Umland auf ihrem Weg zum Einkauf und Touristen aus ganz Deutschland zusammen. "Unser Multisportkonzept umfasst ein Sportangebot für KiTas, Schüler:innen, Studenten:innen, Firmen- sowie Breiten- und Freizeitsportler:innen jeden Alters", so die Organisatoren weiter.

"Sich-treiben-lassen" mit Fotografie von Wenzel Oschington im MDR-Landesfunkhaus

Der Magdeburger Fotograf Wenzel Oschington ist bekannt für seine Kunst, beiläufige und scheinbar unbedeutende Szenen festzuhalten. Ab dem 1. August werden 40 seiner Schwarz-Weiß-Fotografien aus den Jahren 2006 bis 2018 im MDR-Landesfunkhaus ausgestellt.

Die Ausstellung trägt den Titel „Life is live“ und zeigt Bilder, die im Vorübergehen entstanden sind, typische Streetfotografie. Oschington betont das "Sich-treiben-lassen", wodurch sich ihm verborgene Dinge offenbaren, die er als Flaneur und Voyeur einfängt. Seit seinem 14. Lebensjahr ist er Autodidakt und dokumentiert bis heute die Kunst- und Kulturszene Magdeburgs.

Die Ausstellung „Life is live“ ist bis zum 15. September montags bis freitags von 8 bis 14 Uhr und am Wochenende von 10 bis 14 Uhr zu sehen. Der Eintritt ist frei. Das MDR-Landesfunkhaus befindet sich in der Stadtparkstraße 8.

Treff der Briefmarkenfreunde in Magdeburg

Wer sich für Briefmarken oder Postgeschichte interessiert, ist beim Verein zur Förderung der Philatelie und Postgeschichte an der richtigen Adresse. Jeden Donnerstag können in der Schwiesaustraße 4 ab 16 Uhr Erfahrungen aus- und Briefmarken getauscht werden.

Die nächste Briefmarkenbörse findet am 1. September in der Zeit von 9 bis 14 Uhr in der Morgenstraße 3 statt.

Fotoausstellung im Magdeburger Moritzhof

Éric Vazzoler präsentiert "Meine Heldinnen / Mes héroïnes", eine Ausstellung von Porträts und Kommentaren französischer, deutscher, polnischer und ukrainischer Sportlerinnen, einschließlich Para-Athletinnen und Sportlerinnen der Special Olympics. Obwohl nicht alle an den Olympischen Spielen in Paris teilnehmen werden, wurde das Projekt vom Organisationskomitee #Paris2024 mit dem Label „Olympiade culturelle Paris2024“ ausgezeichnet. Insgesamt hat Vazzoler 60 Porträts in vier Ländern erstellt und zusammengestellt.

Die Sportlerinnen wurden gebeten, persönliche, weibliche Beiträge zu ihren Porträts zu schreiben, die im Katalog gesammelt und übersetzt wurden. Diese Kommentare thematisieren die Unwägbarkeiten des Spitzensports, Herausforderungen, Verletzungen, erbrachte Opfer, hormonelle Störungen, sexuellen Missbrauch im Sport und weitere Aspekte.

Die Ausstellung ist vom bis 18. August in der HofGalerie zu sehen.

Ausstellung über Schicksale in der SBZ und der frühen DDR wird Gedenkstätte Moritzplatz gezeigt

Im Jahr 2024 jährt sich die doppelte deutsche Staatsgründung zum 75. Mal. Während in der Bundesrepublik mit dem am 23. Mai 1949 verkündeten Grundgesetz der Grundstein für eine freiheitliche Demokratie gelegt wurde, errichtete die sowjetische Besatzungsmacht in ihrer Zone eine Diktatur.

Doch auch hier war der Wunsch nach Freiheit, Recht und Demokratie stark. Die Ausstellung "denen mitzuwirken versagt war" zeigt in der Gedenkstätte Moritzplatz die exemplarischen Geschichten von 30 mutigen Frauen und Männern, die sich nach 1945 in der SBZ und frühen DDR trotz großer Risiken für einen demokratischen Neubeginn einsetzten – und dafür fast immer einen hohen Preis zahlen mussten. Ihr Engagement und ihr Schicksal werden jeweils mit den einschlägigen Grundrechtsartikeln verbunden.

Die Gedenkstätte befindet sich in der Umfassungsstraße 76. Geöffnet ist Montag bis Mittwoch von 9 bis 16 Uhr, Donnerstag von 9 bis 18 Uhr, Freitag von 9 bis 15 Uhr sowie jeden ersten Sonntag im Monat von 10 bis 16 Uhr.

Partys in Magdeburg

SC Baracke: Ein "Durstiger Donnerstag" ist am 15.8. im SC Baracke auf dem Campus der Uni ab 23 Uhr angekündigt.

Luises Garten: Jeden zweiten Donnerstag wird in Luises Garten an der Festung Mark im Hohepfortewall eine Veranstaltung zum Lachen, Feiern, Tanzen und Entspannen angeboten. Ab 17 Uhr beginnt das Event, das bis 22 Uhr andauert. Der Eintritt ist frei und Veggy Food wird ebenfalls angeboten. Der nächste Termin ist Donnerstag, der 15. August.

Flowerpower: „Love, Peace and Rock'n'Roll“ ist das Motto des „Flowerpower“ als Kneipe mit Seventies-Flair. In lässiger Atmosphäre legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist das Lokal mit Tanzfläche im Breiten Weg 252 unweit des Hasselbachplatzes jeweils ab 19 Uhr.

Montego Beachclub: Im Montego Beachclub am Heinrich-Heine-Platz 5 ist am Donnerstag "Viva Latino" angesagt.

