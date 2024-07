Musik und Führungen gehören zu dem, was den Veranstaltungskalender in Magdeburg am Freitag, 19. Juli 2024, bereichert. Die Volksstimme hat Ideen gesammelt.

Ausgehen in Magdeburg - Veranstaltungen am Freitag

Magdeburg - Auch Freitag, der 19. Juli 2024, hält in Magdeburg vielfältige Termine im Veranstaltungskalender bereit. Die Volksstimme hat sie auf dieser Seite zusammengetragen.

Mondscheinflanieren auf dem Fürstenwall

Am Freitag, den 19.07.2024, um 19:00 Uhr, findet das Mondscheinflanieren über den Fürstenwall statt. Gräfin Gröschnèr und Hauptmann a.D. Frank im, unterm und hinterm Kornfeld laden zu einer Nachtführung bei Kerzenschein ein. Der Fürstenwall, die erste deutsche Bürgerpromenade, wurde zu Beginn des 18. Jahrhunderts vom „Alten Dessauer“ angelegt. Während der kurzweiligen Führung erwarten die Teilnehmer kulinarische Überraschungen.

Treffpunkt ist am Gouvernementsberg in Höhe der Brücke am Schleinufer unten. Die Führung ist für Personen unter 12 Jahren nicht geeignet und es gibt keine Ermäßigungen auf den Ticketpreis. Eintrittspreise im Vorverkauf betragen 15,00 Euro. Karten können über ein Bestellformular bei der Feuerwache oder telefonisch unter 0391-602809 bestellt werden.

"Im Papier - Himmelreich" mit Objekten und Bildern von Anita Schubert

Noch bis zum 9. August 2024 findet in der Galerie Himmelreich in Magdeburg die Ausstellung "Im Papier - Himmelreich" mit Objekten und Bildern von Anita Schubert statt. Die Galerie befindet sich am Breiten Weg 213b, Ecke Danzstraße. Die Öffnungszeiten sind Dienstag bis Freitag von 11 bis 17 Uhr, Samstag von 10 bis 13 Uhr sowie nach Vereinbarung.

Anita Schubert, geboren 1937 in Breslau, verwendet in ihren Arbeiten überwiegend Papier, das bereits für andere Aufgaben genutzt wurde, wie aufgebrühte Teebeutel, Verpackungen, bedruckte Plakate und handgeschriebene Briefe. Schubert glaubt, dass sie dieses verbrauchte Material in eine neue Zustandsform transformieren kann, in einen "Papierhimmel", in dem es mit neuer Bedeutung und Botschaft weiterlebt.

Schubert besuchte die Grund- und Oberschule in Magdeburg und absolvierte eine Lehre zur Damenmaßschneiderin bei Heinz Bormann in Magdeburg. Von 1961 bis 1964 studierte sie Grafikdesign an den Fachschulen für Angewandte Kunst in Magdeburg und Berlin. 1971 wurde sie Mitglied im Verband Bildender Künstler der DDR und 1990 im Künstlerbund Mecklenburg/Vorpommern im BBK. Heute lebt und arbeitet sie in Neddemin bei Neubrandenburg. Ihre Hauptarbeitsgebiete umfassen Papier und Textil, Collagen, Pulppainting, handgeschöpfte Papiere, Gewänder und Objekte. Schubert hatte zahlreiche Personalausstellungen und Beteiligungen im In- und Ausland.

Open Stage in Nachbars Garten am Blauen Bock in Magdeburg

Open Stage ist am Freitag in Nachbars Garten am Blauen Bock in Magdeburg angesagt. Von 20 bis 21 Uhr präsentiert Lisa Kremling hier Zumba Fitness.

Zumba ist der eingetragene Markenname für ein Fitness-Konzept, das vom Tänzer und Choreografen Alberto „Beto“ Pérez in Kolumbien in den 1990er Jahren kreiert wurde. Zumba kombiniert Aerobic mit lateinamerikanischen sowie internationalen Tänzen.

„Führer und Verführer“ im Magdeburger Moritzhof

„Führer und Verführer“ ist ein deutscher Film aus dem Jahr 2024 unter der Regie von Joachim A. Lang, der im Magdeburger Moritzhof im Moritzplatz 1 gezeigt wird. Die Hauptrollen spielen Franziska Weisz, Fritz Karl und Robert Stadlober. Der Film hat eine Altersfreigabe ab 12 Jahren und eine Laufzeit von 136 Minuten.

Der Film beleuchtet die Rolle von Joseph Goebbels, dem Reichspropagandaleiter der Nationalsozialisten unter Adolf Hitler. Goebbels inszenierte Hitler als charismatische Führerfigur und war für die propagandistische Wirkung der Bilder in den Medien verantwortlich. Durch demagogische Reden schürte er antisemitischen Hass und manipulierte die Bevölkerung. Goebbels führte akribisch Tagebuch über seine Zeit an der Seite Hitlers, bis zu dem Tag, an dem er sich, seine Frau und seine sechs Kinder tötete.

Regisseur Joachim A. Lang untersucht in diesem Film, wie Hitler und Goebbels ihre Verbrechen umsetzen konnten und warum das deutsche Volk ihnen folgte. Der Film basiert auf jahrelanger Recherche und geprüften Quellen, um eine korrekte Perspektive zu gewährleisten. Überlebende des Holocausts kommen zu Wort, und dokumentarische Aufnahmen werden verwendet, um die Schrecken des Holocausts unverändert darzustellen.

Spielzeiten sind am 13.7. um 18 Uhr, am 14. und 16.7 um 19 Uhr, am 15.07. um 16:30 und 20:00 Uhr, am 17., 20. und 22.07. um 19:30 Uhr, am 18.07. um 16:30 Uhr, am 19.07. um 17:15 Uhr , am 21. und 23.7. um 16:30 Uhr, am 26.07. um 17:00 Uhr und am 31.07. um 17:45 Uhr.

Be-swingt trifft auf das Baumbach-Duo im mach|werk

Jazz, Swing, Blues, Soul und Latin stehen am 19.7. im Mittelpunkt einer musikalischen und unterhaltsamen Reise durch verschiedene Musikgenres. Be-swingt mit Ulrike Nocker (Gesang) und Oliver Vogt (Piano) werden vom Baumbach-Duo begleitet. Einlass ist um 19:00 Uhr, Beginn um 20:00 Uhr im mach|werk, Breiter Weg 114a.