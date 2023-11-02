In den Magdeburger Clubs wird ein vielfältiges Programm geboten. Hier Ideen zum Ausgehen und Tanzen.

Am Wochenende sind Partys auch in Magdeburg angesagt.

Magdeburg - Magdeburger Clubs bieten auch vom 16. bis 18. Januar 2026 ein umfangreiches Programm. Weitere Freizeittipps zum Freitag gibt es auf einer eigenen Seite. Und auch für den Samstag gibt es weitere Ideen zum Ausgehen. Außerdem finden sich auf einer eigenen Seite die Veranstaltungshinweise für Sonntag auf einer eigenen Seite.

Lesen Sie auch: Veranstaltungen und Partys zum Jahreswechsel am 31.12.2025

Festung Mark: "Rave them Loud #5" mit Martin Books, Jaykosy, DJ Spezial und DJ Decline beginnt am 17.1. um 22 Uhr in der Festung Mark im Hohepfortwall. Karten gibt es unter anderem bei Biberticket.

Ellen Noir: "Locker und flockig" geht es im Ellen Noir im Buckauer Bahnhof in der Porsestraße 16 am 16.1. ab 22 Uhr zu. Mit dabei sind Crackpots, 5xd vs Hannya, Shitzo, Friiczz, Decline und Sandro Bader mit einem bunten Mix aus House, Techno und Tekk.

Boys'n'Beats: DJ Lorenzo da Capo legt am 16.1 ab 23 Uhr im Queer-Club Boys'n'Beats auf. Dieses befindet sich in der Liebknechtstraße 89. Zum "Winter Wonderland" hat DJ Me Unique am 17.1. ab 23 Uhr Club-Hits, Klassiker und 80er/90er dabei.

Buttergasse: DJ El Bartho legt am 16.1. ab 20 Uhr in der Buttergasse am Alten Markt 13 zu "Mama geht tanzen" auf Gleich im Anschluss folgt ab 23 Uhr "Y2K – Die ultimative Millennium Party" mit DJ Seth und einer Zeitreise durch Pop und RnB. Bis 24 Uhr ist der Eintritt frei. Zur Schlagerparty legt DJ benDMA am 17.1. ab 23 Uhr auf.

Down Town Club: DJ Ne3t Le7el sorgt mit EDM, Mix und Techno am 16.1. ab 23 Uhr fürs "Good Feeling" im Down Town Club im Breiten Weg 227. Die "Down Town Club Night" mit Charts und aktuellen Hits und mit DJ Toni Winter bricht am 17.1. um 23 Uhr an.

Prinzzclub: Die "Studi Party" mit den Medi Meisterschaften beginnt am 16.1. um 22 Uhr im Prinzzclub in der Halberstädter Straße 113a. DJ TBA legt 90s, 2000s und 2010s auf. Für den 17.1. steht der "Throwback Satursay - 2000er Kids vs 2010er Kids" im Kalender. DJ HNS spielt Pop und Dancetracks der 2000er.

Idol: Eine Ü30-Party beginnt am 17.1. um 21 Uhr im Idol im Rennebogen 177.

Kunstkantine: "La Boums - Die fette Achtziger Fete" beginnt am 17.1. um 22 Uhr in der Kunstkantine in der Karl-Schmidt-Straße 43. Für Stimmung sorgen Beat Börjer und DJ Taip.

Moonbar: Eine "60s / 70s / 80s Party" beginnt am 17.1. um 22 Uhr in der Moonbar in der Sternstraße 29 mit DJ Maladodihe.

Insel der Jugend: "Szene hilft" heißt es am 17.1. um 23 Uhr auf der Insel der Jugend in der Maybachstraße 8. Gespielt werden Techno, Trance und DnB.

Flowerpower: Im „Flowerpower“ legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist im Breiten Weg 252 jeweils ab 19 Uhr.

Deep 2.0: Im Deep 2.0 auf der Ecke Breiter Weg/Keplerstraße spielt die Musik Freitag und Sonnabend ab 22 Uhr.