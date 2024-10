Ausgehen in Magdeburg - Nena und weitere Veranstaltungen und Events am Samstag

Magdeburg - Auch Samstag, der 19. Oktober 2024, bietet in Magdeburg ein vielfältiges Programm, das die Volksstimme auf dieser Seite zusammengetragen hat.

Nena mit „Wir gehören zusammen“ in der Magdeburger Getec-Arena

Am 19. Oktober 2024 um 20:00 Uhr tritt Nena im Rahmen ihrer „Wir gehören zusammen“-Tour 2024 in der Getec-Arena, Berliner Chaussee 32, auf. Nach dem großen Erfolg ihrer Open-Air-Tournee mit 28 ausverkauften Shows in Deutschland, Österreich, Dänemark, Belgien, der Schweiz und den Niederlanden, setzt sie die Tour fort.

Mit ihrer 10-köpfigen Band bringt sie Hits aus über vier Jahrzehnten auf die Bühne und verspricht ein Erlebnis voller Gefühl und Energie. Über 80.000 begeisterte Fans feierten 2023 ihre Musik, und auch dieses Jahr wird das Publikum eine über zweistündige Show mit Klassikern und besonderen Perlen aus ihrem Repertoire erleben. Nena, mit 25 Millionen verkauften Tonträgern eine der erfolgreichsten deutschen Künstlerinnen, ist bekannt für ihre mitreißende Bühnenpräsenz und ihre unverwechselbare Stimme. Ihre Musik prägte Generationen von Fans und bleibt bis heute ein Stück authentischer deutscher Popkultur.

Michael Feindlers "Durchbruch" in der Magdeburger Zwickmühle

Michael Feindler ist mit seinem Soloprogramm "Durchbruch" in der Magdeburger Zwickmühle, Leiterstraße 2a, zu erleben. Termin ist der 19.10.2024 um 20 Uhr.

Feindler wird als „Feingeist des politischen Kabaretts“, „Revolutionsdichter“ und „großer Gewinn für die Kleinkunst“ beschrieben. Seine satirischen Texte bewegen sich oft nah an der Realität, während seine sprachliche Verspieltheit die Ernsthaftigkeit seiner Inhalte unterstreicht. Obwohl er unterhaltsam ist, sieht er sich nicht als Alleinunterhalter, sondern sucht den Dialog mit dem Publikum. Themen wie „Abstiegsangst“ und „Zukunftszuversicht“ verbindet er auf eine eigene Weise.

"Timon von Athen" im Magdeburger Schauspielhaus

Das Schauspiel „Timon von Athen“ von William Shakespeare steht wieder auf dem Spielplan im Magdeburger Schauspielhaus. Die Inszenierung richtet sich an Zuschauer ab 14 Jahren.

Die Geschichte handelt von Timon, einem wohlhabenden Bürger Athens, der für seine Großzügigkeit bekannt ist. Doch als sein Reichtum erschöpft ist und er Unterstützung von denjenigen sucht, denen er einst half, wendet sich keiner an ihn. Enttäuscht und verbittert zieht sich Timon in die Wälder zurück. Dort findet er einen Goldschatz und beschließt, diesen zu nutzen, um Athen zu zerstören.

Die Regie und Bühnenbildgestaltung hat Andreas Kriegenburg übernommen, einer der renommiertesten Regisseure der Gegenwart, der damit nach vielen Jahren an das Theater seiner Geburtsstadt Magdeburg zurückkehrt.

Vorstellungen beginnen am 19.10., 30.11., 14. und 26.12. um 19.30 Uhr sowie am 3.11. um 18 Uhr. Das Schauspielhaus des Theaters Magdeburg sitzt in der Otto-von-Guericke-Straße 64.

„Unsinn! Eine Vorstellung in Blau“ Tobias Hengstmann in Magdeburg

Mit seinem Soloprogramm steht Tobias Hengstmann derzeit auf dem Spielplan im Kabarett „...nach Hengstmanns“, Breiter Weg 37. In seinem zweiten Soloabend zeigt Hengstmann unter dem Titel „Unsinn! Eine Vorstellung in Blau“ trotz seiner vermeintlichen Orientierungslosigkeit und Unsicherheit, wie er aus jeder Lebenssituation eine Pointe herausholt. Er spielt dabei mit den Gegensätzen: mal wirkt er souverän und entspannt, mal überfordert – doch stets humorvoll und scharfsinnig.

Das Programm dreht sich um Politik und deren Auswirkungen auf das Leben der Menschen. Hengstmanns Beobachtungsgabe steht im Mittelpunkt, wobei er das Publikum dazu ermutigt, die Welt nicht mit zu verengtem Blick zu betrachten, um auch die unerwarteten Geschehnisse wahrzunehmen.

Der Titel „Eine Vorstellung in Blau“ spielt bewusst mit verschiedenen Deutungen: Ist es die Farbe der politischen Landschaft, ein symbolischer Zustand oder einfach nur Unsinn? Mazze Fest, der Sohn von Manni, ist ebenfalls Teil des Programms. Was das Publikum erwarten darf, ist ein Abend voller humorvoller Überraschungen.

Vorstellungen finden am 19. Oktober, 22. November und 4. Dezember jeweils um 19.30 Uhr sowie am 14. Dezember um 15 Uhr statt.

„MasterPeace“ mit "The Dylan Project“ in der Sudenburger Feuerwache

Am 19. Oktober 2024 um 20:00 Uhr tritt die Band „MasterPeace“ im Rahmen ihrer Album-Release-Tour zum „The Dylan Project“ in der Sudenburger Feuerwache, Halberstädter Straße 140, auf. „MasterPeace“, 2016 gegründet, besteht aus sechs hochkarätigen Musikern aus verschiedenen Ländern, die die Songs von Bob Dylan auf ihre eigene Art interpretieren.

Das Besondere an dieser Formation ist, dass die Dylan-Songs von der Sängerin Steffi Breiting (bekannt u.a. durch „Moods Of Ally“ und „Sweet Confusion“) gesungen werden. Ihr kraftvoller Sopran verleiht den Liedern einen einzigartigen Charakter. Begleitet wird sie von einer erfahrenen Band: Wolfram Bodag („Engerling“) an Orgel, Piano und Harp, Schlagzeuger Jeff Allen (u.a. „Snowy White“, „Mick Taylor“), Gitarrist Tobias Hillig (Ideengeber des Projekts), und Malcolm Bruce, Sohn des legendären Cream-Bassisten Jack Bruce, am Bass.

In den letzten sechs Jahren hat „MasterPeace“ mit eigenen Interpretationen einen facettenreichen Zugang zu Dylans Musik geschaffen. Elf dieser Stücke wurden Ende 2023 in London aufgenommen und auf einer CD beim Label Buschfunk veröffentlicht.

Toni Kater präsentiert "Jemals" im Volksbad Buckau

Am Samstag, den 19. Oktober 2024, um 20:00 Uhr, feiert Toni Kater im Volksbad Buckau, Karl-Schmidt-Straße 56, ihr 20-jähriges Bühnenjubiläum und präsentiert ihr neues Album „Jemals“.

Die Künstlerin wird mit ihrer „menschlich frisch-authentischen Offenbarung“ das Publikum begeistern. Toni Katers Musik wird oft mit einem leisen Gebet verglichen – vertraut und gleichzeitig entrückt. Mit jedem Album verfeinert sie ihre musikalische Eigenheit und geht für „Jemals“ noch einen Schritt weiter. Sie hat sich intensiv zurückgezogen und erst nach der Fertigstellung der Stücke ihren engsten Freund*innen erste Einblicke gewährt. Diesmal wollte sie sich auf Texte, Gesang und eine minimalistische Begleitung konzentrieren, unterstützt von ihrem neuen Gitarrenunterricht.

In ihren Liedern erzählt Toni Geschichten pur und direkt. Ein Beispiel dafür ist ihr Song „BU4 13 9“, in dem sie von einem alten Mann auf einem Friedhof singt, der sein reserviertes Grab nicht finden kann. In einem Monolog thematisiert sie das Älterwerden in ihrer Familie und fragt nach Ehrlichkeit und Verdrängung. Auch das Lied „F*** you“ ist ein Highlight, eine Hymne an all jene, die zu leise sind, um sich zu verwirklichen. Trotz ernster Themen bringt Toni Kater stets eine Portion Humor in ihre Musik, und ihre Lieder sind nie schwarz oder niedergeschlagen.

Toni Katers Lieder entführen das Publikum in eine entschleunigte Welt, in der man sich selbst wiederfindet. An diesem besonderen Abend wird sie sowohl das Beste aus ihren 20 Jahren Schaffenszeit als auch neue Songs aus ihrem im September erschienenen Album präsentieren.

„Magdeburger Motette trifft Werkmeister: Lasset die Geister aufeinander platzen“ in der Magdeburger Wallonerkirche

Am 19. Oktober 2024 um 16 Uhr findet in der Wallonerkirche Magdeburg, Wallonerberg 6, die Veranstaltung „Magdeburger Motette trifft Werkmeister: Lasset die Geister aufeinander platzen“ statt. Im Rahmen der Feierlichkeiten zu 500 Jahren Reformation werden Magdeburger Chor- und Orgelwerke aus der Reformationszeit aufgeführt.

Mitwirkende sind der Telemannchor und weitere Musiker. Das Konzert bietet eine beeindruckende musikalische Reise in die Zeit der Reformation und verbindet historische Werke mit dem klangvollen Ambiente der Wallonerkirche.

„Kammermusik am Nachmittag“ in der Magdeburger Kreuzkirche

Ein Konzert der Reihe „Kammermusik am Nachmittag“ ist für den 19.10.24 um 16 Uhr in der evangelischen Kreuzkirche in der Flachsbreite 17 geplant. Auf dem Programm stehen Werke für Cello, Klavier und Orgel, unter anderem Robert Schumanns „Phantasiestücke Op. 73“ für Klavier und Violoncello, Georg P. Telemanns „Concerto per la Chiesa“ für Orgel, John Stanleys „Voluntary in a-Moll Op. 7“ für Orgel sowie Barry Jordans eigenes Werk „The Sun in the Dark“ für Violoncello.

Die musikalischen Darbietungen werden von Manuel Körner am Cello und Barry Jordan an Klavier und Orgel gestaltet. Das Konzert verspricht einen abwechslungsreichen Nachmittag mit anspruchsvoller Kammermusik in einem feierlichen Rahmen.

20er-Jahre-Ball mit „Time Rag Department“ im Magdeburger Oli

Am 19. Oktober 2024 von 20 bis 23 Uhr findet der 20er-Jahre-Ball im Oli in der Olivenstedter Straße 25a statt. Die Veranstalter verspricht ein Erlebnis im Stil des legendären „Babylon Berlin“ der 20er Jahre: "Seien Sie bereit für einen Abend voller Musik, Tanz und nostalgischem Flair."

Mit dabei ist das Live-Orchester „Time Rag Department“. An diesem Abend werden Klassiker von Benny Goodman, Duke Ellington, Josephine Baker, Marlene Dietrich und den Comedian Harmonists zum Leben erweckt und die Stimmung des alten Grammophons erweckt.

Blick in den Himmel mit der Astronomischen Gesellschaft Magdeburg

Am 19. Oktober 2024, von 14 bis 23 Uhr, findet der deutschlandweite Astronomietag statt. Die Astronomische Gesellschaft öffnet in Magdeburg in der Rötgerstraße 8 ihre Türen für die ganze Familie und bietet ein vielfältiges Programm rund um das Thema Astronomie.

Zu Beginn um 14 Uhr werden die „Young Star Walkers“ kurze, anschauliche Vorträge über das Sonnensystem und die Himmelsbeobachtung halten und in kleinen Experimenten erläutern, wie die Krater auf dem Mond entstanden sind und wie das Sonnensystem sich gebildet hat. Während des gesamten Tages können die Besucher die Sonne beobachten und sich an einem Kuchenbasar erfreuen.

Von 18 bis 20 Uhr erwarten die Teilnehmer informative Vorträge zu Themen wie „Einführung in die Astronomie“, „Das erste Teleskop“ und „Orientierung am Nachthimmel“.

In der Abenddämmerung, von 19 bis 23 Uhr, sind alle eingeladen, die Himmelskörper zu beobachten, darunter der Mond, Jupiter und Saturn. Bei hoffentlich klarem Wetter werden die schönen Teleskope dazu beitragen, die Besucher in ferne Welten zu entführen. Für die Nachtbeobachtung sollten die Gäste an warme Kleidung denken, einschließlich dicker Jacken, warmer Schuhe, Handschuhe und Mützen.

Lumagica im Magdeburger Elbauenpark

Seit dem 27. September 2024 öffnet der Elbauenpark erneut seine geheimnisvollen Pforten und entführt dich in eine faszinierende, dunkle Jahreszeit. "Begib dich auf eine Reise voller leuchtender Natur- und Fabelwesen, interaktiver Installationen und handgefertigter Lichtkunst!", heißt es in der Ankündigung.

Der Elbauenpark wird erneut mit lebendigen Farben, faszinierenden Licht-Installationen in ein magisches Wunderland verwandelt. Wieder werden die Grenzen der Vorstellungskraft überschritten und die Besucher in eine Welt der Fantasie entführt. Zu den angekündigten Highlights der Lumagica 2024 zählen die Illuminierung des Jahrtausendturms sowie eine große Multimediashow auf dem Angersee, die alle zehn Minuten stattfinden wird.

Im Jahr 2022 begeisterte Lumagica – Magdeburger Originale über 50.000 Zuschauer. Jede Komponente für sich ist bereits faszinierend, doch wenn sich die Magie des funkelnden Lichts mit der lokalen Originalität des Ortes verbindet, entsteht eine unwiderstehliche Atmosphäre voller beeindruckender Eindrücke.

„Heimat - eine Suche“ im Magdeburger MDR-Landesfunkhaus

Die Ausstellung „Heimat - eine Suche“ im MDR-Landesfunkhaus Sachsen-Anhalt in der Stadtparkstraße 8 in Magdeburg ist bis zum 4. November zu sehen. Sie bildet den 18. Herbstsalon des Kunstvereins Herbstsalon und wird in Kooperation mit der Vereinigung Deutsch-Italienischer Kultur-Gesellschaften (VDIG) präsentiert.

Gezeigt werden Werke der italienischen Malerin Claudia Buttignol und des deutschen Bildhauers Klaus Cenkier. Buttignols Arbeiten zeichnen sich durch eine poetische, ätherische Ästhetik aus, während Cenkier kraftvolle Metallobjekte schafft. Beide Künstler setzen sich in ihrer Kunst mit dem Thema „Heimat“ auseinander, was zu spannenden Kontrasten zwischen den Materialien und künstlerischen Ansätzen führt.

Zur Vernissage am 28.9. sprechen Lothar Günther und Rita Marcon-Grothausmann sowie Oliver Scharfbier. Begleitet wird der Nachmittag musikalisch vom duo riendo aus Leipzig.

Die Öffnungszeiten der Ausstellung sind montags bis freitags von 8 bis 14 Uhr sowie am Wochenende von 10 bis 14 Uhr.

Malerei von Hans-Hendrik Grimmling im Kunstmuseum Magdeburg

Ineinander verknotet, verschlungen, umklammert - so stellt Hans-Hendrik Grimmling sein Thema, das menschliche Drama der Existenz, den Kampf, die Tragödie immer wieder dar. Es sind die Menschen, die miteinander ringen, die leiden, die verzweifeln und die Hoffnung schöpfen, die ihn interessieren. Für Grimmling ist Kunst kein Beiwerk, sondern etwas Universelles, etwas dringend Notwendiges. „Es sei die Rettung vom Leben“, so sagt er.

Ein Ausstellung mit Werken von 1978 bis 2024 läuft bis 12.1. im Kunstmuseum Magdeburg im Kloster Unser Lieben Frauen in der Regierungsstraße 4 bis.

Die Schau fragt nach den Grundlagen seiner Malerei, dem Ursprung der malerischen Prozesse, die aus Farben Formen entstehen lassen, sowie nach der Kraft, die sich in seinen Bildern ausdrückt. Mit nur wenigen Farben, vor allem Schwarz, Rot, Gelb und Weiß, bewegt sich Grimmlings Werk zwischen figürlicher Darstellung und Abstraktion. Die kräftige Rhythmik der Formen fügt sich immer von neuem zu typischen Motiven wie Kopf, Hand, Vogel und Knoten und veranschaulicht die zerbrechliche Seite des Menschen. Zugleich sind seine Bilder Refugien, Momente der Fixierung.

„Art & Vielfalt - Impressionen aus der Tier- und Pflanzenwelt“ im Magdeburger Museum für Naturkunde

Das Museum für Naturkunde Magdeburg in der Otto-von-Guericke-Straße 68-73 zeigt derzeit die Ausstellung „Art & Vielfalt - Impressionen aus der Tier- und Pflanzenwelt“ ein. Sie bietet Besuchern die Gelegenheit, die beeindruckende Vielfalt der Natur zu entdecken. Die Ausstellung präsentiert eine Vielzahl von Exponaten, die die Schönheit und Einzigartigkeit der Tier- und Pflanzenwelt hervorheben. Interessierte sind herzlich eingeladen die Faszination der Natur in all ihren Facetten zu erleben. Geöffnet ist das Museum Dienstag bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr.

Die Ausstellung ist das Ergebnis des Kunstwettbewerbes um das „Guericke-Einhorn“, der vom Naturwissenschaftlichen Verein zu Magdeburg und dem Museum alle zwei Jahre veranstaltet wird. Ausgeschrieben wird der Preis für Künstler, die Wildtiere und -pflanzen naturrealistisch darstellen und damit die Artenvielfalt unserer Erde kreativ thematisieren.

Herbstmesse wird am Kleinen Stadtmarsch auf Magdeburger Messeplatz gefeiert

Die Magdeburger Herbstmesse, Deutschlands ältestes Volksfest, öffnet in diesem Jahr zum 1.014. Mal ihre Tore. Das Fest, das seit seiner Ersterwähnung im Jahr 1010 jedes Jahr in Magdeburg stattfindet, hat im Laufe der Jahrhunderte verschiedene Namen getragen, darunter „Mauritiusfest“, „Herrenmesse“ und „Magdeburger Messe“.

Doch trotz wechselnder Bezeichnungen blieb der Charakter der Veranstaltung unverändert: Sie ist ein Ort des Frohsinns, des Handels und der Unterhaltung. Mit der Erweiterung um die „Mückenwiesen“ in den letzten Jahren wurde die Messe um einen zusätzlichen Bereich für urige Gemütlichkeit und ausgelassene Stimmung ergänzt.

In diesem Jahr findet die Herbstmesse bis zum 20. Oktober statt. Der Magdeburger Schaustellerverein VSG sorgt auch 2024 wieder für ein abwechslungsreiches Angebot an Attraktionen. Zu den Höhepunkten gehört das Karussell „Eclipse“, das mit einer Flughöhe von 48 Metern und einer Geschwindigkeit von bis zu 90 Kilometern pro Stunde für Nervenkitzel sorgt und als weithin sichtbares Wahrzeichen der Messe gilt. Neu dabei ist in diesem Jahr die „Turbine“, die erstmals vertreten ist. Auch die Geisterbahn ist wieder mit dabei und bietet Gruselspaß. Darüber hinaus erwarten die Besucher zahlreiche weitere Fahrgeschäfte, darunter „Radio Station“, „Break-Dancer“, „Street Fighter“ und das „Nostalgie-Riesenrad“. Für Kinder gibt es über ein Dutzend Fahrgeschäfte, darunter der Baby-Flug, die Schiffsschaukel und die Kindereisenbahn.

Auch kulinarisch hat die Messe einiges zu bieten: Von Magdeburger Schmalzkuchen über gebrannte Mandeln bis hin zu Bratwurst, Lángos und kandierten Früchten gibt es für jeden Geschmack etwas. Besonders Familien können sich freuen, denn mittwochs ist Familientag mit reduzierten Preisen. Auch andere Attraktionen wie Losbuden, Schießbuden und Greifautomaten sorgen für kurzweiligen Spaß.

Die Herbstmesse ist mittwochs bis freitags ab 15 Uhr geöffnet, sonnabends und sonntags ab 14 Uhr. Montags und dienstags ist die Messe geschlossen.

Ausverkauft und Restkarten in Magdeburg

Noch Restkarten gab es zum Redaktionsschluss für die Lümmelgaudi mit Rick Arena um 18 Uhr an der Galopprnnbahn. Infos unter Gaudievents@gmail.com.

Keine Karten gab es zum Redaktionsschluss mehr für "Nachbarn" um 16 Uhr im Puppentheater in der Warschauer Straße 25, für Katrin Weber um 19.30 Uhr im Alten Theater am Jerichower Platz in der Tessenowstraße 11, für die Premiere der Oper "Carmen" um 19.30 Uhr im Opernhaus am Universitätsplatz, für "Auf hoher See" um 20 Uhr im Theater an der Angel in der Zollstraße 19 und für "Caveman" um 20 Uhr im Theater in der Grünen Zitadelle im Breiten Weg 8a.

Gegebenenfalls sind vor den Vorstellungen an der Abendkasse noch Karten erhältlich.