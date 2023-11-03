Konzerte, Familienprogramm, Schauspiel, Zirkus und mehr - ein Blick in den Veranstaltungskalender für Magdeburg am Sonntag, dem 21.12.2025.

Magdeburg - Vielfalt bietet der Veranstaltungskalender für Magdeburg am Sonntag, 21.12.2025.

"Oh komm Emmanuel" mit Foyal in der Magdeburger Festung Mark

Vorweihnachtliche Klänge zwischen Tradition und eigenen Wegen prägen den Abend mit der Magdeburger Band Foyal. Unter dem Titel "Oh komm Emmanuel" entfaltet sich ein Adventskonzert, das alte Weihnachtslieder in neuen Arrangements aufgreift und sie mit Einflüssen aus Klezmer, Balkan- und Romamusik sowie bretonischem und irischem Folk verbindet.

Seit der Gründung im Jahr 2000 entwickelt die Band ihre Programme aus gemeinsamer musikalischer Arbeit, bei der unterschiedliche Ideen ineinandergreifen und einen zusammenhängenden Klangfluss bilden. Musik versteht Foyal dabei als verbindende Sprache, die Emotionen und Erzählungen transportiert.

Zu hören sind Ulrike Baumbach mit Gesang und Quinton, Eberhard Saftien an Klarinette und Flöten, Carlos Martinez am Kontrabass, Christian Luther an Drums, Percussion, Gitarre und Gesang sowie Carsten Apel am Akkordeon. Das Konzert beginnt am Sonntag, dem 21. Dezember, um 20 Uhr in der Festung Mark im Hohepfortewall, der Einlass startet um 19 Uhr.

Märchenoper "Hänsel und Gretel" im Opernhaus des Theaters

Magdeburg Im Opernhaus des Theaters Magdeburg kehrt Engelbert Humperdincks Märchenoper Hänsel und Gretel auf die Bühne zurück. Aufführungen finden am 21.12. um 16 Uhr, am 27.12. um 19.30 Uhr sowie am 18.1. und 8.2. um 18 Uhr statt.

Die Inszenierung von Karen Stone richtet sich an Kinder ab acht Jahren ebenso wie an erfahrene Opernbesucher. Sie verbindet die vertraute Geschichte der Geschwister mit musikalischen Elementen, die zu den bekanntesten des deutschen Opernrepertoires gehören. Neben Anspielungen, die auch ein erwachsenes Publikum wiedererkennt, prägen traditionelle Kinderlieder und ein romantisch geführtes Orchester den musikalischen Rahmen.

Ein besonderer Teil der Produktion ist der Bühnenprozess selbst: Der Märchenwald entsteht sichtbar vor den Augen des Publikums und zeigt, wie Räume und Atmosphäre im Verlauf des Abends wachsen. Die Aufführung orientiert sich eng am Libretto von Adelheid Wette und an Humperdincks Partitur, eröffnet jedoch zugleich einen eigenen visuellen Zugang zur bekannten Vorlage.

"Märchenzeit zu Weihnachten" mit Fabulartistika im Magdeburger Volksbad Buckau

Zwischen winterlicher Stille und erzählten Bildern öffnet sich zur Weihnachtszeit ein Raum für Geschichten. Unter dem Titel "Märchenzeit zu Weihnachten" gestalten Fabulartistika und das Volksbad Buckau einen Nachmittag, an dem Erzählkunst und Musik zusammenwirken. Rentiere ziehen durch verschneite Landschaften, der Weihnachtsmann rückt näher, und alte Märchen berichten von Zusammenhalt, Mut und unerwarteten Wendungen.

Die "Mundhandwerker" von Fabulartistika arbeiten mit Stimme, Rhythmus und Klang und lassen bekannte wie neue Motive lebendig werden. Musik begleitet die Erzählungen und strukturiert den Wechsel zwischen Spannung und Ruhe. So entsteht ein Rahmen, der Zuhören und Vorstellen ermöglicht und unterschiedliche Generationen anspricht.

Die Märchenzeit beginnt am Sonntag, dem 21. Dezember 2025, um 16 Uhr im Volksbad Buckau. Der Ort in der Karl-Schmidt-Straße 56 bildet die Kulisse für diesen erzählerischen Wintermoment, der sich an Menschen richtet, die Geschichten gern gemeinsam hören.

„Effibody’s Darling“ im Schauspielhaus des Theaters Magdeburg

Im Schauspielhaus des Theaters Magdeburg kehrt Annette Müllers One-Woman-Show „Effibody’s Darling“ mit Isabel Will auf die Bühne zurück. Die Inszenierung nach Theodor Fontanes Roman „Effi Briest“ beleuchtet die Geschichte der jungen Frau, die mit siebzehn den deutlich älteren Baron von Innstetten heiratet und in das abgelegene Ostseebad Kessin zieht. Dort bestimmen gesellschaftliche Erwartungen, Einsamkeit und innere Unruhe ihr Leben. Das Haus, in dem sie lebt, gilt als Spukort – Sinnbild einer Welt, in der starre Normen und verdrängte Ängste die Seele bedrängen.

Regisseurin und Autorin Annette Müller hinterfragt die fortwirkenden Muster dieser alten Ordnung und untersucht, wie Vorstellungen von Pflicht, Geschlechterrollen und Begehren bis in die Gegenwart reichen.

Die Produktion richtet sich an ein Publikum ab 14 Jahren. Weitere Aufführungen sind am 21. und 22. Dezember und am 29. Januar jeweils um 19.30 Uhr in der Otto-von-Guericke-Straße 64 zu sehen.

Schauspiel "NippleJesus" im Kunstmuseum Magdeburg

Ein Mann, der bisher vor allem Türen bewachte, gerät unvermittelt zwischen Kunst, Öffentlichkeit und Konfliktlinien. Dave, ein langjähriger Türsteher, übernimmt nach Vermittlung durch die Arbeitsagentur eine neue Aufgabe in einem Museum. Fachkenntnisse spielen keine Rolle, Aufmerksamkeit schon, denn er soll ein einzelnes Kunstwerk schützen. Dieses Werk provoziert bereits am ersten Tag heftige Reaktionen: Aus der Distanz zeigt sich ein sterbender Jesus am Kreuz, aus der Nähe offenbart sich ein Fotomosaik aus weiblichen Brustwarzen. Religiöse und kunstkritische Stimmen reagieren mit Empörung und drohen mit Zerstörung.

Nick Hornby entwirft in "NippleJesus" einen Monolog, der das Verhältnis von Kunst und Provokation sowie unterschiedliche Formen der Wahrnehmung verhandelt. Das Magdeburger Publikum erlebt den Text in deutscher Übersetzung von Clara Drechsler und Harald Hellmann in den Galerieräumen des Kunstmuseums Kloster Unser Lieben Frauen in der Regierungsstraße 4 bis 6. Michael Ruchter steht allein auf der Bühne, Regie führt Anton Kurt Krause, für Ausstattung zeichnet Nadine Hampel verantwortlich, die Dramaturgie übernimmt Caroline Rohmer.

Die Produktion richtet sich an Menschen ab 15 Jahren und erhielt beim zwölften Monolog-Festival am Theater Reutlingen die Tonella-Trophäe. Vorstellungen stehen am 21. Dezember und am 31. Januar jeweils um 19.30 Uhr auf dem Spielplan.

Telemannchor mit Adventskonzert in St. Gertrauden in Magdeburg

Mit Chormusik erfüllt sich kurz vor Weihnachten der Kirchenraum von St. Gertrauden in Buckau. Der Telemannchor gestaltet dort ein Adventskonzert, das den vierten Advent musikalisch rahmt. Stimmen verbinden sich zu geistlichen Werken, die sich an der Tradition der Adventszeit orientieren und den Wechsel von Erwartung und Ruhe hörbar machen. Der Chor nutzt die Akustik der Kirche, um Linien und Klangfarben klar hervortreten zu lassen und den Raum in die musikalische Gestaltung einzubeziehen.

Das Konzert beginnt am Sonntag, dem 21. Dezember 2025, um 15 Uhr und erstreckt sich über etwa 75 Minuten. Als Ort dient die Kirche St. Gertrauden in der Schönebecker Straße 117 in Magdeburg.

Trompete und Orgel in Magdeburger Kirche St. Gertraud

Klangdialoge zwischen Blech und Pfeifen prägen einen winterlichen Konzertabend in Salbke. Trompete und Orgel treten dabei in ein musikalisches Gespräch, das unterschiedliche Epochen und Ausdrucksformen miteinander verbindet.

Jens Kubbutat gestaltet den Trompetenpart mit klarer Linienführung, während Stefan Schluricke an der Orgel den Raum klanglich öffnet und strukturiert. Gemeinsam entfalten sie ein Programm, das von festlichen Passagen bis zu ruhigeren Momenten reicht und die Möglichkeiten beider Instrumente auslotet.

Die Kirche St. Gertraud bietet dafür mit ihrer Akustik einen geeigneten Rahmen, in dem sich Solostimme und Orgelklang wechselseitig ergänzen. Das Konzert beginnt am Sonntag, dem 21. Dezember 2025, um 18 Uhr. Die Kirche St. Gertraud steht in Magdeburg-Salbke in der Greifenhagener Straße 8.

Stallweihnacht im Magdeburger Zoo

Zwischen Tierhäusern und winterlicher Atmosphäre entfaltet sich im Zoo ein abwechslungsreicher Adventstag. Zur Stallweihnacht öffnen sich am Sonntag mehrere Bereiche für Einblicke, Mitmachangebote und Geschichten.

Von 11 bis 15 Uhr arbeiten Kinder im Giraffenhaus mit Lehm, formen Knödel, füllen sie mit Sonnenblumenkernen und bereiten Futter für die Paviane vor. Ebenfalls zwischen 11 und 15 Uhr ermöglicht das Tapir-Haus einen Blick hinter die Kulissen, ergänzt durch einen Basteltisch für Gipsabdrücke von Tierpfoten. Im Zebrastall erklingen weihnachtliche Zoogeschichten um 12 Uhr und um 14.30 Uhr. Das Streichelgehege rückt die Arbeit der Tierpfleger bei der Ziegenfütterung um 10.15 Uhr und um 14 Uhr in den Mittelpunkt.

Um 11 Uhr zeigt das Schimpansen-Haus eine besondere Form der Beschäftigung, wenn die Tiere ihre Futterbeutel auspacken. Um 13 Uhr beginnt am Treffpunkt Spielplatz/Streichelgehege ein halbstündiger Spaziergang mit Walliser Schwarznasenschafen. Das Mandrill-Haus öffnet von 11 bis 1 Uhr mit einer Grabbelkiste für Kinder, ergänzt durch eine Lesung um 13.30 Uhr. Den Abschluss bildet um 15 Uhr ein Blick hinter die Kulissen der Elefantenhaltung.

Zusätzliche kommentierte Fütterungen strukturieren den Tag um 11 Uhr bei den Nubischen Giraffen, um 12. Uhr bei den Schimpansen, um 13.30 Uhr beim Elefanten-Training, um 14 Uhr bei den Brillenpinguinen und um 15 Uhr bei den Erdmännchen.

Magdeburger Weihnachtscircus auf dem Messeplatz

Der Magdeburger Weihnachtscircus kehrt auf den Messeplatz "Max Wille" am Kleinen Stadtmarsch zurück: Seit zehn Jahren gibt Circus Paul Busch in der Stadt von Dezember bis in den Januar ein Gastspiel. Vom 19. Dezember bis zum 6. Januar zeigt er dieses Mal eine Produktion mit einem internationalen Ensemble, das verschiedene artistische Disziplinen vereint.

Der Tierlehrer Elvis Errani bringt seine Elefanten in die Manege, während Marcel Krämer eine Bisondressur präsentiert, die die Arbeit mit Großtieren in den Mittelpunkt stellt. Artisten aus mehreren Ländern ergänzen das Programm, darunter eine französische Trapezkünstlerin, die ihre Höhenakrobatik vorführt, sowie die Magdeburger Handstandartistin Kira, die an diesem Ort ihr Debüt gibt. Clown Hansi strukturiert den Ablauf mit Szenen zwischen den artistischen Darbietungen.

Vorstellungen beginnen täglich um 16 und 19.30 Uhr, an Sonn- und Feiertagen sowie am 20. Dezember um 15 Uhr, am Heiligabend nur um 14 Uhr. Am 23. Dezember gibt es keine Vorstellung.

"Der Nussknacker" im Magdeburger Insel Theater

"Der Nussknacker" steht auf dem Spielplan im Insel Theater in der Zollstraße 19. Matthi Engel führt als Pate Drosselmeier durch die funkelnde Welt aus Puppen, Tänzen und Träumen. Während es für die Vorstellungen am 19., 23., 25. und 26.12. um 18 Uhr zum Redaktionsschluss bereits Wartelisten gab, waren für den 20. und 21.12. um 14 Uhr, den 24.12. um 16 Uhr und den 20. und 21.12. um 18 Uhr noch Karten zu haben.

Die Geschichte: Es ist Weihnachtsabend, und Marie bekommt von ihrem geheimnisvollen Paten Drosselmeier ein ganz besonderes Geschenk: einen hölzernen Nussknacker. Doch in der Nacht geschieht etwas Wundersames – die Spielzeuge erwachen zum Leben, und ein wildes Gefecht zwischen dem tapferen Nussknacker und dem bösen Mäusekönig entbrennt.

E.T.A. Hoffmanns Weihnachtsmärchen erzählt von Mut, Fantasie und der Kraft der Liebe. Tschaikowskys zauberhafte Musik steht im Mittelpunkt dieser liebevoll inszenierten Geschichte: Wenn die berühmten Melodien erklingen, schmelzen selbst die größten Weihnachtsmuffel dahin.

Zum Abschluss klingt bei Kerzenschein und Gebäck die Veranstaltung mit einem gemütlichen Weihnachtsliedersingen aus.

„Musik im Advent“ in die St.-Georg-Kirche in Calenberge

Das evangelische Kirchspiel Kreuzhorst lädt zur „Musik im Advent“ in die St.-Georg-Kirche ein. Unterstützt wird die Reihe vom Heimatverein Calenberge. An den Adventssonntagen – 7., 14. und 21. Dezember – beginnt das Programm jeweils um 17 Uhr. Besucher können sich auf stimmungsvolle Orgelmusik freuen, die die Kirche in weihnachtliches Licht taucht.

Die festliche Atmosphäre wird durch Glühwein, kleine Leckereien und die Gelegenheit zum Austausch bei weihnachtlicher Musik abgerundet. Die Veranstaltungsreihe lädt Familien, Freundeskreise und alle Interessierten dazu ein, die besinnliche Adventszeit zu genießen.

Magdeburg-Bilder im Kubus neben dem Kunstmuseum

Im Kubus auf der Ostseite des Kunstmuseums Magdeburg in der Regierungsstraße 4 bis 6 rücken Fotografien von Hermann Brösel das Stadtbild in den Fokus. Der Magdeburger Unternehmer und Fotograf hielt über Jahrzehnte Straßen, Plätze und bauliche Veränderungen fest und schuf damit ein umfangreiches Archiv seiner Umgebung. Besucher bewegen sich beim Betrachten der Projektion durch ein visuelles Gedächtnis Magdeburgs, das vertraute Orte ebenso wie längst überholte Ansichten umfasst. Der Kubus fungiert dabei als ruhiger Raum, in dem die Bilder nacheinander sichtbar werden und die Vielfalt der dokumentierten Szenen entfalten.

Eine Auswahl dieser Aufnahmen erscheint auf einer Leinwand, die im Kubus täglich von 10 bis 22 Uhr läuft und den Blick auf verschiedene Phasen der Stadtentwicklung lenkt. Die Präsentation zeigt Motive aus unterschiedlichen Jahrzehnten und verdeutlicht, wie Brösel Veränderungen im urbanen Raum mit der Kamera erfasste.

Ausflug in die Magdeburger Parks

In den Magdeburger Parks lässt sich zu jeder Jahreszeit die Natur entdecken. Neben den großen Parks haben auch kleinere Anlagen ihre Reize. Die Volksstimme hat Park-Porträts zusammengetragen.

Zu den beliebtesten Parks in Magdeburg gehören der Rotehornpark, der Herrenkrug, der Klosterbergegarten und der Elbauenpark. Sie gehören auch zum touristischen Netzwerk der Gartenträume Sachsen-Anhalt, in der herausragende Parkanlagen organisiert sind.

