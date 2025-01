Musical, Ballett, Magie und mehr - ein Blick in den Veranstaltungskalender für Magdeburg am Sonntag, dem 2.2.2025.

Ausgehen in Magdeburg: Tipps zu Events, Freizeit und Veranstaltungen am Sonntag

Magdeburg - Vielfalt bietet der Veranstaltungskalender für Magdeburg am Sonntag, 2.2.2025.

Wer noch etwas zum Ausgehen am frühen Sonntagmorgen sucht - Gelegenheit bieten die Clubs in Magdeburg.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

„All You Need Is Love!“ erzählt die Geschichte der Beatles in der Getec-Arena

Das Musical „All You Need Is Love!“ wird in der Getec Arena Magdeburg in der Berliner Chaussee 32 aufgeführt. Der Beginn ist am Sonntag, 2. Februar 2025, um 19 Uhr. Die Produktion erzählt die Geschichte der Beatles von ihren Anfängen als Begleitband bis zu ihrem internationalen Durchbruch und den Höhepunkten ihrer Karriere.

Die musikalische Biografie präsentiert in zwei Akten über 30 Hits der Band und bringt mit authentischen Kostümen, historischen Videoeinspielungen und professionellem Live-Gesang die Atmosphäre der 60er-Jahre zurück auf die Bühne. Die Band „Twist & Shout“ aus Las Vegas verkörpert die Beatles mit hoher Präzision in Gesang und Schauspiel.

Letztmalig Ballett "Schneewittchen" im Magdeburger Opernhaus

Das Ballett „Schneewittchen“ von Jörg Mannes wird im Opernhaus des Theaters Magdeburg am Universitätsplatz 9 aufgeführt. Die Choreografie, die in zwei Akten inszeniert ist, verwendet Musik von Giovanni Sollima, Elena Kats-Chernin und Michael Nyman. Die Uraufführung richtet sich an ein Publikum ab acht Jahren. Die letzte Aufführung dieser Spielzeit ist für Sonntag, den 2. Februar, um 16 Uhr geplant.

Das Stück basiert auf dem bekannten Märchen der Brüder Grimm und beleuchtet Themen wie Schönheitsideale, Selbstwahrnehmung und die Suche nach dem eigenen Willen. Die Tänzerinnen und Tänzer des Balletts Theater Magdeburg schaffen dabei eine fantasievolle Welt, die sowohl jüngere als auch ältere Zuschauer anspricht.

"Augenweide – Comedy meets Magic" mit Marc Weide im Magdeburger Hundertwasserhaus

Marc Weide tritt im Theater in der Grünen Zitadelle – dem Magdeburger Hundertwasserhaus – in der Breiter Weg 8A auf. Sein Programm "Augenweide – Comedy meets Magic" verbindet innovative Zauberei mit humorvollen Elementen. Der Beginn ist am Sonntag, 2. Februar 2025, um 17 Uhr.

Als Weltmeister der Zauberkunst präsentiert er eine Mischung aus Illusion und Comedy, die neue Maßstäbe setzt. Persönliche Erlebnisse spielen ebenfalls eine Rolle, darunter Geschichten aus seinem Leben als junger Vater.

Ensemble "Marsyas Baroque" mit Konzert "Von Frauen und Mythen" im Magdeburger Gesellschaftshaus

Das Ensemble "Marsyas Baroque" gibt ein Konzert im Schinkelsaal des Gesellschaftshauses Magdeburg in der Schönebecker Straße 129. Unter dem Titel "Von Frauen und Mythen" stehen Werke von Élisabeth Jacquet de La Guerre, Georg Philipp Telemann und anderen Komponisten auf dem Programm. Der Beginn ist am Sonntag, 2. Februar 2025, um 11 Uhr.

Mit Paula Pinn an der Blockflöte, María Carrasco Gil an der Violine, Konstanze Waidosch am Violoncello und Sara Johnson Huidobro am Cembalo widmet sich das Ensemble sowohl historischen als auch mythologischen Frauengestalten. Dabei werden nicht nur inspirierende Frauen, sondern auch Komponistinnen des 18. Jahrhunderts in den Fokus gerückt. Das Konzert bietet eine musikalische Reise durch Mythen, Legenden und wahre Begebenheiten.

Ausstellung von Hans-Hendrik Grimmling im Kunstmuseum Magdeburg

Die Ausstellung "Hans-Hendrik Grimmling - Malerei von 1978 bis 2024" widmet sich im Kunstmuseum Magdeburg in der Regierungsstraße 4 bis 6 dem menschlichen Drama der Existenz – den Kämpfen, Tragödien, der Verzweiflung, aber auch der Hoffnung. Grimmlings Malerei bewegt sich zwischen figürlicher Darstellung und Abstraktion, wobei er mit wenigen, kraftvollen Farben wie Schwarz, Rot, Gelb und Weiß arbeitet. Typische Motive wie Köpfe, Hände, Vögel und Knoten prägen seine Werke und verbinden sich zu einer Rhythmik, die die Zerbrechlichkeit des Menschen ebenso wie Momente der Stabilität und Fixierung darstellt.

In vier Kapiteln beleuchtet die Ausstellung Grimmlings Schaffen: von seinen wichtigen Frühwerken aus den 1980er-Jahren über den umfangreichen Werkkomplex der Knoten (1990er) und die Werkgruppe Deutscher Alltag (2007) bis hin zu den abstrakten Vogel- und Maskenbildern der Jahre 2017–2024.

Hans-Hendrik Grimmling gilt als prägende Figur der unangepassten DDR-Kunstszene und war 1984 Mitinitiator des 1. Leipziger Herbstsalons. Aufgrund der politischen Repression reiste er 1986 nach West-Berlin aus, wo er ab 2001 lehrte, zuletzt als Professor bis 2017.

Ausflug in die Magdeburger Parks

In den Magdeburger Parks lässt sich zu jeder Jahreszeit die Natur entdecken. Neben den großen Parks haben auch kleinere Anlagen ihre Reize. Die Volksstimme hat Park-Porträts zusammengetragen.

Zu den beliebtesten Parks in Magdeburg gehören der Rotehornpark, der Herrenkrug, der Klosterbergegarten und der Elbauenpark. Sie gehören auch zum touristischen Netzwerk der Gartenträume Sachsen-Anhalt, in der herausragende Parkanlagen organisiert sind.

Ausverkauft und Restkarten in Magdeburg

Keine Karten gab es im Vorverkauf mehr für "Die Koffer voll von Sehnsucht" um 18 Uhr im Magdeburger Insel Theater in der Zollstraße 19.

Gegebenenfalls gibt es noch Karten an der Tages- beziehungsweise Abendkasse.

Zum Redaktionsschluss nur noch zwei Restkarten gab es zum Redaktionsschluss für "Golden Ace - Die Magier" um 19 Uhr im Amo in der Erich-Weinert-Straße 27.