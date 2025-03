Partys, Literatur, Humor und Wissen - dies sind einige der Themen am Mittwoch, 19.3.2025, in Magdeburg.

Ausgehen in Magdeburg - Tipps für Veranstaltungen und Freizeit am Mittwoch

Magdeburg - Auch für Mittwoch, den 19. März 2025, hält Magdeburg ein Programm bereit. Die Volksstimme hat auf dieser Seite einige Tipps zusammengetragen.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Ausgehen in Magdeburg: Tickets bei Biberticket kaufen

Lesung mit Florence Hervé in der Stadtbibliothek Magdeburg

In der Stadtbibliothek Magdeburg, Breiter Weg 109, findet eine Lesung mit der Herausgeberin Florence Hervé statt. Beginn ist am 19. März 2025 um 17 Uhr. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung Sachsen-Anhalt statt.

Das Buch stellt rund 80 Frauen vor, die sich während des Zweiten Weltkriegs in verschiedenen europäischen Ländern dem Faschismus widersetzten. Sie beteiligten sich am antifaschistischen Widerstand, kämpften für Freiheit und Menschenwürde und leisteten einen Beitrag zur Befreiung. Viele von ihnen brachen mit traditionellen Geschlechterrollen.

Anknüpfend an den Band „Mit Mut und List“ wird das Gedenken an diese Frauen fortgeführt. Wissenschaftlerinnen und Journalistinnen aus ganz Europa tragen dazu bei, ihre Geschichte sichtbar zu machen und ein Zeichen gegen das Vergessen zu setzen.

Beiträge stammen unter anderem von Sabine Bade, Nadja Bennewitz, Tina Berntsen, Gisela Blomberg, Bärbel Danneberg, Irene Fick, Cristina Fischer, Frauke Geyken, Elena Gapova, Mechthild Gilzmer, Christiane Goldenstedt, Lia Gorter, Adrienne Harris, Steven G. Jug, Mari Jonassen, Sabine Kebir, Beate Kosmala, Martina Kuoni, Kathrin Meß, Ulrike Müller, Gisela Notz, Eva Pfister, Regina Plasswilm, Christiana Puschak, Ramona Saavedra Santis, Helga W. Schwarz und Sasha (Alexandra) Talaver.

Jubiläum der 300. allogenen Stammzelltransplantation an der Universitätsmedizin Magdeburg

Auf dem Campus der Universitätsmedizin Magdeburg, Haus 7 – Hörsaal, findet am 19. März 2025 eine Jubiläumsveranstaltung mit wissenschaftlichem Symposium statt. Beginn ist um 16.30 Uhr.

Die Universitätsklinik für Hämatologie, Onkologie und Zelltherapie Magdeburg lädt gemeinsam mit dem Tumorzentrum Magdeburg/Sachsen-Anhalt e.V. zu dieser Veranstaltung ein. Wissenschaftsminister Prof. Dr. Armin Willingmann wird als Aufsichtsratsvorsitzender die Eröffnung übernehmen.

Die Universitätsmedizin Magdeburg blickt auf fast 30 Jahre erfolgreicher Stammzelltransplantation zurück. Seit 2011 wurden über 300 allogene Stammzelltransplantationen durchgeführt. Ein bedeutender Meilenstein war 2016 die Zertifizierung der Transplantationseinheit durch das JACIE-Programm, das höchste internationale Qualitätsstandards sichert. Die Expertise auf diesem Gebiet ermöglichte 2023 die Einführung der CAR-T-Zelltherapie.

Zwischen 2019 und 2023 stieg die Anzahl der zelltherapeutischen Behandlungen um 75 Prozent. Diese Entwicklung wird mit einem wissenschaftlichen Symposium gewürdigt. Der Mediziner Prof. Dr. med. Ernst Holler aus Regensburg wird einen Vortrag über Komplikationen nach allogener Stammzelltransplantation und neue Behandlungsmöglichkeiten halten.

Das Symposium beleuchtet die Entwicklung der Stammzelltransplantation in Magdeburg sowie die regionale Zusammenarbeit in der onkologischen Versorgung. Fachvorträge und Diskussionen bieten neue Einblicke in die Fortschritte der Zelltherapie. Die Veranstaltung richtet sich an medizinische Fachkräfte, politische Vertreterinnen und Vertreter, Patientinnen und Patienten sowie interessierte Bürgerinnen und Bürger. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, die Teilnahme ist kostenfrei. Ein gemeinsamer Ausklang ermöglicht den persönlichen Austausch.

Kein Verstand in Sicht: Politisch-satirisches Kabarett in der Magdeburger Zwickmühle

In der Magdeburger Zwickmühle in der Leiterstraße 2a wird an mehreren Terminen im März 2025 das politisch-satirische Kabarettprogramm "Kein Verstand in Sicht" gezeigt. Die Vorstellungen beginnen am 14., 19., 21. und 29. März jeweils um 20 Uhr.

Das Programm wird von Marion Bach und Heike Ronniger präsentiert, begleitet von Oliver Vogt und Christoph Deckbar. Die Regie führt Frank Voigtmann, der gemeinsam mit Robert Schmiedel auch für das Buch verantwortlich ist.

Die Inszenierung greift gesellschaftliche und politische Themen satirisch auf. In einem humorvollen, pointierten Stil werden aktuelle Entwicklungen hinterfragt. Die Darbietung beleuchtet Widersprüche und Herausforderungen in Politik, Bildung und Wirtschaft und setzt sich kritisch mit gesellschaftlichen Debatten auseinander.

Im Zentrum stehen unter anderem Fragen zu politischen Entscheidungsprozessen, wirtschaftlichen Entwicklungen und gesellschaftlichen Trends. Themen wie Fachkräftemangel, Bildungssystem, Umweltbewegungen und politische Rhetorik werden satirisch verarbeitet und mit musikalischen Elementen untermalt.

"Wir müssen immer lachen" im Kabarett "...nach Hengstmanns" in Magdeburg

Das Kabarett "... nach Hengstmanns" präsentiert das neue Programm der HengstmannBrüder. Die Premiere von "Wir müssen immer lachen" findet am Donnerstag, 13. März 2025, um 19.30 Uhr im Kabarett am Breiten Weg 37 statt. Passend zur Premiere erscheint das gleichnamige Buch "Wir müssen immer lachen", das Geschichten aus dem Leben der Brüder enthält.

Tobias und Sebastian Hengstmann bringen mit ihrem mittlerweile 20. Programm eine Mischung aus Satire, Musik und Improvisation auf die Bühne. Thematisiert werden politische und gesellschaftliche Ereignisse der letzten Jahre, immer mit einem humorvollen Blick auf das Zeitgeschehen.

Weitere Vorstellungen sind in diesem Monat für den 14., 15., 19., 20., 26. und 28. März um 19.30 Uhr und am 16. März um 15 Uhr angesetzt. Jeweils um 19.30 Uhr folgen Auftritte von Sebastian und Tobias Hengstmann am 2., 9., 11., 16. und 30. April sowie am 7., 10., 14., 15. und 16. Mai.

Partys in Magdeburg

Festung Mark: in der Festung Mark im Hohepfortwall heißt es am 19.3. ab 19 Uhr wieder "Metamorphosis". Luises Garten ist zu Gast im Stübchen.

Flowerpower: Im „Flowerpower“ legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist im Breiten Weg 252 jeweils ab 19 Uhr. Am 19.3. ist Karaoke angesagt.

Nachdenker: Ein Musikbingo steht für den 19.3. auf dem Programm im Nachdenker in der Olvenstedter Straße 43. Bugs legt dazu ab 20.30 Uhr auf.

Stadtbibliothek Magdeburg zeigt kalligraphischen Kunstkalender der Kritzelstube

Die Kritzelstube Magdeburg präsentiert in der Stadtbibliothek Magdeburg, Zentralbibliothek, eine Ausstellung mit den Monatsblättern ihres kalligraphischen Kunstkalenders 2025. Der Kalender steht unter dem Motto "Jeder Abschied ist ein Anfang" und enthält kalligraphisch gestaltete Texte von Gisela und Kirsten Steineckert. Die Ausstellung zeigt die künstlerische Umsetzung dieser literarischen Beiträge in kalligraphischen Werken.

Interessierte haben die Möglichkeit, die Gestaltung und Typografie der Monatsblätter näher zu betrachten. Die Stadtbibliothek Magdeburg befindet sich am Breiten Weg 109.

Kunstpause im Kunstmuseum Magdeburg

Das Kunstmuseum Magdeburg im Kloster Unser Lieben Frauen in der Regierungsstraße 4 bis 6 bietet jeden Mittwoch von 12.30 bis 13 Uhr die „Kunstpause“ an. Im Rahmen dieser Führung wird ein Kunstwerk aus der Sammlung oder einer aktuellen Ausstellung vorgestellt und intensiv besprochen.

Die Veranstaltung richtet sich an Interessierte, die ihre Mittagspause für einen kurzen kulturellen Einblick nutzen möchten, heißt es in einer Ankündigung aus der Einrichtung.

Ausverkauft und Restkarten in Magdeburg

Keine Karten gab es zum Redaktionsschluss mehr für "Vom kleinen Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht hat" um 9 und 10.30 Uhr im Puppentheater in der Warschauer Straße 25 sowie für die Lesung mit Arno Strobel um 20.15 Uhr im Thalia im Allee-Center.

Nur noch eine Restkarte war für "Die Feisten" um 20 Uhr im Amo in der Erich-Weinert-Straße 27 zu haben.

Gegebenenfalls sind an der Tages- oder Abendkasse noch Restkarten erhältlich.