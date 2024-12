Magdeburg - Vielfalt bietet der Veranstaltungskalender für Magdeburg am Sonntag, 22.12.2024.

Wer noch etwas zum Ausgehen am frühen Sonntagmorgen sucht - Gelegenheit bieten die Clubs in Magdeburg. Die Volksstimme hat Tipps für Partys in Magdeburg auf einer eigenen Seite zusammengestellt.

Frank Schöbel zur Weihnachtszeit im Magdeburger Amo

Frank Schöbel, der erfolgreichste Sänger der DDR, gehört zu den wenigen Künstlern, die über 60 Jahre hinweg im Schlager-Genre bekannt geblieben sind. Mit Auszeichnungen wie dem „Amiga Platin Award“ für die meisten verkauften Platten bei Amiga prägte er die Musikszene der DDR nachhaltig. Bei einem Weihnachtskonzert ist er am 22.12. im Magdeburger Amo zu erleben.

Als Sänger, Komponist, Texter, Produzent, Moderator, Schauspieler und Buchautor ist Frank Schöbel eine vielseitige Persönlichkeit, die die Menschen über mehrere Generationen hinweg begeistert. Ursprünglich vor allem im Osten Deutschlands bekannt, gewann er nach der Wende zahlreiche neue Fans auch im Westen Deutschlands hinzu. Seinen größten Erfolg feierte der Musiker im Jahr 1985 mit seiner Langspielplatte „Weihnachten in Familie“, die er gemeinsam mit Aurora Lacasa und den gemeinsamen Töchtern Odette und Dominique aufnahm. Mit mehr als zwei Millionen verkauften Exemplaren ist dieses Album die meistverkaufte Platte der DDR und gehört bis heute zu den beliebtesten Weihnachtsalben in Deutschland.

Auch in seinem 61. Bühnenjahr bringt Frank Schöbel die Lieder aus Weihnachten in Familie live auf die Bühne. Zusätzlich darf sich das Publikum auf eine Auswahl seiner großen Hits freuen. "Frank Schöbel zur Weihnachtszeit" beginnt diesen Sonntag, 22. Dezember, um 16 Uhr im Amo in der Erich-Weinert-Straße 27.

Märchenmusical „Schneeweißchen & Rosenrot“ im Magdeburger Theater in der Grünen Zitadelle

Das Märchenmusical „Schneeweißchen & Rosenrot“ für Familien wird dieser Tage im Theater in der Grünen Zitadelle im Breiten Weg 8a gzeigt. Erzählt wird die Geschichte der beiden Schwestern, die mit ihrer Mutter in einem Häuschen im Wald leben und dort auf magische Weise Freundschaft mit einem Bären schließen. Im Verlauf des Winters gewähren sie dem Bären Schutz, bis er im Frühling wieder in die Wildnis zieht. Später begegnen die Schwestern einem undankbaren Zwerg, dem sie mehrfach helfen, und erleben schließlich, wie der Bär im entscheidenden Moment zurückkehrt.

Mit Text und Musik von Enrico Scheffler begeistert das Stück durch eine Mischung aus spannender Handlung, humorvollen Momenten und mitreißender Musik. Die Aufführungen finden am 22. Dezember um 13 Uhr und 15 Uhr - diese Nachmittagsvorstellung sind ausverkauft - und 17 Uhr statt. Weitere Vorstellungen gibt es am 26. Dezember um 15 und 17 Uhr.

Trompete und Orgel in St.-Gertraud-Kirche in Magdeburg-Salbke

An diesem Sonntag, 22. Dezember, ist um 18 Uhr in der St.-Gertraud-Kirche, Greifenhagener Straße 8, ein festliches Weihnachtskonzert zu erleben. Es spielen Jens Kubbutat und Stefan Schluricke an Trompete und Orgel.

Unter anderem werden sie weihnachtliche Werke von Johann Sebastian Bach, Charles Buterne oder Giuseppe Torelli zu Gehör bringen. Der Eintritt ist frei.

„Nicht von schlechten Eltern“ im "...nach Hengstmanns"

Die HengstmannBrüder feiern mit ihrem Programm „Nicht von schlechten Eltern“ ein besonderes Jubiläum. Seit ihrem ersten gemeinsamen Auftritt am 8. November 2003 mit einem eigenen Kabarettprogramm sind 20 Jahre vergangen – eine Zeitspanne, die sie in ihrem aktuellen Werk mit viel Witz, Spontaneität und Musik Revue passieren lassen. Die Vorstellungen finden im Kabarett „...nach Hengstmanns“ in der Breiter Weg 37 statt. Nachmittagsvorstellungen sind für 15 Uhr am 22., 28. und 29. Dezember sowie am 9. und 16. Februar geplant. Eine Vorstellung am 28. Dezember um 19.30 Uhr ist ausverkauft. Abendvorstellungen beginnen um 19.30 Uhr am 29. Dezember sowie am 1., 5., 7., 12. und 13. Februar.

Die Brüder Sebastian und Tobias Hengstmann blicken auf zwei Jahrzehnte voller politischer, wirtschaftlicher und privater Ereignisse zurück, die sie sowohl beruflich als auch persönlich geprägt haben. Ihre Überzeugung, „so lange zu spielen, wie die Verwandten reichen“, hat ihnen zahlreiche Auftritte beschert, die bis heute andauern. Im 19. Programm reflektieren sie das, was sie erlebt haben, erleben mussten und erleben durften – zu viel, um es in ein einziges Programm zu packen.

Anlässlich des Jubiläums dachten sie sogar über ein Buch nach, entschieden sich jedoch dafür, diese Idee in ein einzigartiges Kabarettprogramm einfließen zu lassen. Es wird keine reine Lesung und auch kein klassisches „Best Of“, sondern eine humorvolle und musikalische Mischung, die das Beste der vergangenen 20 Jahre einfängt.

Konzert mit Exaudi-Chor in Magdeburg

Eine musikalischen Einstimmung auf das bevorstehende Weihnachtsfest bietet der Exaudi Chor Magdeburg mit seinen musikalischen Leitern Leonid Schemetow und Tatjana Schemetowa alle Freunde der Chormusik bei seinen Adventskonzerten. Eines von diesen beginnt am 22.12. um 15 Uhr in St. Nicolai am Nicolaiplatz unter dem Titel "Sind die Lichter angezündet".

Der gemischte Chor mit etwa 55 aktiven Sängerinnen und Sängern lässt stimmungsvolle alte und neue Weihnachtslieder erklingen. Zu hören sind über das traditionelle deutsche Repertoire hinaus Lieder aus dem ukrainischen, englischen und lateinischen Sprachraum. Besondere Momente sind auch der gern gehörte Sologesang von Tatjana Schemetowa.

Weihnachtscircus am Kleinen Stadtmarsch in Magdeburg

Der Magdeburger Weihnachtscircus öffnet in diesem Jahr zum 8. Mal seine Pforten und verwandelt den Max-Wille-Platz am Kleinen Stadtmarsch mit seiner bunten Zeltstadt und glitzernden Lichtern in eine weihnachtliche Zirkus-Wunderwelt. Familien dürfen sich auf ein ganz besonderes Feuerwerk der Zirkuskunst freuen, das die drei klassischen Säulen des Zirkus – „Menschen, Tiere, Sensationen“ – in den Mittelpunkt stellt.

Während viele in schwierigen Zeiten den Rotstift ansetzen, geht der Magdeburger Weihnachtscircus einen anderen Weg: Eine außergewöhnliche Elite internationaler Zirkuskünstler wurde speziell für diese neue Produktion engagiert. Zahlreiche Darbietungen, die in Deutschland noch nie zu sehen waren, garantieren ein Programm voller Staunen, Spannung und Humor.

Unter der Regie von Paul Busch erwartet die Besucher eine völlig neue Zirkusproduktion. Das Gastspiel dauert bis zum 6. Januar. Vorstellungen beginnen mit Ausnahme vom 23. und 24. Dezember und 2. Januar montags bis sonnabends um 16 und 19.30 Uhr. Sonn- und feiertags gibt es nur eine Vorstellung um 15 Uhr. Für Heiligabend gibt es außer der Reihe einen Termin am 24. Dezember um 14 Uhr.

Ausflug in die Magdeburger Parks

In den Magdeburger Parks lässt sich zu jeder Jahreszeit die Natur entdecken. Neben den großen Parks haben auch kleinere Anlagen ihre Reize. Die Volksstimme hat Park-Porträts zusammengetragen.

Zu den beliebtesten Parks in Magdeburg gehören der Rotehornpark, der Herrenkrug, der Klosterbergegarten und der Elbauenpark. Sie gehören auch zum touristischen Netzwerk der Gartenträume Sachsen-Anhalt, in der herausragende Parkanlagen organisiert sind.

Ausverkauft und Restkarten in Magdeburg

Zum Redaktionsschluss gab es im Vorverkauf keine Eintrittskarten mehr für "Nikolaus und der dumme Nuck" um 15 Uhr und "Scrooge" um 18 Uhr im Puppentheater Magdeburg in der Warschauer Straße 25,

Gegebenenfalls gibt es kurz vor Veranstaltungsbeginn an der Tageskasse noch Restkarten.

Zum Redaktionsschluss noch eine Restkarten gab es für "Nebenan" um 18 Uhr im Schauspielhaus in der Otto-von-Guericke-Straße 64.

Absagen in Magdeburg

Nach dem Anschlag auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt wurden mehrere Veranstaltungen abgesagt.

Das Theater Magdeburg hat alle Vorstellungen bis einschließlich 23.12. abgesagt. Am 22.12. betrifft dies "Käpt’n Karton und Ingrid, die Möwe" und "Nebenan" im Schauspielhaus in der Otto-von-Guericke-Straße 64 und "Turandot" im Opernhaus.