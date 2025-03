Comdedy, Konzerte, eine Vernissage, Familienprogramm und mehr - ein Blick in den Veranstaltungskalender für Magdeburg am Sonntag, dem 23.3.2025.

Ausgehen in Magdeburg: Ralf Schmitz und weitere Tipps zu Events, Freizeit und Veranstaltungen am Sonntag

Ralf Schmitz gastiert am 23.8. in Magdeburg.

Magdeburg - Vielfalt bietet der Veranstaltungskalender für Magdeburg am Sonntag, 23.3.2025.

Wer noch etwas zum Ausgehen am frühen Sonntagmorgen sucht - Gelegenheit bieten die Clubs in Magdeburg. Die Volksstimme hat Tipps für Partys in Magdeburg auf einer eigenen Seite zusammengestellt.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Ausgehen in Magdeburg: Tickets bei Biberticket kaufen

Für Ihre Planung: Die aktuelle Wettervorhersage für Magdeburg

Ralf Schmitz mit Schmitzfindigkeiten in der Magdeburger Getec-Arena

In der Getec-Arena Magdeburg präsentiert Ralf Schmitz am 23.8. sein Bühnenprogramm "Schmitzfindigkeiten". Der Comedy-Abend in der Einrichtung in der Berliner Chaussee 32 beginnt um 19 Uhr. Mit seiner unverkennbaren Mischung aus scharfem Witz, Improvisation und körperbetontem Auftreten nimmt er den alltäglichen Wahnsinn unter die Lupe.

Das Programm widmet sich den Eigenheiten des menschlichen Zusammenlebens und den kleinen, oft skurrilen Marotten des Alltags. Ralf Schmitz geht der Frage nach, warum Menschen oft an Nebensächlichkeiten festhalten und sich in Detailfragen verlieren. Mit präzisem Humor analysiert er diese Verhaltensweisen und spiegelt sie in pointierten Szenen wider.

Die Show lebt von temporeicher Impro-Comedy und unerwarteten Wendungen. Ohne Drehbuch entstehen aus spontanen Publikumsinteraktionen und absurder Situationskomik immer neue, unvorhersehbare Momente. Dabei bleibt Schmitz stets im Dialog mit seinem Publikum und verwandelt Beobachtungen aus dem Alltag in messerscharfe Gags.

Auch interessant: Tickets gibt es im Vorverkauf auch bei Biberticket online, unter Telefon 0391/5999700 und in allen Biberticket-Verkaufsstellen - zum Beispiel in der Goldschmiedebrücke 17 in Magdeburg.

Neben humorvollen Gesellschaftsanalysen bringt das Programm zahlreiche unterhaltsame Elemente auf die Bühne. Parodien prominenter Persönlichkeiten, humorvolle Alltagsstudien und erzählerische Sketche sorgen für ein vielseitiges Comedy-Erlebnis.

"Salome" Oper von Gerald Barry im Opernhaus Magdeburg

Die Oper „Salome“ von Gerald Barry, mit einem Libretto des Komponisten nach dem Schauspiel von Oscar Wilde, wird am 23. März 2025 um 18 Uhr im Opernhaus des Theaters Magdeburg am Universitätsplatz 9 gezeigt. Weitere Aufführungen sind um 16 Uhr am 6. April und außerdem am 21. April und 4. Mai 2025 um 18 Uhr und am 10. Mai um 19.30 Uhr.

Eine halbe Stunde vor Beginn finden im Café Rossini im Opernhaus Einführungen statt. Das Stück richtet sich an ein Publikum ab 14 Jahren. Barry’s „Salome“ wird in englischer, französischer und deutscher Sprache mit deutschen Übertiteln aufgeführt. Die Geschichte basiert auf Oscar Wildes 1891 auf Französisch geschriebenem Drama über die biblische Prinzessin, die den Propheten Johannes den Täufer hinrichten lässt, um seinen Mund küssen zu können. Wildes Darstellung der sexuellen Begierde und Machtgier sorgt auch heute noch für Kontroversen und tiefgehende psychologische Auseinandersetzungen.

Auch interessant: Tickets gibt es im Vorverkauf auch bei Biberticket online, unter Telefon 0391/5999700 und in allen Biberticket-Verkaufsstellen - zum Beispiel in der Goldschmiedebrücke 17 in Magdeburg.

In seiner Version der „Salome“ überrascht Gerald Barry mit unvorhersehbaren Wendungen: Der gefangene Prophet spricht Französisch, der König sehnt sich nach der Donau, Salome verwendet eine Schreibmaschine und eine Frankenstein-Operation ist in Vorbereitung. Diese neuartige Interpretation folgt der Vision von Oscar Wilde, bleibt dabei aber in Barry’s eigenem, unverwechselbaren Stil.

Auch interessant: Vorbericht der Volksstimme zur "Salome" im Magdeburger Opernhaus

Geöffnet ist vom 14. bis 16.3. jeweils von 10 bis 18 Uhr. Messeort sind die Magdeburger Messehallen in der Tessenowstraße 9a.

Field Commander C. interpretiert Leonard Cohen in der Magdeburger Johanniskirche

In der Johanniskirche Magdeburg steht am 23.3. das musikalische Projekt "Field Commander C. – The Songs of Leonard Cohen" auf dem Plan. Beginn ist um 18 Uhr. Die Hommage an den kanadischen Singer-Songwriter präsentiert bekannte Werke wie "Suzanne", "Sisters of Mercy", "So Long Marianne" und "Famous Blue Raincoat".

Auch interessant: Tickets gibt es im Vorverkauf auch bei Biberticket online, unter Telefon 0391/5999700 und in allen Biberticket-Verkaufsstellen - zum Beispiel in der Goldschmiedebrücke 17 in Magdeburg.

Angeführt wird das Ensemble von Rolf Ableiter, Musiker und Filmproduzent, der mit seiner Interpretation die melancholischen Klangfarben Cohens authentisch einfängt. Die Darbietung lässt Cohens Musik in einzigartiger Atmosphäre lebendig werden und nimmt das Publikum mit auf eine Zeitreise durch das Schaffen des Künstlers.

Das Projekt bietet zwei Programme in unterschiedlicher Besetzung. "Tour of 1979" orientiert sich an Cohens legendären Live-Auftritten der späten 1970er Jahre. Zehn Musikerinnen und Musiker lassen den charakteristischen Sound dieser Konzerte wiederaufleben und bringen die emotionale Tiefe seiner Musik auf die Bühne. Die Grundlage bildet das Album "Field Commander Cohen", das 2001 erschien und als eine eindrucksvolle Dokumentation dieser musikalischen Ära gilt.

Das zweite Programm, "Early Works – The Roots of Hallelujah", führt mit intimer Besetzung durch die frühen Werke Cohens. Songs wie "Bird on the Wire", "So Long Marianne" und "Famous Blue Raincoat" entstanden in der Zeit seiner ersten vier Alben und prägen bis heute sein musikalisches Erbe. Die Aufführung verbindet diese Werke mit Geschichten über ihre Entstehung und zeigt die Wurzeln eines der bekanntesten Songs von Leonard Cohen: "Hallelujah".

Die Herr'n von der Tankstelle mit Schlagern der UFA-Filmtage im Magdeburger Hundertwasserhaus

Im Theater in der Grünen Zitadelle im Magdeburger Hundertwasserhaus im Breiten Weg 8a präsentieren Die Herr'n von der Tankstelle eine musikalische Hommage an die Schlager der alten UFA-Filmtage. Termin ist am 23.3. um 15 Uhr.

Die Gruppe, bestehend aus drei Sängern, Tänzern und Musikern, widmet sich mit Begeisterung den Klassikern der goldenen Filmära. Das Ensemble entstand aus einer Begegnung an der Komischen Oper Berlin. Nach Studien und Engagements in verschiedenen Tanzensembles, darunter der Friedrichstadtpalast Berlin, sowie Erfahrungen in Volksmusik, Theater, Showtanz und Pantomime, fanden die Musiker erneut zusammen. Ihr gemeinsames Ziel ist es, die Schlager vergangener Zeiten mit nostalgischem Charme wieder aufleben zu lassen.

Auch interessant: Tickets gibt es im Vorverkauf auch bei Biberticket online, unter Telefon 0391/5999700 und in allen Biberticket-Verkaufsstellen - zum Beispiel in der Goldschmiedebrücke 17 in Magdeburg.

Das Programm umfasst bekannte Lieder aus den Ufa-Tonfilmen, darunter "Ein Freund, ein guter Freund", "Ich brech' die Herzen der stolzesten Frau'n", "Kann denn Liebe Sünde sein", "Ich wollt', ich wär ein Huhn" und "Mein kleiner grüner Kaktus". Die Darbietung vereint Gesang, Tanz und Schauspiel und lässt die Atmosphäre der klassischen Filmära lebendig werden.

Johannes Stermann interpretiert im Opernhaus Magdeburg Schuberts Winterreise

Im Opernhaus des Theaters Magdeburg am Universitätsplatz 9 wird der Liederzyklus "Winterreise" von Franz Schubert zu hören sein. Die Vertonung der Texte von Wilhelm Müller wird von Johannes Stermann dargeboten, der seit 2012 zum Ensemble des Hauses gehört. Am Klavier begleitet ihn Thorsten Fabrizi.

Liederabende sind in der Kammermusikreihe der Magdeburgischen Philharmonie verankert, jedoch stehen die Sänger des Opernensembles nur selten für ein vollständiges Programm zur Verfügung. Nun widmet sich Johannes Stermann dieser besonderen Aufgabe. Die Aufführung findet am Sonntag, den 23. März 2025, um 15 Uhr im Wagnerfoyer des Opernhauses statt.

Auch interessant: Tickets gibt es im Vorverkauf auch bei Biberticket online, unter Telefon 0391/5999700 und in allen Biberticket-Verkaufsstellen - zum Beispiel in der Goldschmiedebrücke 17 in Magdeburg.

Der Liederzyklus "Winterreise" schildert die Wanderung eines Mannes, der durch unerfüllte Liebe in tiefe Einsamkeit gerät. Franz Schuberts Komposition gilt als eines der bedeutendsten Werke der romantischen Liedkunst.

"Ödipus in der Giftfabrik" im Schauspielhaus Magdeburg

Im Schauspielhaus des Theaters Magdeburg in der Otto-von-Guericke-Straße 64 wird der Bühnenessay "Ödipus in der Giftfabrik – Eine kleine Geschichte des Artensterbens" von les dramaturx uraufgeführt. Die Inszenierung ist für Zuschauer ab 14 Jahren empfohlen.

Das Stück thematisiert die Auswirkungen moderner Landwirtschaft auf Umwelt und Klima. Seit Mitte des 20. Jahrhunderts haben technische Entwicklungen und chemische Hilfsmittel die Produktivität der Landwirtschaft erheblich gesteigert, was zur Bekämpfung von Mangelernährung und Kindersterblichkeit beitrug. Gleichzeitig trug diese Entwicklung zur Klimakrise und zum Artensterben bei. Moderne Anbaumethoden machen die Landwirtschaft zunehmend anfälliger für natürliche Einflüsse und abhängiger von chemischen Substanzen.

Der Bühnenessay setzt sich kritisch mit den langfristigen Folgen dieser Entwicklung auseinander. Er beleuchtet, wie wirtschaftliche Interessen, politische Entscheidungen und technologische Fortschritte das ökologische Gleichgewicht beeinflussen. Dabei werden historische Entwicklungen mit aktuellen Erkenntnissen verknüpft, um die Wechselwirkungen zwischen Mensch, Natur und Industrie zu verdeutlichen.

Neben der wissenschaftlichen Perspektive steht auch der menschliche Faktor im Mittelpunkt. Das Stück wirft Fragen zur Verantwortung des Einzelnen und der Gesellschaft auf. Wie können nachhaltige Alternativen aussehen? Welche Rolle spielt die Landwirtschaft in der Zukunft?

Auch interessant: Tickets gibt es im Vorverkauf auch bei Biberticket online, unter Telefon 0391/5999700 und in allen Biberticket-Verkaufsstellen - zum Beispiel in der Goldschmiedebrücke 17 in Magdeburg.

Die Aufführungen finden am 23. März und am 27. April um 19.30 Uhr statt. Im Anschluss ist jeweils ein Nachgespräch vorgesehen, bei dem das Publikum Gelegenheit hat, mit den Beteiligten über die Inhalte und Hintergründe des Stücks zu diskutieren.

Familien-Live-Hörspiel mit Marion Brasch und Stefan Kaminski im Moritzhof Magdeburg

Im Moritzhof Magdeburg am Moritzplatz 1 präsentieren Marion Brasch und Stefan Kaminski das Live-Hörspiel "Winterkind und Herr Jemineh". Die Vorstellung basiert auf dem ersten Kinderbuch von Marion Brasch und bringt die Geschichte in einer lebendigen Hörspielfassung auf die Bühne. Beginn ist am 23.3. um 16 Uhr.

Die Erzählung beginnt an einem kalten Wintermorgen, als das Mädchen Winterkind erwacht. Gemeinsam mit Herrn Jemineh, einem fingerlangen Mann mit Hut, erlebt sie eine Reihe von Abenteuern, trifft interessante Personen und entdeckt magische Dinge. Die Reise führt sie bis ans Ende der Welt und vermittelt dabei sowohl schöne als auch traurige Gefühle.

Marion Brasch wurde 1961 in Ostberlin geboren und arbeitete in verschiedenen Verlagen sowie für den Komponistenverband der DDR. Seit 2012 veröffentlicht sie Romane, Theaterstücke und Kinderliteratur. Ihr Buch "Winterkind und Herr Jemineh" wurde 2023 als Theaterstück am Theater der Jungen Generation in Dresden uraufgeführt und für den Mülheimer Theaterpreis nominiert.

Stefan Kaminski ist Sprecher, Stimmkünstler und Schauspieler. Seit den 1990er-Jahren arbeitet er als freier Sprecher, Autor und Darsteller. 2004 entwickelte er das Live-Hörspiel-Format "Kaminski On Air", das ihn durch Theater, Opern und Clubs in Deutschland und darüber hinaus führte.

Magdeburger Stadtbibliothek: Eröffnung der Ausstellung "Schätze der Bibliothek"

In der Zentralbibliothek Magdeburg wird die Ausstellung "Schätze der Stadtbibliothek Magdeburg – Bibliophile Kostbarkeiten" am 23.3. eröffnet. Die Ausstellung zeigt herausragende Werke aus dem historischen Bestand der Bibliothek und bietet Einblicke in fünf Jahrhunderte Buchkultur.

Die Ausstellung umfasst eine facettenreiche Auswahl von Werken, die sich durch besondere Gestaltung und Seltenheit auszeichnen. Zu den Exponaten gehören Bücher mit historischen Schriftarten, Aufstellbücher, aufwändig gestaltete Reprints, Bilderbogen sowie Frühdrucke. Zudem sind Klassiker der DDR-Kinderliteratur vertreten.

Die Eröffnung findet am 23. März 2025 um 11 Uhr statt. Zur Einführung spricht der Leipziger Kunsthistoriker und Designer Dr. Thomas Glöß zum Thema "Was ein Buch schön und wertvoll macht".

Die Ausstellung erstreckt sich über alle Etagen der Zentralbibliothek und ist Teil des 500. Jubiläumsjahres der Bibliothek. Weitere Informationen sind vor Ort oder über die Bibliothek erhältlich.

Wolle Festival Magdeburg 2025 mit Ausstellern und Workshops in der Amo

Das Wolle Festival in Magdeburg ist ein Event für Strick- und Häkelfans. Es findet am Samstag, den 22. März 2025, von 10 bis 17 Uhr und am Sonntag, den 23. März 2025, von 10 bis 16 Uhr in der Amo in der Erich-Weinert-Str. 27 statt.

Das Festival richtet sich an alle, die ihre Leidenschaft für Handarbeit, egal ob als Anfänger oder erfahrener Profi, teilen möchten. Hier treffen sich Gleichgesinnte, um Erfahrungen auszutauschen, neue Techniken zu erlernen und sich inspirieren zu lassen.

Das Festival bietet eine breite Auswahl an Wolle und Zubehör. Zu finden sind unter anderem handgefärbte Wolle, Bio-Wolle, Alpaka-Wolle, Sockenwolle und Kammgarn. Auch verschiedene Werkzeuge und Anleitungen sind erhältlich, die bei der Umsetzung kreativer Projekte hilfreich sind. Die Aussteller präsentieren Produkte in einer Vielzahl von Farben und Texturen, die die Kreativität anregen. Besonders interessant ist die Möglichkeit, nicht nur Material, sondern auch neue Fertigkeiten zu erlernen. Einige Aussteller bringen ihre Spinnräder mit und geben Einblicke in die Kunst des Spinnens.

Auch interessant: Tickets gibt es im Vorverkauf auch bei Biberticket online, unter Telefon 0391/5999700 und in allen Biberticket-Verkaufsstellen - zum Beispiel in der Goldschmiedebrücke 17 in Magdeburg.

Neben den Wollen und Werkzeugen wird eine Vielzahl von Workshops angeboten. Diese helfen den Besuchern, ihre Fähigkeiten zu erweitern und neue Projekte zu starten. Ob für Kleidung, Taschen, Accessoires oder Amigurumi, auf dem Festival finden sich zahlreiche Inspirationen für Handarbeitsliebhaber.

Öffentliche Konzerte im Internationalen Telemann-Wettbewerb in Magdeburg

Der Internationale Telemann-Wettbewerb wird zum 13. Mal im Gesellschaftshaus Magdeburg in der Schönebecker Straße 129 ausgetragen. Die Internationale Telemann-Gesellschaft e.V. richtet den Wettbewerb in diesem Jahr erstmals in zwei Kategorien aus: historische Streichinstrumente und Kammermusikensembles. Junge, talentierte Musiker treten in mehreren öffentlichen Runden vor eine international besetzte Jury unter dem Vorsitz von Barthold Kuijken aus Belgien.

Die erste Runde für historische Streichinstrumente beginnt am Samstag, 22. März 2025, um 11 Uhr im Schinkelsaal des Gesellschaftshauses und dauert bis 18 Uhr. Weitere Wettbewerbsrunden finden bis zum 29. März statt. Der genaue Ablauf der jeweiligen Wettbewerbsrunden wird kurz vor Beginn auf telemann.de veröffentlicht. Die Preisverleihung und das Abschlusskonzert finden am 30. März um 11 Uhr statt.

Für die erste und zweite Runde kostet der Eintritt 6 Euro, ermäßigt 3 Euro. Die Finalrunde ist für 10 Euro, ermäßigt 5 Euro zugänglich. Eine Wochenkarte für alle Wettbewerbsrunden kostet 30 Euro. Besucher unter 27 Jahren erhalten freien Eintritt zu allen Wettbewerbsrunden. Karten sind an der Tageskasse erhältlich.

22.03.2025, 11 Uhr bis 18 Uhr: Erste Runde historische Streichinstrumente

23.03.2025, 11 Uhr bis 18 Uhr: Erste Runde historische Streichinstrumente

24.03.2025, 11 Uhr bis 13.30 Uhr: Erste Runde historische Streichinstrumente

25.03.2025, 11 Uhr bis 17 Uhr: Zweite Runde Kammermusikensembles

26.03.2025, 11 Uhr bis 19 Uhr: Zweite Runde historische Streichinstrumente

27.03.2025, 11 Uhr bis 14 Uhr: Zweite Runde historische Streichinstrumente

28.03.2025, 11 Uhr bis 15 Uhr: Finale Kammermusikensembles

29.03.2025, 11 Uhr bis 15 Uhr: Finale historische Streichinstrumente

30.03.2025, 11 Uhr: Preisverleihung und Abschlusskonzert

„Street Food on Tour meets Kreativmarkt“ auf dem Magdeburger Domplatz

Vom 21. bis 23. März 2025 findet auf dem Domplatz in Magdeburg „Street Food on Tour meets Kreativmarkt“ statt, ein kreatives und kulinarisches Event, das Besucher auf eine Entdeckungsreise rund um die Welt entführt. Geöffnet ist am Freitag von 14 bis 22 Uhr, am Samstag von 11 bis 22 Uhr und am Sonntag von 11 bis 20 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Das Street Food Festival bietet an den drei Veranstaltungstagen eine beeindruckende Auswahl an internationalen Gerichten. Auf den über 30 Foodtrucks und Essensständen können Besucher alles von herzhaften Burgern, authentischer afrikanischer Küche und Leckereien aus Südamerika und Asien bis hin zu süßen Versuchungen genießen. Viele der Angebote sind vegan, vegetarisch sowie gluten- und laktosefrei, sodass für jeden Geschmack etwas dabei ist.

Auf dem Kreativmarkt können die Besucher Kunsthandwerk, Designs und handgefertigte Produkte entdecken. Die Marktstände präsentieren eine große Auswahl an liebevoll und individuell gestalteten Artikeln – ideal für alle, die auf der Suche nach etwas Besonderem sind. Neben den Ständen sorgt eine Vielzahl an Straßenkunst, Mitmachaktionen für Kinder und stimmungsvolle Live-Musik für eine unvergessliche Atmosphäre.

Auf Telemanns Spuren durch Magdeburg

Im Rahmen des 13. Internationalen Telemann-Wettbewerbs wird an zwei Wochenenden eine Sonderführung zur Stadtgeschichte und zu Georg Philipp Telemann angeboten. Die Rundgänge finden vom 21. bis 23. sowie vom 28. bis 30. März 2025 statt und beginnen jeweils um 11 Uhr. Treffpunkt ist die Tourist-Information, Breiter Weg 22.

Die Führung verbindet allgemeine historische Hintergründe mit Einblicken in das Leben des Komponisten. Besucht werden unter anderem Orte, die mit Telemanns Schulzeit, seiner Familie und seinem musikalischen Erbe in Verbindung stehen. So befand sich am heutigen Standort des Kaufhauses Papenbreer das Altstädtische Gymnasium, das Telemann zeitweise besuchte. Die Rathaustür trägt eine Erinnerung an ihn, und eine der Glocken des Glockenspiels am Alten Rathaus spielt ein Motiv aus seiner Musik.

Gegenüber der Wallonerkirche besaß seine Mutter ein Haus, und in der Kirche selbst kann eine Glocke aus der Heiliggeistkirche besichtigt werden, in der Telemann getauft wurde und sein Vater als Diakon wirkte. Der Rundgang führt weiter über die Elbuferpromenade zum Modell der Heiliggeistkirche, zur Konzerthalle mit Telemann-Denkmal und endet am Magdeburger Dom.

Neben historischen Fakten enthält die Führung auch Anekdoten, etwa zu Telemanns Leidenschaft für Blumen. Die Dauer beträgt etwa zwei Stunden. Der Preis pro Person beträgt 13 Euro, ermäßigt 8 Euro.

Ausflug in die Magdeburger Parks

In den Magdeburger Parks lässt sich zu jeder Jahreszeit die Natur entdecken. Neben den großen Parks haben auch kleinere Anlagen ihre Reize. Die Volksstimme hat Park-Porträts zusammengetragen.

Für Ihre Planung: Die aktuelle Wettervorhersage für Magdeburg

Zu den beliebtesten Parks in Magdeburg gehören der Rotehornpark, der Herrenkrug, der Klosterbergegarten und der Elbauenpark. Sie gehören auch zum touristischen Netzwerk der Gartenträume Sachsen-Anhalt, in der herausragende Parkanlagen organisiert sind.

Ausverkauft in Magdeburg

Keine Karten gab es im Vorverkauf zum Redaktionsschluss mehr für "Astrid Lindgren und das einsame Kind" um 15 Uhr im Puppentheater in der Warschauer Straße 25 und für "Käpt’n Karton und Ingrid, die Möwe" um 16 Uhr im Schauspielhaus in der Otto-von-Guericke-Straße 64. Gegebenenfalls gibt es Restkarten an der Tageskasse.