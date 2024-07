Ausgehen in Magdeburg - Freizeit, Events und Veranstaltungen am Samstag

In Extremo in spielen in Magdeburg.

Magdeburg - Auch Samstag, der 13. Juli 2024, bietet in Magdeburg ein vielfältiges Programm, das die Volksstimme auf dieser Seite zusammengetragen hat.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

In Extremo in der Magdeburger Festung Mark

Unter dem Banner „Carpe Noctem – Burgentour 2024“ ist die Mittelalter-Band "In Extremo" auf Tour und machen am 20. Juli in Magdeburg Station. Die Musiker nehmen ihr Publikum auf eine Reise in ihre eigene musikalische Vergangenheit. Unterstützung bekommen sie von der Gruppe "Rauhbein".

Die sechsköpfige Gruppe In Extremo wurde 1995 in Berlin gegründet. Mit über 1,5 Millionen verkauften Tonträgern ist sie die kommerziell erfolgreichste Formation im Bereich des Mittelalter-Rocks. Neben E-Gitarre, Bass und Schlagzeug zeichnen sich In Extremo durch – für eine Rockband – unkonventionelle Instrumente hauptsächlich mittelalterlicher Herkunft aus. Zu nennen sind Drehleier, Dudelsack, Schalmei, Nyckelharpa, Harfe, Cister, Trumscheit, Hackbrett, Tabla, Davul und Klangbaum. Die Band ist bekannt für die auf ihren Konzerten verwendete Pyrotechnik.

In Extremo und Rauhbein spielen am Sonnabend, 20. Juli, ab 18.45 Uhr in der Magdeburger Festung Mark im Hohepfortewall.

Yachthafen Open Air im Magdeburger Winterhafen

Um 14 Uhr beginnt am 20. Juli das diesjährige Yachthafen Open Air. Zu finden ist das Gelände in der Straße Am Winterhafen 1.

Mit dabei sind Local Heroes Gewinner 2024, Hanna Rautzenberg, Krogmann und Heyohman. Die Musiker um den Bandleader Danny Priebe starten 2022 mit neuen Songs in einer Mischung eigener Musik und ausgewählter Coversongs in die Saison. Hier treffen Singer/Songwriter-Material auf amerikanische und kanadische Rockvariationen, fein verwobene, eingängige Melodien auf vorwärtstreibenden Grooves.

Alina Sebastian und Band spielen im Magdeburger Volksbad Buckau

Alina Sebastian, eine aufstrebende Singer-Songwriterin, steht am 20. Juli 2024 um 20 Uhr gemeinsam mit ihrer Band auf der Hofbühne im Volksbad Buckau in der Karl-Schmidt-Straße 56. Sie präsentiert dabei ihr Debütalbum "Eyes of the Highway".

"Eyes of the Highway" ist das Ergebnis von zwei Jahren voller Leidenschaft und harter Arbeit. Alina Sebastian beschreibt das Album als Ausdruck ihrer Rastlosigkeit, die sie stets vor neue Herausforderungen stellt, aber auch zu der Künstlerin formt, die sie heute ist.

Wenn man „Eyes of the Highway“ hört, bekomme man direkt Lust, in sein nicht vorhandenes Oldtimer Mustang Cabrio zu steigen und durch die Wüste Arizonas in den Sonnenuntergang zu fahren, so die Veranstalter. Man spüre förmlich den Fahrtwind, der einen in die Weiten dieser Welt trägt. Das Album präsentiert kraftvolle Produktionen, ehrlichen Gesang und vielseitige Instrumentierung, die thematisch zwischen Fernweh, Herzschmerz und Lebensfreude pendeln. Mit sanften Balladen am Klavier, eingängigen Gitarrenmelodien und kraftvollen Basslinien bietet Alina Sebastian eine Bandbreite ihres Könnens. Die fünffach vom Deutschen Rock & Pop Preis ausgezeichnete Künstlerin hat sich mit ihrem Stil, der Elemente aus Pop- und Countrymusik vereint, einen festen Platz auf dem deutschen Musikmarkt erobert.

„Public Poetry Scream“ am Magdeburger Hundertwasserhaus

Der Förderverein der Schriftstellerlädt zur fünften Runde des „Public Poetry Scream“ ein. Die Veranstaltungen finden ab dem 13. Juli 2024 bis zum 31. August 2024 jeden Samstag um 14 Uhr vor der Fabularium-Buchhandlung am Hundertwasserhaus in Magdeburg statt.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben die Möglichkeit, Texte ihrer Lieblingsdichter oder eigene Werke vorzutragen. Das Mikrofon wird pünktlich um 14 Uhr eingeschaltet und die Moderatoren und Moderatorinnen des Fördervereins nehmen vorab Anmeldungen entgegen. Jeder Vortrag sollte maximal fünf Minuten dauern.

Herbert Karl von Beesten wird die erste Veranstaltung am 13. Juli moderieren, und sofern das Wetter mitspielt, wird auch der Taut-Kiosk wieder vor Ort sein. „Wir wurden immer wieder angesprochen, ob wir nicht auch in diesem Jahr den literarischen ‚Breitensportlern und Breitensportlerinnen‘ eine Bühne bieten“, erklärt Herbert Beesten, Vorstand des Fördervereins der Schriftsteller e.V. Uschi Günther vom Vorstand ergänzt: „Wir haben uns entschlossen, diese Veranstaltungen mit eigenen Mitteln, ehrenamtlichem Engagement und ohne Fördermittel zu schultern. Neben einer Sponsorin unterstützt uns die Stadt Magdeburg, indem sie den Taut-Kiosk zur Verfügung stellt, und die WoBau hilft beim Transport sowie Auf- und Abbau des Kiosks.“

Die Veranstaltung richtet sich an alle, die Freude am Vortragen haben, unabhängig von der Sprache der Beiträge. In den vergangenen Jahren gab es auch spanische, englische, chinesische und plattdeutsche Vorträge. Interessierte können sich direkt vor der Veranstaltung bei den Moderierenden anmelden.

Spieletag in der Magdeburger Stadtbibliothek

Sonnabend ist Spieletag in der Magdeburger Stadtbibliothek. Am 13. Juli 2024 stehen im Breiten Weg 109 daher mehrere Angebot breit.

Von 10 bis 13 Uhr können Teilnehmer beim „QuizScape“ in einem 60-minütigen Rätselspiel durch die Zeit mit Sherlock Holmes, Kleopatra und Leonardo da Vinci reisen. Familien können beim „Krimipuzzle“ die Rätsel „Exit - Der verschollene Tempel“ (ab 10 Jahren) und „Die drei ??? Kids - Chaos im Zoo“ (ab 7 Jahren) lösen. Zudem bietet die Veranstaltung „Tatort Bibliothek“ die Möglichkeit für ein bis fünf Personen ab 14 Jahren, knifflige Kriminalfälle in bis zu zwei Stunden zu lösen.

Fotografie aus der Ukraine im Kunstmuseum Magdeburg

Sergiy Bratkov (geb. 1960) ist bekannt für seine radikal verstörenden und schrillen Fotografien, die hinter der schönen bunten Oberfläche einen schonungslosen Zustandsbericht der Gesellschaft liefern. In der Ausstellung zeigt er erstmals neue Bildzyklen und Videos, die ab dem Zeitpunkt des Überfalls Russlands auf die Ukraine entstanden sind. Aus dem ironisch beobachtenden Fotografen ist ein fragender Analyst geworden, dessen neue Serien die Schrecken des Krieges in der einstigen Heimat zu verarbeiten suchen, ohne in Hoffnungslosigkeit zu versinken.

Die Ausstellung "Sergiy Bratkov. My Brother's Cats" läuft im Kunstmuseum Magdeburg im Kloster Unser Lieben Frauen in der Regierungsstraße 4 bis 6. Die Ausstellung wird bis 6. Oktober zu den regulären Öffnungszeiten des Museums gezeigt.

„Art & Vielfalt - Impressionen aus der Tier- und Pflanzenwelt“ im Magdeburger Museum für Naturkunde

Das Museum für Naturkunde Magdeburg in der Otto-von-Guericke-Straße 68-73 zeigt derzeit die Ausstellung „Art & Vielfalt - Impressionen aus der Tier- und Pflanzenwelt“ ein. Sie bietet Besuchern die Gelegenheit, die beeindruckende Vielfalt der Natur zu entdecken. Die Ausstellung präsentiert eine Vielzahl von Exponaten, die die Schönheit und Einzigartigkeit der Tier- und Pflanzenwelt hervorheben. Interessierte sind herzlich eingeladen die Faszination der Natur in all ihren Facetten zu erleben. Geöffnet ist das Museum Dienstag bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr.

Die Ausstellung ist das Ergebnis des Kunstwettbewerbes um das „Guericke-Einhorn“, der vom Naturwissenschaftlichen Verein zu Magdeburg und dem Museum alle zwei Jahre veranstaltet wird. Ausgeschrieben wird der Preis für Künstler, die Wildtiere und -pflanzen naturrealistisch darstellen und damit die Artenvielfalt unserer Erde kreativ thematisieren.

Mediziner und Malerei im MDR-Landesfunkhaus in Magdeburg

Die Ausstellung „Mediziner & Malerei“ zeigt bis 25. Juli im MDR-Landesfunkhaus in der Stadtparkstraße 8 in Magdeburg Kunstwerke von 33 Medizinerinnen und Medizinern aus ganz Deutschland. Die Ausstellung ist montags bis freitags von 8 bis 14 Uhr und am Wochenende von 10 bis 14 Uhr kostenfrei zugänglich.

Hintergrund: Seit 1988 organisiert die Gemeinschaft „Mediziner & Malerei“ alle zwei Jahre eine Zusammenkunft von medizinischen Freizeitkünstlern, die ihre vielfältigen Werke in facettenreichen Ausstellungen präsentieren. Diese Initiative wurde von Drs. med. Peter und Brigitte Erdmenger in Köthen gegründet und wird nun von Dipl. Stomat. Marianne Rademacher aus Flechtingen koordiniert. Die Ausstellung ermöglicht es den teilnehmenden Medizinern, ihre künstlerischen Talente einem breiteren Publikum vorzustellen, abseits ihres beruflichen Alltags. Die regelmäßigen Ausstellungen und die begleitenden Kataloge dokumentieren die Entwicklung dieser einzigartigen Gemeinschaft über die letzten 35 Jahre.

Ferienspaß im Magdeburger Elbauenpark

Auch in diesem Jahr wird es wieder einen Wobau-Ferienspaß für Kinder auf dem Kleinen Cracauer Anger im Elbauenpark geben. Das Angebot läuft von Sonnabend, 15. Juni, bis zum 21. Juli – jeweils in der Zeit von 10 bis 18 Uhr.

Mehr als 30 Attraktionen sollen aufgebaut werden – darunter verschiedene Hüpfburgen und ein großer Hindernisparcours, Kletterberg, Soccer Court, Bungee-Trampolin und Go-Karts. Der Eintritt kostet regulär 5 Euro.