Musik, Theater und mehr bietet der Veranstaltungskalender für Magdeburg am Sonntag, dem 15.9.2024.

Ausgehen in Magdeburg - Tipps zu Events, Freizeit und Veranstaltungen am Sonntag

Magdeburg - Vielfalt bietet der Veranstaltungskalender für Magdeburg am Sonntag, 15.9.2024.

Wer noch etwas zum Ausgehen am frühen Sonntagmorgen sucht - Gelegenheit bieten die Clubs in Magdeburg. Die Volksstimme hat Tipps für Partys in Magdeburg auf einer eigenen Seite zusammengestellt.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Ausgehen in Magdeburg: Tickets bei Biberticket kaufen

Für Ihre Planung: Die aktuelle Wettervorhersage für Magdeburg

Orchestral Sounds zum Gitarrenfestival

Am Sonntag, dem 15. September 2024, steht ab 17 Uhr im Forum Gestaltung Magdeburg der letzte Tag des 7. Internationalen Gitarrenfestivals unter dem Titel "Orchestral Sounds". Veranstaltungsort ist das Forum Gestaltung in der Brandenburger Straße 10.

Den Auftakt bildet der junge chinesische Gitarrist Jiazhuo Liu, der sich als Autodidakt und Gewinner mehrerer Gitarrenpreise, darunter der "European Guitar Award" 2024, etabliert hat. Liu hat bereits über eine Million Fans in China und veröffentlichte seine Alben "A Brand New Day" (2019) und "17" (2021). Sein außergewöhnliches Talent wurde unter anderem von Andy McKee gewürdigt.

Im Anschluss wird das Ensemble Quadro Nuevo die Bühne betreten, das mit einer Mischung aus Tango, orientalischen Rhythmen und mediterraner Leichtigkeit fasziniert. Seit 1996 tourt die Gruppe durch die Welt und hat sich durch ihre innovative Musik und zahlreichen Auszeichnungen, wie den Echo und die Goldene Schallplatte, einen Namen gemacht. Ihr neues Album "Happy Deluxe" bietet eine Reise durch verschiedene musikalische Stile und Emotionen und spiegelt ihre Hingabe und Freude an der Musik wider.

Letzter Tag des Internationalen Chorfests

Derzeit läuft in Magdeburg das Internationale Chorfest. Originelle Ideen locken die Besucher an.

Am Sonntag, dem 15. September 2024, bietet das Gesellschaftshaus Magdeburg ein abwechslungsreiches Programm. Um 11 Uhr beginnt ein Pop-Chor-Workshop mit Christel Kanneberg, der Gelegenheit gibt, die Welt der populären Chormusik zu entdecken. Dieser Workshop fokussiert sich auf Warm-Up, Groove, Harmonien, Vocal Modes, Blending, Singen ohne Noten und Improvisation, und richtet sich an alle Interessierten ohne Vorkenntnisse. Der Eintritt ist frei.

Ab 13.30 Uhr startet ein kreatives Mitmachprogramm für Familien in den Salons des Gesellschaftshauses. Neben einer Tombola und dem Basteln von Musikinstrumenten wird ein Musik-Mitmach-Theaterworkshop von Carsten Ast vom CircusTanzTheater Magdeburg angeboten. Das Familienkonzert beginnt um 15 Uhr und ermöglicht es, interaktiv mit den Chorfestchören, darunter der Magdeburger Knabenchor, die Domsingschule, der Volkschor Magdeburg und die Elbkinder Magdeburg, zu musizieren. Der Eintritt kostet 8 € (ermäßigt 5 €), für Kinder bis 12 Jahre ist der Eintritt frei.

Den Abschluss des Tages bildet um 17 Uhr in der St. Nicolai Kirche Magdeburg das Georg Philipp Telemann „Michaelis Oratorium“. Dieses Werk, das ursprünglich zur Einweihung der Michaelis Kirche in Hamburg 1762 geschrieben wurde, wird vom Kammerchor der Biederitzer Kantorei und der Gruppe Märkisch Barock unter der Leitung von KMD Michael Scholl aufgeführt. Mit einem üppigen Orchester, das sechs Trompeten und zwei Pauken umfasst, bietet das Stück einen festlichen Klang und passt gut in die klassizistische St. Nicolai Kirche, die vor 200 Jahren eingeweiht wurde. Die Solisten sind Melanie Hirsch (Sopran), Philipp Rauh (Altus), Robert Sellier (Tenor) und Matthias Vieweg (Bass). Eintrittskarten kosten 15 € (ermäßigt 13 €), für Kinder 12 € (ermäßigt 10 €).

„Poesie & Feuerwerk“ im Magdeburger Dom

Das Konzert „Poesie & Feuerwerk“ schließt am 15.9. ab 16 Uhr die diesjährige Reihe "Orgelpunkt" im Magdeburger Dom ab. Es spielen Ines Schüttengruber und Josef Schultner.

Die renommierte Organistin Ines Schüttengruber aus Wien, die an der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien lehrt und regelmäßig internationale Konzerte gibt, wird an der Orgel spielen. An ihrer Seite wird der Klarinettist Josef Schultner, ebenfalls aus Wien, auftreten.

Das Programm umfasst eine Mischung aus Improvisationen und klassischen Werken, darunter Johann Sebastian Bachs Präludium und Fuge e-moll sowie „Wer nur den lieben Gott lässt walten“, beide für Orgel solo und in Kombination mit Klarinette. Zudem sind Werke von Peter Planyavsky, Maurice Duruflé und Hans Haselböck zu hören, sowie die „Mozart Changes“ von Zsolt Gárdonyi.

Schüttengruber und Schultner, die seit 2006 als Duo aktiv sind, werden ihr Publikum mit einer Vielzahl von Originalkompositionen und freien Improvisationen begeistern. Schüttengruber ist bekannt für ihre Interpretationen an historischen Clavieren und ihre jüngsten Auftritte, darunter eine USA-Tournee mit den Wiener Philharmonikern. Schultner ist ein erfahrener Saxophonist, der international tätig ist und zuletzt bei Jazzfestivals in El Salvador und Nicaragua spielte.

„Klopstock trifft auf der glücklichen Insel die Karschin“ im Theater an der Angel

Am 15. September 2024 findet mit Treffpunkt an der Zollstraße / Ecke Arkonastraße eine Sonntagssoirée unter dem Titel „Klopstock trifft auf der glücklichen Insel die Karschin“ statt. Die Veranstaltung, die um 16 Uhr beginnt, ist Teil der Literaturwochen und bietet einen literarischen Nachmittag mit dem berühmten Odendichter Friedrich Gottlieb Klopstock und der ersten Dichterin Preußens, Anna Louisa Karsch.

Anlässlich von Klopstocks 300. Geburtstag wird über seinen Aufenthalt auf dem Magdeburger Werder, seiner „glücklichen Insel“, berichtet. Die Veranstaltung umfasst einen Rundgang, bei dem Nadja Gröschner die Spuren der Mittwochsgesellschaft nachgeht. Anschließend wird Annett Gröschner, 2021 Klopstockpreisträgerin des Landes, die Gäste bei kleinen Köstlichkeiten unter der neugepflanzten Klopstocklinde begrüßen. Den Abschluss bildet ein Monolog der Karschin, dargeboten von Ines Lacroix.

Alexander Scheer, Andreas Dresen und Band spielen im Magdeburger Opernhaus

Am 15. September 2024 um 19.30 Uhr tritt Alexander Scheer zusammen mit Andreas Dresen & Band im Opernhaus am Universitätsplatz 9 auf. Das Konzert mit dem Titel „Immer wieder Nie genug“ bietet eine Hommage an die Songs von Gerhard Gundermann, die im Film „Gundermann“ von Andreas Dresen eine zentrale Rolle spielten. Der Film wurde als Arthouse-Hit gefeiert und mit sechs Lolas, dem Deutschen Filmpreis, ausgezeichnet.

Alexander Scheer, der für seine Darstellung von Gundermann und die musikalische Interpretation der Songs im Film ebenfalls geehrt wurde, bringt diese mit einer fast magischen Intensität auf die Bühne. Die Band, die für die Filmpremiere gegründet wurde, entwickelte sich zu einem erfolgreichen Projekt mit einem stetig wachsenden Publikum. Die erste Live-CD „Immer wieder Nie Genug“ dokumentiert die ständige Weiterentwicklung und Erweiterung ihres Repertoires.

„Goosebumps“ im Magdeburger Flair

Am 15. September findet von 14:00 bis 18:00 Uhr das Terrassenkonzert „Goosebumps“ im Flair, Breiter Weg 21, statt. Diana Hildebrandt und Frank Kroll, bekannt als Goosebumps, präsentieren an diesem Nachmittag Songs, die unter die Haut gehen.

Das Duo ist seit über 13 Jahren auf den Bühnen unterwegs und begeistert sein Publikum mit einem Repertoire, das von Eric Clapton bis Melissa Etheridge reicht. Diana Hildebrandt verleiht bekannten Titeln wie „Angel“ von Sarah McLachlan, „Chasing Cars“ von Snow Patrol und „Here Comes the Rain Again“ von den Eurythmics eine besondere Note mit ihrer kraftvollen und gefühlvollen Stimme. Frank Kroll ergänzt dies als Gitarrist mit einem kongenialen Spiel. Mit ihren eigenen Kompositionen und Interpretationen sorgt das Konzert für einen Nachmittag voller Gänsehautmomente.

"An Mut sparet nicht noch Mühe" in der Magdeburger Zweckmühle

Das politisch-satirische Programm „An Mut sparet nicht noch Mühe“ mit Thomas Müller und Hans-Günther Pölitz steht auf dem Spielplan in der Magdeburger Zwickmühle in der Leiterstraße 2a. Die Regie führt Michael Rümmler, während das Buch von Hans-Günther Pölitz stammt, ergänzt durch Beiträge von Olaf Kirmis, Thomas Müller, Wolfgang Schaller und Renaldo Tolksdoerfer. Musikalisch wird das Programm von Stücken von Udo Lindenberg, Carl Loewe, Giuseppe Verdi, Ralph Erwin, Ralf Arnie, Theo Mackeben und Hanns Eisler begleitet.

Das Stück hinterfragt humorvoll und kritisch, was Mut in der heutigen Zeit bedeutet. Es werden historische und literarische Beispiele von Mut diskutiert, darunter David gegen Goliath, und es wird die Frage aufgeworfen, wie Mut in verschiedenen Kontexten verstanden wird. Das Programm reflektiert auch über die Herausforderungen und Widersprüche, die Mut im Alltag mit sich bringt, und beleuchtet dabei sowohl historische als auch aktuelle Themen.

Die Aufführungen finden am 15. September um 17 Uhr sowie am 27. und 28. September, 10., 11. und 25. Oktober jeweils um 20 Uhr statt. In diesem Kabarett-Programm wird klar, dass Mut auf der Bühne nicht gespart wird und Zuschauer eingeladen sind, mutig zuzuhören und zu reflektieren.

„Klimmen, winden, ranken – die Kletterkünste der Pflanzen“ in den Gruson-Gewächshäusern

Am 15. September bieten die Gruson-Gewächshaus, Schönbecks Straße 129b, um 15 Uhr eine Führung mit dem Titel „Klimmen, winden, ranken – die Kletterkünste der Pflanzen“ an. Christian Golze, technischer Leiter der Gewächshäuser, führt durch die Tropenabteilung und präsentiert die faszinierenden Kletterpflanzen, die sich mit verschiedenen Organen an Felsen, Baumstämmen oder Zweigen festhalten, um zum Licht zu gelangen. Die Tropen sind besonders reich an solchen windenden, klimmenden und rankenden Pflanzen.

Die Teilnahme kostet 4,50 € (ermäßigt 3,00 €), und die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Eine Ticketreservierung ist unter Tel. 0391 404 29 10 (täglich außer montags, 10:00-17:30 Uhr) möglich.

Haus und Hof in Magdeburg

Die Messe „Haus & Hof“ öffnet vom 13. bis 15. September 2024 bereits zum 16. Mal in der Messe Magdeburg (Halle 2 und Freigelände) an der Tessenowstraße ihre Tore und bietet auf drei Tagen eine breite Auswahl an Produkten und Dienstleistungen rund um die Themen Bauen, Wohnen und Einrichten. Die Öffnungszeiten sind täglich von 10 bis 18 Uhr, und Hunde sind auf dem Gelände erlaubt.

Ein Herzstück des Rahmenprogramms ist die Bühne, auf der täglich interessante Vorträge und Produktpräsentationen stattfinden. Die beliebten Tombolas, bei denen viele Sachpreise verlost werden, gehören ebenfalls zu den täglichen Highlights. Die Messe-Gastronomie sorgt für Speisen und Getränke, und es gibt eine Kinderbetreuung mit kreativen Bastelaktionen und einer Hüpfburg auf dem Freigelände am Samstag und Sonntag.

Am Sonntag, 15. September, geht es um 11:30 Uhr mit einem Vortrag von ThermoSolutions zu Infrarotheizungen weiter. Um 12:30 Uhr sprechen Rudloff Stein & Design und Freifeuer über modernes Heizen. Die Tombola wird um 13:30 und 16:00 Uhr durchgeführt. Um 14 Uhr informiert die Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt über nachträgliche Dämmung von Wohngebäuden, und um 15 Uhr stellt Energiekonzepte Deutschland GmbH ihr innovatives Energiekonzept vor.

Ausflug in die Magdeburger Parks

In den Magdeburger Parks lässt sich zu jeder Jahreszeit die Natur entdecken. Neben den großen Parks haben auch kleinere Anlagen ihre Reize. Die Volksstimme hat Park-Porträts zusammengetragen.

Für Ihre Planung: Die aktuelle Wettervorhersage für Magdeburg

Zu den beliebtesten Parks in Magdeburg gehören der Rotehornpark, der Herrenkrug, der Klosterbergegarten und der Elbauenpark. Sie gehören auch zum touristischen Netzwerk der Gartenträume Sachsen-Anhalt, in der herausragende Parkanlagen organisiert sind.