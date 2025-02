Am letzten Februarwochenende des Jahres 2025 wird in den Magdeburger Clubs ein vielfältiges Programm geboten. Hier Ideen zum Ausgehen und Tanzen.

Partys in Magdeburg am letzten Februarwochenende 2025

Am Wochenende sind Partys auch in Magdeburg angesagt.

Magdeburg - Magdeburger Clubs bieten auch am Wochenende vom 21. bis 23. Februar 2025 ein umfangreiches Programm. Weitere Freizeittipps zum Freitag gibt es auf einer eigenen Seite. Und auch für den Samstag gibt es weitere Ideen zum Ausgehen. Außerdem finden sich auf einer eigenen Seite die Veranstaltungshinweise für Sonntag auf einer eigenen Seite.

Boys’n’Beats: Ein Schwestern-Karaoke ist im Boys'n'Beats, dem Club für Lesben und Schwule in der Liebknechtstraße 89, am 21.2. Ab 23 Uhr folgt die Fiesta Mexicana. Am 22.2. legt DJ Paul Paillette Hits der letzten Jahrzehnte und aktuelle Charts auf.

Kunstkantine: "Schwarzes Gold" wird am 21.2. ab 19.30 Uhr in der Kunstkantine in der Karl-Schmidt-Straße 43 geschürft: In dieser Nacht kommen allein Vinylplatten zum Einsatz. Jeder kann bis zu drei Lieblingstitel auf Platte mitbringen.

Buttergasse: Tiefundton und DJ Noah Wendt gestalten am 21.2. ab 23 Uhr in der Buttergasse im Alten Markt 13 die Nacht mit Techno. Bass House, EDM und Dance bietet DJ Mofadich am 22.2. ab 23 Uhr bei den "Night Vibes".

Down Town Club: "Tinderella" - die "XXL Singleparty - bricht am 21.2. ab 23 Uhr im Breiten Weg 227 im Down Town Club an. Für die passenden Sounds sorgt DJ Serv. Am 22.2. ab 23 Uhr folgt die "Resident DJ Night" mit DJ Ex und DJ Vendetta.

Factory: "Dark Saturday" ist am 22.2. um 22 Uhr in der Factory in der Sandbreite 2. Mit dabei sind DJ Andy Krüger, DJ Dark Rebell, DJ Tom Prain sowie Sänger AndyK.

Prinzzclub: "Wyld" geht es mit DJ Storm am 21.2. ab 23 Uhr im Prinzzclub in der Halberstädter Straße 113a zu. Gespielt werden Hip-Hop, Black, Deutschrap und Futurebass. Am 22.2. ab 23 Uhr meint MC Heyer "I don't care" und bringt dazu Pop und Charts mit.

Ellen Noir: Pop, Dance, Charts und Mainstream biete DJ Auxkabel am 22.2. ab 23 Uhr Station im Ellen Noir im Buckauer Bahnhof.

Insel der Jugend: "Just Rap Underground" beginnt am 22.2. um 17 Uhr auf der Insel der Jugend in der Maybachstraße 8. Geboten werden Liveacts, Rapbattleturnier, Graffitibattle und Feuershow. Um 23.30 Uhr folgt "Escapism 003" mit dem Escape Kollektiv und DnB und Psy.

Idol: Im Idol im Rennebogen 177 beginnt am 22.2. um 21 Uhr eine Ü30-Party.

Flowerpower: Im „Flowerpower“ legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist im Breiten Weg 252 jeweils ab 19 Uhr.