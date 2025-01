Schauspiel, Konzerte und mehr - ein Blick in den Veranstaltungskalender für Magdeburg am Sonntag, dem 19.1.2025.

Ausgehen in Magdeburg: Tipps zu Events, Freizeit und Veranstaltungen am Sonntag

Magdeburg - Vielfalt bietet der Veranstaltungskalender für Magdeburg am Sonntag, 12.1.2025.

Wer noch etwas zum Ausgehen am frühen Sonntagmorgen sucht - Gelegenheit bieten die Clubs in Magdeburg.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Für Ihre Planung: Die aktuelle Wettervorhersage für Magdeburg

Die Berliner Vocaphoniker bringen "Die Goldenen 20er Jahre" ins Magdeburger Hundertwasserhaus

Die Berliner Vocaphoniker präsentieren am Sonntag, 19. Januar 2025, um 15 Uhr ihre Revue "Die Goldenen 20er Jahre" in Magdeburg. Veranstaltungsort ist das Theater in der Grünen Zitadelle im Breiten Weg 8A.

Das Ensemble widmet sich in einer facettenreichen und lebhaften Show den großen Künstlern dieser Ära und ehrt ihre Werke mit Stil und Leidenschaft. Zu hören sind Couplets und Tonfilmschlager aus dem Repertoire von Friedrich Hollaender, Marlene Dietrich, den Comedian Harmonists und vielen weiteren Legenden. Auch Songs aus Brecht/Weills Dreigroschenoper bereichern das vielseitige Programm.

Ob Tango, Walzer oder Swing – die musikalische Bandbreite lässt keine Wünsche offen. Lassen Sie sich von dieser einzigartigen Revue in die glamouröse Welt der 1920er-Jahre entführen und genießen Sie ein Konzert voller Verve und Temperament.

Sonntagskonzert im Magdeburger Opernhaus

Ein Sonntagskonzert wird am 19. Januar 2025 im Opernhaus des Theaters Magdeburg am Universitätsplatz 9 gegeben. Auf dem Programm stehen Georges Bizets „Carillon“ und „Farandole“ aus den L’Arlésienne-Suiten sowie Ludwig van Beethovens Sinfonie Nr. 9 d-Moll, op. 125.

Die Solisten des Abends sind Sopranistin Amy Ní Fhearraigh, Altistin Jadwiga Postrożna, Tenor Uwe Stickert und Bariton Marko Pantelić. Unterstützt werden sie von der Magdeburger Singakademie, dem Opernchor des Theaters Magdeburg, dem Jugendsinfonieorchester des Konservatoriums Georg Philipp Telemann sowie der Magdeburgischen Philharmonie. Die musikalische Leitung übernimmt Generalmusikdirektorin Anna Skryleva.

Hans-Hendrik Grimmling ist im Kunstmuseum Magdeburg zu Gast

Am Sonntag, dem 19. Januar 2025, lädt das Kunstmuseum Kloster Unser Lieben Frauen, Regierungsstraße 4-6, von 15 bis 16 Uhr zu "Kunst im Gespräch" ein. Hans-Hendrik Grimmling liest aus seiner Biografie „Die Umerziehung der Vögel: Ein Malerleben“. Gleichzeitig wird der Ausstellungskatalog zur laufenden Schau über Grimmlings Werk vorgestellt.

Die Ausstellung "Hans-Hendrik Grimmling - Malerei von 1978 bis 2024" widmet sich dem menschlichen Drama der Existenz – den Kämpfen, Tragödien, der Verzweiflung, aber auch der Hoffnung. Grimmlings Malerei bewegt sich zwischen figürlicher Darstellung und Abstraktion, wobei er mit wenigen, kraftvollen Farben wie Schwarz, Rot, Gelb und Weiß arbeitet. Typische Motive wie Köpfe, Hände, Vögel und Knoten prägen seine Werke und verbinden sich zu einer Rhythmik, die die Zerbrechlichkeit des Menschen ebenso wie Momente der Stabilität und Fixierung darstellt.

In vier Kapiteln beleuchtet die Ausstellung Grimmlings Schaffen: von seinen wichtigen Frühwerken aus den 1980er-Jahren über den umfangreichen Werkkomplex der Knoten (1990er) und die Werkgruppe Deutscher Alltag (2007) bis hin zu den abstrakten Vogel- und Maskenbildern der Jahre 2017–2024.

Hans-Hendrik Grimmling gilt als prägende Figur der unangepassten DDR-Kunstszene und war 1984 Mitinitiator des 1. Leipziger Herbstsalons. Aufgrund der politischen Repression reiste er 1986 nach West-Berlin aus, wo er ab 2001 lehrte, zuletzt als Professor bis 2017.

"Ödipus in der Giftfabrik – Eine kleine Geschichte des Artensterbens" im Magdeburger Schauspielhaus

Das Bühnenessay "Ödipus in der Giftfabrik – Eine kleine Geschichte des Artensterbens" von „les dramaturx“ steht für den 19. Januar 2025 um 18 Uhr sowie am 22. Februar 2025 um 19.30 Uhr auf dem Spielplan des Schauspielhauses des Theaters Magdeburg in der Otto-von-Guericke-Straße 64. Die Vorstellung richtet sich an ein Publikum im Alter ab 14 Jahren und findet in der Otto-von-Guericke-Straße 64 statt. Im Anschluss gibt es jeweils ein Nachgespräch.

Das Stück thematisiert die Auswirkungen der modernen Landwirtschaft, die mit der sogenannten Grünen Revolution seit Mitte des 20. Jahrhunderts weltweit eine enorme Produktivitätssteigerung ermöglichte. Obwohl die Erträge stiegen und Hunger sowie Kindersterblichkeit zurückgingen, hat diese Entwicklung ihren Preis: Die industrielle Landwirtschaft ist nicht nur eine der Hauptursachen für die Klimakrise und das Artensterben, sondern wird selbst zunehmend anfällig für natürliche Einflüsse und immer abhängiger von chemischen Giften.

Das Stück greift diese Problematik auf und verbindet sie mit einem kritischen Blick auf die Entwicklungen der letzten Jahrzehnte.

"Onkel Werner" auf der Bühne des Magdeburger Schauspielhauses

Die Uraufführung von "Onkel Werner" - inspiriert von Anton Tschechows "Onkel Wanja" - wird derzeit im Magdeburger Schauspielhaus gezeigt. Das Stück von Jan Friedrich spielt in einer ostdeutschen Provinzpension, in der die Gäste ausbleiben und der Besitzer Werner mit Wut und Frustration über sein verpfuschtes Leben ringt. Zu allem Übel ist seine Ex-Schwägerin bei ihm eingezogen, eine gescheiterte Politikerin, die nun im familiären Umfeld tyrannisiert. Neben Werner kämpfen auch Michael, ein überlasteter Notfallsanitäter, und andere Figuren mit ihren Lebensenttäuschungen. Jan Friedrich greift die Motive von Tschechows Onkel Wanja auf, verlegt sie in die Gegenwart und untersucht, was uns antreibt oder lähmt. Dabei beleuchtet er auch die Ursachen gesellschaftlicher Spaltungen und des wachsenden Rechtsrucks. Empfohlen ab 15 Jahren.

Lesen Sie auch die Volksstimme-Rezension: Zu Gast bei Onkel Werner im Magdeburger Schauspielhaus

"Onkel Werner" wird am 19.1. und am 9. und 23.2. um 18 Uhr im Schauspielhaus des Theaters Magdeburg in der Otto-von-Guericke-Straße 64 gezeigt. Am 19.1. ist im Anschluss ein Publikumsgespräch geplant, zu den Februar-Terminen werden Nachgespräche angeboten.

Die Aktionswoche „Eine Stadt für alle“ findet vom 16. bis 27. Januar 2025 statt. Organisationen und Vereine, Gruppen und Einrichtungen, die sich für ein weltoffenes, tolerantes und demokratisches Magdeburg einsetzen, wirken mit eigenen Ideen und Formaten an der Gestaltung mit.

Am 19.1. startet der "Queere" Stolpersteinspaziergang" des CSD Magdeburg um 14 Uhr am Breiten Weg 20. Er erinnert an verschiedenen Stolpersteinen in der Innenstadt an das Schicksal von Männern, die wegen ihrer Homosexualität von den Nationalsozialisten umgebracht wurden. Die Stolpersteine werden gereinigt, anschließend werden Informationen zu den Biographien der jeweiligen Männer verlesen.

Die Evangelische Studierenden-Gemeinde hat die Patenschaft über verschiedenen Stolpersteine im Umfeld der Universität Magdeburg übernommen. Im Rahmen der Aktionswoche sollen am 19. Januar die Steine ab 15 Uhr gründlich gereinigt werden, um anschließend an die Menschen zu erinnern, die an diesen Orten gelebt haben und Opfer des Nationalsozialismus-Regimes geworden sind. Im Anschluss gibt es Kaffee, Kuchen und Tee beim Austausch in der ESG.

Auch die Vorstellung ab 18 Uhr im Puppentheater ist Teil der Aktionstage.

„Mädchen in Not“ im Puppentheater Magdeburg

Das Puppentheater Magdeburg zeigt in der Warschauer Straße 25 das Stück „Mädchen in Not“ von Anne Lepper, ein Puppentheater für Menschen ab 18 Jahren. Die Aufführung thematisiert mit sprachlicher Wucht, Humor und einer düsteren Note den Kampf um ein selbstbestimmtes Leben und die Rolle von Frauen in der Gesellschaft. Vorstellungen finden am 18. Januar 2025 um 20 Uhr und am 19. Januar 2025 um 18 Uhr statt.

Im Zentrum der Handlung steht Baby, die sich in ihrer Rolle als Frau und den Erwartungen, die an sie gestellt werden, gefangen fühlt. Obwohl sie einen Mann und einen Liebhaber hat, sucht sie nach einem Ausweg und findet ihn bei einem geheimnisvollen Puppenbauer, der ihr einen störungsfreien Begleiter erschaffen soll. Während sie hinterfragt, ob die Gesellschaft oder sie im Recht ist, entfaltet sich eine Geschichte voller Konflikte, bei der auch ihre Freundin Dolly und eine bedrohliche, gleichmachende Gesellschaft eine Rolle spielen.

Die Inszenierung unter der Regie von Nis Søgaard verwendet rohe Puppenkörper und Musik, um das komplexe Thema eindrucksvoll darzustellen. Bühne und Kostüme stammen von Nis Søgaard und Doreen Wagner, die Puppen von Barbara Weinhold, das Musikarrangement von Philipp Plessmann, und die Musik wurde von Richard Barborka gestaltet. Auf der Bühne spielen Luisa Grüning und Richard Barborka, dramaturgisch begleitet von Juliane Wulfgramm und Sofie Neu.

Kasino Didine: Stückvorschau des Theaters mit Schaumwein im Magdeburger Tacheles

Queer-Aktivistin, Moderatorin und Performerin Didine van der Platenvlotbrug lädt für Sonntag, 19. Januar 2025, von 18 bis 20 Uhr zu einer Stückvorschau ins „Kasino Didine“ ein. Die Veranstaltung findet im Tacheles, Sternstraße 30, statt.

Einmal pro Quartal präsentiert Didine eine originelle Vorschau auf die kommenden Schauspielproduktionen des Theaters Magdeburg. Dabei begrüßt sie Regisseure, Ensemblemitglieder und Gäste aus der Stadt auf ihrem Sofa. Neben Einblicken in die Produktionen erwartet das Publikum Sekt und ein unterhaltsames Bingo-Spektakel.

Am 19. Januar sind Clara Weyde (Regie) und Rainer Frank (Ensemble) für „Das Spiel ist aus. Die Hamletmaschine“, Vanessa Rust (Bühne und Kostüm) und Ilario Raschèr (Regie) für „Kosmos #3: Das Naturtheater von Oklahoma“ sowie Mirjam Loible (Regie und Text) für „Das Floß der Medusa“ zu Gast.

Neujahrskonzert der Volkssolidarität im Magdeburger Herrenkrug Parkhotel

Das traditionelle Neujahrskonzert der Volkssolidarität mit der Mitteldeutschen Kammerphilharmonie Schönebeck finde am 19. Januar 2025 von 14.30 bis 16.30 Uhr in Magdeburg statt. Veranstaltungsort ist das Dorint Herrenkrug Parkhotel im Herrenkrug 3.

Das Konzert bietet ein festliches musikalisches Programm.

Brüste sind bei "Titty Frity" im Magdeburger Tacheles Thema

Ob bunt, flauschig, gemalt oder fotografiert: In der Ausstellung „Titty Fritty“ dreht sich alles um Brüste. Zum zweiten Mal kommt die Ausstellung des Kunstkollektivs „Bloks“ nach Magdeburg. Die Brüste-Kunst wird von Freitag, 17. Januar, bis Sonntag, 19. Januar, im Kiezladen Tacheles an der Sternstraße 30 gezeigt.

Die Ausstellung dient der Sichtbarmachung aller Facetten und Bedeutungsrealitäten eines ansonsten sexualisierten Körperteils. Besonders in Zeiten von Sozialen Medien sei das wichtig. Gezeigt wird Busenkunst aus Ton, Fotografien, Illustrationen und Textilkunst. „Wir kreieren quasi ein Busiversum“, sagt die Künstlerin, die in Magdeburg lebt.

Auf dem Programm der dreitägigen Ausstellung stehen unter anderem eine Lesung am Sonnabend, 18. Januar, sowie eine Performance zur Vernissage am Freitag, 17. Januar. Geöffnet ist Freitag und Sonnabend von 17 bis 22 Uhr, am Sonntag von 10 bis 12 Uhr.

Ausflug in die Magdeburger Parks

In den Magdeburger Parks lässt sich zu jeder Jahreszeit die Natur entdecken. Neben den großen Parks haben auch kleinere Anlagen ihre Reize. Die Volksstimme hat Park-Porträts zusammengetragen.

Zu den beliebtesten Parks in Magdeburg gehören der Rotehornpark, der Herrenkrug, der Klosterbergegarten und der Elbauenpark. Sie gehören auch zum touristischen Netzwerk der Gartenträume Sachsen-Anhalt, in der herausragende Parkanlagen organisiert sind.

Ausverkauft und Restkarten in Magdeburg

Keine Karten gab es im Vorverkauf mehr für "Die unbedingten Dinge" um 11 Uhr im Opernhaus am Universitätsplatz 9.

Gegebenenfalls gibt es noch Karten an der Tages- beziehungsweise Abendkasse.

Nur noch 14 einzelne Restkarten war zum Redaktionsschluss für den Auftritt von Olaf Schubert um 19 Uhr in der Getec-Arena in der Berliner Chaussee 32 zu haben.