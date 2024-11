Ausgehen in Magdeburg - Tipps zu Events, Freizeit und Veranstaltungen am Sonntag

Magdeburg - Vielfalt bietet der Veranstaltungskalender für Magdeburg am Sonntag, 17.11.2024.

Wer noch etwas zum Ausgehen am frühen Sonntagmorgen sucht - Gelegenheit bieten die Clubs in Magdeburg. Die Volksstimme hat Tipps für Partys in Magdeburg auf einer eigenen Seite zusammengestellt.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Ausgehen in Magdeburg: Tickets bei Biberticket kaufen

Für Ihre Planung: Die aktuelle Wettervorhersage für Magdeburg

"Wolf" auf der Bühne des Magdeburger Schauspielhauses

Im Roman "Wolf" von Saša Stanišić geht es um den Jugendlichen Kemi, der den Wald und Gruppenaktivitäten hasst. Unfreiwillig nimmt er an einem Sommercamp im Wald teil, wo sich die Lage zwischen seinen Mitschüler und Jörg zuspitzt. Kemi beobachtet, wie Jörg immer mehr zum Opfer wird, was ihn zunehmend beunruhigt. Trotz seiner Abneigung gegen den Wald und Gruppen kann Kemi sich nicht länger raushalten und wird schließlich in die Situation hineingezogen. Der Roman behandelt Themen wie Außenseitertum und Mobbing und zeigt, wie Kemi sich mit Jörg anfreundet, um ihm zu helfen. Saša Stanišić, ein preisgekrönter Autor, gewann mit Wolf den Jugendliteraturpreis 2024 in der Sparte „Kinderbuch“.

Lesen Sie auch die Rezension der Volksstimme: Theater Magdeburg hat „Wolf“ nach Saša Stanišić auf dem Spielplan

Das Theater Magdeburg inszenierte eine Bühnenfassung des Romans, die 2023 Premiere feierte. Stanišić ist bekannt für seine Werke, die oft gesellschaftliche und zwischenmenschliche Themen behandeln. Vorstellungen sind für den 16.11. sowie am 5. und 6.12. jeweils um 19.30 Uhr und außerdem am 17.11. um 16 Uhr im Schauspielhaus in der Otto-von-Guericke-Straße 64.

Winterorgelpunkt mit Stefan Nusser in der Magdeburger Kathedrale

Am Sonntag, den 17. November 2024, um 16 Uhr, findet in der Kathedrale St. Sebastian in der Max-Josef-Metzger-Straße in Magdeburg das nächste Konzert der Reihe "Winter-Orgelpunkt 2024" statt. Unter dem Titel "Vom Linzer Land nach Prag" wird Stefan Nusser an der Orgel auftreten und Werke von Anton Bruckner und Bedřich Smetana spielen.

Das Programm umfasst das Vorspiel in Es-Dur und die Fuge von Bruckner sowie die Fuge A-Dur von Smetana. Weitere Stücke von Bruckner sind das Dona nobis pacem und das Amen aus der Messe in d-Moll, sowie das Adagio aus der Dritten Symphonie und das Scherzo aus der Zweiten Symphonie, beide in Transkriptionen.

Stefan Nusser hat eine beeindruckende musikalische Laufbahn: Nach seinem Kirchenmusikstudium in Weimar und Hamburg war er unter anderem Kirchenmusiker in Burg bei Magdeburg und Mettlach. Seit 2011 ist er Kirchenmusiker in der Pfarrgemeinde St. Peter und Paul in Dessau und hat zudem einen Lehrauftrag für Orgelspiel an der Evangelischen Hochschule für Kirchenmusik Halle/Saale.

NippleJesus im Kunstmuseum Magdeburg

Am 17. November und am 6. Dezember 2024 wird um 19.30 Uhr im Kunstmuseum Kloster Unser Lieben Frauen in der Regierungsstraße 4 bis 6 das Theaterstück „NippleJesus“ von Nick Hornby aufgeführt, basierend auf der deutschen Übersetzung von Clara Drechsler und Harald Hellmann. Diese Inszenierung des Theaters Magdeburg, die im Rahmen des Monolog-Festivals von Michael Ruchter aufgeführt wird, geht auf humorvolle und zugleich provokante Weise auf die Frage ein, was Kunst wirklich ist und wie sie von verschiedenen Menschen unterschiedlich wahrgenommen wird.

Die Geschichte dreht sich um Dave, einen langjährigen Türsteher, dem die Arbeitsagentur einen Job im Kunstmuseum vermittelt. Zunächst völlig fehl am Platz und ohne jegliche Ahnung von Kunst, soll Dave in dem Museum lediglich ein besonders umstrittenes Kunstwerk bewachen – ein Fotomosaik, das aus einer Vielzahl weiblicher Brustwarzen besteht und die Illusion einer Nahaufnahme des am Kreuz sterbenden Jesus Christus erweckt. Diese provokante Darbietung löst am Eröffnungstag Tumulte aus und wird von religiösen sowie kunstkritischen Beobachtern als Skandal betrachtet. Die Geschichte beleuchtet auf unaufdringliche Weise das Spannungsfeld zwischen Kunst, Provokation und gesellschaftlicher Moral.

Die Inszenierung von „NippleJesus“ wurde beim Monolog-Festival am Theater Reutlingen mit der „Tonella“-Trophäe 2023 ausgezeichnet und bietet dem Magdeburger Publikum nun die Gelegenheit, diesen humorvollen und gleichzeitig tiefgründigen Monolog in einem besonders passenden Ambiente – den Galerieräumen des Kunstmuseums Kloster Unser Lieben Frauen – zu erleben. Die Aufführung ist eine Auseinandersetzung mit der Frage, wie provokante Kunstwerke in der heutigen Gesellschaft wahrgenommen und bewertet werden.

Suli Puschban und Die Kapelle der guten Hoffnung auf dem Magdeburger Moritzhof

Am Sonntag, den 17. November 2024, bringt Suli Puschban und Die Kapelle der guten Hoffnung ihr Familienkonzert „Rette mich!!!“ auf die Bühne des Moritzhofs am Moritzhof in Magdeburg. Beginn ist um 16 Uhr.

Die bekannte Berliner Musikerin und Liedermacherin begeistert mit ihren Kinderliedern, die direkt aus dem Herzen Berlins kommen. Ihr Motto ist klar: Mitsingen, mitmachen und mitdenken! Suli Puschban kombiniert in ihren Liedern freche, frische und nachdenkliche Texte mit einer stilistischen Vielfalt, die von rockig und kraftvoll bis hin zu ruhig und poetisch reicht. Ihre Songs wie „Ich hab die Schnauze voll von rosa!“ und „Ich sehe aus wie Elvis“ haben sich längst als Kinderzimmer-Hits etabliert und sind auch bei Eltern sehr beliebt. Suli Puschban ist bekannt für ihre energetischen Auftritte, bei denen sie mit Charme und Herz die Herzen der Kinder – und ihrer Eltern – im Sturm erobert.

In ihren Konzerten geht es nicht nur um Musik, sondern auch um eine besonders lockere und lustige Form der musikalischen Bildung. Mit ihrer Gitarre kann sie allein schon ein ganzes Publikum verzaubern, doch wenn sie mit ihrer Band auftritt, wird es noch fetziger und rockiger. Der Mix aus verschiedenen Musikstilen wie Rock, Folk, Swing, Samba und Reggae sorgt dafür, dass bei ihrem Konzert sowohl die kleinen als auch die großen Zuhörer auf ihre Kosten kommen.

"Nicht von schlechten Eltern" im "...nach Hengstmanns"

Die Brüder Sebastian und Tobias Hengstmann präsentieren am Sonntag, den 17. November 2024, um 15 Uhr im Kabarett "...nach Hengstmanns" im Breiten Weg 37 ihr Jubiläumsprogramm "Nicht von schlechten Eltern". Weitere Termine sind jeweils um 19.30 Uhr am 20., 26., 29. und 30.11. und am 3.,11., 17., 20. und 28.12. sowie jeweils um 15 Uhr am 25. und 30.11. und am 22., 28. und 29.12.

Die beiden Brüder, die 2003 erstmals gemeinsam auf der Bühne standen, reflektieren humorvoll und musikalisch, was in dieser Zeit alles passiert ist – politisch, wirtschaftlich und privat. Es ist eine Mischung aus Erlebnissen, die sie sowohl beruflich als auch privat geprägt haben, und die sie auf ihre ganz eigene Weise aufbereiten. Statt eines traditionellen Best-Of-Programms haben sie sich für eine kreative Mischung aus Kabarett, Lesung und eigenen Geschichten entschieden. Die HengstmannBrüder bieten dabei nicht nur einen Rückblick, sondern auch eine Portion Spontaneität und Witz, die die letzten 20 Jahre geprägt haben. Das Jubiläumsprogramm verspricht ein unterhaltsames und musikalisches Erlebnis, das mit einem humorvollen Blick auf die Vergangenheit und Gegenwart begeistert.

„Esprit français in Magdeburg – Eine Reise in die Vergangenheit auf französischen Spuren“

Am Sonntag, den 17. November 2024, um 14 Uhr können Interessierte mit „Esprit français in Magdeburg – Eine Reise in die Vergangenheit auf französischen Spuren“ auf eine spannende Geschichtstour durch die Stadt gehen. Die Führung wird von Dörte Neßler und Nadja Gröschner geleitet und führt zu bedeutenden Orten der französischen Geschichte in Magdeburg.

Die Reise beginnt an der Wallonerkirche, die 1690 auf Anordnung von Kurfürst Friedrich Wilhelm den protestantischen Glaubensflüchtlingen übergeben wurde. Von dort aus geht es weiter mit dem Bus in Richtung Neustadt und Sudenburg, wo 1812 auf Befehl Napoleons große Teile dieser Stadtteile zerstört wurden. Diese historische Tour beleuchtet nicht nur die französische Einflussnahme auf Magdeburg, sondern auch die bewegte Vergangenheit der Stadt im Kontext der Napoleonischen Kriege. Die Teilnehmer erfahren, wie der französische Einfluss das Stadtbild und die Geschichte von Magdeburg prägte.

Treffpunkt ist an der Wallonerkirche, am Ende des Fürstenwalls. Die Führung ist nicht für Kinder unter 12 Jahren geeignet ist und keine Ermäßigungen auf den Ticketpreis gewährt werden. Karten gibt es unter Telefon 0391/602809 oder online.

Schreibkräfte-Ausstellung im Magdeburger Forum Gestaltung

Am 16. November wurde im Forum Gestaltung in der Brandenburger Straße 9 in Magdeburg die Vernissage der Sammlung Schreibkräfte eröffnet. Die Ausstellung umfasst 41 Originalkunstwerke, die aus 16 bis 17 Ausgaben der Literaturzeitschrift Schreibkräfte hervorgegangen sind. Diese Werke warten darauf, im Rahmen einer Petersburger Hängung präsentiert zu werden.

Die Sammlung wird von Herbert Karl von Beesten kuratiert, der diese Ausstellung als eine seiner letzten Aktionen im kreALTiv-Labor vorbereitet, bevor das Kreativzentrum Ende 2024 schließt. Die Sammlung Schreibkräfte stellt eine besondere Verbindung von Kunst und Literatur dar, mit Werken, die nicht nur visuelle, sondern auch literarische Kreativität vereinen. Besucher können die Originalwerke bewundern und sich in die Welt der Kunst und Literatur vertiefen.

Die Ausstellung ist auch an den folgenden Tagen geöffnet: am 17., 18. und 19. November 2024 jeweils von 13 bis 17 Uhr im kreALTiv-Labor (Brandenburger Str. 9, Raum 1.15) im Kultur- und Kreativwirtschaftszentrum.

Letzter Tag der Lumagica in Magdeburg

Die Licht-Installation Lumagica ist nur noch bis zum 17.11. im Magdeburger Elbauenpark zu bewundern. Geöffnet ist ab 16 Uhr.

IInsgesamt ist der Park in diesem Jahr in verschiedene Themenwelten gegliedert, wie Fantasiewelt, Märchenwelt, Tierwelt, Spielwelt, Musikwelt etc. Weitere Highlights im Park sind die angepasste neu gestaltete große Multimedia Videoshow am Angersee sowie die Illumination des Jahrtausendturms, welche die absoluten Höhepunkte auf dem Rundgang darstellen.

Ausflug in die Magdeburger Parks

In den Magdeburger Parks lässt sich zu jeder Jahreszeit die Natur entdecken. Neben den großen Parks haben auch kleinere Anlagen ihre Reize. Die Volksstimme hat Park-Porträts zusammengetragen.

Für Ihre Planung: Die aktuelle Wettervorhersage für Magdeburg

Zu den beliebtesten Parks in Magdeburg gehören der Rotehornpark, der Herrenkrug, der Klosterbergegarten und der Elbauenpark. Sie gehören auch zum touristischen Netzwerk der Gartenträume Sachsen-Anhalt, in der herausragende Parkanlagen organisiert sind.

Ausverkauft, abgesagt und Restplätze in Magdeburg

Keine Karten gab es im Vorverkauf mehr für Ingo Appelt um 19 Uhr im Theater in der Grünen Zitadelle im Breiten Weg 8a. Restkarten gibt es gegebenenfalls an der Abendkasse vor Veranstaltungsbeginn.

Abgesagt wurde ein Konzert mit der Philharmonie der Nationen in der Johanniskirche.

Zum Redaktionsschluss waren noch fünf Karten für die Oper "Carmen" um 18 Uhr im Opernhaus am Universitätsplatz 9 zu haben.