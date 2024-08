Ausgehen in Magdeburg - Veranstaltungen und Events am Samstag

Magdeburg - Auch Samstag, der 17. August 2024, bietet in Magdeburg ein vielfältiges Programm, das die Volksstimme auf dieser Seite zusammengetragen hat.

"Magdeburg lacht" in der Festung Mark

Am Samstag, dem 17.08.2024, lacht Magdeburg unter freiem Himmel in der Festung Mark. Die Stand-Up Comedy Show "Magdeburg Lacht jetzt Open Air" beginnt um 19:30 Uhr, Einlass ist ab 18:00 Uhr bis 19:20 Uhr.

"Erlebe vier erstklassige Comedians, die ihr aus Fernsehen, YouTube und Social Media kennt, live in deiner Stadt: Masud Akbarzadeh, Falk Pyrczek, Karo Bender und Robert Alan. Moderiert wird die Show von Jochen Prang", so die Ankündigung.

"Pork Pie Texture" bei "be-swingt"

Am 17. August von 20:00 bis 22:30 Uhr trifft "be-swingt" auf "Pork Pie Texture" im mach|werk - Kompakt Medienzentrum, Breiter Weg 114a. Eine musikalische und unterhaltsame Reise durch die Genres Jazz, Swing, Blues, Soul und Latin erwartet die Besucher.

Präsentiert wird der Abend von Ulrike Nocker (voc) und Oliver Vogt (p). Zu Gast ist "Pork Pie Texture".

"Das Spiel von Liebe und Zufall" im Magdeburger Möllenvogteigarten

Das Theater Poetenpack zeigt dieser Tage im Möllenvogteigarten als Open-Air-Stück "Das Spiel von Liebe und Zufall". Vorstellungen stehen für den 14. bis 17. August um 19 Uhr und am 18. August im 17.30 Uhr im Spielplan.

Silvia und Dorante, von ihren Vätern füreinander bestimmt, verfallen in dieser Komödie auf die gleiche List, um den potenziellen Partner inkognito zu beobachten und überhaupt erst einmal kennenzulernen. Sie tauschen jeweils mit ihren Dienern die Rollen. Entsetzt blicken sie dann aus der Dienstbotenperspektive auf die ihnen zugedachten Partner, als sich Lisette und Arlequin, die die Herrschaft spielen, einander vorstellen. Die Komödie von Marivaux wurde 2018 in der Regie von Andreas Hueck zur Premiere gebracht.

Krimaginär im Magdeburger "Guck mal!"

"Heute wird es krimaginär" heißt es am 17.8. im Kulturzentrum "Guck mal!", Babelsberger Straße 9. . Beim Improvisationstheater Krimaginär entscheidet das Publikum, wie ein Kriminalfall stattfindet und ausgeht. Die entscheidenden Fragen sind: Wer ist das Opfer? Wer ist der oder vielleicht die Täter? War es Mord oder Diebstahl? Wird der Fall gelöst?

Die kriminellen Fantasien der Zuschauer und ihr Interagieren mit den Schauspielern sind gefragt, um das Stück mit Leben zu füllen. Der Einlass erfolgt ab 19 Uhr. Beginn ist um 19.30 Uhr. Eine Bar mit Getränken und Snacks ist vorhanden. Die Räume sind auch für gehbeeinträchtigte Personen erreichbar. Die Sanitäreinrichtungen für gehbeeinträchtigte Personen sind derzeit noch eingeschränkt.

Beach-Vollyball auf dem Domplatz

Breitensport trifft Leistungssport im Herzen der Stadt Magdeburg: Zum vierten Mal bringt der Volleyballverband das Sommer- und Strandfeeling in die Innenstadt. "2024 werden wir wieder auf dem Domplatz in Magdeburg spielen", heißt es in einer Ankündigung. Termin ist vom 8. bis 18. August.

Das Laufpublikum setzt sich aus Einwohnernn der Stadt Magdeburg und Umland auf ihrem Weg zum Einkauf und Touristen aus ganz Deutschland zusammen. "Unser Multisportkonzept umfasst ein Sportangebot für KiTas, Schüler:innen, Studenten:innen, Firmen- sowie Breiten- und Freizeitsportler:innen jeden Alters", so die Organisatoren weiter.

„Public Poetry Scream“ am Magdeburger Hundertwasserhaus

Der Förderverein der Schriftstellerlädt zur fünften Runde des „Public Poetry Scream“ ein. Die Veranstaltungen finden bis zum 31. August 2024 jeden Samstag um 14 Uhr vor der Fabularium-Buchhandlung am Hundertwasserhaus in Magdeburg statt.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben die Möglichkeit, Texte ihrer Lieblingsdichter oder eigene Werke vorzutragen. Das Mikrofon wird pünktlich um 14 Uhr eingeschaltet und die Moderatoren und Moderatorinnen des Fördervereins nehmen vorab Anmeldungen entgegen. Jeder Vortrag sollte maximal fünf Minuten dauern.

„Wir wurden immer wieder angesprochen, ob wir nicht auch in diesem Jahr den literarischen ‚Breitensportlern und Breitensportlerinnen‘ eine Bühne bieten“, erklärt Herbert Beesten, Vorstand des Fördervereins der Schriftsteller Uschi Günther vom Vorstand ergänzt: „Wir haben uns entschlossen, diese Veranstaltungen mit eigenen Mitteln, ehrenamtlichem Engagement und ohne Fördermittel zu schultern.“

Die Veranstaltung richtet sich an alle, die Freude am Vortragen haben, unabhängig von der Sprache der Beiträge. In den vergangenen Jahren gab es auch spanische, englische, chinesische und plattdeutsche Vorträge. Interessierte können sich direkt vor der Veranstaltung bei den Moderierenden anmelden.

Regenbogen-Familienfest und Queere Andacht im Rahme der CSD-Aktionstage in Magdeburg

Am 17.8. findet das Regenbogen-Familienfest im Familienhaus am Nordpark in der Hohepfortestraße 14 statt. Geboten werden ab 14 Uhr Spiel, Spaß, Spannung und gute Laune. Für die kleinen und großen Kinder gibt es das beliebte Kinderschminken und eine Bungee-Jump-Anlage. Eine Vielzahl weiterer bunter Stände werden für Unterhaltung sorgen.

Am Samstagabend laden ab 18 Uhr die Pfarrer Thoralf Thiele und Ronny Hillebrand zur CSD-Andacht in die Buckauer Kirche St. Gertrauden (Schönebecker Straße 117) ein. Sie wird musikalisch begleitet vom überregionalen Queeren Chor.

Am Abend steigt im Boys'n'Beats in der Liebknechtstraße 89 ab 23 Uhr eine Pride Edition der 80er/90er-Party mit DJ Holger Pink. Auf einer eigenen Seite stellt die Volksstimme die Partytipps zum aktuellen Wochenende in Magdeburg zusammen.

Fest zu 85 Jahre Milchweg-Siedlung in Magdeburg

Die Siedlung Milchweg wird 85 Jahre alt. Der runde Geburtstag soll deshalb am 16. und 17. August gefeiert werden.

Der Startschuss fällt am Freitag um 18 Uhr vor der Siedlerkneipe „Heimatliebe“ im Bittkauer Weg. Dort spielen dann ab 19 Uhr Daphne und Die Frudies zum Tanz auf.

Das Fest wird am Sonnabend ab 14 Uhr mit einem Umzug samt Kapelle durch die Straßen der Siedlung fortgesetzt. Treffpunkt hierfür ist am Kindergarten am Ferchlander Weg. Um 15 Uhr beginnt dann ein Familien- und Kinderfest, bei dem auf die Besucher Kutschfahrten, Hüpfburg und Kinderschminken warten. Um 17 Uhr wird ein japanischer Trommelwirbel angekündigt und ab 18 Uhr spielt die Band Phönix Rock und Pop. An beiden Tagen wird es weitere Showeinlagen geben, blickt der Siedlerverein voraus.

Spieletag und Kinderlesung in der Magdeburger Stadtbibliothek

Sonnabend ist Spieletag in der Magdeburger Stadtbibliothek. Am 10. August 2024 stehen im Breiten Weg 109 daher mehrere Angebot breit.

Von 10 bis 13 Uhr können Teilnehmer beim „QuizScape“ in einem 60-minütigen Rätselspiel durch die Zeit mit Sherlock Holmes, Kleopatra und Leonardo da Vinci reisen. Familien können beim „Krimipuzzle“ die Rätsel „Exit - Der verschollene Tempel“ (ab 10 Jahren) und „Die drei ??? Kids - Chaos im Zoo“ (ab 7 Jahren) lösen. Zudem bietet die Veranstaltung „Tatort Bibliothek“ die Möglichkeit für ein bis fünf Personen ab 14 Jahren, knifflige Kriminalfälle in bis zu zwei Stunden zu lösen.

Um 11 Uhr liest Gabriele Kaminski "Quaki, der Frosch". Die Gärtnerin (Andrea Nowotny) und ihre Butterblume (Gabriele Kaminski) erzählen die wahre Geschichte vom Frosch Quaki. Quaki ist immer bereit, seinen Teich zu verteidigen. Aber irgendetwas fehlt ihm. Auf der Suche nach seinem Glück kommt ihm noch ein anderer Frosch in die Quere. Eine spannende Geschichte für Kinder ab 5 Jahren.

Fotografie aus der Ukraine im Kunstmuseum Magdeburg

Sergiy Bratkov (geb. 1960) ist bekannt für seine radikal verstörenden und schrillen Fotografien, die hinter der schönen bunten Oberfläche einen schonungslosen Zustandsbericht der Gesellschaft liefern. In der Ausstellung zeigt er erstmals neue Bildzyklen und Videos, die ab dem Zeitpunkt des Überfalls Russlands auf die Ukraine entstanden sind. Aus dem ironisch beobachtenden Fotografen ist ein fragender Analyst geworden, dessen neue Serien die Schrecken des Krieges in der einstigen Heimat zu verarbeiten suchen, ohne in Hoffnungslosigkeit zu versinken.

Die Ausstellung "Sergiy Bratkov. My Brother's Cats" läuft im Kunstmuseum Magdeburg im Kloster Unser Lieben Frauen in der Regierungsstraße 4 bis 6. Die Ausstellung wird bis 6. Oktober zu den regulären Öffnungszeiten des Museums gezeigt.

„Art & Vielfalt - Impressionen aus der Tier- und Pflanzenwelt“ im Magdeburger Museum für Naturkunde

Das Museum für Naturkunde Magdeburg in der Otto-von-Guericke-Straße 68-73 zeigt derzeit die Ausstellung „Art & Vielfalt - Impressionen aus der Tier- und Pflanzenwelt“ ein. Sie bietet Besuchern die Gelegenheit, die beeindruckende Vielfalt der Natur zu entdecken. Die Ausstellung präsentiert eine Vielzahl von Exponaten, die die Schönheit und Einzigartigkeit der Tier- und Pflanzenwelt hervorheben. Interessierte sind herzlich eingeladen die Faszination der Natur in all ihren Facetten zu erleben. Geöffnet ist das Museum Dienstag bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr.

Die Ausstellung ist das Ergebnis des Kunstwettbewerbes um das „Guericke-Einhorn“, der vom Naturwissenschaftlichen Verein zu Magdeburg und dem Museum alle zwei Jahre veranstaltet wird. Ausgeschrieben wird der Preis für Künstler, die Wildtiere und -pflanzen naturrealistisch darstellen und damit die Artenvielfalt unserer Erde kreativ thematisieren.

Ausverkauft in Magdeburg

Keine Karten waren zum Redaktionsschluss mehr für "Café der Irren" im Theater an der Angel in der Zollstraße 19 um 19.30 Uhr zu haben. Gegebenenfalls sind an der Abendkasse Restkarten erhältlich.