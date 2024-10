Ausgehen in Magdeburg - Tipps zu Events, Freizeit und Veranstaltungen am Sonntag

Magdeburg - Vielfalt bietet der Veranstaltungskalender für Magdeburg am Sonntag, 20.10.2024.

Wer noch etwas zum Ausgehen am frühen Sonntagmorgen sucht - Gelegenheit bieten die Clubs in Magdeburg.

Tonja Pölitz empfängt Prof. Dr. Mojib Latif in der Magdeburger Zwickmühle

Am Sonntag, den 20. Oktober 2024 um 17 Uhr, lädt die ZDF-Journalistin Tonja Pölitz im Rahmen ihrer Talk-Reihe „frontal aber fair“ auf die Bühne der „Magdeburger Zwickmühle“ in der Leiterstraße 2a ein. Zu Gast ist diesmal der renommierte Klimaforscher und Präsident der Akademie der Wissenschaften Hamburg, Prof. Dr. Mojib Latif.

Latif, einer der ersten Wissenschaftler, der den menschlichen Einfluss auf den Klimawandel wissenschaftlich darlegte, warnt eindringlich vor den Gefahren, die aus einer zunehmenden Zersplitterung der Gesellschaft resultieren könnten. „Umweltschutz kann ohne Demokratie nicht funktionieren“, betont er und äußert seine Sorge, dass Klimaschutz immer mehr zum politischen Reizthema wird. Seiner Ansicht nach wäre der Begriff „Zukunftsfähigkeit“ besser geeignet, um das Thema konstruktiv zu diskutieren. Kritisch äußert er sich auch zu aktuellen Plänen der CO₂-Verpressung in der Nordsee, die er als Kapitulation vor den Herausforderungen des Klimawandels und als einen gefährlichen Eingriff ins Ökosystem bezeichnet.

Im Gespräch mit Pölitz wird es auch darum gehen, wie Latif dem zunehmenden Gegenwind in der öffentlichen Debatte standhält und was ihn mit 70 Jahren weiterhin antreibt, Klimawissenschaft für die breite Öffentlichkeit verständlich zu machen. „Dummheit macht mich wirklich verrückt“, erklärt Latif und zieht Vergleiche, um die Tragweite des CO₂-Anteils in der Atmosphäre zu verdeutlichen.

Das Gespräch verspricht spannende und kontroverse Einblicke in die aktuelle Klimadebatte – ein Talk mit viel Zündstoff auf der Zwickmühlen-Couch.

Magdeburg-Marathon startet an den Messehallen

Am Sonntag, den 20. Oktober, findet der Magdeburg-Marathon statt, ein sportliches Großereignis mit einem abwechslungsreichen Programm für Teilnehmer und Zuschauer. Die Ausgabe der Startnummern beginnt um 8 Uhr und dauert bis 9 Uhr. Ab 9 Uhr wird ein gemeinsames Aufwärmprogramm mit Musik am Startbereich angeboten, um die Teilnehmer auf die bevorstehenden Läufe vorzubereiten.

Der Marathon selbst startet um 9.10 Uhr, gefolgt vom Elbe-Biberlauf um 9.20 Uhr. Um 9.30 Uhr beginnen sowohl der 10km-Lauf als auch der Team-Marathon. Der Startschuss für den Halbmarathon fällt um 9.50 Uhr, und um 10 Uhr begeben sich die Teilnehmer des Walking-Halbmarathons sowie des 10km Walking und Nordic-Walking auf die Strecke. Um 10.15 Uhr starten die Jüngsten mit dem Mini-Marathon und dem Team-Mini-Marathon. Fast zeitgleich, um 10.16 Uhr, beginnt auch der 4,2km Walking- und Nordic-Walking-Lauf.

Ab 10.30 Uhr gibt es im Zielbereich und in der Messehalle 1 ein Unterhaltungsprogramm mit Musik, eine Sportmesse, ein Spielmobil für die jüngeren Besucher sowie eine umfassende Versorgung für die Teilnehmer und Zuschauer.

Die Siegerehrungen starten ab 11.15 Uhr mit der Ehrung der Gesamtsieger in den Kategorien Männer und Frauen. Die namentliche Bekanntgabe der Sieger erfolgt etwa 10 Minuten vor der Ehrung, und die Aufgerufenen werden gebeten, sich direkt rechts neben der Bühne einzufinden.

Die ersten Ehrungen umfassen um 11.15 Uhr den Minimarathon und anschließend den Team-Mini-Marathon. Gegen 11.30 Uhr folgt die Ehrung der Schulwertung, bevor um 12 Uhr die Sieger des 10km-Laufs und danach des Team-Marathons ausgezeichnet werden. Die Halbmarathon-Sieger werden gegen 13 Uhr geehrt, und um 13.30 Uhr findet eine besondere Ehrung der Teilnehmer statt, die bereits 20-mal am Magdeburg-Marathon teilgenommen haben. Den krönenden Abschluss bildet gegen 14 Uhr die Siegerehrung des Marathons.

Musical "Fast normal" im Magdeburger Opernhaus

"Next to normal" ist ein Musical in zwei Akten mit Musik von Tom Kitt und einem Buch sowie Songtexten von Brian Yorkey, das von Titus Hoffmann unter dem Titel "Fast Normal" ins Deutsche übersetzt wurde und nun auf dem Spielplan des Magdeburger Opernhauses steht. Empfohlen ab 12 Jahren, zeichnet sich das Werk durch seine beeindruckende Tiefe und emotionale Kraft aus. Das Fachmagazin "Musicals" nannte es 2017 „das beste Musical, das im letzten Jahrzehnt zu uns kam“, und das Musical hat diese Begeisterung mit elf Tony-Nominierungen, mehreren Kritikerpreisen und dem Pulitzer-Preis 2010 – eine seltene Auszeichnung für eine Musicalproduktion – bestätigt.

Im Zentrum der Handlung steht Mutter Diana, die an einer bipolaren Störung leidet, was zunehmend das Leben ihrer gesamten Familie beeinflusst. Während Vater Dan verzweifelt versucht, die Fassade eines idyllischen Vorstadtlebens aufrechtzuerhalten, rebelliert Tochter Natalie gegen die Herausforderungen des Erwachsenwerdens. Und dann ist da noch der Sohn Gabe, dessen Rolle für die Familie eine besondere Bedeutung hat.

Mit einer geschickten Kombination aus Ironie, Tragik und tiefen Emotionen gelingt es den Autoren, jenseits von Klischees und einfachen Lösungen das alltägliche Leben mit all seinen schönen und schrecklichen Facetten darzustellen. Das Musical thematisiert Krankheit und Tod auf eine Weise, die den Zuschauer tief berührt und zum Nachdenken anregt. Die Inszenierung von Tobias Ribitzki macht das Stück zu einem fesselnden Theatererlebnis – ein Musical für Erwachsene und solche, die es werden wollen.

Vorstellungen sind für den 20.10. um 18 Uhr sowie am 23.11. und 13.12. jeweils um 19.30 Uhr geplant. Das Opernhaus des Theaters Magdeburg befindet sich im Universitätsplatz 9.

"Auf hoher See" im Theater an der Angel

"Auf hoher See" ist eine heitere Farce von Sławomir Mrożek, in der drei schiffbrüchige Herren in Frack und Smoking um das Überleben verhandeln. In pointierten Dialogen treten die Lügen und Phrasen der Gesellschaft zutage, während der Hunger der Männer wächst. Das Stück wirkt wie eine Parabel auf moderne politische Wahlen und endet mit einer überraschenden, perfiden Wendung. Die Aufführung begeistert mit dem Spiel von Anne Struve, Ines Lacroix und Peter Wittig unter der Regie von Marcus Kaloff.

Die Vorstellungen finden im Theater an der Angel, Zollstraße 19, statt. Beginn ist jeweils um 20 Uhr am 17., 20., 24., 27. und 31.10. sowie 3.11. Zu anderen Terminen sind die Karten im Vorverkauf bereits ausverkauft.

Nicht von schlechten Eltern“ im "... nach Hengstmanns" in Magdeburg

Sebastian und Tobias Hengstmann traten am 8. November 2003 erstmals mit ihrem eigenen Kabarettprogramm gemeinsam auf die Bühne. Unter dem Motto „Wir spielen so lange die Verwandten reichen!“ folgten zahlreiche weitere Vorstellungen, die bis heute andauern.

Im Rahmen ihres 19. Programms „Nicht von schlechten Eltern“ geben die Kabarettbrüder Einblicke in die vielen Erlebnisse, die sie gemacht haben – sowohl die schönen als auch die herausfordernden. Aufgrund der Vielzahl an Ereignissen sind sie zu dem Schluss gekommen, dass ein einziges Programm nicht ausreicht, um alles zu erzählen. Daher haben sie beschlossen, zusätzlich ein Buch zu veröffentlichen, das diese Geschichten weiterführt. Mit diesem Jubiläum reihen sich die Hengstmann-Brüder in die Reihe derer ein, die glauben, dass ein Buch das passende Medium ist, um ihre Erlebnisse umfassend festzuhalten.

Das Kabarett „...nach Hengstmanns“ befindet sich am Breiten Weg 37. Vorstellungen finden am 20. Oktober um 15 Uhr und am 23. und 31. Oktober jeweils um 19.30 Uhr statt. Für November steht das Stück am 2., 20., 26., 29. und 30. November um 19.30 Uhr sowie jeweils um 15 Uhr am 17., 24. und 30. November. Auch für Dezember stehen die Termine bereits fest: Am 11., 17. und 20. des Monats um 19.30 Uhr sowie am 22., 28. und 29. Dezember um 15 Uhr.

Führung durch Grimmling-Ausstellung im Kunstmuseum Magdeburg

Am 20. Oktober 2024 beginnt um 15 Uhr eine Sonntagsführung mit Uwe Förster in der Ausstellung "Hans-Hendrik Grimmling. Malerei 1978 bis 2024" im Kunstmuseum Magdeburg, im Kloster Unser Lieben Frauen in der Regierungsstraße 4 bis 6.

Die Werke von Hans Hendrik Grimmling thematisieren das menschliche Drama der Existenz, den Kampf und die Tragödie. In seinen Bildern sind die Menschen ineinander verknotet, verschlungen und umklammert, was die Intensität ihrer Erfahrungen verdeutlicht. Grimmling interessiert sich für die zwischenmenschlichen Auseinandersetzungen, das Leiden, die Verzweiflung sowie die Hoffnung der Menschen. Für ihn ist Kunst nicht lediglich ein Beiwerk, sondern etwas Universelles und Dringend Notwendiges. Er beschreibt sie als „Rettung vom Leben“.

Lucas Bastian gibt Orgelkonzert in der Magdeburger Kathedrale St. Sebastian

Am 20. Oktober 2024 tritt Lucas Bastian im Rahmen des Winter-Orgelpunkts in der Kathedrale St. Sebastian in Magdeburg auf. Beginn ist um 16 Uhr in der Kirche in der Max-Josef-Metzger-Straße. Erklingen werden Johann Sebastian Bachs 2. Partita, Jehan Alains Variations sur un théme de Clément Jannequin, George Bakers Evocation 1 ad Memoriam Louis Vierne sowie Maurice Durufls Prélude et Fuge sur le nom d´Alain op. 7

Lucas Bastian begann im Alter von 11 Jahren seine musikalische Ausbildung mit Orgelunterricht. Er durchlief die dreijährige C-Ausbildung der Erzdiözese Freiburg und gewann 2015 einen Preis beim Bundeswettbewerb "Jugend musiziert". Anschließend studierte er Kirchenmusik an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Stuttgart, wo er zunächst den Bachelor und später den Master in Kirchenmusik erwarb. Von 2016 bis 2023 war er als Organist und Kirchenmusiker in den Gemeinden St. Franziskus und St. Johannes in Stuttgart tätig. Parallel dazu wirkte er von 2019 bis 2021 als Orgelscholar an der Amerikanischen Kathedrale in Paris. Zu seinen prägenden Lehrern zählen Ludger Lohmann, Andrew Dewar, Nathan Laube, Jürgen Essl und Johannes Mayr. Darüber hinaus vertiefte er sein Können in zahlreichen Meisterkursen. Seit Juni 2023 ist Lucas Bastian Kantor der katholischen Kirchengemeinde St. Raphael in Karlsruhe und künstlerischer Leiter der Orgelkonzerte an St. Bernhard. Er verantwortet die Kirchenmusik in vier Kirchen und unterrichtet Orgel im Rahmen der C-Ausbildung des Erzbistums Freiburg. Seine Konzerttätigkeit führt ihn regelmäßig ins In- und Ausland.

Sein Repertoire umfasst Werke von der alten bis zur zeitgenössischen Orgelmusik sowie Kammermusik. Besonders intensiv beschäftigt er sich mit der Orgelmusik des 19. und 20. Jahrhunderts, insbesondere den Werken von Max Reger. Diese Leidenschaft prägt sowohl seine Interpretationen als auch seine Lehrtätigkeiten.

Orgelkonzert mit Ullrich Böhme im Magdeburger Dom

Am Sonntag, den 20. Oktober um 16 Uhr, findet im Magdeburger Dom ein besonderes Orgelkonzert statt. Prof. Ullrich Böhme, Thomasorganist emeritus aus Leipzig, wird an der Paradiesorgel und der Hauptorgel des Domes zu hören sein.

Ullrich Böhme, im sächsischen Vogtland geboren, entdeckte bereits im Alter von 13 Jahren seine Leidenschaft für die Orgel, als er an der wertvollen Barockorgel seines Heimatortes Rothenkirchen den Organistendienst übernahm. Von 1972 bis 1979 studierte er an der Kirchenmusikschule Dresden und an der Hochschule für Musik Leipzig. Schon während seines Studiums setzte er sich kritisch mit der Aufführungspraxis Alter Musik auseinander und besuchte Kurse bei renommierten Organisten wie Piet Kee, Ewald Kooiman und Ton Koopman. Nach seinem Staatsexamen war er bis 1986 als Kantor und Organist an der Kreuzkirche Chemnitz tätig. 1985, im Bachjahr, wurde er aus vielen Bewerbern zum Thomasorganisten in Leipzig gewählt.

Über drei Jahrzehnte lang prägte er die musikalische Gestaltung der Gottesdienste, Konzerte und Motetten des Thomanerchors. Er spielte Orgel für Persönlichkeiten wie Königin Silvia von Schweden, François Mitterrand und Joachim Gauck und wirkte an Gedenkgottesdiensten für Thomaskantor Hans-Joachim Rotzsch sowie Dirigent Kurt Masur mit. In der Vakanzzeit des Thomaskantorats dirigierte er mehrfach Bach-Kantaten mit dem Thomanerchor und dem Gewandhausorchester.

„Wo der Pfeffer wächst: Pflanzen in Redensarten und Sprichwörtern“ in den Magdeburger Gruson-Gewächshäusern

Am Sonntag, den 20. Oktober um 15 Uhr, findet in den Gruson-Gewächshäusern in der Schönebecker Straße 129b eine besondere Führung mit dem Titel „Wo der Pfeffer wächst: Pflanzen in Redensarten und Sprichwörtern“ statt. Dr. Ludwig Martins führt die Teilnehmer durch die Welt der Pflanzen, die in vielen Redensarten und Sprichwörtern der deutschen Sprache vorkommen. In der unterhaltsamen Veranstaltung wird erklärt, wie diese sprachlichen Wendungen entstanden sind, welche Bedeutung die entsprechenden Pflanzen für den Menschen haben und wie sie aussehen. Der Rundgang verbindet Botanik mit Sprachgeschichte und führt, im übertragenen Sinne, auch „dorthin, wo der Pfeffer wächst“.

Der Eintrittspreis beträgt 4,50 Euro, ermäßigt 3 Euro. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird eine Ticketreservierung unter der Telefonnummer 0391/4042910 (täglich außer montags, von 10 bis 17.30 Uhr) empfohlen.

„Mördern auf der Spur“ in der Magdeburger Johanniskirche auf der Spur

Am 20. Oktober findet in der Magdeburger Johanniskirche um 16 Uhr die Krimi-Show „Mördern auf der Spur“ statt. Im vierten Jahr in Folge werden ungelöste Mordfälle und zu Unrecht Verurteilte in den Fokus gerückt.

Der renommierte Rechtsmediziner Prof. Dr. Klaus Püschel wird auf der Bühne grausame Verbrechen rekonstruieren und Todesursachen erläutern. Auch strafrechtliche Phänomene werden von ihm erklärt.

Strafrichter Stefan Caspari beleuchtet die Fälle aus juristischer Perspektive und gibt Einblicke in die Urteilsfindung. Dabei erklärt er, wie er als Vorsitzender Richter am Landgericht Mordprozesse beurteilt.

Gisela Friedrichsen, langjährige Gerichtsreporterin, kommentiert die Fälle aus journalistischer Sicht. Sie begleitet seit Jahrzehnten spektakuläre Gerichtsprozesse in Deutschland und reflektiert die Urteile kritisch.

Als besondere Gäste berichten Manfred Genditzki und seine Anwältin über den langen Kampf gegen seine 13-jährige ungerechtfertigte Haftstrafe. Beide erzählen von seinem Freispruch im letzten Jahr. Die Veranstaltung verspricht spannende Einblicke in wahre Kriminalfälle.

Finale für den Rummel auf der Magdeburger Herbstmesse

Die Magdeburger Herbstmesse ist ein Ort des Frohsinns, des Handels und der Unterhaltung. In diesem Jahr findet sie bis zum 20. Oktober statt.

Zu den Höhepunkten gehört das Karussell „Eclipse“, das mit einer Flughöhe von 48 Metern und einer Geschwindigkeit von bis zu 90 Kilometern pro Stunde für Nervenkitzel sorgt und als weithin sichtbares Wahrzeichen der Messe gilt. Neu dabei ist in diesem Jahr die „Turbine“, die erstmals vertreten ist. Auch die Geisterbahn ist wieder mit dabei und bietet Gruselspaß. Darüber hinaus erwarten die Besucher zahlreiche weitere Fahrgeschäfte, darunter „Radio Station“, „Break-Dancer“, „Street Fighter“ und das „Nostalgie-Riesenrad“.

Für Kinder gibt es über ein Dutzend Fahrgeschäfte, darunter der Baby-Flug, die Schiffsschaukel und die Kindereisenbahn. Auch kulinarisch hat die Messe einiges zu bieten: Von Magdeburger Schmalzkuchen über gebrannte Mandeln bis hin zu Bratwurst, Lángos und kandierten Früchten gibt es für jeden Geschmack etwas. Besonders Familien können sich freuen, denn mittwochs ist Familientag mit reduzierten Preisen. Auch andere Attraktionen wie Losbuden, Schießbuden und Greifautomaten sorgen für kurzweiligen Spaß.

Die Herbstmesse ist mittwochs bis freitags ab 15 Uhr geöffnet, sonnabends und sonntags ab 14 Uhr. Montags und dienstags ist die Messe geschlossen.

„Lasst uns gemeinsam Lesen!“ - Lesefestival für Kinder und Jugendliche im Magdeburger Mpritzhof

Am 20. Oktober 2024 lädt der Moritzhof Magdeburg am Moritzplatz 1 zum Abschluss der Landesliteraturtage 2024 ein. Unter dem Motto „Lasst uns gemeinsam Lesen!“ findet ein Lesefestival für Kinder und Jugendliche statt, das um 10 Uhr beginnt. Der Eintritt ist frei, und die Veranstaltung bietet eine Vielzahl von Aktivitäten rund um das Thema Lesen und Bücher. Neben Lesungen von Kinder- und Jugendbuchautor aus der Region und darüber hinaus, werden auch kreative Workshops angeboten.

Die Teilnehmer können lernen, wie man Papier schöpft und Bücher bindet. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, alte Bücher in neue Kunstwerke zu verwandeln, indem man beispielsweise Lichterketten aus ihnen bastelt. Für ausgelesene Bücher gibt es einen Blindbooking-Stand, an dem die Kinder und Jugendlichen ihre Bücher tauschen und so neue Lektüren entdecken können.

Das Festival wird durch Schreibworkshops ergänzt, bei denen junge Talente selbst kreativ werden können. Die Veranstaltung bietet eine einzigartige Gelegenheit, spielerisch und kreativ in die Welt der Literatur einzutauchen. Alle sind herzlich eingeladen, gemeinsam den Spaß am Lesen zu entdecken.

„Senior*innen Tanz Tee“ im Familienhaus im Park

Am Sonntag, den 20. Oktober, findet von 14 bis 18 Uhr der nächste „Senior*innen Tanz Tee“ im Familienhaus im Park, Hohepfortestraße 14, statt. In gemütlicher Atmosphäre können Seniorinnen und Senioren bei Unterhaltungsmusik das Tanzbein schwingen. Schallplattenunterhalter sorgen für die passende Musik und lockern die Veranstaltung mit Witzen und Informationen zu weiteren Angeboten im Haus auf.

Das Café des Familienhauses übernimmt die gastronomische Versorgung, sodass auch für das leibliche Wohl gesorgt ist. Der Eintritt beträgt 5 Euro. Der Tanz-Tee findet einmal im Monat statt. Eine Reservierung wird empfohlen und ist telefonisch unter 0391/99000099 möglich.

Frohmarkt und Frauenklamotte in der Festung Mark

Der große Familien-Flohmarkt in der Festung Mark im Hohepfortewall steht vor der Tür und es gibt kaum eine bessere Gelegenheit, um mal ordentlich Platz zu schaffen für Neues. Dabei finden sich allerlei liebgewonnene Dinge wieder an, die zu schade zum Entsorgen sind. Warum sollte sich nicht noch jemand anderes daran erfreuen? So heißt es am Sonntag, den 20. Oktober, wieder feilschen, stöbern, Schnäppchen schlagen. Die Festung Mark lädt im Zeitraum von 12 bis 16 Uhr zum Familien-Frohmarkt in die historischen Gewölbe der Festungsanlage ein.

Auf der Trödelstrecke gibt es an diesem Tag allerlei zu entdecken: Angeboten werden können Spielzeuge von A bis Z, niedliche Kinderkleidung aus zweiter Hand, coole Second Hand-Fashion aus dem letzten Sommerurlaub, antikes Geschirr bis hin zu gut erhaltenen Büchern für einen schmalen Taler. Auch Omas handgewebte Topflappen oder die liebgewonnene Zinnkanne findet hier sicher seinen neuen Besitzer.

Der Eintritt zum Flohmarkt ermöglich gleichzeitig Zutritt zum Fashion-Flohmarkt der Frauenklamotte.

Ausflug in die Magdeburger Parks

In den Magdeburger Parks lässt sich zu jeder Jahreszeit die Natur entdecken. Neben den großen Parks haben auch kleinere Anlagen ihre Reize. Die Volksstimme hat Park-Porträts zusammengetragen.

Zu den beliebtesten Parks in Magdeburg gehören der Rotehornpark, der Herrenkrug, der Klosterbergegarten und der Elbauenpark. Sie gehören auch zum touristischen Netzwerk der Gartenträume Sachsen-Anhalt, in der herausragende Parkanlagen organisiert sind.

Ausverkauft und Restkarten in Magdeburg

Ausverkauft ist "Käpt’n Karton und Ingrid, die Möwe" um 10 Uhr im Schauspielhaus des Theaters Magdeburg in der Otto-von-Guericke-Straße 64 und "Abba klaro!" um 15 Uhr im Theater in der Grünen Zitadelle.

Für "Nipple-Jesus" um 19.30 Uhr im Kunstmuseum in der Regierungsstraße 4 bis 6 gab es zum Redaktionsschluss noch sechs Karten.