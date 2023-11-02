In den Magdeburger Clubs wird von Freitag bis Sonntag ein vielfältiges Programm geboten. Hier Ideen zum Ausgehen und Tanzen.

Magdeburg - Magdeburger Clubs bieten auch am Wochenende vom 15. bis 17. August ein umfangreiches Programm. Weitere Freizeittipps zum Freitag gibt es auf einer eigenen Seite. Und auch für den Samstag gibt es weitere Ideen zum Ausgehen. Außerdem finden sich auf einer eigenen Seite die Veranstaltungshinweise für Sonntag auf einer eigenen Seite.

Strandbar: "Summer Nights 2" brechen bei freiem Eintritt dieses Wochenende in der Strandbar am Petriförder an. Geöffnet ist jeweils bis 1 Uhr. Am 15.8. legt Le Flix auf, am 16.8. LKDR.

Wartberg: Das Ellen Noir veranstaltet Freitag und Sonnabend sein Sommercamp auswärts. Die Party am Wartberg bei Irxleben beginnt jeweils um 18 Uhr.

Café Treibgut: Das "Spritz Night Lady's special" mit DJ beginnt am 15.8. um 19 Uhr im Café Treibgut in der Werner-Heisenberg-Straße 45. Am 16.8. steht der Abend ab 19 Uhr unter dem Titel "Summercamp Prinzz meet´s Treibgut". Für den 17.8. steht von 16 bis 21 Uhr der "Lazy Sunday" im Kalender. Mützang legt Vocal House, Electro House und Beach Vibes auf. Der Eintritt ist frei.

Bodensteiner Brauerei: "Bodenstein Cup - Das große Bierpongturnier" steht für den 15.8. ab 18 Uhr auf dem Plan für den Bodensteiner Biergarten in der Sieverstorstraße 50.

Montego Beachclub: Für "Booty Vibez" sorgt DJ KoolVibeZ am 15.8. ab 20 Uhr im Montego-Beach-Club beginnt am 15.8. ab 20 Uhr am Heinrich-Heine-Platz 5 nahe dem Adolf-Mittag-See. Gemixt werden Afrobeats und Latin mit Dancehall, Shatta, Salsa, Merengue und Bachata. "Beach & Beats" heißt es am 16.8. ab 20 Uhr mit DJ benDMA. Er legt Deep- und Ambient-House auf. Der Eintritt ist zu beiden Abenden frei.

Boys’n’Beats: "Cocktail Fiesta" wird am 15.8. ab 23 Uhr im Boys'n'Beats, dem Club für Lesben und Schwule in der Liebknechtstraße 89, gefeiert. Für den 16.8. ab 23 Uhr steht die "Pride Peak Party – Neon Edition" im Kalender.

Geheimclub: Hardtrance und Bounce gibt es am 15.8. ab 23 Uhr bei "Open Decks" im Geheimclub in der Münchenhofstraße 37 auf die Ohren. Mit dabei sind Escalea, DJ Frische Luft sowie der Trance-Opening Host Dxtrancen. Eine "Multiplay Pre Hour" beginnt am 16.8. um 18 Uhr. Ab 23 Uhr folgt die Party "Never Stop" mit Maris Shilton, Robin Decker, Kjell und Continuous Return. Gleichzeitig legt auf dem Sonnendeck Toby2000 auf.

MoaBeat: Am Hasselbachplatz 2 steht im MoaBeat der 15.8. ab 23 Uhr unter dem Titel "MoaBeat Night" mit DJ Edi Edition. DJ U-Dok legt am 16.8. ab 23 Uhr unter der Überschrift "Deephouse meets Electro" auf.

Elbauenpark: Das größte Mallorca-Open-Air in Ostdeutschland findet am 16.8. ab 11 Uhr im Elbauenpark Magdeburg statt. Das Festival präsentiert ein umfangreiches Line-up mit bekannten Mallorca-Stars und Partykünstlern. Zu den Auftritten gehören Vanessa Mai, Knossi, Peter Wackel, Ikke Hüftgold, Isi Glück, Julian Sommer, Anna-Maria Zimmermann, Tobee, DJ Robin, Rumbombe, HONK!, Buddy Ogün, Nancy Franck, MYT, Felix Harrer, Markus Becker, DJ Düse, DJ Aaron und Chris Mega. Tickets, Preise und Sicherheitsinformationen sind über die offizielle Festival-Website erhältlich.

Sudenburger Biergarten: Die "Bubbles & Beats" - Die große Tanzparty" mit DJ Tornado beginnt am 16.8. um 18 Uhr im Sudenburger Biergarten an der Ecke Braunlager/Walmbergstraße. Der Eintritt ist frei.

Idol: Eine Ü30-Party steht für das Idol am 16.8. im Kalender. Beginn ist um 21 Uhr im Rennebogen 177.

Insel der Jugend: Zur "Bass Nacht" auf der Insel der Jugend in der Maybachstraße 8 werden am 16.8. Proggy, Trance und Bounce gespielt. Beginn ist um 20 Uhr.

Datsche: In der Datsche in der Karl-Schmidt-Straße 42 steht für 14 Uhr am 17.8. der Sonntagsbumms im Kalender. Der Eintritt in der Datsche ist frei.

Flowerpower: Im „Flowerpower“ legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist im Breiten Weg 252 jeweils ab 19 Uhr. Am 17.8. steht von 17 bis 20 Uhr eine Ü60-Party "Let's rock again" auf dem Plan. Der Eintritt ist frei.

Deep 2.0: Mittwoch und Donnerstag von 20 bis 3 Uhr und Freitag und Sonnabend von 22 bis 8 Uhr hat das Deep 2.0 an der Ecke Breiter Weg/Einsteinstraße geöffnet.